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Американским ВВС передан первый серийный заправщик КС-46А

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На аэродроме Пэйн-Филд (штат Вашингтон) состоялась церемония передачи американским ВВС первого серийного самолета-заправщика Boeing KC-46А Pegasus, сообщает bmpd.



Первый свой полет воздушное судно совершило в начале декабря. В ближайшее время самолет совершит перелет к месту постоянного базирования – авиабазу Алтус (Оклахома).


Контракт на поставку 18 заправщиков военное ведомство США заключило в 2011 году. По условиям договора вся партия должна была быть поставлена к августу 2017 года. Сроки поставки несколько раз менялись. В итоге «Боинг» заявил, что к августу 2017 года сможет поставить только первый серийный самолет. Но и этот срок не был выдержан. Первая машина была передана лишь 9 сентября. Переносы сроков дорого обошлись компании – сегодня она должна Пентагону около 1,6 млрд.

По данным ресурса, КС-46А создан на основе коммерческой грузовой версии Boeing 767-200LRF и представляет собой комбинацию фюзеляжа самолета Boeing 767-200ER, крыла и шасси Boeing 767-300F и бортового оборудования и двигателей Boeing 767-400ER.

В общей сложности ВВС США планировали заказать 179 самолетов-заправщиков, рассчитывая получить их до 2028 года. Они должны были заменить парк устаревших Boeing КC-135. Однако стоимость программы КС-46А постоянно росла, и это вынудило военных уменьшить предполагаемый заказ до 34 единиц.
Использованы фотографии:
Christopher Lee / www.facebook.com
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5 комментариев
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  1. bouncyhunter Онлайн
    bouncyhunter Сегодня, 15:11
    +2
    Основные характеристики

    Экипаж: 3 (2 пилота, 1 оператор дозаправки)
    Пассажиры: 114 пассажиров, 18 поддонов 463L либо 58 раненых (24 мест для носилок, 34 ходячих)
    Полезная нагрузка: 29500 kg ()
    Длина: 50,5 м ()
    Размах крыла: 48,1 м ()
    Высота: 15,9 м ()
    Масса пустого: 82377 кг ()
    Масса снаряжённого: 128870 кг ()
    Максимальная взлётная масса: 188240 кг ()
    Двигательная установка: 2× Pratt & Whitney PW4062 , 282 кН () каждый
    Запас топлива: 96297 кг
    Топлива для отдачи: 94198 кг

    Лётные характеристики

    Максимальная скорость: 915 км/ч
    Крейсерская скорость: 851 км/ч
    Практическая дальность: 12200 км ()
    Практический потолок: 12200 м ()

    1. san4es Онлайн
      san4es Сегодня, 15:59
      +1
      Цитата: bouncyhunter
      ....Основные характеристики
      Экипаж: 3 (2 пилота, 1 оператор дозаправки).......

      hi Паш. Полёт добавлю... recourse


      -- Работа оборудования.... hi
      1. bouncyhunter Онлайн
        bouncyhunter Сегодня, 16:28
        0
        Саня , привет ! hi Чем больше информации - тем лучше .
        1. san4es Онлайн
          san4es Сегодня, 16:43
          0
          Цитата: bouncyhunter
          ....Чем больше информации - тем лучше .

          -- По-любому... hi
  2. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 15:28
    +1
    Вот не знаю, радоваться или огорчаться данной новости...Особенно последнему абзацу:
    В общей сложности ВВС США планировали заказать 179 самолетов-заправщиков, рассчитывая получить их до 2028 года. Они должны были заменить парк устаревших Boeing КC-135. Однако стоимость программы КС-46А постоянно росла, и это вынудило военных уменьшить предполагаемый заказ до 34 единиц.