Польша формирует около Беларуси дивизию, способную воевать в мирное время

Непосредственно у границ Беларуси на востоке Польши уже в середине сентября начнется размещение четвертой дивизии национальных сухопутных войск с командованием в городе Седльце.В ее состав будет включено три бригады, в том числе имеющиеся в Войске Польском 1-я танковая бригада (Весола) и 21-я горно-пехотная бригада (Жешув). Кроме того, будет сформирована еще одна бригада из вновь призванных военнослужащих. В связи с этим министр обороны Польши Мариуш Блащак завил о планах развернуть динамичный набор желающих в состав Войска Польского под девизом “Стань военнослужащим”.По словам главы оборонного ведомства, 17 сентября генерал Ярослав Громадзиньский будет назначен командиром 18-й механизированной дивизии. Такое наименование получит новое соединение в честь обретения Польшей независимости в 1918 году и 18-й пехотной дивизии, прославившейся в Варшавской битве 1920 года.В свою очередь, генерал Громадзиньский сообщил, что он будет командовать легким и мобильным тактическим соединением, способным в любой момент выдвинуться в указанном направлении.Формирование дивизии пройдет в несколько этапов. Первоначально будут сформированы командование и штаб с батальоном управления. Это будут структуры нового типа – “модульные”, способные реагировать на быстро меняющуюся обстановку. Также в краткосрочной перспективе планируется создать командный пункт дивизии, на вооружение которого планируется принять самые современные командно-штабные машины, например, такие как у многонациональной дивизии “Северо-Восток” в Эльблонге.В первую очередь командование нового соединения приступит к изучению вопросов поддержки и приема союзников, также реагирования в период “ниже порога войны”, то есть в условиях гибридной войны, когда существуют ограничения мирного времени.Следующим этапом формирования дивизии станет включение в ее структуру бригад. Стандартная польская дивизия может иметь в составе девять танковых или механизированных батальонов – по три в бригаде.Сегодня в составе запланированных для включения в новое соединение 1-й танковой и 21-й горно-пехотной бригадах по четыре батальона. По словам генерал Громадзиньского создание третьей бригады 18-й механизированной дивизии можно начать, например, на базе двух механизированных батальонов 1-й тбр, расположенных в населенных пунктах Хелм и Замосць. Девятый батальон соединения, вероятно, танковый, необходимо сформировать в 1-й тбр, где один из батальонов был усилен боевыми машинами “Леопард-2”, перемещенными с запада страны под Варшаву, и где завершается формирование нового танкового батальона.Таким образом, 18-я механизированная дивизия будет включать две легкие бригады (21-ю гпбр и вновь формируемую) и одну танковую (1-ю тбр).Кроме того, последним этапом должно стать формирование подразделений поддержки и обеспечения, в том числе саперного батальона, дивизионов ПВО и артиллерийского (последний уже есть в Хелме).К слову, военные аналитики не исключают возможности включения в состав дивизии артиллерийского полка с РСЗО “Хомар” и самоходными гаубицами “Краб” и “Крыль”, зенитного ракетного артиллерийского полка, модульного инженерного полка (способного выделять подразделения для отдельных боевых групп из состава дивизии), разведывательного полка, минимум двух отдельных эскадрилий ударных вертолетов и отдельного дивизиона БЛА.Эксперты рассмотрели несколько вариантов структуры дивизии. Минимальные затраты на создание эффективного боевого соединения в течение 10 последующих лет они оценивают в 50 млрд. злотых (12,5 млрд. долларов). Однако, учитывая, что дивизия примет существующие бригады и получит часть техники по ранее запланированным программам модернизации, эти затраты могут быть снижены до 32 млрд. злотых (8 млрд. долларов).Численность 18-й дивизии составит около 15,6 тыс. военнослужащих, а ежегодные расходы на ее содержание – 2 млрд. злотых (0,5 млрд. долларов). Что касается необходимой инфраструктуры, то будущий командир дивизии выразил уверенность, что гарнизон Седльце способен принять штаб тактического соединения. В остальных гарнизонах есть парки для приема современной техники и возможности расширения казарменного фонда. К слову, в Замосце, Хелме и Люблине когда-то уже размещались бригады.Что касается оснащения соединения новейшими образцами вооружения и военной техники, то оно будет предусмотрено “Планом технической модернизации ВС Польши” и другими планирующими документами, работы над которыми должны завершиться в октябре текущего года.