Ракет не было, но новинки были. Северная Корея показала новую технику

На прошедшем в минувшее воскресенье в Пхеньяне военном параде в честь 70-летия создания КНДР не были показаны традиционно демонстрировавшиеся установки баллистических ракет, но зато военных экспертов порадовали ранее не участвовавшие в парадах образцы северокорейской военной техники.Как сообщают СМИ, во время парада северокорейская армия продемонстрировала два абсолютно новых образца вооружений. По мнению военных специалистов, особого внимания требует к себе новейшая северокорейская самоходная гаубица. Точных тактико-технических данных этой техники нет, но эксперты предполагают, что калибр орудия с удлиненным стволом составляет 152-мм. Вероятная дальность стрельбы активно-реактивным снарядом вполне может достигать 40 км. На башне установлена антенна спутниковой связи, а также спаренный 30-мм автоматический гранатомет и установка ПЗРК.Данная северокорейская самоходная гаубица, по мнению экспертов, является своеобразным ответом на САУ K9 Thunder Южной Кореи.Второй новинкой, показанной на параде, является новый противотанковый ракетный комплекс, смонтированный на шасси трехосного бронетранспортера северокорейского производства, скорей всего скопированного с БТР-80. В башне с открывающимся верхом установлены 8 ракетных контейнеров, в которых расположены ракеты с повышенной дальностью стрельбы. По мнению военных, северокорейский ПТРК напоминает китайский AFT-10.Также была продемонстрирована еще одна САУ, являющаяся дальнейшим развитием уже не раз показанных на парадах самоходок. Калибр орудия 130-мм, от предыдущей версии она отличается модернизированной башней с автоматическим гранатометом и ПЗРК.