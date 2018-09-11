«Палтус», «Варшавянка» и «Лада». Дизель-электрические подлодки российского флота
В составе российского военно-морского флота в настоящее время служит 60 подводных лодок. Примерно треть отечественных подводных сил составляют подлодки с дизель-электрической энергетической установкой. Согласно актуальным планам командования, корабли из имеющейся группировки ДЭПЛ должны регулярно проходить необходимые ремонты и модернизации. Кроме того, продолжается строительство новых лодок, соответствующих современным требованиям. Рассмотрим текущее положение дел в сфере дизель-электрических подлодок ВМФ России.
В течение последних десятилетий для советского и российского ВМФ было создано несколько типов ДЭПЛ с разными характеристиками и возможностями. При этом к настоящему времени состав подводной группировки заметным образом упростился. В настоящее время российский флот эксплуатирует дизель-электрические лодки нескольких типов, относящиеся всего к двум проектам – 877 «Палтус» и 636.3 «Варшавянка». «Палтусы» пока остаются самыми многочисленными в своем классе, но за «Варшавянками» будущее.
История «Палтусов»
Строительство ДЭПЛ проекта 877 стартовало в самом начале восьмидесятых годов. С 1980 по 1991 годы силами нескольких советских предприятий была построена и передана флоту 21 подлодка проекта «Палтус». В середине восьмидесятых ВМФ СССР получил единственную подлодку проекта 877ЭКМ – Б-806 «Дмитров». В конце того же десятилетия для отечественного заказчика построили по одной лодке проектов 877ЛПМБ и 877В – ныне они носят имена Б-800 «Калуга» и Б-871 «Алроса».
В середине восьмидесятых стартовало строительство «Палтусов» для иностранных заказчиков. С 1985 по 2000 годы для зарубежных государств построили 19 новых кораблей проектов 877Э и 877ЭКМ. Наибольший интерес к советским / российским ДЭПЛ проявила Индия, купившая восемь субмарин. Также подлодки поставлялись в Алжир, Иран, Китай и другие страны.
Ресурс техники не бесконечен, и поэтому с определенного времени началось постепенное списание и утилизация имеющихся ДЭПЛ типа «Палтус». В первой половине прошлого десятилетия ВМФ России был вынужден отказаться от значительной части своих дизель-электрических подлодок. До 2007 года из состава флота были исключены семь кораблей. Вскоре им предстояло отправиться на разделку. В настоящее время ведется утилизация еще двух кораблей. Прочие подлодки продолжают службу в составе нескольких основных флотов.
Таким образом, за два десятилетия было построено и передано заказчикам в общей сложности 43 ДЭПЛ «Палтус» нескольких проектов. 10 кораблей были утилизированы либо выведены из строя в результате аварий. 33 лодки продолжают службу, из них 15 принадлежат России. Большая часть этих подлодок сейчас несет службу, а несколько находятся на ремонте.
«Варшавянка» для замены
Уже в середине девяностых годов российские кораблестроители начали строительство дизель-электрических подводных лодок нового проекта 636 «Варшавянка». Изначально этот проект рассматривался в качестве экспортной версии «Палтуса», но впоследствии его было решено развивать всю сферу ДЭПЛ именно с его помощью. В итоге «Варшавянки» разных версий шли не только на экспорт, но и передавались своему флоту.
В течение длительного времени лодки проекта 636 строились только для зарубежных стран. В 1997 и 1998 годах ВМС Китая получили два первых корабля такого типа. С 2004 года китайский флот стал осваивать подлодки проекта 636М. Всего за несколько лет ему передали восемь таких лодок. Также по проекту с литерой «М» построили пару субмарин для Алжира. В 2010-17 годах осуществлялось строительство шести «Варшавянок» версии 636.1 для Вьетнама. Итого, на экспорт пошло 18 ДЭПЛ семейства 636.
В августе 2010 года состоялась закладка первой подлодки семейства «Варшавянка» для военно-морского флота России. В соответствии с имеющимся контрактом, требовалось строительство шести кораблей улучшенного проекта 636.3 в количестве шести единиц. Все новые подлодки предназначались для Черноморского флота. Заказ был выполнен к концу 2016 года. В 2017-м стартовало строительство новой серии из шести лодок – на этот раз для Тихоокеанского флота.
