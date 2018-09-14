Окэхадзама: битва, с которой всё началось

Не было гвоздя -

Подкова

Пропала.

Не было подковы -

Лошадь

Захромала.



Лошадь захромала -

Командир

Убит.

Конница разбита -

Армия

Бежит.

Враг вступает в город,

Пленных не щадя,

Оттого, что в кузнице

Не было гвоздя.

(С.Я. Маршак. Гвоздь и подкова)

Самое удивительное в нашей жизни – это причинно-следственные связи и то, что мы о них знаем или… не знаем! Допустим, что, отправившись на работу на авто, вы почему-то свернули не налево, как обычно, а направо, посчитав, что так будет лучше. И ничего не произошло. Все было обыденно. Однако на соседней улице, по которой вы как раз не поехали, на чью-то машину наехал «Камаз» с соответствующим исходом. По времени это случилось в то самое время, когда вы обычно проезжали этот участок пути. И быть бы вам под «Камазом», если бы не… случай. И так далее и тому подобное. Свернул налево – кирпич упал на голову. Направо – нашел кошелек с деньгами. Недаром в книге пророка Экклезиаста так и сказано: «Но время и случай для всех их…» То есть так называемая случайность играет в нашей жизни и в истории огромную роль. Хотя на самом деле случайность – это только для нас…Могила Имагава Ёсимото в парке битвы при Окэхадзаме.Одним из моих любимых занятий является просмотр… да-да, телевизионных сериалов. Привык их смотреть с детства, когда на советском ТВ шли отличные сериалы «Коммунальная квартира», «Зеленое чудовище», «На каждом километре», «Капитан Тенкеш», «Ставка больше чем жизнь», «Четыре танкиста…». Правда, сериал должен быть очень хороший и познавательный. Из просмотренных недавно это «Аббатство Даунтое», «Патер Браун», «Дом сестер Эллиот», «С ласточками в Кенделфорд», классика жанра – английский сериал «Гордость и предубеждение» (там даже такая мелочь показана, как то, что офицеры перед танцами скатывают в зале ковер!) и «Хорблауэр». Мне очень нравится экранизация романа Клэйвелла «Сёгун», а вот теперь я смотрю сериал «Наотора, хозяйка замка». Перевод названия не очень удачный, английский вариант лучше, но в данном случае это не принципиально. Важно то, что этот 50 серийный фильм снят японцами и снят исторически очень точно. По сути это энциклопедический рассказ о событиях, переданный в художественных образах. Отличная игра актеров, прекрасные костюмы, мельчайшие подробности – все это позволяет очень наглядно познакомиться с японским обществом периода Сэнгоку – «эпохи воюющих провинций». Очень хорошо, что в сериале нет секса. Совсем нет! Нет массы ниндзя в черном, а кровь брызжет на сёдзи очень умеренно. То есть фильм этот можно смотреть вместе с детьми, и он очень многому их научит. Хотя, конечно, этот фильм не для всех. Я смотрю его с титрами, то есть он на русский не переведен и герои говорят по-японски и своими голосами. Приятно, когда узнаешь знакомые слова и даже в чем-то улавливаешь смысл – как никак вместе с внучкой почти год учили японский, – но иногда это отвлекает. Хотя действие развивается не так быстро, как в американских боевиках. Очень важно, на мой взгляд, что после каждой серии идет документальный показ о том, как выглядит то место, о котором шел рассказ, сегодня, какая память сохранилась о людях того времени, и показываются кусочки современной Японии. Мы видим храмы, сохранившиеся с 1560 года, каменные памятники-«фонарики» тех же лет, сохранившиеся и не сохранившиеся замки, подлинные документы, копии которых только что показывались в фильме. То есть фильм очень познавательный во всех отношениях. Да и все герои его – не выдуманы (многие очень похожи на свои сохранившиеся портреты, например – Такеда Синген ну просто копия!) и я узнал про них много всего интересного. Так что тем из посетителей сайта ВО, которые интересуются историей Японии, я бы советовал этот сериал посмотреть. Но был там момент, для людей, с ней малознакомых, который нуждается, на мой взгляд, в рассказе более подробном, чем тот, что был в этом сериале. Это история битвы при Окэхадзаме, сыгравшей ключевую роль в истории страны наряду с битвами при Нагасино и Сэкигахаре!