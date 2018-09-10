Лётные испытания БЛА «Альтаир» засняли на видео

Телеканал «Звезда» опубликовал в YouTube видео, часть которого посвящена беспилотным летательным аппаратам, в том числе ударному беспилотнику «Альтаир».Разработка беспилотника ведется в рамках проекта «Альтиус-М». Видео летных испытаний публикуется впервые.На запись, вероятно, попали испытания третьего лётного прототипа БЛА «Альтаир», проводившиеся зимой 2018 года. На крыло аппарата установлены шелковинки, которые обычно применяются при аэродинамических испытаниях.Шелковинки – это тонкие нити, закрепляемые на планере аппарата, позволяющие увидеть обтекание воздушным потоком и зоны турбулентности.Издание напоминает, что летные испытания БЛА «Альтаир» с переменным успехом ведутся с 2016 года. В прошлом году на испытательном полигоне появился второй, доработанный образец беспилотника.Летательный аппарат выполнен по нормально аэродинамической схеме высокоплана с V-образным хвостовым оперением. Его максимальная взлетная масса составляет 5 т. Длина – около 12 м, размах крыла – около 30 м. На опытных образцах установлены дизельные двигатели RED A03/V12 мощностью около 500 л. с. Время нахождения в воздухе – около 48 часов, дальность полета – до 10 тыс. км.«Альтаир» может вести разведку с высоты 12 км. Военная версия будет способна нести полезную нагрузку до одной тонны, гражданская – до 2 т.Ранее сообщалось, что серийное производства беспилотников может начаться до конца текущего года.