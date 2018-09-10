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Опять батарейки сели? Украина обвинила Россию в переброске военной техники

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На Украине продолжают запугивать население "российской угрозой", с регулярной периодичностью публикуя материалы о якобы "несметных колоннах военной техники, пересекших границу". 9 сентября этого года ряд украинских СМИ опубликовали очередной материал на эту тему. "Россия ввела ввела в Украину огромную колонну военной техники, что происходит?" - с таким названием вышли материалы украинских изданий.

Опять батарейки сели? Украина обвинила Россию в переброске военной техники


Как сообщается, очередную газетную "утку" запустил один украинский блогер из города Днепра (Днепропетровск). Называющий себя волонтером Юрий Мысягин написал на своей странице в социальной сети Facebook, что он якобы слышал от жителей Донецкой области, что на территории области была замечена автомобильная колонна в составе 12 грузовых автомобилей, пары микроавтобусов и одного комплекса радиоэлектронной борьбы. При этом, как всегда получается у всех, кто наблюдает "колонны российской военной техники, ни одной фотографии или видео выложено не было. Наверное батарейки в телефонах сразу садятся.


При этом блогер утверждает, что автомобили двигались с огромным интервалом в несколько километров. Но несмотря на то, что во время движения якобы "российской военной колонны" никто так и не удосужился ее сфотографировать, Мысягину удалось точно установить, что в грузовиках находились "российские солдаты", так как "возраст их примерно 25-45 лет." Колонна ушла в Донецк, утверждает блогер.

Киевская власть неоднократно заявляла о переброске российской боевой техники на территорию Донбасса, но ни одного факта подтвердить не смогла. В Москве все предъявленные обвинения отрицают.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
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11 комментариев
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  1. Barzha Офлайн
    Barzha Сегодня, 12:38
    +4
    - Видишь суслика?
    - Нет...
    - И я не вижу... А он есть!.. (с) х/ф "ДМБ"
    1. Сергей985 Онлайн
      Сергей985 Сегодня, 12:44
      +2
      В данном случае суслика увидеть проще.
      1. bulvas Офлайн
        bulvas Сегодня, 12:54
        0
        А что беспилотники, спутники?

        Показали бы серьезные материалы, если бы они были




        1. GRF Онлайн
          GRF Сегодня, 13:01
          0
          Путают нашу территорию со своей?
          Зараза дорого лечится...
  2. Вальдемар Офлайн
    Вальдемар Сегодня, 12:43
    0
    Он российских военных считает идиотами? Если бы я скрыто переправлял солдат, они бы приехали как обычные гражданские, на обычных машинах и автобусах, а оружие отправил бы фурами с обычным прицепом.
    Какой же бред.
    А если уж "вводить войска", то это выглядело бы совсем не так.
  3. КОТ БАЮН Офлайн
    КОТ БАЮН Сегодня, 12:44
    +1
    Уже и не удивляет.... Скучно, девочки!
  4. Examenatornick Онлайн
    Examenatornick Сегодня, 12:48
    0
    Родители воспитали брехуна.
  5. Рав Рав Офлайн
    Рав Рав Сегодня, 12:54
    0
    Новый вид спорта в окраине,кто кого перетроллит wassat !
  6. zapfen Офлайн
    zapfen Сегодня, 13:02
    0
    "ни одной фотографии или видео выложено не было. Наверное батарейки в телефонах сразу садятся."
    Ясное дело, там ведь в составе колонны был комплекс радиоэлектронной борьбы. Вот он батарейки и разрядил.
  7. Fitter65 Онлайн
    Fitter65 Сегодня, 13:02
    0
    Судя по фото , колонна техники снята с НЗ. Причём на переднем КамАЗе даже правый ус не закрасили, да и на всей технике таблички "ТОСОЛ" не сняли. Значит сняли погнали на марш, потом опять на место. Прикидываю за какое место держался начальник склада техники НЗ пока техника выходила, да и пока шла на марше у него там тоже свербило...
  8. GRF Онлайн
    GRF Сегодня, 13:09
    0
    Цитата: Examenatornick
    Родители воспитали брехуна.

    Интересное имя у информатора... Иль это фамилия? )