Лодка Б-871 "Алроса" - до недавнего времени единственная ДЭПЛ Черноморского флота. Фото Wikimedia Commons
В общей сложности уже было построено 24 подлодки семейства «Варшавянка». Еще два корабля находятся на стадии строительства. ДЭПЛ проектов 636 не отличаются большим возрастом и несут службу без особых проблем. По этой причине все построенные корабли все еще остаются в строю.
Неоднозначная «Лада»
В недавнем прошлом дальнейшее развитие неатомного подводного флота связывали с проектом 677 «Лада». Предполагалось, что «Лады» будут проще и дешевле существующих «Палтусов» при схожих характеристиках. Указывалась возможность строительства серии из двух десятков кораблей. Строительство головной лодки проекта Б-585 «Санкт-Петербург» началось в 1997 году, и в 2004-м она вышла в море для испытаний.
В ходе испытаний были выявлены серьезные недостатки энергетической установки, не позволявшие полноценно эксплуатировать новую лодку. Несколько следующих лет ушли на доводку конструкции, и потому дальнейшая судьба всего проекта оказалась под вопросом. В частности, из-за проблем с головной лодкой на несколько лет приостановили строительство первой серийной.
Впрочем, все основные недостатки «Лады» были исправлены, что позволило составить новые планы. В 2016-17 годах сообщалось, что первые две серийные лодки проекта 677 будут достроены с учетом доработок головного корабля. Кроме того, уже имеется контракт на две следующие подлодки. В 2025 году в составе военно-морского флота будет не менее пяти таких кораблей. Пока же официально флоту передана только головная подлодка, находящаяся в опытной эксплуатации.
В составе флотов
Одна из наиболее крупных группировок дизель-электрических подлодок имеется у Тихоокеанского флота. В настоящее время он располагает семью кораблями проекта «Палтус». Шесть кораблей числятся в строю, еще один находится в резерве. Следует отметить, что все тихоокеанские ДЭПЛ были построены по исходному проекту 877 и отличаются достаточно большим возрастом. Все они вступили в строй с 1988 по 1994 годы. При этом неоднократно осуществлялись ремонты и модернизации.
В резерв выведена лодка Б-445 «Святой Николай Чудотворец». В строю остаются Б-187 «Комсомольск-на-Амуре», Б-190 «Краснокаменск», Ю-345 «Могоча», Б-394 «Нурлат», Б-464 «Усть-Камчатск» и Б-494 «Усть-Большерецк». Эти корабли базируются во Владивостоке, но не исключается возможность их перевода в новые порты. Ввиду большого возраста и выработки ресурса некоторые ДЭПЛ Тихоокеанского флота могут быть списаны в течение нескольких следующих лет. Им на смену придут новые корабли проекта 636.3, строительство которых уже началось. Имеется заказ на шесть таких подлодок.
Подводные силы Северного флота в основном состоят из кораблей с атомной энергоустановкой, но в них имеются и дизель-электрические лодки. В общей сложности на Северном флоте числится шесть кораблей такого класса. При этом подлодка Б-808 «Ярославль» проекта находится на ремонте, а единственная «Лада» (Б-585 «Санкт-Петербург») продолжает опытную эксплуатацию. В строю остаются Б-177 «Липецк», «Б-459 «Владикавказ», Б-471 «Магнитогорск» и Б-800 «Калуга». Последняя относится к проекту 877ЛПМБ, тогда как прочие были построены по базовой версии «Палтуса».
По известным данным, ДЭПЛ Северного флота будут продолжать службу, время от времени проходя необходимый ремонт и модернизацию. Замена этих кораблей пока не планируется. Обновление подводных сил Северного флота в ближайшие годы будет связано со строительством новых атомных лодок.
До 2014 года в составе Черноморского флота была только одна подводная лодка – Б-871 «Алроса» проекта 877. В том же году ее поставили на ремонт, продолжающийся до сих пор. По некоторым данным, после завершения ремонтных работ лодку переведут в состав Балтийского флота. Вследствие этого Черноморский флот останется без своего единственного «Палтуса». Впрочем, такие события не окажут негативного влияния на боеспособность флота. В 2014-16 годах моряки-черноморцы получили шесть новых «Варшавянок» версии 636.3. В кратчайшие сроки были построены и введены в строй ДЭПЛ Б-261 «Новороссийск», Б-237 «Ростов-на-Дону», Б-262 «Старый Оскол», Б-265 «Краснодар», Б-268 «Великий Новгород» и Б-271 «Колпино».
