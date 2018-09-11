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Польша формирует около Беларуси дивизию, способную воевать в мирное время

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Польша формирует около Беларуси дивизию, способную воевать в мирное время


Непосредственно у границ Беларуси на востоке Польши уже в середине сентября начнется размещение четвертой дивизии национальных сухопутных войск с командованием в городе Седльце.

В ее состав будет включено три бригады, в том числе имеющиеся в Войске Польском 1-я танковая бригада (Весола) и 21-я горно-пехотная бригада (Жешув). Кроме того, будет сформирована еще одна бригада из вновь призванных военнослужащих. В связи с этим министр обороны Польши Мариуш Блащак завил о планах развернуть динамичный набор желающих в состав Войска Польского под девизом “Стань военнослужащим”.


По словам главы оборонного ведомства, 17 сентября генерал Ярослав Громадзиньский будет назначен командиром 18-й механизированной дивизии. Такое наименование получит новое соединение в честь обретения Польшей независимости в 1918 году и 18-й пехотной дивизии, прославившейся в Варшавской битве 1920 года.

В свою очередь, генерал Громадзиньский сообщил, что он будет командовать легким и мобильным тактическим соединением, способным в любой момент выдвинуться в указанном направлении.

Формирование дивизии пройдет в несколько этапов. Первоначально будут сформированы командование и штаб с батальоном управления. Это будут структуры нового типа – “модульные”, способные реагировать на быстро меняющуюся обстановку. Также в краткосрочной перспективе планируется создать командный пункт дивизии, на вооружение которого планируется принять самые современные командно-штабные машины, например, такие как у многонациональной дивизии “Северо-Восток” в Эльблонге.

В первую очередь командование нового соединения приступит к изучению вопросов поддержки и приема союзников, также реагирования в период “ниже порога войны”, то есть в условиях гибридной войны, когда существуют ограничения мирного времени.

Следующим этапом формирования дивизии станет включение в ее структуру бригад. Стандартная польская дивизия может иметь в составе девять танковых или механизированных батальонов – по три в бригаде.

Сегодня в составе запланированных для включения в новое соединение 1-й танковой и 21-й горно-пехотной бригадах по четыре батальона. По словам генерал Громадзиньского создание третьей бригады 18-й механизированной дивизии можно начать, например, на базе двух механизированных батальонов 1-й тбр, расположенных в населенных пунктах Хелм и Замосць. Девятый батальон соединения, вероятно, танковый, необходимо сформировать в 1-й тбр, где один из батальонов был усилен боевыми машинами “Леопард-2”, перемещенными с запада страны под Варшаву, и где завершается формирование нового танкового батальона.

Таким образом, 18-я механизированная дивизия будет включать две легкие бригады (21-ю гпбр и вновь формируемую) и одну танковую (1-ю тбр).

Кроме того, последним этапом должно стать формирование подразделений поддержки и обеспечения, в том числе саперного батальона, дивизионов ПВО и артиллерийского (последний уже есть в Хелме).

К слову, военные аналитики не исключают возможности включения в состав дивизии артиллерийского полка с РСЗО “Хомар” и самоходными гаубицами “Краб” и “Крыль”, зенитного ракетного артиллерийского полка, модульного инженерного полка (способного выделять подразделения для отдельных боевых групп из состава дивизии), разведывательного полка, минимум двух отдельных эскадрилий ударных вертолетов и отдельного дивизиона БЛА.

Эксперты рассмотрели несколько вариантов структуры дивизии. Минимальные затраты на создание эффективного боевого соединения в течение 10 последующих лет они оценивают в 50 млрд. злотых (12,5 млрд. долларов). Однако, учитывая, что дивизия примет существующие бригады и получит часть техники по ранее запланированным программам модернизации, эти затраты могут быть снижены до 32 млрд. злотых (8 млрд. долларов).

Численность 18-й дивизии составит около 15,6 тыс. военнослужащих, а ежегодные расходы на ее содержание – 2 млрд. злотых (0,5 млрд. долларов). Что касается необходимой инфраструктуры, то будущий командир дивизии выразил уверенность, что гарнизон Седльце способен принять штаб тактического соединения. В остальных гарнизонах есть парки для приема современной техники и возможности расширения казарменного фонда. К слову, в Замосце, Хелме и Люблине когда-то уже размещались бригады.

