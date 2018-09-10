Не допустим любой ценой. В Киеве пообещали оставить Крым без воды

Пока я в Херсоне, днепровская вода в Крым не пойдет, это я вам гарантирую

Власти Украины ни под каким предлогом не допустят возобновления подачи воды на крымский полуостров, заявил представитель Порошенко в "Автономной республике Крым" Борис Бабин в эфире телеканала "112 Украина".Согласно заявлению Бабина, Украина не допустит поступления воды в Крым "любой ценой", так как "население в ней не нуждается", предприятия, находящиеся на "оккупированной территории", воду не получат. Это государственная политика Украины, добавил Бабин, и никакие переговоры по этому вопросу вестись не будут.— заявил Бабин.Ранее Юрий Грымчак, занимающий должность замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины, заявил, что Киев пойдет на предварительные переговоры по поводу возобновления подачи на полуостров с Москвой только в том случае, если Россия признает "оккупацию Крыма". В Крыму предложение Грымчака назвали циничным и неприемлемым и заявили, что самостоятельно справятся с возникшей проблемой.Напомним, что недостаток воды стал причиной обмеления кислотонакопителя завода "Красный Титан", в результате чего в Армянске произошел выброс неизвестного вещества, приведший к загрязнению воздуха. Раньше кислотонакопитель разбавляли водой, поступающей по Северо-Крымскому каналу, однако в 2014 году Украина перекрыла воду.