Кабул готовит разворот в сторону Москвы?

Несмотря на огромные усилия, предпринимаемые Кабулом и вооруженными силами ИРА по стабилизации ситуации в стране, снизить эскалацию насилия и взять обстановку под контроль не получается. Более того, положение в Афганистане продолжает ухудшаться.Так, 10 сентября стало известно о захвате боевиками запрещенного в России радикального движения «Талибан» еще одного района. На этот раз речь идет об уезде Хам Ааб в провинции Джаузджан на севере Афганистана.Днем раньше, 9 сентября, подразделения «Талибана» совершили массовое нападение на уезд Даймирдад центральной афганской провинции Вардак. Как сообщают СМИ, правительственные силы понесли серьезные потери, причем среди погибших оказался начальник полиции уезда.А в ночь на 10 сентября отряды боевиков атаковали довольно крупный город Сари-Пуль, административный центр одноимённой афганской провинции. Повстанцы подступили к городу с трёх сторон, и в настоящее время в нескольких километрах к северу и западу от административного центра продолжаются ожесточённые боевые действия. Положение правительственных сил, удерживающих Сара-Пуль, очень тяжелое: талибы уже захватили расположенную неподалёку от города военную базу, перекрыли автомобильную трассу Сари-Пуль – Джаузджан и выставили там собственные блокпосты.Афганский телеканал «Толо» сообщил, что местные власти просят Кабул о немедленной авиационной поддержке, заявляя, что в противном случае не смогут удержать город. Впрочем, уже появились сообщения о боестолкновениях в городской черте. Не совсем понятно, идет ли речь о ДРГ талибов, ране «просочившихся» в Сара-Пуль, или о прорыве основных сил неприятеля. В случае же перехода противостояния на уровень уличных боев применение авиации будет ограничено опасностью удара по своим и жертв среди жителей города.Одновременно с городом Сари-Пуль повстанцы атаковали уезд Хамаб соседней провинции Джаузджан, который был захвачен к утру 10 сентября. Около 50 сотрудников сил безопасности находятся в окружении. Талибы предложили им сдаться и пока не ведут против них активных действий.Напомним, что в последнее время талибы, перейдя от сугубо партизанской тактике к общевойсковой, взяли под свой контроль значительные территории сельских районов и ведут наступление на крупные города. Некоторые из них сегодня находятся в фактической осаде боевиков.Также можно отметить, что талибы настолько поверили в свои силы, что сочли возможным проявлять великодушие к неприятелю. Так, после установления полного контроля над уездом Гормач в северной афганской провинции Фарьяб боевики «Талибана» «во избежание ненужных жертв» предоставили «гуманитарный коридор» для выхода правительственных сил с окруженной базы. «Афганистан.ру» сообщает, что это соглашение достигнуто при посредничестве племенных старейшин. И такие эпизоды «милосердия» талибов подрывают позиции кабульского режима ничуть не меньше, чем их военные достижения.Происходящее в стране вызывает у все большего числа афганских политиков недовольство неэффективными действиями главы государства, а также недостаточной поддержкой оккупационных сил НАТО. Которые, как утверждают некоторые представители политической элиты страны, предали Кабул.Вице-спикер верхней палаты афганского парламента (Мешрано Джирги) Мохаммад Алам Изидьяр выступил с заявлением, в котором призвал немедленно пересмотреть соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с США. Которое, по его словам, не только не укрепило позиции власти, ухудшило ситуацию с безопасностью в стране и только повысило моральный дух врага. Поскольку афганские силы безопасности так и не получили от американцев обещанную и крайне необходимую им помощь.Досталось от Изидьяра и исполнительной власти ИРА, которую он подверг резкой критике. Он заявил, что неэффективные действия правительства переполнили «чашу народного терпения» и призвал афганские власти «быть честными перед своим народом».Впрочем, возможно, что и исполнительная власть Афганистана готова если не к радикальному пересмотру отношений с США, то, по крайней мере, к диверсификации источников помощи в вопросе безопасности.10 сентября стало известно о шаге, предпринятом Кабулом, который может знаменовать собой пересмотр порядка отношения к нашей стране. Отметим, что до недавнего времени руководство ИРА проводило довольно неоднозначную политику в отношении нашей страны и ее усилий по нормализации ситуации в Центральной Азии и обеспечении региональной безопасности.В частности, Кабул неоднократно поддерживал голословные обвинения Вашингтона в адрес Москвы в якобы оказываемой ею помощи «Талибану». Кроме того, по указанию США власти ИРА уклонялись от участия в проводимых в Москве международных конференциях по проблеме Афганистана.Однако 10 сентября стало известно, что президент Афганистана Ашраф Гани уволил одного из последовательных приверженцев таких подходов к российско-афганским отношениям — посла в России Абдул Каюма Кочая, а также нескольких работников МИД ИРА, также ответственных за взаимодействие с нашей страной.Напомним, что Кочай не так давно заявил, что российское правительство должно принести извинения афганскому народу за ввод советских войск в страну. Кочай возложил на СССР ответственность за человеческие потери, понесенные страной в период афганской войны 1979—1989 годов, и за «полное разрушение национальной инфраструктуры».Кроме того, еще в 2016 году, заняв должность посла, он вызвал немалый дипломатический скандал, обвинив Таджикистан в организации наркотрафика из Афганистана, а также поставив под сомнение национальную идентичность таджиков.Как бы то ни было, но Кочай другом нашей страны не был, а являлся горячим сторонником проамериканского курса и способствовал не укреплению контактов между ИРА и РФ, а скорее созданию напряженности в отношениях между Россией и Афганистаном.Официальным основанием для его увольнения стал преклонный возраст – Кочай приближается к 90-летнему рубежу, сохранив при этом завидную бодрость и ясность мысли. Основание для увольнения выглядит несколько странным, если учесть, что в момент своего назначения на этот пост в 2016 году он был ненамного моложе. Если к этому прибавить, что Кочай к тому же родной дядя действующего президента, становится ясно, что это действительно серьезный шаг, который может знаменовать серьезный разворот политики Кабула в отношении нашей страны.Еще одним знаком, подтверждающим возможные изменения, стала отмена международной конференции по Афганистану, которая планировалась в начале сентября в Москве. Она была отложена по просьбе властей ИРА (Гани лично обратился к Сергею Лаврову), которые вначале планировали свое участие в ней, затем под давлением США отказались от участия в ней.Тот факт, что Москва пошла навстречу просьбам главы ИРА, скорее всего, означает, что были достигнуты некие неформальные договоренности, учитывающие интересы нашей страны в Афганистане.Однако следует отметить, что сегодня времени и простора для дипломатических маневров у кабульского режима катастрофически мало, поскольку его положение можно охарактеризовать как критическое.