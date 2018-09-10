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Токио: Размещаемые элементы ПРО США в Японии не угрожают России

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Японский посол в России Тоёхиса Кодзуки заявил о том, что одобренное в Токио размещение элементов американской системы противоракетной обороны (ПРО) не направлено против России, и России никак угрожать не будет. Такие слова японского посла напоминают ранее звучавшие заявления от самих американцев, когда, комментируя размещение элементов ПРО в Европе, те заявляли, что против России это не направлено.

В 2017 году правительство Японии вынесло постановление, в котором для США был зажжён зелёный свет в том плане, что Япония соглашалась на размещение у себя комgлексов ПРО Aegis Ashore.

Токио: Размещаемые элементы ПРО США в Японии не угрожают России

Объект ПРО (США) в Румынии



В интервью РИА «Новости» Кодзуки заметил:
Они (комплексы) носят чисто оборонительный характер. Они рассчитаны на защиту жизни и материального имущества жителей нашей страны.


В американо-японском договоре предусмотрено размещение элементов ПРО на севере и на юге страны – в префектурах Акита и Ямагути. Ранее сообщалось, что вся система противоракетной обороны, выстраиваемая в Японии американскими военнослужащими, начнёт действовать к 2023 году. И никакие озабоченности Москвы ни японцами, ни американцами во внимание не брались и не берутся сейчас. Но японцы при этом болезненно реагируют, когда Россия занимается мероприятиями по защите жизни и имущества своих граждан – например, на Южных Курилах.
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21 комментарий
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  1. Наблюдатель2014 Офлайн
    Наблюдатель2014 Сегодня, 13:41
    +3
    Токио: Размещаемые элементы ПРО США в Японии не угрожают России
    Ради Бога.Не угрожает по их мнению значит не угрожает."Посейдон" и целая куча крылатых наименований в студию feel bully
    1. Shurik70 Офлайн
      Shurik70 Сегодня, 13:52
      +8
      Российские "Искандеры" и "С-500" вообще никому не угрожают.
      Они только защищают. Но почему-то при их размещении каждый раз истерика.
      1. Идущий Офлайн
        Идущий Сегодня, 13:56
        +3
        Ну пусть тогда сидят ровно на попе , а мы ставить противо - ракеты на Курилах.
        1. bouncyhunter Онлайн
          bouncyhunter Сегодня, 13:59
          +5
          Витя , привет ! hi
          Цитата: Идущий
          Ну пусть тогда сидят ровно на попе

          Ага , счаз ! Это же матрасы диктуют что говорить . Абыдна им - на Курилах хотели свои объекты разместить . yes
          1. Идущий Офлайн
            Идущий Сегодня, 14:01
            +3
            Доброго дня Паша! hi , США окружают Россию со всех сторон , а Курил ни им , ни японцам не видать , как своих ушей.
            1. bouncyhunter Онлайн
              bouncyhunter Сегодня, 14:07
              +2
              Цитата: Идущий
              Курил ни им , ни японцам не видать , как своих ушей.

              Вот и начинается психоз ввиду невозможности самих себя за седалище цапнуть .
              1. Идущий Офлайн
                Идущий Сегодня, 14:09
                +4
                Психоз психозом , а дело свое делают , подползают всё ближе и ближе.
                1. bouncyhunter Онлайн
                  bouncyhunter Сегодня, 14:13
                  +1
                  Цитата: Идущий
                  подползают всё ближе и ближе

