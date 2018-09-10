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«Вертолёты России» нашли решение увеличения скорости машин

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Объединение «Вертолеты России» предложит военному ведомству технические решения, позволяющие увеличить скорость винтокрылых машин, передает ТАСС сообщение главы компании Андрея Богинского.



По словам Богинского, работа по этой теме носит системный характер и, скорее всего, потребует создания летающей лаборатории. Он напомнил, что в прошлом году объединение подписало контракт с Минобороны по выработке концепции перспективного скоростного вертолета (ПСВ). В текущем году работа будет завершена, военные рассмотрят предложенные варианты.


Он также рассказал, что до конца текущего года «Вертолеты России» планируют определить с военным ведомством сроки окончания испытаний корабельной версии Ка-52. Решения по срокам пока нет, этот вопрос всё еще обсуждается, пояснил гендиректор.

Богинский подчеркнул, что усовершенствование уже созданных Ка-52 «идет постоянно». Сюда входит увеличение дальности полета, обновление системы обнаружения целей, улучшение других параметров в зависимости от спроса.

Кроме того, в рамках нового контракта компания начнет ремонт и модернизацию двух противолодочных Ка-27. После выполнения этой работы, объединение рассчитывает на заключение очередных соглашений с военным ведомством.

Ранее СМИ сообщали, что морская авиация планирует получить до 2020 года около 50 модернизированных вертолетов Ка-27, оснащенных современной системой связи, новейшей поисковой системой и радиоакустическим оборудованием.
Использованы фотографии:
"Вертолеты России", http://www.russianhelicopters.aero/ru
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11 комментариев
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  1. Yrec Офлайн
    Yrec Сегодня, 12:14
    +1
    Лучше бы представили технические решения, как удешевить свою технику и увеличить её количество.
    1. Правовед Офлайн
      Правовед Сегодня, 12:31
      0
      Может уже сейчас нецелесообразно делать много, т.к. стремительно двигается прогресс. Что толку клепать тысячи единиц если через 7-10 лет они просто устареют и не будут отвечать требованиям современности.
      1. DenZ Офлайн
        DenZ Сегодня, 12:44
        +1
        Цитата: Правовед
        Что толку клепать тысячи единиц если через 7-10 лет они просто устареют и не будут отвечать требованиям современности.
        Ничего страшного, лет через 7-10 установят новую электронику, подшаманят и снова в строй. Сколько уже те же Апачи служат и ничего. А Б-52?
        1. Железякин Офлайн
          Железякин Сегодня, 12:50
          0
          Сколько уже те же Апачи служат и ничего. А Б-52?

          Ровно такая же ситуация и с Ка-27
      2. Vladimir 5 Онлайн
        Vladimir 5 Сегодня, 13:04
        0
        Вертолёты морского базирования (К-27 и пр.) должны иметь возможность садиться на воду и не тонуть, до подхода спасательных средств, тогда не будут теряться вертолёты при вынужденных посадках и экипажу более благоприятные условия выживания... По скоростным вертолётам америкосы уже работают не одну пятилетку и скоро выдадут новое поколение с толкающими винтами и прочими новостями.. Чем ответит наш ВПК....
    2. SSR Офлайн
      SSR Сегодня, 12:32
      0
      Цитата: Yrec
      Лучше бы представили технические решения, как удешевить свою технику.

      Как заявил сегодня Мантуров, предприятие на 2018 год, загружено на 110% ))) правда этт хитрая арифметика))) если предприятие в год производит 10 вертолётов а заказ на 11, то это реально 110%)))
      И кстати как он сам и озвучил, трансмиссия на Ка-62 австрийская.
    3. GRF Офлайн
      GRF Сегодня, 12:51
      0
      Цитата: Yrec
      Лучше бы представили технические решения, как удешевить свою технику и увеличить её количество.


      А где: КРУТО! МОЛОДЦЫ! ?
      А давайте еще и
      Цитата: Yrec
      ...представим технические решения, как удешевить свою технику и увеличить её количество.


      В таком ключе гораздо меньше походим на бабку с разбитым корытом...
      Не пора ли не только себя хаять но и гордиться собой и своими достижениями?
      Ибо если поехали, то не надо палки в колеса вставлять, лучше толкать, авось не потонем в трясине...
    4. Бар1 Онлайн
      Бар1 Сегодня, 13:09
      0
      скорость для вертолёта не главное ,главное тяговооружённость,сколько может потянуть оружия,топлива и брони вертолёт,а для этого нужны новые двигатели.
  2. sir_obs Офлайн
    sir_obs Сегодня, 12:17
    +5
    Лучше бы представили технические решения, как удешевить свою технику и увеличить её количество.


    Старая задачка для заказчика в любой области.

    Мы можем сделать быстро, недорого, качественно. Выбирите два пункта из трех.
    1. Wedmak Офлайн
      Wedmak Сегодня, 12:36
      +3
      По-моему связка "недорого, качественно" работает далеко не у всех.
  3. Летун_64 Онлайн
    Летун_64 Сегодня, 12:58
    +1
    Объединение «Вертолеты России» предложит военному ведомству технические решения, позволяющие увеличить скорость винтокрылых машин

    Какой смысл в этой фразе? Все просто, нужны деньги. Да деньги. Банки, очень ответственные предприниматели инвестировать такие проекты не хотят, нет у них интереса что наши вертолеты летали быстрей. Они купят западные. На вопрос как удешевить технику и увеличить количество. Она и так дешевая. Увеличить количество - это от заказчика. Сейчас принцип один сколько закажут столько и сделают.
    морская авиация планирует получить до 2020 года около 50 модернизированных вертолетов Ка-27
    Дешевле было бы новые заказать, чем модернизировать (это разбери вертолет потом собери, покрась и облетай или собери покрась и облетай). У новых ресурс был бы на года вперед. А у модернизированных ресурс того, продлевать прийдется, а это деньги. Туго у ребят с арифметикой.