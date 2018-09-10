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В сирийской армии воюют 9 типов бронемашин производства СССР и РФ

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Конфликт в Сирии для военных экспертов интересен тем, что в нем задействованы практически все типы российских (советских) колесных бронемашин, пишет Вестник Мордовии.

В сирийской армии воюют 9 типов бронемашин производства СССР и РФ


Среди них можно встретить как «музейные экспонаты», например, БТР-152 производства 1950-х годов, так и современные бронеавтомобили типа «Тигр».


Многочисленные в прошлом машины семейства БТР-60, также как и БРДМ-2 в настоящее время стали попадать в объективы камер всё реже.

Значительное количество БТР-60 еще перед войной было выведено из армии на базы хранения в связи с завершением жизненного цикла основных узлов. Мер для их модернизации сирийское командование не предпринимало.

Что касается БРДМ-2, то эти машины активно применялись в начале конфликта, часть из них позже была модернизирована. Однако улучшения мало повлияли на их выживаемость – в начале года большое количество этих машин было уничтожено террористами.

По данным ресурса, очень даже неплохо показали себя в сирийском конфликте БТР-80, БТР-82А и бронеавтомобили «Тигр». Боевой опыт применения этой техники также пригодился для модернизационных работ в России. Некоторые варианты обновлений можно было увидеть на выставке в рамках форума «Армия-2018».

В последнее 3 года в Сирии активно применялись бронемашины «Выстрел». Часто они находились в одних боевых порядках с «Тиграми».

В республику, кроме того, были доставлены машины «Водник» как в боевом, так и в санитарном исполнении. Однако данных об их применении практически нет.

Недавно стало известно о прибытии в САР модернизированных БТР-70М. Пока машины в боевых действиях задействованы не были, но можно быть уверенными, что и эта российская техника не подведет, заключает автор материала Лев Романов.
Использованы фотографии:
http://otvaga2004
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12 комментариев
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  1. ФЕОДОР Офлайн
    ФЕОДОР Сегодня, 17:22
    -2
    Глядишь и Ладу отправят ! Чтобы там обкатать ....
  2. Doliva63 Онлайн
    Doliva63 Сегодня, 17:36
    +2
    "Что касается БРДМ-2, то эти машины активно применялись в начале конфликта, часть из них позже была модернизирована. Однако улучшения мало повлияли на их выживаемость – в начале года большое количество этих машин было уничтожено террористами."
    Ужели арабы их в разведке и дозорах применяли? laughing
    А если в ином качестве, то какие вопросы к технике? request
    1. bouncyhunter Онлайн
      bouncyhunter Сегодня, 17:46
      +1
      Валентин , привет ! soldier
      Цитата: Doliva63
      Ужели арабы их в разведке и дозорах применяли?
      А если в ином качестве, то какие вопросы к технике?

      Собственно , ты всё за меня сказал . good Микроскопом гвозди забивать - заведомо проигрышное дело .
    2. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ Онлайн
      Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ Сегодня, 18:37
      0
      А какая разница-то? Там пустыня, не спрячешься. Боевые действия были вокруг дорог. А какая ж это разведка, если тебя отовсюду видно, а ты этот чёртов ДШК - нет. Вот и повыбивали бармалеи много.

      Типа того. Бронирование БРДМ-2 морально устарело хоть в Сирии, хоть в той же ПРО€БАЛтике. Обнаружили тебя - тебе конец.
      1. jjj Онлайн
        jjj Сегодня, 19:24
        0
        Какой круговорот однако получился. 152-е посчитали не отвечающим требованиям времени еще в прошлом веке. А он сейчас оказывается лучше, защищенней и надежнее "джихад-мобилей". Да и "хамви" фору даст. Любопытная загогулина
      2. whacked Онлайн
        whacked Сегодня, 19:31
        0
        БРДМ-2 очень медлительная техника с дизелем юмз. поэтому как цель для ПТУРа противника - идеальна
  3. Black Sniper Онлайн
    Black Sniper Сегодня, 17:42
    +1
    Ну и правильно, любая модель военной техники по праву стоновится боевой только после обкатки в реальных боевых действиях.
  4. san4es Офлайн
    san4es Сегодня, 17:45
    +1
    В последнее 3 года в Сирии активно применялись бронемашины «Выстрел». Часто они находились в одних боевых порядках с «Тиграми».... soldier
    24 апр. 2014 г................... hi
  5. faiver Онлайн
    faiver Сегодня, 17:59
    -1
    бронирование БРДМ-2, БТР-60, БТР-80 на одном уровне, разница есть по технической части, ну и БТР-80 явно посвежее вот и вся разница...
    1. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ Онлайн
      Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ Сегодня, 18:44
      0
      В пустыне заметили тебя - и тебе кранты.

      Пулями винтовочных патронов со стальным, термоупрочненным сердечником 7Н13 и Б-32, (патрона 7,62х54R), и М993АР (патрона 7,62х51НАТО) бортовая броня БРДМ-2 гарантированно пробивается с дистанции 200 метров.

      Бронебойными пулями крупнокалиберных патронов (12,7х108ДШК, 12,7х99НАТО) - лобовая проекция пробивается с дистанции 500 метров, а бортовая - 1200 метров.

      Патронами 12,7мм крупнокалиберных пулеметов с бронебойной пулей с твердосплавным сердечником, а так-же патронами 14,5х114 броня БРДМ-2 пробивается с дистанции до 1200-1500 метров.
  6. san4es Офлайн
    san4es Сегодня, 18:12
    +1
    ..кроме того, были доставлены машины «Водник» как в боевом, так и в санитарном исполнении..
  7. whacked Онлайн
    whacked Сегодня, 19:29
    0
    в БРДМ-2 сирийцы ставили дизель ЮМЗ, вырезали боковые двери, все что могла машина так это передвигаться по автострадам САР с максимальной скоростью 55 км/ч не более 3-4 часов. по пересеченке на жаре больше 2-3 часов не выдерживали.