                  Было бы странно , если бы назад отползали . Пока по зубам не прилетит - будут нагло переть .
                  1. Идущий Офлайн
                    Идущий Сегодня, 14:15
                    +1
                    А рано или поздно прилетит обязательно , все к этому идет.
                    1. bouncyhunter Онлайн
                      bouncyhunter Сегодня, 14:20
                      +1
                      Уже не раз обсуждали эту тему . У матрасов инстинкт самосохранения выродился в жажду уничтожения всех несогласных . При таких непомерных амбициях вероятность достижения своих фантастических целей стремится к нулю , а вот вероятность самоуничтожения - в противоположную сторону . Плохо то , что матрасы сами это понимают , но остановиться не хотят , потому и постараются утянуть за собой в Ад всю планету .
                      1. Идущий Офлайн
                        Идущий Сегодня, 14:26
                        +1
                        Беда ещё в том , что если они остановятся или продолжат в том же духе , результат будет одинаков и совсем не радостный для них , вот они и прут надеясь , что прорвутся.
        2. Romario_Argo Офлайн
          Romario_Argo Сегодня, 14:31
          +2
          Дивизион БПРК Бастион и ЗРК Бук М2 развернуты на Итурупе, дивизион БПРК Бал - на Кунашире
          А ещё по всем направлениям идут учения и манёвры (!)
          А на ВО все молчат (!)
          - средиземное море, Сирии - 26 кораблей/Ту-160/Ил-38/Ту-142
          - север, Новосибирские острова - 10 кораблей
          - восток, Японское море - 40 кораблей
          - балтика, Калининград - 15 кораблей
          - завтра Восток-2018 - 300 000 солдат/ 1000 самолетов и вертолетов
  2. ИванИванов Офлайн
    ИванИванов Сегодня, 13:43
    +1
    кто бы сомневался, что это продуктовый логистический узел
  3. sogdy Офлайн
    sogdy Сегодня, 14:08
    +3
    Самое смешное в новости: заявление делают те, кто не владеют своей страной. Относительно того, чем они не управляют.
  4. Imper Офлайн
    Imper Сегодня, 14:14
    +2
    Япония - страна не имеющая суверенитета, после ВМВ2 это оккупированная страна, поэтому их заявления мало чего стоят, как в вашингтонском обкоме им скажут, так они и будут мычать.
  5. Балу Офлайн
    Балу Сегодня, 14:29
    +2
    Японский посол в России Тоёхиса Кодзуки заявил о том, что одобренное в Токио размещение элементов американской системы противоракетной обороны (ПРО) не направлено против России, и России никак угрожать не будет.


    Я тут мимо проходил прямо восхитился этим самым Тоёхисом.
    Вот этот волшебный Кодзуки понимает, что американское ПРО угрожает самой Японии в целом и каждому японцу в частности? fool
    Каждая американская база, тем более ПРО, увеличивает количество мишеней на территории Японии. Посол называется, дипломат, одним словом Кудзуки Тоёхиса. fool angry sad
  6. Prjanik Онлайн
    Prjanik Сегодня, 14:31
    +1
    Матрасы лелеют мечту поновой устроить войну в Евразии, которая бы их не коснулась, избавиться от главных конкурентов в мире и подсчитывать барыши у себя в безопасности, как уже бывало. Только времена уже не те, и за океаном просто не отсидеться, вот и обкладывают весь континент своей ПРО.
  7. NF68 Офлайн
    NF68 Сегодня, 14:53
    +2
    Не мешало бы и российскому МИДу пригласить на ковёр японского посла и таким же образом действовать по поводу каждого совместного американо-японского учения или захода в порты Японии американских кораблей. Конечное это не заставит американцев отказаться от проводимой ими в данном регионе политики, но просто не всякий раз напоминать японцам о том чьи они холопы, будет не лишним.
  8. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 15:23
    0
    Ну не знаю, представляет, не представляет, на всякий случай пару-тройку дивизионов Искандеров двурогих на Японию нацелим, ну там для надежности еще пару тройку каких нибудь систем нацелим, типа деревьев. А вы узкоглазые спите спокойно, мы ваше имущество воровать не будем.
  9. pafegosoff Офлайн
    pafegosoff Сегодня, 15:52
    0
    Да и плевать, что там лопочут оккупированные народы. Что - японцы, что - немцы...
  10. ButchCassidy Офлайн
    ButchCassidy Сегодня, 16:14
    0
    одобренное в Токио размещение элементов американской системы противоракетной обороны (ПРО) не направлено против России, и России никак угрожать не будет.

    А это не Японии решать.