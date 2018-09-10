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Это еще не всё! В МИД Польши уволили всех сотрудников, закончивших МГИМО

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В Польше закончили "чистить" Министерство иностранных дел страны, уволив почти всех сотрудников, в свое время закончивших Московский государственный институт международных отношений. Об этом заявил глава польского внешнеполитического ведомства Яцек Чапутович.

Это еще не всё! В МИД Польши уволили всех сотрудников, закончивших МГИМО


Согласно заявлению Чапутовича, выпускники МГИМО, занимающие руководящие должности, уволены все, а в ближайшее время будут заменены 86 послов Польши из 101 действующих. Кроме этого, в МИД Польши уволили практически всех из 111 директоров и заместителей директоров департаментов МИД.


О планах польского МИД заменить всех выпускников МГИМО СМИ сообщали еще в январе. Масштабную перестановку затеял новый глава МИД Яцек Чапутович, сменивший Витольда Ващиковского, "не желавшего проводить такие реформы". Польская радиостанция RMF FM сообщила, что нового главу МИД не останавливает даже то, что после "реформы" значительно снизится уровень подготовки польских дипломатов.

В российском МИД такому решению удивились, но заявили, что это делается "не от большого ума", а по причине желания "побольнее укусить Россию".

В Госдуме посоветовали польскому МИДу, если его не устраивают высококвалифицированные специалисты, окончившие российские ВУЗы, приглашать на работу выпускников украинских.
Использованы фотографии:
http://radiopolsha.pl/
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56 комментариев
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  1. Копчёный Офлайн
    Копчёный Сегодня, 17:48
    -11
    Правильно делают. Учился за границей, давай до свидания.
    1. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 17:51
      +6
      Это огромная глупость. От учебы за границей плохими не становятся. Это даже не глупость,а дикость пещерная.
      1. Копчёный Офлайн
        Копчёный Сегодня, 17:56
        -9
        Я глас народа, а глас сказал все во власти ворюги, значит все кто учился за границей предатели.
        1. Бультерьер Офлайн
          Бультерьер Сегодня, 18:06
          0
          Да думайте как хотите. Вам не запрещают. Я лично детей хотя бы на пару лет,но на учебу за границу обязательно отправлю. Сестра училась в универе по какой то программе 3 года тут,два года в штатах. Все штаты обьехала,язык на первоклассном уровне. Знания отличные довольная как слониха была) работу сразу нашла. Карьера в гору идет. Чего в этом плохого?
          1. Копчёный Офлайн
            Копчёный Сегодня, 18:07
            -3
            Я за справедливость. Если все чиновники ворюги, значит все кто учился за границей пятая колонна и предатели.
            1. Бультерьер Офлайн
              Бультерьер Сегодня, 18:11
              +5
              Точно. А если у вас есть аквариум,значит вы импотент)))
              1. SOF Офлайн
                SOF Сегодня, 18:17
                +1
                Цитата: Бультерьер
                А если у вас есть аквариум...

                ....зачОт... good
                1. cniza Офлайн
                  cniza Сегодня, 18:53
                  +1
                  Не использовать квалифицированные кадры это глупо , скоро репу будут чесать , когда начнутся провалы в дипломатии.
                  1. Удав КАА Онлайн
                    Удав КАА Сегодня, 19:29
                    0
                    Цитата: cniza
                    скоро репу будут чесать , когда начнутся провалы в дипломатии.

                    У пшеков одна "дипломатия" -- подтявкивать янки! А для этого много ума не нужно и провалиться -- трудно. Вот для проведения самостоятельной внешней политики, такой как Австрия, Венгрия проводят, тут -- да, нужен ум и мозги. А панам он в данном вопросе ни к чему!
              2. татарин 174 Офлайн
                татарин 174 Сегодня, 18:18
                +2
                А что будут делать с теми, кто родился, жил и учился в ПНР в советское время, а сейчас продолжают жить в Польше? Гнать из страны? Логически к этому и идёт ситуация...
                1. cniza Офлайн
                  cniza Сегодня, 18:52
                  +1
                  Таким путем и до них доберутся.
          2. Не либероид Русский Офлайн
            Не либероид Русский Сегодня, 18:20
            -2
            просто это зависть, сидит мужичок в мухоске, работает слесарем в жэке и ... и все
        2. venik Офлайн
          venik Сегодня, 18:40
          0
          Цитата: Копчёный
          Я глас народа

          ==========
          "....Не бишься, мент? А то у нас тут Копчёный есть - он ведь и перо вставить может.... Этот что ли Копчёный??? Этот - может! Этот - "всё может"....." (х/ф "Приступить к ликвидации")
      2. мордвин 3 Офлайн
        мордвин 3 Сегодня, 18:05
        +2
        Цитата: Бультерьер
        От учебы за границей плохими не становятся. Это даже не глупость,а дикость пещерная.

