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Лётные испытания БЛА «Альтаир» засняли на видео

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Телеканал «Звезда» опубликовал в YouTube видео, часть которого посвящена беспилотным летательным аппаратам, в том числе ударному беспилотнику «Альтаир».

Лётные испытания БЛА «Альтаир» засняли на видео


Разработка беспилотника ведется в рамках проекта «Альтиус-М». Видео летных испытаний публикуется впервые.


На запись, вероятно, попали испытания третьего лётного прототипа БЛА «Альтаир», проводившиеся зимой 2018 года. На крыло аппарата установлены шелковинки, которые обычно применяются при аэродинамических испытаниях.

Шелковинки – это тонкие нити, закрепляемые на планере аппарата, позволяющие увидеть обтекание воздушным потоком и зоны турбулентности.

Издание напоминает, что летные испытания БЛА «Альтаир» с переменным успехом ведутся с 2016 года. В прошлом году на испытательном полигоне появился второй, доработанный образец беспилотника.

Летательный аппарат выполнен по нормально аэродинамической схеме высокоплана с V-образным хвостовым оперением. Его максимальная взлетная масса составляет 5 т. Длина – около 12 м, размах крыла – около 30 м. На опытных образцах установлены дизельные двигатели RED A03/V12 мощностью около 500 л. с. Время нахождения в воздухе – около 48 часов, дальность полета – до 10 тыс. км.

«Альтаир» может вести разведку с высоты 12 км. Военная версия будет способна нести полезную нагрузку до одной тонны, гражданская – до 2 т.

Ранее сообщалось, что серийное производства беспилотников может начаться до конца текущего года.
Использованы фотографии:
Телеканал Звезда / YouTube
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9 комментариев
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  1. Orkraider Офлайн
    Orkraider Сегодня, 12:51
    +1
    Хорошо, когда нет многочисленных заявлений и обещаний.Информация появляется с опозданием, о свершившемся факте: идут испытания. Наладили секретность? Эх, увидеть бы быстрей его и Орион Кронштадта в эксплуатации, в войсках, на маневрах или играх.
    1. bulvas Офлайн
      bulvas Сегодня, 12:58
      +2
      Дизельные двигатели RED A03/V12 -

      хотели наладить производство в России
      , если не наладили, немцы не будут их продавать


      1. Yrec Онлайн
        Yrec Сегодня, 13:06
        +1
        Нет двигателя - нет БПЛА. Немцы нам их не продадут, китайцы на своих сами пусть летают. Проект, фактически, мёртвый из-за этого.
        1. Shurik70 Онлайн
          Shurik70 Сегодня, 13:08
          0
          Если немцы не будут продавать движки - быстрее наладим у себя.
          Будут продавать - всё равно надо у себя налаживать, но тогда можно будет не торопиться.
  2. Донской Офлайн
    Донской Сегодня, 12:57
    0
    Забавно Его максимальная взлетная масса составляет 5 тыс. т
    На опытных образцах установлены дизельные двигатели RED A03/V12 мощностью около 500 л. с Двигатели вражеские? А с какими планируется поставка в войска?
  3. Сергей уи Офлайн
    Сергей уи Сегодня, 12:59
    +1
    Крутое видео laughing
  4. Examenatornick Онлайн
    Examenatornick Сегодня, 13:04
    0
    То самое видео

  5. alid Онлайн
    alid Сегодня, 13:06
    +2
    Взлетная масса 5000 тонн! Проверяйте тексты перед выдачей в печать)
  6. Dikson Онлайн
    Dikson Сегодня, 13:14
    0
    Корреспондент в сюжете: " Мы видим, что светятся лампочки, это значит, что самолёт вот-вот взлетит.." Глубоко ...