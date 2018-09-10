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Ракет не было, но новинки были. Северная Корея показала новую технику

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На прошедшем в минувшее воскресенье в Пхеньяне военном параде в честь 70-летия создания КНДР не были показаны традиционно демонстрировавшиеся установки баллистических ракет, но зато военных экспертов порадовали ранее не участвовавшие в парадах образцы северокорейской военной техники.

Как сообщают СМИ, во время парада северокорейская армия продемонстрировала два абсолютно новых образца вооружений. По мнению военных специалистов, особого внимания требует к себе новейшая северокорейская самоходная гаубица. Точных тактико-технических данных этой техники нет, но эксперты предполагают, что калибр орудия с удлиненным стволом составляет 152-мм. Вероятная дальность стрельбы активно-реактивным снарядом вполне может достигать 40 км. На башне установлена антенна спутниковой связи, а также спаренный 30-мм автоматический гранатомет и установка ПЗРК.

Ракет не было, но новинки были. Северная Корея показала новую технику



Данная северокорейская самоходная гаубица, по мнению экспертов, является своеобразным ответом на САУ K9 Thunder Южной Кореи.

Второй новинкой, показанной на параде, является новый противотанковый ракетный комплекс, смонтированный на шасси трехосного бронетранспортера северокорейского производства, скорей всего скопированного с БТР-80. В башне с открывающимся верхом установлены 8 ракетных контейнеров, в которых расположены ракеты с повышенной дальностью стрельбы. По мнению военных, северокорейский ПТРК напоминает китайский AFT-10.



Также была продемонстрирована еще одна САУ, являющаяся дальнейшим развитием уже не раз показанных на парадах самоходок. Калибр орудия 130-мм, от предыдущей версии она отличается модернизированной башней с автоматическим гранатометом и ПЗРК.

Использованы фотографии:
https://twitter.com/oryxspioenkop
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12 комментариев
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  1. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 14:47
    +5
    не были показаны традиционно демонстрировавшиеся установки баллистических ракет,
    ....Не стали США пугать, пусть мол думают, что КНДР разоружается...
  2. bouncyhunter Офлайн
    bouncyhunter Сегодня, 14:50
    +3
    спаренный 30-мм автоматический гранатомет и установка ПЗРК

    от предыдущей версии она отличается модернизированной башней с автоматическим гранатометом и ПЗРК

    Северокорейский вариант защиты от пехоты и низколетящей авиации/БПЛА в условиях ограниченных возможностей ? what
    1. Соломон Кейн Онлайн
      Соломон Кейн Сегодня, 16:29
      +1
      Паша!!! hi
      Ну, а что .....БТР- кабриолет... lol Свежо!!! yes
      1. bouncyhunter Офлайн
        bouncyhunter Сегодня, 16:32
        0
        Привет , друже ! hi
        Цитата: Соломон Кейн
        БТР- кабриолет...

        Ну , тут не совсем кабрио . А вот на "зенитный комбайн" из анекдота вполне тянет . wink
        "Хочешь жить - умей вертеться" (с)
  3. Black Sniper Онлайн
    Black Sniper Сегодня, 15:11
    +1
    Судя по фото и калибру САУ вполне нормальная good, а вот БТР аж с 8-ю ракетами у меня лично вызывает только смех laughing
    1. Dreamboat Онлайн
      Dreamboat Сегодня, 16:15
      +1
      То есть Штурм-СМ с 12 ракетами у Вас смех не вызывает, а корейская машина аналогичного назначения с 8ю ракетами просто умора...
  4. vladcub Офлайн
    vladcub Сегодня, 15:13
    0
    " северокорейский ПТРК напоминает китайский AFT10", а тот разительно похож на советскую или западную разработку.
    1. Black Sniper Онлайн
      Black Sniper Сегодня, 15:20
      0
      Похож не похож, главное что военную технику сами делают не покупают. Глядишь и экспортировать начнут! hi
  5. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 15:33
    +1
    По их возможностям неплохо получилось, правда БТР немного комичен. 3-осная компоновка и огромная чебурашечная башня на крыше.
    1. Соломон Кейн Онлайн
      Соломон Кейн Сегодня, 16:26
      0
      wink ....в следующем году на параде в Киеве следует ожидать БТРы со спаренными Джавелинами на башне ... wassat
  6. Zaurbek Онлайн
    Zaurbek Сегодня, 15:53
    0
    А вам не кажется, что ПТРК стреляет вверх? Это 3е поколение?
  7. Ванёк Офлайн
    Ванёк Сегодня, 15:57
    0
    Из БТРа забавную штуку сделали.