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УВЗ подготовил программу модернизации БМП-1 до версии БМП-1АМ "Басурманин"

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Боевые машины пехоты БМП-1, стоящие на вооружении российской армии и находящиеся на хранении, будут модернизированы. Программа масштабной модернизации БМП-1 до уровня БМП-1АМ "Басурманин" подготовлена корпорацией "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в "Ростех"), сообщает "Интерфакс-АВН" со ссылкой на представителя УВЗ.

УВЗ подготовил программу модернизации БМП-1 до версии БМП-1АМ "Басурманин"


Как пояснили на Уралвагонзаводе, в настоящее время БМП-1АМ завершает программу испытаний, на днях прошла проверка новой БМП на аэротранспонтабельность. По имеющимся сведениям в настоящее время в войсках находятся несколько сотен БМП-1, еще несколько тысяч боевых машин находится в местах хранения. Точного количества модернизируемых машин в УВЗ не назвали, но заявили, что программа модернизации будет масштабной.




В ходе модернизации БМП-1 до версии БМП-1АМ "Басурманин", машина получит унифицированное боевое отделение от БТР-82А с 30-мм автоматической пушкой 2А72, 7,62-мм пулеметом ПКТМ. На БМП будет установлена система управления огнем с комбинированным всесуточным зенитным прицелом ТКН-4ГА-01, двухплоскостным стабилизатором вооружения и противотанковым управляемым вооружением ПТРК 9К115 "Метис". Кроме этого на новую БМП устанавливается двигатель УТД-20С1 и торсионные валы повышенной энергоемкости.
Использованы фотографии:
УВЗ
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56 комментариев
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  1. Опасный Офлайн
    Опасный Сегодня, 17:03
    +6
    Чем дальше, тем более древнюю технику модернизируют... Лет через 10 наверно за Т-62 возьмутся... М-да....
    1. Yrec Офлайн
      Yrec Сегодня, 17:06
      +8
      К войне готовимся. Дай то бог, чтоб не началась или стороной обошла, но порох и ягоды должны быть на местах.
      1. bouncyhunter Онлайн
        bouncyhunter Сегодня, 17:09
        +6
        Цитата: Yrec
        порох и ягоды должны быть на местах

        В пороховницах и ягодицах ? wink
        Цитата: Опасный
        Чем дальше, тем более древнюю технику модернизируют

        Если их хватает в БХВТ - что предлагаете ? Тупо списывать и резать на металлолом ? Или дарить всем нуждающимся ?
        1. Опасный Офлайн
          Опасный Сегодня, 17:15
          -1
          мало ли чего у нас на базах хранится. Вам самим солдат-то не жалко, кто на этом чуде ездить будет?
          1. bouncyhunter Онлайн
            bouncyhunter Сегодня, 17:20
            +12
            На БМП-1 давно ездят на броне , внутри редко . А вот увеличение её огневой мощи явно пойдёт на пользу той же пехоте . Проще всего что-то старенькое , но надёжное , выкинуть . А заменить-то есть чем ? Не лучше ли модернизировать и дать вторую жизнь ?
          2. Ratmir_Ryazan Офлайн
            Ratmir_Ryazan Сегодня, 17:36
            +8
            А что думаете БТР-82 сильно лучше? Или что лучше БМП-2/БМД-2? Или может лучше в кузове Урала или Камаза перемещаться?
            В Чечне я видел МТЛБ с такой башней еще в середине 2000-х, да это не самая лучшая защита в мире для пехоты, но лучше чем ничего...
            Работы над новой техникой идут, но видать есть нужда иметь и старые БМП модернизированными и в больших количествах...
            1. Опасный Офлайн
              Опасный Сегодня, 17:55
              0
              Сколько они, эти работы, идут? Есть бмп3, почему вместо нее суют древнючую копейку? В трешке и огневая мощь и броня есть. А здесь что? Почему, если действительно война на пороге и все такое, в армию подсдвывают устаревшую технику? Абсолютно все, что сейчас стоит на вооружении и "модернизируется", было создано в СССР. В России ни в одном из видов вооружений нет такого количества поступлений в войска, как раньше. Почему? Почему нам говорят, что в любом из видов вооружений у нас нет аналогов? Может, так и есть. Только где это все? Ну ведь это не корабль и даже не самолет, это БМП. Так хотя бы новыми БМП3 можно обеспечить всю армию. нет, продолжают старье обратно вводить...
              1. Ratmir_Ryazan Офлайн
                Ratmir_Ryazan Сегодня, 18:29
                +2
                Какая броня в БМП-3? И сколько этих БМП-3 в России? 500 есть и еще 200 должны были сделать за 2016-2017 годы...

