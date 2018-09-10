Новости

«Адмирал Горшков» прибыл к месту постоянного базирования

7
Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» прибыл в Североморск, главную базу Северного флота, сообщает пресс-служба СФ.



Принятый в боевой состав ВМФ 28 июля 2018 года, корабль зачислен в состав дивизии ракетных кораблей СФ – самого крупного соединения надводных кораблей российского флота, куда также входят авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и ракетный крейсер «Петр Великий», говорится в релизе.


Экипаж корабля приветствовал командир дивизии адмирал Феликс Меньков. Он напомнил, что фрегат прошел все этапы испытаний, и имеет все шансы стать одним из лучших кораблей флота. В ближайшее время морякам предстоит плановая подготовка в базе и на море, а затем – выполнения задач дальнего похода.



В пресс-службе отметили, что «Адмирал Горшков» является первым кораблем на Северном флоте, вооруженным крылатыми ракетами «Калибр». Для испытаний зенитного ракетно-артиллерийского и минно-торпедного вооружения в полигонах СФ корабль неоднократно совершал межфлотские переходы из Балтийского моря.

За весь период госиспытаний фрегат прошел более 80 тыс. миль, выполнил 62 боевых упражнения, в числе которых более десяти стрельб главным ракетным комплексом.

В прошлом и этом году «Адмирал Горшков» принимал участие в Главных военно-морских парадах в честь Дня ВМФ.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
Мы в Яндекс Дзен
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ
О текущем моменте, судьбе нации и «прозрении власти»
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

7 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. bouncyhunter Офлайн
    bouncyhunter Сегодня, 14:29
    +6
    Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» прибыл в Североморск

    С прибытием в родную гавань ! soldier
  2. mark1 Офлайн
    mark1 Сегодня, 14:39
    +3
    С "Полимент-Редутом" интрига.
  3. igorbrsv Офлайн
    igorbrsv Сегодня, 14:45
    +2
    Вот это испытания 80 тысяч морских миль sad
  4. Воронок Офлайн
    Воронок Сегодня, 14:48
    +2
    Наконец тото эпопея закончилась . Семь футов под килем и долгой службы !
  5. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 15:29
    +1
    Потихоньку, помаленьку флот наш морской и обновится назло полосатым, они думали, нам каюк, а руки то вот.
  6. san4es Онлайн
    san4es Сегодня, 15:35
    +3
    За весь период госиспытаний фрегат прошел более 80 тыс. миль, выполнил 62 боевых упражнения


    what -- ТТХ -- в конце ролика... hi ...
    ...«Адмирал флота Советского Союза Горшков»
    головной фрегат проекта 22350, назван в честь
    Дважды Героя Советского Союза
    Создателя отечественного ракетно-ядерного флота
    Адмирала Сергея Георгиевича Горшкова.. soldier
  7. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 16:27
    0
    Авианосец усох до фрегата*?