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Рубль: Всё нормально, падаю...

55
Экономические гуру вновь взялись за прогнозы. На этот раз – о «времени стабилизации национальной валюты». Говорят: «ситуация сложна, рублю нужно помогать, иначе - яма».

Прогнозирование связано с тем, что рубль обновил антирекорды последних месяцев и по отношению к евро, и по отношению к доллару, от которого, как стало модно объявлять по ТВ, планомерно отказываются во взаиморасчётах с другими странами (Китай, Турция, страны ЕАЭС, СНГ). Что ж такое – от доллара отказываются, а его курс к рублю продолжает расти. При этом хорошо известно, что "правительство работает, экономика стабильна, и ситуация под контролем".




На данный момент за евро по курсу ЦБ РФ предлагается 81 рубль 46 копеек, за «загнивающий» доллар – 70 рублей 40 копеек. Причём рост курса этих двух валют в отношении к рублю носит весьма агрессивный характер. Так, европейская валюта прибавила только за сегодняшний день почти 85 копеек (больше процента за несколько часов). Не сильно отстала и валюта американская – плюс 51 копейка.

И всё это на фоне того, что цена нефти находится на весьма высоких отметках. Сегодня Brent торгуется по цене 77,3 доллара за баррель (рост с начала торгов понедельника – около процента).

У независимых экспертов закралось подозрение в том, что весьма резкое снижение курса рубля на фоне относительно стабильных показателей на рынке углеводородов – «ход конём» для повышения ключевой ставки Центробанком. Поиграли с несколько подешевевшими кредитами, и достаточно.

Если это действительно так, то кредитные портфели могут вновь прибавить в цене (в проценте) – как для физических, так и для юридических лиц. Но это пока только догадки.