Памятник Ода Нобунага и Имагава Ёсимото в парке битвы при Окэхадзама.Битва эта, произошедшая между войсками князей Имагавы Ёсимото и Оды Нобунаги, имела место 12 июня 1560 года и закончилась поражением Имагавы. Победил Нобунага. И не просто поражением. Последний лишился в ней головы. Столь серьезное поражение стало причиной упадка рода Имагава, а авторитет Оды Нобунаги, безусловно, возрос. Впрочем, значение имело не только это!Вот она, Найотора, хозяйка замка. Реальный исторический персонаж. Приемная мать знаменитого полководца Иэясу Токугава – Ии Найомасу, командира знаменитых «красных демонов Ии».Реклама телесериала.А было так, что клан Имагава, владевший провинциями Суруга и Тотоми (сегодня префектура Сидзуока), пожелал расширить свои владения на запад. Ему удалось подчинить себе небольшой самурайский род Мацудайра, контролировавший провинцию Микава (сегодня префектура Айти), и который постоянно враждовал со своим западным соседом — кланом Ода, владевшим провинцией Овари (префектура Айти). Во все времена людям хотелось выглядеть лучше, чем они были на самом деле, а свою алчность прикрыть высокими мотивами. Поэтому Имагава заявили, что хотят защитить слабый род Мацудайра от посягательств сильных Одо и объявили им войну. По жестокому обычаю тех лет Мацудайра дали Имагава в заложники молодого Мацудайру Мотоясу, который был ни кем иным, как будущим сёгуном - объединителем Японии Иэясу Токугава. Просто у японцев было в обычае менять свои имена! Понятно, что, живя в постоянном страхе за свою жизнь, он многому научился. Научился выдержке, терпению, умению притворяться, а главное – затаил в душе лютую ненависть к своим благодетелям – роду Имагава, узнал их сильные и слабые стороны. Между тем Имагава решили окончательно покончить с Одой Набунагой, собрали армию из 25 тысяч воинов и 5 июня 1560 года двинулись в поход на запад. Вел войско девятый глава рода Имагава, Имагава Ёсимото. Вместе с ним в поход выступил и Мацудайра Мотоясу и глава рода Ии – что как раз в фильме и показано.Имагава Ёсимото. Уки-ё работы Утагава Ёсиику.Время было выбрано очень удачно: Ода Нобунага – глава клана Одо, лишь незадолго до этого сумел объединить земли провинции Овари, а в боях с оппозицией потерял много людей. Поэтому против Имагавы он смог выставить всего лишь три тысячи воинов. Битва на равнине исключалась, и военачальники рода Ода решили дать бой агрессорам у стен своих замков.Перед битвой при Окэхадзама. Уки-ё (триптих) Цукиока Ёситоси.Уже 10 июня 1560 года передовые отряды Имагавы, которые возглавлял молодой Мацудайра Мотоясу, вступили в замок Одака, управитель которого перешел на сторону Имагава. На следующий день Мацудайры все запасы провизии своих войск переправил в амбары этого замка и сделал его главным опорным пунктом войск Сурага и Тотоми. Между тем, главные силы Имагавы вступили на территорию провинции Овари, а сам Имагава Ёсимото разместил свой штаб на невысоком холме в местечке под названием Окэхадзама. Затем 12 июня, около 3 часов утра Мацудайра Мотоясу и военачальник Асахина Ясутомо по его приказу повели войска на штурм пограничных замков Оды —Васидзу и Маруне.