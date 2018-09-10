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Ещё на год. Срок сдачи атомного ледокола "Арктика" опять сдвигают

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Сроки сдачи атомного ледокола ЛК-60 "Арктика" будут сдвинуты "вправо" больше чем на год. Ожидалось, что судно будет сдано в мае 2019 года, но в связи с возникшими трудностями ходовые испытания перенесли на декабрь 2019 года, а ледовые на апрель 2020 года, пишут российские СМИ.

Ещё на год. Срок сдачи атомного ледокола "Арктика" опять сдвигают


Строительство ледокола ведет Балтзавод, входящий в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Как сообщает "Взгляд" со ссылкой на "Коммерсант", сдвиг в строительстве ледокола вызван задержкой изготовления паротурбинной установки на заводе "Киров-Энергомаш". В то же время готовность ледокола составляет 70%, на борт загружено все необходимое оборудование, ведется работа по жилому блоку, но из-за отсутствия турбины, работы ведутся не в полном объеме. При этом на предприятии подтверждают перенос сдачи судна на конец 2019 года и передачу его "Атомфлоту" в первой половине 2020 года.


По имеющейся в распоряжении издания информации, официальное решение о переносе сроков сдачи "Арктики" будет принято этой осенью на "самом высоком уровне". При чем это будет уже второй перенос: летом 2017 года Владимир Путин подписал указ ,"сдвигающий" срок сдачи ледокола на два года - как раз на май 2019 года.

В то же время ведущиеся работы по строительству серийных ледоколов "Сибирь" и "Урал" идут по графику и без отставания. Готовность ледоколов составляет 46% и 28% соответственно.
Использованы фотографии:
http://www.atomic-energy.ru/
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8 комментариев
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  1. тлауикол Онлайн
    тлауикол Сегодня, 13:28
    +8
    А там,глядишь, и льды растают
    1. maxim947 Онлайн
      maxim947 Сегодня, 14:05
      -1
      Ничего не понятно
      09.2017г. ЗАО «Завод «Киров-Энергомаш» завершило испытания первой паротурбинной установки для универсального атомного двухосадочного ледокола «Арктика» проекта 22220 (ЛК-60Я). ПТУ снята с универсального испытательного стенда и отправлена на Балтийский завод.
      Турбогенератор испытывали в различных режимах: на холостом ходу, под номинальной нагрузкой 36 МВт в течение 72 часов, с выходом на 110% номинальной мощности и полным сбросом нагрузки. По окончании испытаний прошла ревизия турбоагрегата, подтвердившая работоспособность и надежность конструкции.

      С первой турбиной справились, со второй проблемы.. печально.
  2. Наблюдатель2014 Офлайн
    Наблюдатель2014 Сегодня, 13:31
    -1
    Ещё на год. Срок сдачи атомного ледокола "Арктика" опять сдвигаю
    Всё, хана.Китайцы с одним ледоколом "Снежный дракон" нас опередят recourse bully
  3. Воронок Офлайн
    Воронок Сегодня, 14:42
    +1
    Ну этим уже не удивишь. Вот если бы на год (да хоть на пол-года) влево, тогда да. Нам ждать не привыкать.
  4. senima56 Офлайн
    senima56 Сегодня, 15:08
    +2
    Что-то у нас всё "поехало вправо"! Сплошные сдвиги : по кораблям, самолётам, двигателям.... Или "всё нормально, всё по-плану, всё под контролем"? Может хватит народ за дурака считать?
    Может стоит честно всё объяснить? "Виноваты, обос...лись! Выводы сделаны! Виновные наказаны!"
  5. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 15:15
    0
    Бывает и такое, наверное можно что-то другое в это время делать, ведь не один у них стапель.
    1. Стирбьорн Офлайн
      Стирбьорн Сегодня, 15:51
      +1
      Какой стапель?! - "Арктику" уже два года как на воду спустили fellow
  6. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 16:21
    0
    Может просто разучились ?