Хотя в современной экономике, которая всё чаще и чаще доказывает, что реальные законы в ней перестают работать, вся структура строится на догадках – тех же прогнозах, за правдоподобность которых не желают отвечать даже те, кого принято называть гуру от экономики.
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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55 комментариев
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  1. Наблюдатель2014 Офлайн
    Наблюдатель2014 Сегодня, 14:29
    +16
    Рубль: Всё нормально, падаю...
    Кто бы сомневался laughing
    Ну что пенсионеры! Едем на Карибы с Силуановым! wassat drinks
    1. Копчёный Офлайн
      Копчёный Сегодня, 14:31
      +6
      Давно уже смирился с неизбежностью доллара по 100, а стало быть топливо по 100 и всё по цепочке и просто жду чем всё кончится. Прекрасно понимаю, что в экономике быстро ничего не происходит и такая жизнь на несколько лет, ну или навсегда т.е абзац.
      1. maxim947 Онлайн
        maxim947 Сегодня, 14:32
        +10
        На экономиста не претендую, но когда ВВП растет (хоть немного, но растет), имеется профицит бюджета - национальная валюта не может падать по определению, следовательно дело не в рубле , а в тех кто "эти" курсы устанавливает. Посему нечего ерничать и так переживать, от нас тут практически ничего не зависит. Взять к примеру турецкую лиру, все вроде было ровно, но как только Эрдоган голос подал, громче обычного, то лира сразу пошла вниз. И таких примеров сейчас много.
        1. Копчёный Офлайн
          Копчёный Сегодня, 14:37
          +2
          Ничего не зависит, согласен, поэтому так и написал.
          1. андрей юрьевич Офлайн
            андрей юрьевич Сегодня, 14:55
            +19
            При этом хорошо известно, что "правительство работает, экономика стабильна, и ситуация под контролем".
            "вывсёврёте!" экономика растёт,пенсионеры в восторге,работяги под "50"-вообще "кипятком писают" от счастья,что работать нужно до смерти,женщины то как обрадовались,что жить будут дольше теперь ! продукты дорожают потому что лучше становятся и натуральнее! народ в едином порыве опять ЕР выбрал ! ура! yes
            1. Комментарий был удален.
            2. Наблюдатель2014 Офлайн
              Наблюдатель2014 Сегодня, 15:05
              +6
              андрей юрьевич (андрей юрьевич) hi
              "вывсёврёте!" экономика растёт,пенсионеры в восторге,работяги под "50"-вообще "кипятком писают" от счастья,что работать нужно до смерти,женщины то как обрадовались,что жить будут дольше теперь ! продукты дорожают потому что лучше становятся и натуральнее! народ в едином порыве опять ЕР выбрал ! ура!
              Конечно Ура!!!!!Счастье то какое! Я буду на костылях на работу ползти делится опытом с молодёжью wassat laughing Боже какой идиотизм!!!
              p/s Я,всю неделю "радовал" своими комментариями.На больничном был. Плужите дальше "любимые" руководили страны.Накопится ,выдам на гора не заржавеет. soldier
        2. YarSer88 Офлайн
          YarSer88 Сегодня, 15:11
          +7
          ВВП никак не влияет ни на профицит бюджета, ни на курс валюты. На курс валюты влияет структура кредитных портфелей у субъектов экономики, структура внешнего долга, внешнеэкономическая деятельность (экспорт у нас, к счастью, превышает импорт, так что этот фактор, в данном случае, не ключевой), а так же инвестиционная привлекательность. Сейчас рубль тянет вниз именно инвестиционная привлекательность, политические риски у наших активов растут, инвесторы выводят из нашего рынка деньги, из-за чего доллар на бирже валится. Плюс минфин закупает валюту, хоть объёмы и не впечатляют, но работает это в ту же сторону, усиливая общую тенденцию. С турецкой лирой, кстати, вы верно подметили, там ровно те же причины - Турция начала бодаться с США, что повысило политические риски, из их активов инвесторы побежали в доллар, лира рухнула. Только у нас запас прочности побольше, Турция в случае введения санкций от США долго не протянет, это даже не Иран, потому там эффект ощутимее.
          1. Vladimir 5 Офлайн
            Vladimir 5 Сегодня, 15:35
            +2
            О чём мелете , любезнейший, о зарубежных инвестициях в РФ, так их уже второй десяток лет невидно , кроме спекулянтов биржевых, При планировании нефти 45 долл/барель, сегодня почти вдвойне,-77 долл/барель, где деньги Зин?, то есть Захипсадовна Набиулинна? но она счетовод, не экономист по профессии, и является зиц председателем, а крутят миллиардами в ущерб государству теневые кардиналы...Ковырнуть весь этот омут ЦБ РФ с Минфином, такие черти полезут и все в США побегут.....
            1. zloybond Офлайн
              zloybond Сегодня, 15:51
              0
              ...."кроме спекулянтов биржевых"....Давно пора называть вещи своими именами. Задолбали уже их везде гордо величать "Игроками"
            2. YarSer88 Офлайн
              YarSer88 Сегодня, 15:59
              -1
              Мелет мельница, а я говорю. И инвестиции в российские активы никуда не делись, поищите статистику, если интересно. Сейчас обострение в Сирии и потенциально в ЛДНР, инвесторы выходят из риска. А вот у вас в голове откровенная каша, ЦБ сюда к чему-то приплели, она что ли прибылью от продажи нефти распоряжается?
              1. Mole Офлайн
                Mole Сегодня, 16:20
                +1
                Цитата: YarSer88
                А вот у вас в голове откровенная каша, ЦБ сюда к чему-то приплели, она что ли прибылью от продажи нефти распоряжается?

                Каша или не каша, но КТО виновен? и кто несколько лет назад регулировал курс валют?
              2. Vladimir 5 Офлайн
                Vladimir 5 Сегодня, 16:23
                +2
                Повторю, опять на ветер мелете, последний год как раз стабилизация в Сирии и полная победа правительства, а инвесторы уходят из спекулятивного рынка РФ,- почему, это уже ФРС подскажет и ЦБ РФ, как фактически подчинённая структура.... о ДНР и ЛНР к чему приплетаете, разве что то ухудшилось. наоборот стабилизировалось за последние два года,- что за аргументы приводите, когда всё наоборот. О ЦБ РФ, он формирует политику денег и денежных отношений , так, как деньги, кровь экономики, так и определяет здоровье экономики РФ, которое всё на ладан дышит.... При повышенных доходах, каб министров озвучивает, что нет денег,- так и вопрос, где делись значительные сверх плановые поступления ?!...
            3. Комментарий был удален.
        3. алексеев Офлайн
          алексеев Сегодня, 15:15
          +4
          Цитата: maxim947
          следовательно дело не в рубле , а в тех кто

