Новости

Не допустим любой ценой. В Киеве пообещали оставить Крым без воды

17
Власти Украины ни под каким предлогом не допустят возобновления подачи воды на крымский полуостров, заявил представитель Порошенко в "Автономной республике Крым" Борис Бабин в эфире телеканала "112 Украина".

Не допустим любой ценой. В Киеве пообещали оставить Крым без воды


Согласно заявлению Бабина, Украина не допустит поступления воды в Крым "любой ценой", так как "население в ней не нуждается", предприятия, находящиеся на "оккупированной территории", воду не получат. Это государственная политика Украины, добавил Бабин, и никакие переговоры по этому вопросу вестись не будут.


Пока я в Херсоне, днепровская вода в Крым не пойдет, это я вам гарантирую
— заявил Бабин.

Ранее Юрий Грымчак, занимающий должность замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины, заявил, что Киев пойдет на предварительные переговоры по поводу возобновления подачи на полуостров с Москвой только в том случае, если Россия признает "оккупацию Крыма". В Крыму предложение Грымчака назвали циничным и неприемлемым и заявили, что самостоятельно справятся с возникшей проблемой.

Напомним, что недостаток воды стал причиной обмеления кислотонакопителя завода "Красный Титан", в результате чего в Армянске произошел выброс неизвестного вещества, приведший к загрязнению воздуха. Раньше кислотонакопитель разбавляли водой, поступающей по Северо-Крымскому каналу, однако в 2014 году Украина перекрыла воду.
Использованы фотографии:
https://www.obozrevatel.com/
Мы в Яндекс Дзен
Владимир Путин провёл встречу с руководителями ведущих зарубежных информационных агентств
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

17 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 15:50
    +6
    Надеюсь наши перекроют таки им газ в 2019-ом году. Ведь газ жителям украины тоже не нужен.
    1. Журба Офлайн
      Журба Сегодня, 15:53
      -5
      Уже года несколько как не поставляют.
    2. Orkraider Офлайн
      Orkraider Сегодня, 16:04
      +6
      Честно? Я не понимаю, почему Россия на всех возможных площадках не поднимает вопрос о откровенном преступлении Украины по отношении к Крыму. Это преступление против прав человека, это преступление по отношению к возобновляемым ресурсам земли (засоление почв). Понятно, что справится должны сами, работать в данном направление нужно и необходимо (софорумчане из Израиля, очень толково писали, что можно сделать), но предъявлять и трубить об этом нужно постоянно! В конце концов, в суд они подают на Россию, подавать и нам, даже не прием данных заявлений в международных судах или политизированные, не в нашу пользу решения, можно в дальнейшем использовать.
      Но ничего не предпринимать - плыть по течению..

      Не понимаю!
      1. ZAVal Офлайн
        ZAVal Сегодня, 16:22
        +1
        Цитата: Orkraider
        Честно? Я не понимаю, почему Россия на всех возможных площадках не поднимает вопрос о откровенном преступлении Украины по отношении к Крыму.

        Да поднимают, в том числе и в ООН, документы направляло и правительство Крыма, и общественные организации, и крымские татары проживающие в Крыму ... Но никто не желает принимать эти обращения к рассмотрению, это в не "политической конъюнктуры". А вот "хохловбросы" рассматривают сразу, даже если они бредовые.
  2. другой РУСИЧ Онлайн
    другой РУСИЧ Сегодня, 15:57
    +1
    Какая отвратительная рожа!(с)
    1. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 16:40
      0
      представитель Порошенко в "Автономной республике Крым" Борис Бабин

      Уже от одной этой формулировки смешно . Какой представитель ? Посла назначайте !
      Ну и в продолжение темы - вспомнилось (слегка отредактировано) :
      "Дело было не в Бабине - долбоклюй сидел в кабине "
  3. AVA77 Офлайн
    AVA77 Сегодня, 16:00
    +1
    Интересно сколько лично. Борису Бабину нужно Крымской воды? чтобы он захлебнулся нафик.
  4. bogart047 Офлайн
    bogart047 Сегодня, 16:05
    0
    они и не обязаны эту воду поставлять. К чему все это? Может еще прибалтов, Польшу и США попросить о чем-то? Ну серьезно?
  5. Dave36 Онлайн
    Dave36 Сегодня, 16:06
    -7
    Надо было думать, когда забирали полуостров - чем поить, чем топить, электроэнергию брать....Без воды засохнет все...
  6. Хорон Офлайн
    Хорон Сегодня, 16:10
    +2
    Это государственная политика Украины, добавил Бабин, и никакие переговоры по этому вопросу вестись не будут.

    Когда уже в России будет соответствующая ситуации политика!?
    Пока я в Херсоне, днепровская вода в Крым не пойдет, это я вам гарантирую

    Интересное предложение...!
  7. barclay Онлайн
    barclay Сегодня, 16:16
    +1
    Вот оказывается КАКИЕ представители Крыма существуют! Как он старается для своих земляков уроженец Евпатории! Прям бьет копытом, что бы доказать свое усердие проамериканской власти? Авось премию выпишут в 30 зеленых серебренников...
    Только забывает этот упырь, что власть может смениться, а Родина - нет.
  8. мичман Офлайн
    мичман Сегодня, 16:16
    +1
    Ну кто кричал на "ВО", что хохлы нам братский народ?
    1. Дирижер Офлайн
      Дирижер Сегодня, 16:25
      0
      А кто то такое кричал?
  9. Иезекиль 25-17 Онлайн
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:39
    0
    Укрофашизм должен быть уничтожен, вместе с переносчиками, как и вирус оспы в своё время.
  10. частное лицо Онлайн
    частное лицо Сегодня, 16:41
    0
    Наклонное бурение решит все проблемы, 3-4 скважины и пусть хохлы дальше стерегут свою дамбу.
  11. faiver Онлайн
    faiver Сегодня, 16:45
    0
    вот оно - качество и эффективность внешней политики нашей страны...
  12. kakvastam Онлайн
    kakvastam Сегодня, 16:45
    0
    Вот интересно, как оно бывает...
    В аналогичной ситуации Израиль был вынужден взять под свой контроль Голанские высоты, несмотря возможные военные и политические риски. И взял, не стал выражать глубокой озабоченности.
    Вроде и там, и тут - одни и те же евреи, а вот поди ж ты!