Передача «Алросы» заметным образом повысит боевой потенциал подводной группировки Балтийского флота, однако и после этого количество подлодок в составе последнего будет невелико. На данный момент Балтийский флот имеет всего две субмарины: Б-227 «Выборг» (проект 877) и Б-806 «Дмитров» (проект 877ЭКМ). Они служат с 1983 и 1986 года соответственно, что приводит к определенным ограничениям. При этом «Выборг» в настоящее время находится на ремонте. По некоторым данным, эту подлодку предполагается списать в течение нескольких следующих лет. После завершения службы она может стать новым экспонатом выставки в парке «Патриот».
Перспективы развития
Военно-морской флот России располагает достаточно большим числом дизель-электрических подводных лодок. Однако, по известным причинам, значительная часть таких подводных сил отличается большим возрастом и потому может нуждаться в ремонте или модернизации. Различные лодки регулярно прибывают на судостроительные заводы для восстановления технической готовности. Параллельно продолжается строительство новых кораблей.
Последние ДЭПЛ проекта 877 «Палтус» были переданы российскому флоту в середине девяностых годов. Самая старая лодка этого типа несет службу с 1983 года – уже 35 лет. Прочие корабли тоже не отличаются малым возрастом, а кроме того морально устаревают и требуют замены. При этом имеет место специфическое распределение не самых новых подлодок между флотами. Крупный парк такой техники имеется у Северного и Тихоокеанского флота. Балтийский и Черноморский в сумме имеют меньше «Палтусов», чем любой из других флотов.
Необходимость постепенной замены кораблей старых типов уже привела к известным событиям. В недавнем прошлом подводные силы Черноморского флота были усилены при помощи целой серии «Варшавянок». Поставка шести кораблей повысила боеспособность флота, а кроме того, теперь позволяет перевести более старую «Алросу» на Балтийское море. Таким образом, можно ожидать некоторый рост потенциала Балтийского флота.
В прошлом году состоялась закладка двух первых подлодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота. Не позднее первой половины двадцатых годов на Тихий океан отправится последняя из шести заказанных «Варшавянок». Можно представить, как изменится боеспособность Тихоокеанского флота, в распоряжении которого окажется существенное число устаревших и современных кораблей. Что произойдет с имеющимися «Палтусами» – неизвестно. Нельзя исключать, что более старые лодки вновь передадут другому флоту, нуждающемуся в увеличении численности подводных сил.
Новости последних лет позволяют предполагать, что подлодки проекта 877 из состава Северного флота уступят свое место ДЭПЛ типа «Лада». Головная лодка этого проекта уже давно находится в опытной эксплуатации, а еще две достраиваются. По известным данным, они предназначены именно для Северного флота. Позже состоится закладка новых субмарин проекта 677, которые, вероятно, тоже отправятся служить в Заполярье. Общее количество планируемых к постройке подлодок проекта 677, впрочем, остается неизвестным.
Нетрудно заметить, что современные темпы строительства новых подлодок не позволят за ограниченное время заменить все имеющиеся ДЭПЛ проекта 877 в пропорции «один к одному». Тем не менее, подобные проблемы вряд ли будут иметь серьезные последствия. Дело в том, что новые «Варшавянки» имеют ряд серьезных преимуществ перед более старыми «Палтусами». Характерные особенности таких лодок должны будут обеспечить сохранение общей боеспособности флота не за счет количества, но при помощи качества.
Проект 636.3 отличается меньшей шумностью и более высокими ходовыми характеристиками, что в известной мере сказывается на эффективности выполнения боевых задач. Более старые «Палтусы» вооружены только торпедами и могут атаковать только определенный круг целей. Новый проект «Варшавянка» использует многоцелевой ракетный комплекс «Калибр», резко увеличивающий боевые качества подлодки. Кроме того, корабли двух типов отличаются составом разнообразного бортового оборудования, от средств обнаружения до систем управления вооружением. Таким образом, отставание по количеству может в определенной мере компенсироваться ростом тактико-технических характеристик.
Важнейшей составляющей российских подводных сил являются лодки с неатомными энергетическими установками. На них приходится примерно треть всей численности подводного флота, и они должны решать ряд особых задач. Для сохранения необходимого потенциала ВМФ осуществляется разработка и строительство современных подлодок, в том числе с принципиально новым оснащением и вооружением. Таким образом, подводные силы сохранят требуемый потенциал и возможность выполнения поставленных задач.