          Это точно!
          Я тоже не претендую на экономиста, но элементарное рассуждение хотелось бы привести.
          Как известно, цена товара, в том числе и валюты, рубля, доллара, определяется не только его полезностью, но и спросом и предложением.
          Если на бирже курс доллара к рублю растёт, то это значит, что многие хотят купить его за рубли.
          Встаёт вопрос кто это и зачем? Про кто - тут-то тайна... yes Хоть бы на ВО написали... wink
          А то пишут, что дескать, ход конем, дескать безобразие, а кто же доллары скупает не пишут. request Доходят слухи, что, некие "инвесторы" перекладываются, т.е. продают рубли и покупают доллары и евро.
          Зачем же им доллары? Ведь по паритету покупательной способности доллар стоит около 25 руб. А им не нужно ничего покупать в РФ за рубли,тем паче торговля внешняя свободно идёт в долларах, евро. Им разместить капиталы на Западе или что-то там купить.
          Т.е. зарабатывают в России рублики, в доллары их в Лондон или там Париж с Нью-Йорком.
          Если дело только так, то ничего страшного в повышении цены доллара и евро нет. Нам просто нужно цены внутренние на бензин, газ, хлеб и мясо и пр. держать за счёт экспортных пошлин и прочих мер регулирования. В таком случае покупка доллара для вывоза его за рубеж - это как налог с любителей "зарубежа".
          И импорт становится не конкурентноспособный по цене, сокращается, это тоже хорошо.
          На цену картошки в этом году доллар не повлиял, а чтобы все спокойнее было нужно смело всё продавать за рубли. Это тоже самое, что 100% продажа экспортной выручки.
          Вроде, тоже самое, иностранный клиент платит валюту (или рубли, если они у него есть), но ЦБ или уполномоченному банку, российская же компания продаёт за рублики.
          Это увеличение спроса на национальную валюту и стабилизация её курса.
          Если же нужна валюта на оплату импорта, в ЦБ же и пусть покупают.
          Схема сложнее чем сейчас, но, держать полностью открытой экономику сейчас нельзя, время не то.
          P.S.
          Может настоящий экономист забредёт на сайт. Было бы интересно почитать, понять где зерна, а где плевелы.
          1. maxim947 Онлайн
            maxim947 Сегодня, 15:29
            0
            а кто же доллары скупает не пишут.

            Вы будете удивлены - их скупает сама ФРС, с целью повышения курса национальной валюты путем создания дефицита доллара на мировом рынке. Вот такая загогулина) но применительно конкретно к курсу рубля, это не имеет никакого значения. Здесь все проще, элементарная команда фас
        4. Вадим237 Офлайн
          Вадим237 Сегодня, 15:28
          -2
          Правительству нужен "навар" - в казне, от экспорта, продали чуть больше, чем в прошлом году процентов на 10 - а получили как за 30. Чем больше за доллар будут давать рублей - тем больше денег в казне.
          1. Svarog Онлайн
            Svarog Сегодня, 15:39
            +1
            Цитата: Вадим237
            Правительству нужен "навар" - в казне, от экспорта, продали чуть больше, чем в прошлом году процентов на 10 - а получили как за 30. Чем больше за доллар будут давать рублей - тем больше денег в казне.

            Вот нормальное правительство не наваривается на собственных гражданах. А создает рабочие места, производство..
        5. Василенко Владимир Офлайн
          Василенко Владимир Сегодня, 15:41
          +2
          следовательно дело не в рубле , а в тех кто "эти" курсы устанавливает.
          ======
          дело в СПЕКУЛЯТИВНОЙ экономике
          1. Henderson Офлайн
            Henderson Сегодня, 15:53
            -1
            Цитата: Василенко Владимир
            дело в СПЕКУЛЯТИВНОЙ экономике

            нет. Дело в сырьевой экономике.
        6. Lesorub Онлайн
          Lesorub Сегодня, 16:42
          +1
          Цитата: maxim947
          дело не в рубле , а в тех кто "эти" курсы устанавливает. Посему нечего ерничать и так переживать, от нас тут практически ничего не зависит.

