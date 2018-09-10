Рубль: Всё нормально, падаю...

Экономические гуру вновь взялись за прогнозы. На этот раз – о «времени стабилизации национальной валюты». Говорят: «ситуация сложна, рублю нужно помогать, иначе - яма».Прогнозирование связано с тем, что рубль обновил антирекорды последних месяцев и по отношению к евро, и по отношению к доллару, от которого, как стало модно объявлять по ТВ, планомерно отказываются во взаиморасчётах с другими странами (Китай, Турция, страны ЕАЭС, СНГ). Что ж такое – от доллара отказываются, а его курс к рублю продолжает расти. При этом хорошо известно, что "правительство работает, экономика стабильна, и ситуация под контролем".На данный момент за евро по курсу ЦБ РФ предлагается 81 рубль 46 копеек, за «загнивающий» доллар – 70 рублей 40 копеек. Причём рост курса этих двух валют в отношении к рублю носит весьма агрессивный характер. Так, европейская валюта прибавила только за сегодняшний день почти 85 копеек (больше процента за несколько часов). Не сильно отстала и валюта американская – плюс 51 копейка.И всё это на фоне того, что цена нефти находится на весьма высоких отметках. Сегодня Brent торгуется по цене 77,3 доллара за баррель (рост с начала торгов понедельника – около процента).У независимых экспертов закралось подозрение в том, что весьма резкое снижение курса рубля на фоне относительно стабильных показателей на рынке углеводородов – «ход конём» для повышения ключевой ставки Центробанком. Поиграли с несколько подешевевшими кредитами, и достаточно.Если это действительно так, то кредитные портфели могут вновь прибавить в цене (в проценте) – как для физических, так и для юридических лиц. Но это пока только догадки.Хотя в современной экономике, которая всё чаще и чаще доказывает, что реальные законы в ней перестают работать, вся структура строится на догадках – тех же прогнозах, за правдоподобность которых не желают отвечать даже те, кого принято называть гуру от экономики.