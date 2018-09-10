В сирийской армии воюют 9 типов бронемашин производства СССР и РФ
Конфликт в Сирии для военных экспертов интересен тем, что в нем задействованы практически все типы российских (советских) колесных бронемашин, пишет Вестник Мордовии.
Среди них можно встретить как «музейные экспонаты», например, БТР-152 производства 1950-х годов, так и современные бронеавтомобили типа «Тигр».
Многочисленные в прошлом машины семейства БТР-60, также как и БРДМ-2 в настоящее время стали попадать в объективы камер всё реже.
Значительное количество БТР-60 еще перед войной было выведено из армии на базы хранения в связи с завершением жизненного цикла основных узлов. Мер для их модернизации сирийское командование не предпринимало.
Что касается БРДМ-2, то эти машины активно применялись в начале конфликта, часть из них позже была модернизирована. Однако улучшения мало повлияли на их выживаемость – в начале года большое количество этих машин было уничтожено террористами.
По данным ресурса, очень даже неплохо показали себя в сирийском конфликте БТР-80, БТР-82А и бронеавтомобили «Тигр». Боевой опыт применения этой техники также пригодился для модернизационных работ в России. Некоторые варианты обновлений можно было увидеть на выставке в рамках форума «Армия-2018».
В последнее 3 года в Сирии активно применялись бронемашины «Выстрел». Часто они находились в одних боевых порядках с «Тиграми».
В республику, кроме того, были доставлены машины «Водник» как в боевом, так и в санитарном исполнении. Однако данных об их применении практически нет.
Недавно стало известно о прибытии в САР модернизированных БТР-70М. Пока машины в боевых действиях задействованы не были, но можно быть уверенными, что и эта российская техника не подведет, заключает автор материала Лев Романов.
Среди них можно встретить как «музейные экспонаты», например, БТР-152 производства 1950-х годов, так и современные бронеавтомобили типа «Тигр».
Многочисленные в прошлом машины семейства БТР-60, также как и БРДМ-2 в настоящее время стали попадать в объективы камер всё реже.
Значительное количество БТР-60 еще перед войной было выведено из армии на базы хранения в связи с завершением жизненного цикла основных узлов. Мер для их модернизации сирийское командование не предпринимало.
Что касается БРДМ-2, то эти машины активно применялись в начале конфликта, часть из них позже была модернизирована. Однако улучшения мало повлияли на их выживаемость – в начале года большое количество этих машин было уничтожено террористами.
По данным ресурса, очень даже неплохо показали себя в сирийском конфликте БТР-80, БТР-82А и бронеавтомобили «Тигр». Боевой опыт применения этой техники также пригодился для модернизационных работ в России. Некоторые варианты обновлений можно было увидеть на выставке в рамках форума «Армия-2018».
В последнее 3 года в Сирии активно применялись бронемашины «Выстрел». Часто они находились в одних боевых порядках с «Тиграми».
В республику, кроме того, были доставлены машины «Водник» как в боевом, так и в санитарном исполнении. Однако данных об их применении практически нет.
Недавно стало известно о прибытии в САР модернизированных БТР-70М. Пока машины в боевых действиях задействованы не были, но можно быть уверенными, что и эта российская техника не подведет, заключает автор материала Лев Романов.
- Использованы фотографии:
- http://otvaga2004
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