          Курс рубля устанавливает - центробанк! )) и скорей всего не плохо зарабатывает на этом ), (такой принцип экономики где то стало меньше - пропорционально где то стало больше), но причем тут Эрдоган ? со своей песочницей?
    2. vkl.47 Офлайн
      vkl.47 Сегодня, 15:09
      +4
      Ничего смешного я не вижу.посмотрю как вы смеяться в октябре бедете.когда новые санкции.опять валюты обвалять искусственно.последний хрен без соли будите есть.вот тогда посмеёмся вместе
    3. Svarog Онлайн
      Svarog Сегодня, 15:20
      +3
      Власть уже не скрывает своего презрительного отношения к собственному народу.. Вот и доят с нас, как будто последний день живут.. по максимуму.. пенсий хрен, ндс+2%, ставка реф. увеличивается,доллар 100... а дальше по цепочки.. продукты,жкх, таблетки.. В общем решили сгнобить всех.. НО народ то у нас каков! ААА! Все равно за ЕР "проголосовал"... якобы.
    4. ser65 Офлайн
      ser65 Сегодня, 16:11
      -4
      ожидаемо....набежали неадекваты и даже крайне.... чудо, а тебя каким образом пенсия российская касается? что в каждом высере про неё печешься...
  2. mvd ru Онлайн
    mvd ru Сегодня, 14:32
    +2
    я не парюсь , перед увольнением начал готовится и покупал когда еврик был 44 а бакс вроде 36 , теперь спининг прикупил , воблерочков , и т д ))
    1. Dave36 Онлайн
      Dave36 Сегодня, 14:48
      +3
      На еду рыбалочкой спасаться)
    2. Krasnodar Онлайн
      Krasnodar Сегодня, 15:33
      +1
      Цитата: mvd ru
      я не парюсь , перед увольнением начал готовится и покупал когда еврик был 44 а бакс вроде 36 , теперь спининг прикупил , воблерочков , и т д ))

      Главное, не скидывайте на пике. Продавайте в самом начале спада. Я попал с этим делом пару раз - ущерб в пол ляма рублей laughing
  3. _Kotegpushisteg_ Офлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 14:33
    +4
    а чё же говорит матрешки то в цене растут? русские же!так оборудование то импартнае wassat
  4. NordUral Офлайн
    NordUral Сегодня, 14:40
    +2
    И чего иного ожидать от жуликов во власти? Может кто подскажет?
    1. Копчёный Офлайн
      Копчёный Сегодня, 14:48
      -1
      Ну, может случится, что этих жуликов сменят другие, которые в свою очередь всех умоют кровью. И вот тогда запануем!
    2. _Kotegpushisteg_ Офлайн
      _Kotegpushisteg_ Сегодня, 15:00
      +4
      терпение терпение и еще раз терпение (С) В.И. Терпилло bully ну подумаешь цены растут!ну пенсионный возраст подняли не смертельно!лишь бы не было майданы!потерпим еще годочков 200 супостатов глядишь и придет добрый царь и снизит цены и возраст feel а может скоро победим бадлюкав империалистических так и вообще коммунизм наступит!
  5. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 14:41
    +2
    Ничего, ничего, вот начнем с Турцией,Китаем и Ираном своими национальными валютами рассчитываться...доллар с евро, как испугаются..как начнут падать...
  6. TAMBU Онлайн
    TAMBU Сегодня, 14:45
    +4
    бессмысленный вывод "независимых экспертов" виду того что и 14 реальных процентов выставленных КБ был непреодолимой преградой для 90% малых предпринимателей. Остальной бизнес кредитуется за пределами РФ. Более того ввиду усиления давления на мелкого буржуа-фермера на селе об кредитах как говорят в Одессе не может быть и речи. Причины стало быть нужно искать в ином месте, а уже реакцией на низкую себестоимость банкноты от ЦБ может и стать повышение ставки, только это симптом а не причина...да и от этого никому "ни холодно ни жарко" не будет уж "рублю" собственно так точно...чисто мое мнение...
    Что касаемо курса рубля то это дело сугубо политическое и к экономике не относящееся. Зачем-то обособленному органу власти (ЦБ) понадобилось еще больше позлить народонаселение и подлить мала в огонь на фоне недовольства уже состоявшейся пенсионной реформой...остальные вопросы к власть имущим для чего и зачем накалять ситуацию...
    1. Журба Офлайн
      Журба Сегодня, 14:57
      -5
      Надо учитывать перспективы падения добычи нефти на россии.
      1. Alex DHG Офлайн
        Alex DHG Сегодня, 15:21
        +2
        Цензор с топваром попутали?
        1. Журба Офлайн
          Журба Сегодня, 15:42
          0
          Пожалуй это фактаж, а не прикол.
      2. TAMBU Онлайн
        TAMBU Сегодня, 16:44
        0
        перспективы падения добычи - вообще-то перспективы роста по факту...а разве при уменьшении количества добычи цена падает? Вроде наоборот....
    2. Вадим237 Офлайн
      Вадим237 Сегодня, 15:35
      -2
      Правительству нужна масса рублей - для мегастроек, которых до 30го более 200 проектов.
    3. Krasnodar Онлайн
      Krasnodar Сегодня, 15:35
      0
      Цитата: TAMBU
      бессмысленный вывод "независимых экспертов" виду того что и 14 реальных процентов выставленных КБ был непреодолимой преградой для 90% малых предпринимателей. Остальной бизнес кредитуется за пределами РФ. Более того ввиду усиления давления на мелкого буржуа-фермера на селе об кредитах как говорят в Одессе не может быть и речи. Причины стало быть нужно искать в ином месте, а уже реакцией на низкую себестоимость банкноты от ЦБ может и стать повышение ставки, только это симптом а не причина...да и от этого никому "ни холодно ни жарко" не будет уж "рублю" собственно так точно...чисто мое мнение...
      Что касаемо курса рубля то это дело сугубо политическое и к экономике не относящееся. Зачем-то обособленному органу власти (ЦБ) понадобилось еще больше позлить народонаселение и подлить мала в огонь на фоне недовольства уже состоявшейся пенсионной реформой...остальные вопросы к власть имущим для чего и зачем накалять ситуацию...

