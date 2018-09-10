Опять батарейки сели? Украина обвинила Россию в переброске военной техники

На Украине продолжают запугивать население "российской угрозой", с регулярной периодичностью публикуя материалы о якобы "несметных колоннах военной техники, пересекших границу". 9 сентября этого года ряд украинских СМИ опубликовали очередной материал на эту тему. "Россия ввела ввела в Украину огромную колонну военной техники, что происходит?" - с таким названием вышли материалы украинских изданий.Как сообщается, очередную газетную "утку" запустил один украинский блогер из города Днепра (Днепропетровск). Называющий себя волонтером Юрий Мысягин написал на своей странице в социальной сети Facebook, что он якобы слышал от жителей Донецкой области, что на территории области была замечена автомобильная колонна в составе 12 грузовых автомобилей, пары микроавтобусов и одного комплекса радиоэлектронной борьбы. При этом, как всегда получается у всех, кто наблюдает "колонны российской военной техники, ни одной фотографии или видео выложено не было. Наверное батарейки в телефонах сразу садятся.При этом блогер утверждает, что автомобили двигались с огромным интервалом в несколько километров. Но несмотря на то, что во время движения якобы "российской военной колонны" никто так и не удосужился ее сфотографировать, Мысягину удалось точно установить, что в грузовиках находились "российские солдаты", так как "возраст их примерно 25-45 лет." Колонна ушла в Донецк, утверждает блогер.Киевская власть неоднократно заявляла о переброске российской боевой техники на территорию Донбасса, но ни одного факта подтвердить не смогла. В Москве все предъявленные обвинения отрицают.