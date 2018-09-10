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Производитель рассказал о поставках противодронных ружей за рубеж

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Россия поставляет стационарные радиоэлектронные комплексы «Таран» и противодронные ружья «Пищаль» на экспорт, передает РИА Новости сообщение генерального конструктора концерна «Автоматика» (входит в Ростех) Сергея Букашкина.



Оба представленных на выставке образца поставляются в Сербию и Южную Осетию, сказал генконструктор в ходе доклада главе Минпромторга Денису Мантурову, посетившему стенд при обходе экспозиции «Гидроавиасалона-2018».


Букашкин рассказал, что дальность действия стационарного комплекса «Таран» составляет 3 километра, а ружье «Пищаль» действует на 2,5 километра.

Он также сообщил, что есть вариант противодронного комплекса, установленного на базе бронеавтомобиля «Тигр». Эта система «покрывает до 10 километров», пояснил генеральный конструктор.

Недавно представитель концерна рассказал агентству, что противодронное ружье «Пищаль» прошло испытание в реальных боевых условиях в Сирии и показало очень хорошие результаты.

Напомним, «Пищаль» представляет собой радиоэлектронное ружье весом 3 килограмма, способное обнаруживать цель и подавлять ее навигацию и связь на всех возможных частотах. Предназначено для борьбы с одиночными объектами, в том числе с БЛА в движении. Устройство питают аккумуляторные батареи, энергии которых хватает на один час непрерывной работы.
Использованы фотографии:
Пресс-служба Концерна "Автоматика"
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6 комментариев
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  1. Yrec Офлайн
    Yrec Сегодня, 13:35
    0
    "Поставка на экспорт" - слишком громкое определение для Сербии и СРЮ. Небось, по 1 шт. поставили.
    1. Shurik70 Офлайн
      Shurik70 Сегодня, 13:41
      +2
      У военных БПЛА защита от ЭМИ стоит, и мощный автопилот. Именно поэтому военные столько стоят и долго создаются, а террористы на коленке их десятками штампуют.
      Так что это не против военных. А вот на террористические и всякие "летающие камеры" от любопытных, папарацци и промышленного шпионажа очень такое пригодится.
      Востребованный продукт.
      1. Комментарий был удален.
      2. MIG00001 Офлайн
        MIG00001 Сегодня, 14:00
        0
        "подавлять ее навигацию и связь на всех возможных частотах." ну а если заглушить GPS (навигацию и связь) то и автопилот не поможет так как ориентируется именно по GPS
        1. Shurik70 Офлайн
          Shurik70 Сегодня, 14:07
          +2
          Цитата: MIG00001
          если заглушить GPS (навигацию и связь) то и автопилот не поможет так как ориентируется именно по GPS

          Есть ещё такие вещи, как иннерционники, гироскопы, компасы и высотомеры.
          Пусть без GPS не с точностью +(-) 5 метров, а +(-) 25 метров, но БПЛА на базу вернут.
          Да и не обязательно на базу. Достаточно в автопилот забить "потеряв связь держать определённую высоту и двигаться по определённому азимуту" пока не выйдет из зоны блокирования связи.
  2. vladcub Онлайн
    vladcub Сегодня, 13:50
    0
    А как обстоит дело с" пищалями"или" таранами" у нас? Меня это больше интересует.
    Второй вопрос: где гарантия,что у сербов или осетинов в армии не сыщется продажный прапор или какие у них звания завскладов, и не утащит такую" пищаль" супостату? Помните в семидесятых в Афганистане сколько охотились за стингирем?
  3. Толстый Офлайн
    Толстый Сегодня, 13:57
    0
    Однако и у нас эта штука лишней не будет, как например, ночной прицел к РПКЛ