      Уже года четыре как за границей никто не кредитуется. Санкции 2014.
      1. TAMBU Онлайн
        TAMBU Сегодня, 16:38
        0
        ну это даже не смешно...
        http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?TblID=302-01&pid=sors&sid=ITM_27910
        Тенденция как была так и осталась, а при запрете и переходе на внутренний рынок должен был быть скачок...его нет. Очевидный вывод: закономерность роста кредитования внутри страны не зависит от санкций. Второй очевидный вывод: ввиду невозможности осуществления деятельности крупным бизнесом без заемных средств эти заемные средства он получает регулярно. Где - вопрос второй...в принципе покопавшись пару дней, пообщавшись с фин. директорами можно найти источники или схемы...и написать статью на эту тему. Было бы любопытно, но я не журналист и мне этим заниматься некогда...
  7. XYZ Офлайн
    XYZ Сегодня, 14:51
    +3
    А чего тут особо странного? Опускать курс рубля безусловно выгодно как правительству, так и олигархам. Вопрос не в направлении движения, а в степени плавности. То что это крайне невыгодно населению никого не волнует. Для этого есть традиционное объяснение - вы получаете и тратите деньги в рублях, доллар вам не нужен, а его курс неинтересен. Занавес.
    1. Вадим237 Офлайн
      Вадим237 Сегодня, 15:36
      -4
      Всё именно так, как вы сказали.
    2. Krasnodar Онлайн
      Krasnodar Сегодня, 15:37
      +1
      Цитата: XYZ
      А чего тут особо странного? Опускать курс рубля безусловно выгодно как правительству, так и олигархам. Вопрос не в направлении движения, а в степени плавности. То что это крайне невыгодно населению никого не волнует. Для этого есть традиционное объяснение - вы получаете и тратите деньги в рублях, доллар вам не нужен, а его курс неинтересен. Занавес.