                А БМП-1 уже есть больше 7000 штук на хранении, не считая 2000 что на вооружении еще состоят...

                Что с ними делать? Выбросить? И сколько ждать пока их заместят на БМП-3 с темпом постройки по 100 штук в год? И цена каждой по 300-500 тысяч долларов...

                Обстановка похоже реально накаляется и приняли решения провести легкую модернизацию, ничего кроме башни не меняя, по факту получаем новую БМП с современным вооружением...
      2. Опасный Офлайн
        Опасный Сегодня, 17:11
        -2
        Какая война? Если бы готовились, то действительно новая техника в войска поступала. Сколько Курганец пилят, 7 лет или 8? Что, за это время нельзя было до ума машину довести и начать поставки? Эта БМП от любого, что в нее прилетает горит вместе с экипажем.
        1. Ratmir_Ryazan Офлайн
          Ratmir_Ryazan Сегодня, 17:32
          +8
          Все так, но лучше иметь БМП с 30-мм пушкой, тепловизором и ПТУРом, чем не иметь ничего...
          Работы по доведению новых машин идут по плану, но видать есть нужда и старые машины модернизировать...
          1. bouncyhunter Онлайн
            bouncyhunter Сегодня, 17:39
            +11
            Цитата: Ratmir_Ryazan
            лучше иметь БМП с 30-мм пушкой, тепловизором и ПТУРом, чем не иметь ничего

            Верно . Не забываем крылатые слова Абдуллы в исполнении Кавсадзе в "Белом солнце пустыни" :
          2. Бультерьер Офлайн
            Бультерьер Сегодня, 17:45
            +1
            Так это и есть новые модули бережек. На них на 540 штук в прошлом году контракт и подписали. Но о бмп1 который тут описывается разговор вообще не ведут даже в МО. Да и ту модернизацию не УВЗ ведет. Эти просто свою нишу пытаются найти
            1. Blackgrifon Офлайн
              Blackgrifon Сегодня, 18:52
              0
              Цитата: Бультерьер
              Так это и есть новые модули бережек

              Это НЕ бережок. Это модуль от БТР-82А. Бережок ставят на БМП-2.

              Цитата: Опасный
              Эта БМП от любого, что в нее прилетает горит вместе с экипажем.

              Надо же, оказывается БМП-2 (БМП-1+30мм АП) горит вместе с экипажем. Вот только интересно, почему в Афганистане БМП-2 были любимы экипажами, почему в обеих ЧВ (за исключением Майкопской бригады и 81 мсп, потерявших почти всю технику на привокзальной площади во время Новогоднего штурма) несли небольшие потери, и почему в Сирии из 200 БМП-2 потеряно только около дюжины? Кстати, а какие БМП весом до 30 тонн не горят, по-вашему?

              У копейки есть минусы: бортовая броня от 7,62, невысокая минная стойкость и эргономика + отсутствие систем противодействия РПГ и ПТУРам. При этом при появлении на ней 30мм артавтомата ее живучесть вырастет - повысится дистанция и эффективность обнаружения/поражения пехоты, огневых точек и легкой/средней бронетехники, снизится взрывоопасность в сравнении со старым бк.
        2. AVA77 Офлайн
          AVA77 Сегодня, 17:48
          +3
          По мне тек,Лучше старенький тт чем дзюдо и кроте .по вашему получается так. Нового еще не наклепали (в процессе доводки ).старое порезали на иголки и с голым задом на амбразуру.А война она под боком.если вы не заметили то на Донбассе.
    2. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 17:30
      +5
      УВЗ может подготовить программу модернизации и ваз 2101. Или т 34-85 при желании. Это не контракт,не обсуждение его,не даже заинтересованность. Это просто предложение. Завод ищет новые контракты. Это вполне нормальная практика. Другое дело что БМП 1 даже не является основной бмп в нашей армии. Я их крайний раз встречал в оружейных городках,на приколе как макет на платформе. Больше вообще не попадались. Но куча бмп1 есть у мелких армий которым такая дешевенькая модернизация ой как нужна. Вот им и предложат ее. А МО нашему это вообще не нужно. Зачем на модернизацию ставить 1 когда уже бмп2 поставляют с птрк? Только летом эту модификацию погнали.
    3. Не либероид Русский Офлайн
      Не либероид Русский Сегодня, 17:36
      +2
      а вы что предлагаете надорваться и армат наклепать с бумерангами ? и куда деть тысячи бмп с баз хранения и эксплуатации в войсках ?
      1. spektr9 Офлайн
        spektr9 Сегодня, 18:50
        +2
        а вы что предлагаете надорваться и армат наклепать с бумерангами ?
        т-34 с баз хранения поднять модернизировать и таки доказать всему миру что банановая республика, может и без банан быть
        и куда деть тысячи бмп с баз хранения и эксплуатации в войсках
        Да а ещё у нас на базах хранение паровозы есть, предлагаете к чертям свернуть производство локомотивов и их выпустить на жд ?))
    4. Николай Грек Офлайн
      Николай Грек Сегодня, 17:36
      +7
      Цитата: Опасный
      Чем дальше, тем более древнюю технику модернизируют... Лет через 10 наверно за Т-62 возьмутся... М-да....

