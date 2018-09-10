УВЗ подготовил программу модернизации БМП-1 до версии БМП-1АМ "Басурманин"

Боевые машины пехоты БМП-1, стоящие на вооружении российской армии и находящиеся на хранении, будут модернизированы. Программа масштабной модернизации БМП-1 до уровня БМП-1АМ "Басурманин" подготовлена корпорацией "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в "Ростех"), сообщает "Интерфакс-АВН" со ссылкой на представителя УВЗ.Как пояснили на Уралвагонзаводе, в настоящее время БМП-1АМ завершает программу испытаний, на днях прошла проверка новой БМП на аэротранспонтабельность. По имеющимся сведениям в настоящее время в войсках находятся несколько сотен БМП-1, еще несколько тысяч боевых машин находится в местах хранения. Точного количества модернизируемых машин в УВЗ не назвали, но заявили, что программа модернизации будет масштабной.В ходе модернизации БМП-1 до версии БМП-1АМ "Басурманин", машина получит унифицированное боевое отделение от БТР-82А с 30-мм автоматической пушкой 2А72, 7,62-мм пулеметом ПКТМ. На БМП будет установлена система управления огнем с комбинированным всесуточным зенитным прицелом ТКН-4ГА-01, двухплоскостным стабилизатором вооружения и противотанковым управляемым вооружением ПТРК 9К115 "Метис". Кроме этого на новую БМП устанавливается двигатель УТД-20С1 и торсионные валы повышенной энергоемкости.