      Олигархам чем выгодно? ))
      Бабки они здесь зарабатывают, а не за рубежом. За границей они их только тратят. Выгодно крупным зерновикам. Расходы в дешевых рублях, а цены диктуют экспортеры.
  8. Дачник452 Офлайн
    Дачник452 Сегодня, 15:15
    +4
    Во брехня-то!Мы не зависим от доллара!
    С конца апреля многие машины,например,подорожали на 10%!
    1. Вадим237 Офлайн
      Вадим237 Сегодня, 15:37
      -3
      У нас экспортная зависимость от долларов и евро.
  9. Berkut24 Офлайн
    Berkut24 Сегодня, 15:23
    +3
    Я думаю, что рассуждения о курсах рубля сейчас не имеют никакого смысла. Важно понять логику происходящих событий. Мир находится на пороге грандиозного кризиса, необратимые явления, о которых лет 10 назад мы только рассуждали уже набирают силу и становится понятно, что это не просто война всех против всех, это некий момент истины, момент оплаты того банкета, который ведущие государства гуляли последние лет 200 по рецептам Карла Маркса.
    В силу этого у меня возникает мысль, что страна стремительно переходит на военные рельсы, как СССР в конце 30-х прошлого столетия. Нас ждет грандиозная экономическая битва/шторм, исход которой будет зависеть от того, у кого больше накопленных для преодоления шторма ресурсов, меньше долгов и больше военной силы, способной предотвратить попытки отобрать чужие ресурсы силой. Вот на пересечении этих предстоящих событий и задач и нужно искать ответ на вопрос о том, "что чёрт возьми происходит?"
    Итак: бюджет у нас рссчитан на стоимость барреля в 40 енотов. Но цена нефти почти в 2 раза больше и бюджет профицитен. Однако госрасходы не увеличиваются, запускается пенсионная реформа, а курс доллара растёт. Это говорит только о резкой активизации государством процесса накопления ресурсов. И эти ресурсы идут не в производство а в кубышку (прежде всего не в валюту, а в золото, ибо любая валюта в кризис может превратится в резаную бумагу). При этом вторая составная часть уравнения так же говорит о подготовке к шторму - госдолг составляет всего 13% ВВП. Мы пытаемся мерять ситуацию мерками мирной жизни и экономической теории. Но, судя по всему, ни Правительство, ни Президент не считают, что жизнь всё еще мирная. Косвенно можно сказать, глядя на метания Трампа, что и руководство США так не думают и пытаются нанести упреждающие удары по экономическим, политическим и военным центрам мира. У США нет резервов, но есть огромные долги и тающие возможности влиять на ситуацию. Т.е. 2 страны уже вступили в войну, пока экономическую.
    Что касается военных вопросов, то я считаю, что возможности нашего МО говорят не о заточенности на войну с НАТО, а на демострацию силы с целью недопущения попыток других стран попробовать в жутком экономическом месилове покусится на накопленные Россией резервы.
    1. Krasnodar Онлайн
      Krasnodar Сегодня, 15:41
      0
      Чем золото от доллара отличается? А, знаю! В Штатах курс доллара всегда равен одному доллару, а золото в этих самых долларах колеблется laughing за сегодняшний торговый день упало на 1,7%, за год - на 10,8%.
    2. Dikson Офлайн
      Dikson Сегодня, 15:42
      0
      Китай, планомерно следуя своей политики "мягкой экспансии", легко может и уже успешно покушается на пусть ненакопленные, а просто географически принадлежащие России резервы.. А все прошлые намёки Запада о том, что"гигантские природные ресурсы Сибири не должно принадлежать единолично России"? - это ведь всё из той же оперы..
    3. dauria Офлайн
      dauria Сегодня, 15:44
      +2
      Но, судя по всему, ни Правительство, ни Президент не считают, что жизнь всё еще мирная.


      Ну, слава Богу..... laughing Я-то думал, просто не нажрались и грабят. Ан нет ! К войне готовятся. wassat Ай да молодцы, прям полюбил до дрожи наше правительство. Теперь главное- их цепями привязать, чтоб в Лондоны не драпанули наши "защитники".
    4. Svarog Онлайн
      Svarog Сегодня, 16:00
      +1
      Цитата: Berkut24
      +3
      Я думаю, что рассуждения о курсах рубля сейчас не имеют никакого смысла. Важно понять логику происходящих событий.