      печалька...радует, что остальные "продвинутые цивилизованные" каждый раз клепают исключительно новую и оригинальную технику!! wink yes wassat wassat wassat
      1. Опасный Офлайн
        Опасный Сегодня, 17:47
        -2
        Как смешно! Не вас же в этот гроб сажают, можно и смайликов накидать! Оборжаться просто! Ради интереса гляньте, на чем передвигаются например американцы или израильтяне, и какой там уровень защиты.
        1. Николай Грек Офлайн
          Николай Грек Сегодня, 17:53
          +7
          Цитата: Опасный


          Опасный Сегодня, 17:47
          0
          Как смешно! Не вас же в этот гроб сажают, можно и смайликов накидать! Оборжаться просто! Ради интереса гляньте, на чем передвигаются например американцы или израильтяне, и какой там уровень защиты.

          recourse recourse ну вы-то у нас, судя по всему, эксперт экстра-класса...и на "наших гробах" катаетесь, и на евроамерикосской "высококлассной" технике рассекаете!!! what wassat wassat laughing laughing laughing

          Очередной американский позор: БМП М-2 "Брэдли" в Саудовской Аравии в боях горят как спички
          https://topwar.ru/89068-ocherednoy-amerikanskiy-pozor-bmp-m-2-bredli-v-saudovskoy-aravii-v-boyah-goryat-kak-spichki.html


          О потерях танков Abrams
          https://topwar.ru/89129-o-poteryah-tankov-abrams.html
          1. Опасный Офлайн
            Опасный Сегодня, 18:11
            -2
            Может вам показать как и наша техника в Сирии горит? Думаю не стоит
            1. Николай Грек Офлайн
              Николай Грек Сегодня, 18:14
              +3
              Цитата: Опасный
              Может вам показать как и наша техника в Сирии горит? Думаю не стоит

              покажите...особенно в том масштабе, как горела ваша "высококлассная" евроамерикосская!!! wink yes
              1. spektr9 Офлайн
                spektr9 Сегодня, 18:52
                0
                покажите...особенно в том масштабе, как горела ваша "высококлассная" евроамерикосская!!!

                Это наверно надо вспомнить сколько по всему миру т-72 погорело и сколько абромсов, а после про масштабы заикаться lol
                1. Николай Грек Офлайн
                  Николай Грек Сегодня, 19:16
                  0
                  Цитата: spektr9
                  покажите...особенно в том масштабе, как горела ваша "высококлассная" евроамерикосская!!!

                  Это наверно надо вспомнить сколько по всему миру т-72 погорело и сколько абромсов, а после про масштабы заикаться lol

                  recourse это, наверно, надо сначала научится читать комменты, а потом умничать!!! wink yes laughing laughing laughing
      2. Black Sniper Онлайн
        Black Sniper Сегодня, 18:00
        +4
        А будет ли оправдана такая модернизация??? Может действительно лучше продать всем нуждаюшимся, а на вырученные произвести что-то современное пусть и не в большом обьёме?! hi
        1. Blackgrifon Офлайн
          Blackgrifon Сегодня, 18:57
          +1
          Цитата: Black Sniper
          +2
          А будет ли оправдана такая модернизация??? Может действительно лучше продать всем нуждаюшимся, а на вырученные произвести что-то современное пусть и не в большом обьёме?!

          С одной стороны, лучше бы продать, но на рынке есть машины лучше чем БМП-1. Те же БМП-2 и их китайские аналоги. Богатые операторы БМП-1 предпочитают или заменять ее полностью или ставить на нее БМ Бережок (Алжир).
          С другой стороны, что делать с имеющимся парком? Допустим, модернизируют 1000-2000 машин из числа наиболее поздних выпусков - оправдано? Пожалуй, да. А вот модернизация всего парка БМП-1 - нет.
    5. kenig1 Офлайн
      kenig1 Сегодня, 17:51
      +5
      Вам гугл в помощь, узнаете про "Брэдли".
      1. Николай Грек Офлайн
        Николай Грек Сегодня, 18:07
        +3
        Цитата: kenig1
        Вам гугл в помощь, узнаете про "Брэдли".