По материалам сайтов:
http://mil.ru/
http://tass.ru/
http://ria.ru/
http://vz.ru/
https://flot.com/
http://flotprom.ru/
http://deepstorm.ru/
http://arms-expo.ru/
https://globalsecurity.org/
В течение последних десятилетий для советского и российского ВМФ было создано несколько типов ДЭПЛ с разными характеристиками и возможностями. При этом к настоящему времени состав подводной группировки заметным образом упростился. В настоящее время российский флот эксплуатирует дизель-электрические лодки нескольких типов, относящиеся всего к двум проектам – 877 «Палтус» и 636.3 «Варшавянка». «Палтусы» пока остаются самыми многочисленными в своем классе, но за «Варшавянками» будущее.
История «Палтусов»
Строительство ДЭПЛ проекта 877 стартовало в самом начале восьмидесятых годов. С 1980 по 1991 годы силами нескольких советских предприятий была построена и передана флоту 21 подлодка проекта «Палтус». В середине восьмидесятых ВМФ СССР получил единственную подлодку проекта 877ЭКМ – Б-806 «Дмитров». В конце того же десятилетия для отечественного заказчика построили по одной лодке проектов 877ЛПМБ и 877В – ныне они носят имена Б-800 «Калуга» и Б-871 «Алроса».
В середине восьмидесятых стартовало строительство «Палтусов» для иностранных заказчиков. С 1985 по 2000 годы для зарубежных государств построили 19 новых кораблей проектов 877Э и 877ЭКМ. Наибольший интерес к советским / российским ДЭПЛ проявила Индия, купившая восемь субмарин. Также подлодки поставлялись в Алжир, Иран, Китай и другие страны.
Ресурс техники не бесконечен, и поэтому с определенного времени началось постепенное списание и утилизация имеющихся ДЭПЛ типа «Палтус». В первой половине прошлого десятилетия ВМФ России был вынужден отказаться от значительной части своих дизель-электрических подлодок. До 2007 года из состава флота были исключены семь кораблей. Вскоре им предстояло отправиться на разделку. В настоящее время ведется утилизация еще двух кораблей. Прочие подлодки продолжают службу в составе нескольких основных флотов.
Таким образом, за два десятилетия было построено и передано заказчикам в общей сложности 43 ДЭПЛ «Палтус» нескольких проектов. 10 кораблей были утилизированы либо выведены из строя в результате аварий. 33 лодки продолжают службу, из них 15 принадлежат России. Большая часть этих подлодок сейчас несет службу, а несколько находятся на ремонте.
«Варшавянка» для замены
Уже в середине девяностых годов российские кораблестроители начали строительство дизель-электрических подводных лодок нового проекта 636 «Варшавянка». Изначально этот проект рассматривался в качестве экспортной версии «Палтуса», но впоследствии его было решено развивать всю сферу ДЭПЛ именно с его помощью. В итоге «Варшавянки» разных версий шли не только на экспорт, но и передавались своему флоту.
В течение длительного времени лодки проекта 636 строились только для зарубежных стран. В 1997 и 1998 годах ВМС Китая получили два первых корабля такого типа. С 2004 года китайский флот стал осваивать подлодки проекта 636М. Всего за несколько лет ему передали восемь таких лодок. Также по проекту с литерой «М» построили пару субмарин для Алжира. В 2010-17 годах осуществлялось строительство шести «Варшавянок» версии 636.1 для Вьетнама. Итого, на экспорт пошло 18 ДЭПЛ семейства 636.
В августе 2010 года состоялась закладка первой подлодки семейства «Варшавянка» для военно-морского флота России. В соответствии с имеющимся контрактом, требовалось строительство шести кораблей улучшенного проекта 636.3 в количестве шести единиц. Все новые подлодки предназначались для Черноморского флота. Заказ был выполнен к концу 2016 года. В 2017-м стартовало строительство новой серии из шести лодок – на этот раз для Тихоокеанского флота.
Лодка Б-871 "Алроса" - до недавнего времени единственная ДЭПЛ Черноморского флота. Фото Wikimedia Commons
В общей сложности уже было построено 24 подлодки семейства «Варшавянка». Еще два корабля находятся на стадии строительства. ДЭПЛ проектов 636 не отличаются большим возрастом и несут службу без особых проблем. По этой причине все построенные корабли все еще остаются в строю.
