Это еще не всё! В МИД Польши уволили всех сотрудников, закончивших МГИМО

В Польше закончили "чистить" Министерство иностранных дел страны, уволив почти всех сотрудников, в свое время закончивших Московский государственный институт международных отношений. Об этом заявил глава польского внешнеполитического ведомства Яцек Чапутович.Согласно заявлению Чапутовича, выпускники МГИМО, занимающие руководящие должности, уволены все, а в ближайшее время будут заменены 86 послов Польши из 101 действующих. Кроме этого, в МИД Польши уволили практически всех из 111 директоров и заместителей директоров департаментов МИД.О планах польского МИД заменить всех выпускников МГИМО СМИ сообщали еще в январе. Масштабную перестановку затеял новый глава МИД Яцек Чапутович, сменивший Витольда Ващиковского, "не желавшего проводить такие реформы". Польская радиостанция RMF FM сообщила, что нового главу МИД не останавливает даже то, что после "реформы" значительно снизится уровень подготовки польских дипломатов.В российском МИД такому решению удивились, но заявили, что это делается "не от большого ума", а по причине желания "побольнее укусить Россию".В Госдуме посоветовали польскому МИДу, если его не устраивают высококвалифицированные специалисты, окончившие российские ВУЗы, приглашать на работу выпускников украинских.