Битва при Окэхадзама. Уки-ё Утагава Тоёнобу.Между тем разведчики доложили Набунаге, что Имагава Ёсимото находится в штабе лишь с небольшой охраной, а большая часть его войск отправлена на штурм Васидзу и Маруне. И Ода Нобунага тут же понял, что это судьба дает ему шанс, и, собрав около двух тысяч воинов, двинулся скорым маршем к Окэхадзаме. В 10 часов утра он уже прибыл к укрепленному храму Дзэндзэдзи, его войска пополнили находившиеся там воины. Здесь он получил сообщение, что неприятель захватил Васидзу и Маруне и теперь отдыхает после штурма. Ему донесли также, что в штабе Имагавы Ёсимото идет празднование первых побед. И Ода решил немедленно этим воспользоваться.Смерть Имагава Ёсимото. Уки-ё Тоёхара Тиканобу.Неожиданно сразу же после полудня пошел сильный дождь. И вот тут-то под его прикрытием Ода Нобунага и повел свои три тысячи воинов прямиком на штаб Имагавы. Причем, ливень был таким сильным, что продвижения их колонны видно не было и Имагаве никто ничего не доложил! Потом дождь также неожиданно прекратился. И вот только тогда часовые у штаба увидели, что прямо перед ними стоит вся армия Нобунага. Началось смятение и вот тут-то он и ударил всеми своими силами по лагерю и штабу Имагавы Ёсимото. А смятение – обычный спутник всякого неожиданного нападения, между тем распространилось на всех его солдат. Многие побросали луки и копья, и начали прятаться по кустам и в лесу. Сам Имагава попытался спасти свою жизнь, бросил свой любимый красный паланкин, но… сбежать с поля битвы ему так и не удалось.Имагава Ёсимото в битве при Окэхадзама. Триптих Тосихидэ, 1890 г.Воины Одо перебили всю его охрану, а затем добрались и до него самого. Имагава выхватил меч, и отбил атаку одного из самураев Одо, но тут к нему подбежал второй самурай, и одним ударом отрубил ему голову!Сражающиеся самураи. Уки-ё Тоёхара Тиканобу.Гибель главнокомандующего и многих командиров полностью деморализовали силы клана Имагавы и заставили уйти из провинции Овари. Но понесенное поражение было ужасно не просто само по себе, его последствия оказались таковы, что клан уже не смог от него оправиться. Во-первых, погибшему отцу наследовал его сын Имагава Удзидзанэ, на котором природе вздумалось отдохнуть по-настоящему. Он был никудышным правителем и все это знали. Знал это и Мацудайра Мотоясу, который решил, что хватит ему быть вассалом такого ничтожества и в 1561 году изменил ему, перейдя на сторону Оды. Именно тогда он поменял фамилию на Токугава и начал захватывать у Имагава один замок за другим! В результате в течение следующих десяти лет род Имагава был полностью уничтожен силами Токугавы Иэясу, Оды Набунаги и Такэды Сингэна, а все его земли они поделили между собой. А потом Ода и Сингэн умерли и Токугава Иэясу остался один. В дальнейшем он неуклонно шел к свой цели, вступал в союзы и вновь их разрывал, пока не пережил всех своих противников и не сделался полновластным властителем Японии в 1600 году.Токугава Иэясу проводит церемонию осмотра отрубленных голов после взятия замка Осака. Уки-ё Цукиока Ёситоси.Ну, а битва при Окэхадзаме прославила имя Оды Нобунаги на всю страну, укрепила его власть, и облегчило завоевание других земель, поскольку и свои, и чужие самураи в первую очередь стремились сражаться под флагом этого нового «бога войны», а князья-лузеры никого из них не интересовали. Но, стоит заметить, что, хотя именно его решительность в этой битве и принесла Оде победу и славу, больше ни разу таких рискованных атак он не повторял!Портрет Ода Нобунаги из коллекции храма Тёкодзи в городе Тоёта (преф. Айти)