Неоднозначная «Лада»
В недавнем прошлом дальнейшее развитие неатомного подводного флота связывали с проектом 677 «Лада». Предполагалось, что «Лады» будут проще и дешевле существующих «Палтусов» при схожих характеристиках. Указывалась возможность строительства серии из двух десятков кораблей. Строительство головной лодки проекта Б-585 «Санкт-Петербург» началось в 1997 году, и в 2004-м она вышла в море для испытаний.
В ходе испытаний были выявлены серьезные недостатки энергетической установки, не позволявшие полноценно эксплуатировать новую лодку. Несколько следующих лет ушли на доводку конструкции, и потому дальнейшая судьба всего проекта оказалась под вопросом. В частности, из-за проблем с головной лодкой на несколько лет приостановили строительство первой серийной.
Впрочем, все основные недостатки «Лады» были исправлены, что позволило составить новые планы. В 2016-17 годах сообщалось, что первые две серийные лодки проекта 677 будут достроены с учетом доработок головного корабля. Кроме того, уже имеется контракт на две следующие подлодки. В 2025 году в составе военно-морского флота будет не менее пяти таких кораблей. Пока же официально флоту передана только головная подлодка, находящаяся в опытной эксплуатации.
В составе флотов
Одна из наиболее крупных группировок дизель-электрических подлодок имеется у Тихоокеанского флота. В настоящее время он располагает семью кораблями проекта «Палтус». Шесть кораблей числятся в строю, еще один находится в резерве. Следует отметить, что все тихоокеанские ДЭПЛ были построены по исходному проекту 877 и отличаются достаточно большим возрастом. Все они вступили в строй с 1988 по 1994 годы. При этом неоднократно осуществлялись ремонты и модернизации.
В резерв выведена лодка Б-445 «Святой Николай Чудотворец». В строю остаются Б-187 «Комсомольск-на-Амуре», Б-190 «Краснокаменск», Ю-345 «Могоча», Б-394 «Нурлат», Б-464 «Усть-Камчатск» и Б-494 «Усть-Большерецк». Эти корабли базируются во Владивостоке, но не исключается возможность их перевода в новые порты. Ввиду большого возраста и выработки ресурса некоторые ДЭПЛ Тихоокеанского флота могут быть списаны в течение нескольких следующих лет. Им на смену придут новые корабли проекта 636.3, строительство которых уже началось. Имеется заказ на шесть таких подлодок.
Подводные силы Северного флота в основном состоят из кораблей с атомной энергоустановкой, но в них имеются и дизель-электрические лодки. В общей сложности на Северном флоте числится шесть кораблей такого класса. При этом подлодка Б-808 «Ярославль» проекта находится на ремонте, а единственная «Лада» (Б-585 «Санкт-Петербург») продолжает опытную эксплуатацию. В строю остаются Б-177 «Липецк», «Б-459 «Владикавказ», Б-471 «Магнитогорск» и Б-800 «Калуга». Последняя относится к проекту 877ЛПМБ, тогда как прочие были построены по базовой версии «Палтуса».
По известным данным, ДЭПЛ Северного флота будут продолжать службу, время от времени проходя необходимый ремонт и модернизацию. Замена этих кораблей пока не планируется. Обновление подводных сил Северного флота в ближайшие годы будет связано со строительством новых атомных лодок.
До 2014 года в составе Черноморского флота была только одна подводная лодка – Б-871 «Алроса» проекта 877. В том же году ее поставили на ремонт, продолжающийся до сих пор. По некоторым данным, после завершения ремонтных работ лодку переведут в состав Балтийского флота. Вследствие этого Черноморский флот останется без своего единственного «Палтуса». Впрочем, такие события не окажут негативного влияния на боеспособность флота. В 2014-16 годах моряки-черноморцы получили шесть новых «Варшавянок» версии 636.3. В кратчайшие сроки были построены и введены в строй ДЭПЛ Б-261 «Новороссийск», Б-237 «Ростов-на-Дону», Б-262 «Старый Оскол», Б-265 «Краснодар», Б-268 «Великий Новгород» и Б-271 «Колпино».
Передача «Алросы» заметным образом повысит боевой потенциал подводной группировки Балтийского флота, однако и после этого количество подлодок в составе последнего будет невелико. На данный момент Балтийский флот имеет всего две субмарины: Б-227 «Выборг» (проект 877) и Б-806 «Дмитров» (проект 877ЭКМ). Они служат с 1983 и 1986 года соответственно, что приводит к определенным ограничениям. При этом «Выборг» в настоящее время находится на ремонте. По некоторым данным, эту подлодку предполагается списать в течение нескольких следующих лет. После завершения службы она может стать новым экспонатом выставки в парке «Патриот».
