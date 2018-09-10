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УЗГА создаёт двигатель для самолёта L-410

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Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) в ближайшее время приступит к стендовым испытаниям нового турбовинтового двигателя ВК-800С, сообщает ресурс ATO.ru.

УЗГА создаёт двигатель для самолёта L-410


Данный двигатель предназначен для установки на чешский самолет L-410, сборка которого локализована на екатеринбургском предприятии.


По словам руководителя программы Михаила Пересадина, летные испытания двигателя планируется начать к лету 2019 года. После получения сертификата типа, примерно в 2020 году, мотор будет запущен в серийное производство. Некоторые работы по комплектующим для ускорения процесса были переданы другим российским компаниям.

Ресурс напоминает, что разработка ВК-800С ведется по поручению Минпромторга в рамках программы импортозамещения – конструкторам поручено использовать в двигателе лишь отечественные комплектующие. Ведомство уже разместило заказ на 2 самолета L-410UVP-E20 с двигателями российского производства.

На предприятии отметили, что в первую очередь создаваемый двигатель будет устанавливаться именно на L-410, поскольку уже существуют заказы на сам самолет. В перспективе же двигателями ВК-800С будут оснащаться и другие воздушные суда (о каких машинах идет речь, не поясняется).

Согласно информации, ВК-800С является турбовинтовой модификацией вертолетного турбовального двигателя ВК-800В, разработанного предприятием «ОДК-Климов». В настоящее время самолеты L-410UVP-E20 эксплуатируются в России с двигателями М601 и Н80 фирмы GE Aviation Czech.
Использованы фотографии:
http://www.ato.ru
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В РФ разрабатывается турбовинтовой двигатель для самолета L-410
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4 комментария
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  1. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 15:58
    +2
    конструкторам поручено использовать в двигателе лишь отечественные комплектующие. Ведомство уже разместило заказ на 2 самолета L-410UVP-E20 с двигателями российского производства.
    .....Ну, наконец-то...
  2. Стирбьорн Офлайн
    Стирбьорн Сегодня, 15:58
    +4
    Хорошая новость! Ибо когда говорят про наш самолет, но выясняется, что двигатель у него зарубежный, то это вызывает скептическую ухмылку. Потому что двигатель занимает значительную часть, от общей цены самолета и сервис, межполетный, в первую очередь с ним связан
  3. Zaurbek Онлайн
    Zaurbek Сегодня, 16:02
    +2
    Решено в первую очередь развернуть серийное производство модификации ВК-800С

    Перспективный двигатель ВК-800 – это единственный проект силовой установки, разрабатываемый компанией «ОДК-Климов» «с чистого листа» за последние 20 лет. Разработка турбовального двигателя (ТВД) ВК-800 в модификации для вертолетов началась в начале 2000-х годов. ТВД ВК-800В 5-го поколения в классе мощности 500-800 л.с. предназначен для вертолетов малой грузоподъемности. В первую очередь двигатель планировалось устанавливать на легких отечественных многоцелевых вертолетах «Ансат» и Ка-226, на которые сейчас эксплуатируются с канадскими, английскими и французскими ТВД. Сертификация ТВД ВК-800В намечалась на 2016 г. Планировалось, что двигатель ВК-800 в турбовинтовом варианте – ВК-800С – будут устанавливать на пилотируемых самолетах и беспилотных летательных аппаратах в конце нынешнего десятилетия. ВК-800С предназначается для многоцелевых самолетов грузоподъемностью 1 - 1,5 т.

    Однако за последние два года произошла смена приоритетов. Решено, что первым сертифицируют и начнут серийно строить двигатель ВК-800С. В настоящее время в «ОДК-Климов» собирают первые три опытных образца ТВД ВК-800С. В конце мая они должны быть изготовлены. Намечено, что нынешним летом новые двигатели начнут испытывать на стендах, а в конце 2018 г. планируется начать летные испытания перспективного мотора ВК-800С. Заказчиком выступает Минпромторговли России.

    В проекте по ВК-800С, помимо компании «ОДК-Климов», участвуют компании «Авиационные редукторы и трансмиссии – Пермские моторы», «Металлист – Самара», Омское моторостроительное КБ, УНПП «Молния» и др. Получить сертификат типа на ВК-800С намечают в 2020 г.

    В первую очередь двигатели ВК-800С собираются устанавливать на самолетах местных воздушных линий L-410, которые по лицензии строятся на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА).
    1. faiver Онлайн
      faiver Сегодня, 16:36
      0
      Однако за последние два года произошла смена приоритетов. Решено, что первым сертифицируют и начнут серийно строить двигатель ВК-800С
      - а одновременно это делать нельзя?