      Ваше представление о логике событий разбивается о простой факт, мы по прежнему держим кучу бабла в стане врага.. А посему, все ваши заключения, красивая конспирологическая версия...
    5. Gnefredov Офлайн
      Gnefredov Сегодня, 16:12
      -1
      Склоняюсь к вашему мнению hi и немного дополню. В общем, есть у меня один знакомый, в прошлом радиоинженер а до этого лета уже как пятнадцать лет наверное, работал на рынке Форекс (писал забавные программы которые упрощали ему лично торговлю на этом рынке). Так вот, ещё в мае он как то странно засуетился и мало того что все свои торги закрыл, так ещё всю свою недвижимость что была в Питере продал. Взамен купил землю в Белгородской области, экскаватор, трактор и дом там же. Всё провернул буквально за пару месяцев. Я у него поинтересовался, собственно, а к чему такие резкие решения? Он ответил примерно так: у меня жена, дети и я их не смогу прокормить на обесценившиеся бумажки. Опа, тут мне стало весьма интересно, и я поинтересовался на предмет "что ты имеешь в виду?". Если кратко, он уверен, что мы стоим на пороге грандиозного бабаха или бума (называйте, как хотите) и с его точки зрения, сейчас имеют ценность исключительно продукты питания и всё что относится к категории вещей первой необходимости. Как я понял, его программы (что он писал для Форекса) ещё пару лет назад забили тревогу. Вначале он внимания особого не обращал и полагал, что у него, что то не то с алгоритмами, а потом стал вникать в проблему глубже и вот, принял такое решение, как я и рассказал выше.
      Написал для информации и размышления. Просто такой пример, как на происходящие процессы, реагируют люди из "финансовых сфер" (ну, или имеющие к ним отношение).
  10. БАБА ШУРА Офлайн
    БАБА ШУРА Сегодня, 15:35
    +5
    Мы бы не не ох.евали от этого, если бы свои холодильники и стиралки производили. Кругом сплошной импорт. А вместо сыра, жрать будем клейстер. Ассортимент в магазинах сократился в двое. И тд. И тп.
  11. dgonni Онлайн
    dgonni Сегодня, 15:39
    0
    Да всё просто как 2 пальца об асфальт! Дерепаскам и иже с ними разрешили не возвращать валютную выручку в Россию! Это раз. Второе на сентябрь и октябрь комерческие банки должны погасить платежи на общую суму чуть больше 7 мильярдов убитых енотов! Это два! Ну и на третье это сезонный спрос на валюту со стороны аграриев! Ибо как раз в это время они закупают валюту про запас для весенних и летних работ на следующий год! Вот оно и срослось в одну точку. Конечно правительство придумало хорошо для Олигархов. Типа поддержали. А вот спрогнозировать то что лежало на поверхности как то не подумало.
  12. mvd ru Онлайн
    mvd ru Сегодня, 15:49
    +1
    Цитата: Krasnodar
    Продавайте в самом начале спада. Я попал с этим делом пару раз - ущерб в пол ляма рублей

    ну у меня не такие суммы чтоб на пол ляма "попадать " wink
  13. fif21 Офлайн
    fif21 Сегодня, 15:53
    -1
    США "заморозили" активы РФ сегодня. Забугорные спекулянты (инвесторы) вывели свои деньги из ОФЗ. ЦБ РФ в последние месяцы скупал доллары в больших количествах.Хорошо это или плохо? Для суверенитета РФ хорошо, США больше не могут использовать доллар в качестве"оружия" давления на РФ , для импортеров плохо ( импорт становится дорогим) Бизнесу работающему на внутреннем рынке и зкспортирующему свои товары за бугор хорошо. Сейчас нужно переводить торговлю Российскими товарами на мировом рынке за рубли.
    1980 год зарллата 150 руб доллар 63 копейки
    2019 год зарплата 15000руб доллар 7000 копеек
    цена доллара в СССР и РФ примерно на одном уровне . hi
  14. Кент0001 Офлайн
    Кент0001 Сегодня, 16:18
    +1
    Так кто командует нашей экономикой? Ещё вопросы есть? А так вообще Привет Нищебродам ! (без обид- это сарказм..........или нет).
  15. Sovetskiy Онлайн
    Sovetskiy Сегодня, 16:23
    0
    Если у страны 30 лет стратегическое направление по заветам Гайдара-Чубайса- Ельцина на уничтожение своей промышленной базы и превращение ее в сырьевой придаток, то какая у этой страны должна быть валюта, крепкая что ли? laughing fool laughing
    Так что все курсы валют соответствуют реальному положению дел в экономике, несмотря на сладкую патоку из отверстий нашей власти, в которые они едят.
    Почему то по курсу рубля то же на ум пришла цитата из к/ф "В бой идут одни старики":
    - Все нормально. Падаю!