Перспективы развития
Военно-морской флот России располагает достаточно большим числом дизель-электрических подводных лодок. Однако, по известным причинам, значительная часть таких подводных сил отличается большим возрастом и потому может нуждаться в ремонте или модернизации. Различные лодки регулярно прибывают на судостроительные заводы для восстановления технической готовности. Параллельно продолжается строительство новых кораблей.
Последние ДЭПЛ проекта 877 «Палтус» были переданы российскому флоту в середине девяностых годов. Самая старая лодка этого типа несет службу с 1983 года – уже 35 лет. Прочие корабли тоже не отличаются малым возрастом, а кроме того морально устаревают и требуют замены. При этом имеет место специфическое распределение не самых новых подлодок между флотами. Крупный парк такой техники имеется у Северного и Тихоокеанского флота. Балтийский и Черноморский в сумме имеют меньше «Палтусов», чем любой из других флотов.
Необходимость постепенной замены кораблей старых типов уже привела к известным событиям. В недавнем прошлом подводные силы Черноморского флота были усилены при помощи целой серии «Варшавянок». Поставка шести кораблей повысила боеспособность флота, а кроме того, теперь позволяет перевести более старую «Алросу» на Балтийское море. Таким образом, можно ожидать некоторый рост потенциала Балтийского флота.
В прошлом году состоялась закладка двух первых подлодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота. Не позднее первой половины двадцатых годов на Тихий океан отправится последняя из шести заказанных «Варшавянок». Можно представить, как изменится боеспособность Тихоокеанского флота, в распоряжении которого окажется существенное число устаревших и современных кораблей. Что произойдет с имеющимися «Палтусами» – неизвестно. Нельзя исключать, что более старые лодки вновь передадут другому флоту, нуждающемуся в увеличении численности подводных сил.
Новости последних лет позволяют предполагать, что подлодки проекта 877 из состава Северного флота уступят свое место ДЭПЛ типа «Лада». Головная лодка этого проекта уже давно находится в опытной эксплуатации, а еще две достраиваются. По известным данным, они предназначены именно для Северного флота. Позже состоится закладка новых субмарин проекта 677, которые, вероятно, тоже отправятся служить в Заполярье. Общее количество планируемых к постройке подлодок проекта 677, впрочем, остается неизвестным.
Нетрудно заметить, что современные темпы строительства новых подлодок не позволят за ограниченное время заменить все имеющиеся ДЭПЛ проекта 877 в пропорции «один к одному». Тем не менее, подобные проблемы вряд ли будут иметь серьезные последствия. Дело в том, что новые «Варшавянки» имеют ряд серьезных преимуществ перед более старыми «Палтусами». Характерные особенности таких лодок должны будут обеспечить сохранение общей боеспособности флота не за счет количества, но при помощи качества.
Проект 636.3 отличается меньшей шумностью и более высокими ходовыми характеристиками, что в известной мере сказывается на эффективности выполнения боевых задач. Более старые «Палтусы» вооружены только торпедами и могут атаковать только определенный круг целей. Новый проект «Варшавянка» использует многоцелевой ракетный комплекс «Калибр», резко увеличивающий боевые качества подлодки. Кроме того, корабли двух типов отличаются составом разнообразного бортового оборудования, от средств обнаружения до систем управления вооружением. Таким образом, отставание по количеству может в определенной мере компенсироваться ростом тактико-технических характеристик.
Важнейшей составляющей российских подводных сил являются лодки с неатомными энергетическими установками. На них приходится примерно треть всей численности подводного флота, и они должны решать ряд особых задач. Для сохранения необходимого потенциала ВМФ осуществляется разработка и строительство современных подлодок, в том числе с принципиально новым оснащением и вооружением. Таким образом, подводные силы сохранят требуемый потенциал и возможность выполнения поставленных задач.
По материалам сайтов:
http://mil.ru/
http://tass.ru/
http://ria.ru/
http://vz.ru/
https://flot.com/
http://flotprom.ru/
http://deepstorm.ru/
http://arms-expo.ru/
https://globalsecurity.org/
- Автор:
- Рябов Кирилл
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