        я ему цепочку в виде гугля исключил и сразу ссылки кинул!! wink yes soldier soldier soldier
    6. maykl8 Офлайн
      maykl8 Сегодня, 18:22
      +1
      +2 Чем дальше, тем более древнюю технику модернизируют... Лет через 10 наверно за Т-62 возьмутся... М-да....

      Для Национальной гвардии пойдет. Опять же если Холодная война перейдет в горячую, то слочно надо будет восполнять потери для поддержания боевого потенциала соединения.
  2. Андрей 447 Офлайн
    Андрей 447 Сегодня, 17:13
    +4
    А защиту экипажа и десанта усилить судя по статье забыли.Эх бляха муха,все как обычно.
    1. Ratmir_Ryazan Офлайн
      Ratmir_Ryazan Сегодня, 17:30
      +6
      Ничего не забыли, ее просто не делали... Хотя с дополнительной защитой от 12,7 мм пуль и противокумулятивной сеткой эта БМП была бы явно живучее...
  3. Incvizitor Офлайн
    Incvizitor Сегодня, 17:17
    +3
    Как по мне там ПТУР не хватает...
    1. Ratmir_Ryazan Офлайн
      Ratmir_Ryazan Сегодня, 17:29
      +5
      ПТУР есть "Метис", но вот его явно мало, у него дальность всего 2 км, чтобы его применить по танку придется входить в зону его поражения, а это чревато уничтожением БМП... Почему не поставили "Корнет" с дальностью пуска до 5 км, непонятно...
      1. Бультерьер Офлайн
        Бультерьер Сегодня, 17:48
        +1
        Где вы там птур увидели?)
        1. bouncyhunter Онлайн
          bouncyhunter Сегодня, 17:52
          +8
          Цитата: Бультерьер
          Где вы там птур увидели?)

          Читаем внимательно статью и видим :
          На БМП будет установлена система управления огнем с комбинированным всесуточным зенитным прицелом ТКН-4ГА-01, двухплоскостным стабилизатором вооружения и противотанковым управляемым вооружением ПТРК 9К115 "Метис"
  4. Гуру Офлайн
    Гуру Сегодня, 17:17
    +2
    Жаль бортовых экранов не предусмотрели как на терминаторе.
    1. donavi49 Офлайн
      donavi49 Сегодня, 17:28
      +3
      Зачем они там? В борт его из пехотных пулеметов винтовочного калибра пробивают. Машина минимально изменяется, просто старую башню выбрасывают с Громом и ставят новую унифицированную с БТР-82А.
      1. Blackgrifon Офлайн
        Blackgrifon Сегодня, 19:00
        0
        Цитата: donavi49
        В борт его из пехотных пулеметов винтовочного калибра пробивают.

        С какой дистанции и каким боеприпасом не подскажите? Интересуюсь по тому, что:
        - она по ТТЗ должна держать в борт 7,62;
        - сам раньше был убежден в подобном, пока не получил ехидный нагоняй;
        - судя по открытым данным по Афганистану ее если и пробивали, то либо из 12,7 или из старых английских винтовок, имевших огромную, по сравнению с обычными, мощность.
      2. seos Офлайн
        seos Сегодня, 19:13
        0
        В борт его из крупнокалиберного пулемета не пробивают .... там броня высокой твердости 18 мм
  5. Ratmir_Ryazan Офлайн
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 17:27
    +6
    Допустим лучше иметь БМП-1 "Басурманин" с башней от БТР-82 с 30-мм пушкой, тепловизором и стабилизацией в двух плоскостях, но почему ПТРК "Метис" с дальностью до 2 км, а не тот же "Корнет" с дельностью до 5 км?
  6. san4es Офлайн
    san4es Сегодня, 17:36
    +8
    ....Показ боевых машин пехоты БМП-1АМ "Басурманин", БМП-2М "Бережок" и БМП К-17 "Бережливый" в рамках военно-технического форума "Армия-2018". В ходе показа БМП-2М и К-17 осуществили тандемный пуск ракет ПТРК "Корнет"...2 сент. 2018 г..... soldier

