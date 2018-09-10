«Адмирал Горшков» прибыл к месту постоянного базирования
Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» прибыл в Североморск, главную базу Северного флота, сообщает пресс-служба СФ.
Принятый в боевой состав ВМФ 28 июля 2018 года, корабль зачислен в состав дивизии ракетных кораблей СФ – самого крупного соединения надводных кораблей российского флота, куда также входят авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и ракетный крейсер «Петр Великий», говорится в релизе.
Экипаж корабля приветствовал командир дивизии адмирал Феликс Меньков. Он напомнил, что фрегат прошел все этапы испытаний, и имеет все шансы стать одним из лучших кораблей флота. В ближайшее время морякам предстоит плановая подготовка в базе и на море, а затем – выполнения задач дальнего похода.
В пресс-службе отметили, что «Адмирал Горшков» является первым кораблем на Северном флоте, вооруженным крылатыми ракетами «Калибр». Для испытаний зенитного ракетно-артиллерийского и минно-торпедного вооружения в полигонах СФ корабль неоднократно совершал межфлотские переходы из Балтийского моря.
За весь период госиспытаний фрегат прошел более 80 тыс. миль, выполнил 62 боевых упражнения, в числе которых более десяти стрельб главным ракетным комплексом.
В прошлом и этом году «Адмирал Горшков» принимал участие в Главных военно-морских парадах в честь Дня ВМФ.
Принятый в боевой состав ВМФ 28 июля 2018 года, корабль зачислен в состав дивизии ракетных кораблей СФ – самого крупного соединения надводных кораблей российского флота, куда также входят авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и ракетный крейсер «Петр Великий», говорится в релизе.
Экипаж корабля приветствовал командир дивизии адмирал Феликс Меньков. Он напомнил, что фрегат прошел все этапы испытаний, и имеет все шансы стать одним из лучших кораблей флота. В ближайшее время морякам предстоит плановая подготовка в базе и на море, а затем – выполнения задач дальнего похода.
В пресс-службе отметили, что «Адмирал Горшков» является первым кораблем на Северном флоте, вооруженным крылатыми ракетами «Калибр». Для испытаний зенитного ракетно-артиллерийского и минно-торпедного вооружения в полигонах СФ корабль неоднократно совершал межфлотские переходы из Балтийского моря.
За весь период госиспытаний фрегат прошел более 80 тыс. миль, выполнил 62 боевых упражнения, в числе которых более десяти стрельб главным ракетным комплексом.
В прошлом и этом году «Адмирал Горшков» принимал участие в Главных военно-морских парадах в честь Дня ВМФ.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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