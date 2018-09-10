«Вертолёты России» нашли решение увеличения скорости машин
Объединение «Вертолеты России» предложит военному ведомству технические решения, позволяющие увеличить скорость винтокрылых машин, передает ТАСС сообщение главы компании Андрея Богинского.
По словам Богинского, работа по этой теме носит системный характер и, скорее всего, потребует создания летающей лаборатории. Он напомнил, что в прошлом году объединение подписало контракт с Минобороны по выработке концепции перспективного скоростного вертолета (ПСВ). В текущем году работа будет завершена, военные рассмотрят предложенные варианты.
Он также рассказал, что до конца текущего года «Вертолеты России» планируют определить с военным ведомством сроки окончания испытаний корабельной версии Ка-52. Решения по срокам пока нет, этот вопрос всё еще обсуждается, пояснил гендиректор.
Богинский подчеркнул, что усовершенствование уже созданных Ка-52 «идет постоянно». Сюда входит увеличение дальности полета, обновление системы обнаружения целей, улучшение других параметров в зависимости от спроса.
Кроме того, в рамках нового контракта компания начнет ремонт и модернизацию двух противолодочных Ка-27. После выполнения этой работы, объединение рассчитывает на заключение очередных соглашений с военным ведомством.
Ранее СМИ сообщали, что морская авиация планирует получить до 2020 года около 50 модернизированных вертолетов Ка-27, оснащенных современной системой связи, новейшей поисковой системой и радиоакустическим оборудованием.
По словам Богинского, работа по этой теме носит системный характер и, скорее всего, потребует создания летающей лаборатории. Он напомнил, что в прошлом году объединение подписало контракт с Минобороны по выработке концепции перспективного скоростного вертолета (ПСВ). В текущем году работа будет завершена, военные рассмотрят предложенные варианты.
Он также рассказал, что до конца текущего года «Вертолеты России» планируют определить с военным ведомством сроки окончания испытаний корабельной версии Ка-52. Решения по срокам пока нет, этот вопрос всё еще обсуждается, пояснил гендиректор.
Богинский подчеркнул, что усовершенствование уже созданных Ка-52 «идет постоянно». Сюда входит увеличение дальности полета, обновление системы обнаружения целей, улучшение других параметров в зависимости от спроса.
Кроме того, в рамках нового контракта компания начнет ремонт и модернизацию двух противолодочных Ка-27. После выполнения этой работы, объединение рассчитывает на заключение очередных соглашений с военным ведомством.
Ранее СМИ сообщали, что морская авиация планирует получить до 2020 года около 50 модернизированных вертолетов Ка-27, оснащенных современной системой связи, новейшей поисковой системой и радиоакустическим оборудованием.
- Использованы фотографии:
- "Вертолеты России", http://www.russianhelicopters.aero/ru
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