    -- "Басурманину" явно ПТУРов не хватает hi
    1. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 17:46
      +1
      На экспорт пойдет.
  7. senima56 Офлайн
    senima56 Сегодня, 17:44
    +1
    А где же на рисунке "противотанковый управляемый ПТРК 9К115 "Метис"?! Тчательнее надо, ребята! Тчательнее!
    1. kenig1 Офлайн
      kenig1 Сегодня, 17:55
      +1
      ПТУР в боевом отделении, из укладки достаёшь и устанавливаешь на пусковую. Тщательнее изучайте матчасть.
      1. seos Офлайн
        seos Сегодня, 19:14
        0
        башню меняют ... какая матчасть)
  8. Рязанец87 Офлайн
    Рязанец87 Сегодня, 17:50
    0
    Смысл в такой модернизации - нулевой. Машина полностью устарела в смысле защиты и предлагаемая модернизация это "не лечит" от слова совсем. Собственно, БМП-1 под другой концепт военного конфликта делалась.
    Ну как первично-учебную, наверное, можно использовать. Какую-то вспомогательную технику можно сделать.
    1. Ratmir_Ryazan Офлайн
      Ratmir_Ryazan Сегодня, 18:35
      +2
      Смысл этой модернизации получить БМП которая может и людей перевезти и поддержать огнем в любое время суток и при любой погоде...
      Вариант разработали, возможно сделают несколько БМП именно так и модернизируют, на всякий случай у нас на хранении более 7000 БМП-1 не считая 2000 тех что в войсках...
      Чем вы их заместите быстро? Нечем их замещать, а модернизировать можно и можно сделать это быстро...
  9. gukoyan Офлайн
    gukoyan Сегодня, 17:54
    -1
    Дожились... Армата нафиг не нужна, зато в неё вбухали не мало средст... А БМП-1 в данной комплектации... Ну что я могу сказать, бабы ещё нарожают... Предлагаю УВЗ модернизировать Т-34...
    1. Опасный Офлайн
      Опасный Сегодня, 18:09
      -1
      Вам сейчас объяснят здесь, что новых машин нет, все сырые, а воевать на чем-то надо, вот и достают со складов, что еще осталось. А вот почему нет новья - никого здесь не интересует
      1. Бультерьер Офлайн
        Бультерьер Сегодня, 18:18
        +1
        Зачем? Бмп2 с бережком 540 штук в прошлом году контракт. Т_80 бмв 62 т90 м30 штук. Этот год 132 т-14 и т15, новый контракт на т 90м. Про это там и слова нет. Это модернизация для зарубежных владельцев бмп1 которых довольно много
      2. NN52 Офлайн
        NN52 Сегодня, 18:32
        +7
        Опасный
        Вы помоему здесь никого не слышите...
        Это модернизация на ЭКСПОРТ.
        Самое то для банановых стран, дешево и сердито...
        А вы уже его приняли на вооружение в наши ВС... Думать надо, прежде чем такое писать...
        Думающий вы наш...
    2. Ratmir_Ryazan Офлайн
      Ratmir_Ryazan Сегодня, 18:40
      +1
      С чего вы взяли, что Армата ненужна? Что гто-то сказал, что БМП-1 модернизируют вместо или за счет проекта "Армата"?

      "Армата" это новы танк, причем уникальный, у него есть все вплоть до КАЗ и свой РЛС с АФАР, 100 штук уже делают для армии... Вы как хотите не обкатав его сразу ставить на поток?

      Работа по "Армате" идет полным ходом, а "Басурманин" - это вариант модернизации БМП-1...
    3. keeper03 Офлайн
      keeper03 Сегодня, 19:20
      0
      Если модернизировать Т-34, то американские абрамсы будут гореть, как спички !!! laughing yes soldier
  10. Старый танкист Офлайн
    Старый танкист Сегодня, 18:43
    0
    Такая модернизация нужна только на экспорт в третьи страны и то в самые отсталые.
    Ещё бы БТР-152 реанимировали. Они ещё в Сирии и Ираке встречаются. Или на БТР-50 «Бережок» или ту же башню от БТР-82 влупили)))
    На МТ-ЛБВ - это ещё как-то оправдано. По проходимости им нет равных в горах и Заполярье. К сожалению ничего на замену старой «мотолыге» наша оборонка не родила. Но «копейка» с такой модернизацией только если как мобресурс для восполнения боевых потерь в большой войне.
    1. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ Онлайн
      Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ Сегодня, 18:58
      +1
      Лёгкое бронирование мотолыги не смущает, чтобы на неё 30мм пушку ставить? Ведь метолыга всего лишь доставляла на буксире орудие на позицию, а БМП всё-таки действует в боевых порядках первой линии.
  11. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ Онлайн
    Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ Сегодня, 18:51
    0
    Ну и хорошо. Вот и пригодились.