Что касается оснащения соединения новейшими образцами вооружения и военной техники, то оно будет предусмотрено “Планом технической модернизации ВС Польши” и другими планирующими документами, работы над которыми должны завершиться в октябре текущего года.
Автор:
Николай Астровский
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10 комментариев
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  1. Татьяна Офлайн
    Татьяна Сегодня, 05:21
    +1
    Черчилль правильно сказал: "Польша с жадностью гиены приняла участие в ограблении и уничтожении Чехословакии".

    И ныне буржуазная Польша, как "гиена Восточной Европы", раздобрев под крылышком и на кредиты глобалистов США, вновь верна своим имперским повадкам и наступает на те же самые исторические грабли.
    1. василий50 Офлайн
      василий50 Сегодня, 05:59
      +1
      Черчиль много чего говорил. Но именно англичане и Черчиль в том числе выкармливали *польских гиен*.
      Вот только сами поляки прямо-таки наслаждаются исторической амнезией. В двадцатом веке поляки отличились и вероломством и зверствами. По видимому в Польше стремятся повторить деяния своих предшественников и начинают с претензий соседям, совсем как и в прошлом веке
  2. brom Офлайн
    brom Сегодня, 05:36
    +1
    Польша формирует около Беларуси дивизию, способную воевать в мирное время


    В мирное время нельзя воевать. При начале любых боевых действий, мирное время тут же становится не мирным. soldier
    1. Олежек Онлайн
      Олежек Сегодня, 07:13
      0
      Польша формирует около Беларуси дивизию, способную воевать в мирное время


      В мирное время нельзя воевать.


      А это будет такая вот специальная дивизия, способная на то на что другие не способны. am
  3. Holsten Офлайн
    Holsten Сегодня, 05:39
    +2
    На протяжении последних столетий Польша хоть немного укрепившись , начинает (или пытается начать) агрессию против России . Это какое-то психическое заболевание или комплекс неполноценности . Во всяком случае "синдромом" исторической памяти они не страдают .
    1. Татьяна Офлайн
      Татьяна Сегодня, 06:04
      0
      Цитата: Holsten
      Во всяком случае "синдромом" исторической памяти они не страдают .

      И геноцидом в отношении других народов либеральные милитаристские паны из Польши тоже никогда не страдали и не страдают! Опять они будут умершвлять людей десятками тысяч, а потом нагло спрашивать с победителей: " А нас-то за что?!"
  4. Лара Крофт Офлайн
    Лара Крофт Сегодня, 05:58
    0
    Таким образом, 18-я механизированная дивизия будет включать две легкие бригады (21-ю гпбр и вновь формируемую) и одну танковую (1-ю тбр).

    Ну и какая это МД? По своему составу она напоминает ГПД СВ ФРГ времен ХВ - ТБр., МПБр. и ГПБр.
    Видимо в Европейских странах НАТО закончились б/у "Леопард-2" (все нынешние выскребены со складов Бундесвера), поэтому Польша не может себе позволить отказаться от находящихся на вооружении Т-72, заменив их б/у "Леопард-2" (новые не по карману) и сформировать новые бронетанковые / механизированные соединения и части (к чему подталкивают их видимо англо-саксы)....
    На сайте тут уже была статья на ротацию МД СВ Польши, вооруженными немецкими танками на МД вооруженными Т-72.....
  5. Лара Крофт Офлайн
    Лара Крофт Сегодня, 06:18
    +2
    Непосредственно у границ Беларуси на востоке Польши уже в середине сентября начнется размещение четвертой дивизии национальных сухопутных войск с командованием в городе Седльце.
    В ее состав будет включено три бригады, в том числе имеющиеся в Войске Польском 1-я танковая бригада (Весола) и 21-я горно-пехотная бригада (Жешув).

    Извините тов. автор, но я посмотрел на карту и выяснил что указанные города Весола (рядом г. Краков) и Жешув (рядом г. Краков) находятся на границы Украины....(Львовская обл.).
  6. parusnik Онлайн
    parusnik Сегодня, 06:54
    0
    Видимо для Польши, "вкусняшкой" запахло...
    1. Олежек Онлайн
      Олежек Сегодня, 07:14
      0
      Вполне логично. Те, кому не нравятся русские базы полюбят польские...