        Советую Вам прочитать Т. Вульфа "Я - Шарлотта Симмонс".
      3. taiga2018 Онлайн
        taiga2018 Сегодня, 18:20
        +6
        Цитата: Бультерьер
        дикость пещерная.

        лично я ничего не имею против,если человек получает знания за границей ну скажем по экономике,химии или там физике,но когда дело касается политики,а особенно политики внешней,то такие специалисты должны быть именно доморощенными...
        1. Бультерьер Офлайн
          Бультерьер Сегодня, 18:31
          +1
          Они должны быть образованные в первую очередь. А все остальное это уже веяния времени. Не у вмех есть МГИМО) и не все туда могут поступить)
          1. taiga2018 Онлайн
            taiga2018 Сегодня, 19:08
            +1
            Цитата: Бультерьер
            Они должны быть образованные в первую очередь.

            вопрос в том как они должны быть образованы,если так как Навальный в Йеле,или где его там натаскивали,то лично я не поменяю одного нашего ПТУ-шника на сто таких как он...
    2. mihey Офлайн
      mihey Сегодня, 17:52
      +2
      Странная у Вас логика. Если образование качественное, то какая половая разница, где оно получено?
      1. spektr9 Офлайн
        spektr9 Сегодня, 18:42
        +2
        Если образование качественное, то какая половая разница, где оно получено
        Если образование качественное и хорошее, то человек будет работать на тех кто ему это образование дал... Из таких лучшие шпионы получаются
    3. Не либероид Русский Офлайн
      Не либероид Русский Сегодня, 17:53
      -1
      интересно вы на самом деле хотите глупо выглядеть или только прикидываетесь ?
  2. рюрикович Офлайн
    рюрикович Сегодня, 17:50
    +1
    Сказочные ....люди fool good laughing laughing
    1. bouncyhunter Онлайн
      bouncyhunter Сегодня, 18:04
      +3
      нового главу МИД не останавливает даже то, что после "реформы" значительно снизится уровень подготовки польских дипломатов

      Снизится ? Это очень мягко сказано ... Зато с матрасами проще находить общий язык станет (по уровню) .
      В российском МИД такому решению удивились, но заявили, что это делается "не от большого ума", а по причине желания "побольнее укусить Россию"

      Пусть в компанию соседей по русофобии зовут и вместе друг друга за все места кусают .
      1. SOF Офлайн
        SOF Сегодня, 18:19
        +2
        Цитата: bouncyhunter
        и вместе друг друга за все места кусают

        ....неееее.....они там, в европах, друг- друга за все....цалуют....по-толерантнее, пожалуйста.... laughing
        1. Black Sniper Онлайн
          Black Sniper Сегодня, 19:10
          0
          Человек занимающийся внешней политикой просто обязан иметь отечественное образование. hi
        2. bouncyhunter Онлайн
          bouncyhunter Сегодня, 19:10
          +1
          Цитата: SOF
          ...они там, в европах, друг- друга за все....цалуют....по-толерантнее

          lol "Поручик , здесь же дамы ..." (с)
          1. SOF Офлайн
            SOF Сегодня, 19:19
            +1
            Цитата: bouncyhunter
            Цитата: SOF
            ...они там, в европах, друг- друга за все....цалуют....по-толерантнее

            lol "Поручик , здесь же дамы ..." (с)

            ....ми пагррдон.. hi
            1. bouncyhunter Онлайн
              bouncyhunter Сегодня, 19:28
              0
              Взаимно hi
              Я тут поразмыслил : они один фиг нас дикарями считают , так что болт им в гайку с их толерастностью . Раньше на приставке SEGA была классная игра "Zero tolerance" - этакий консольный аналог DOOMа . Я её очень уважал , теперь понимаю что не зря ! wink
  3. faiver Онлайн
    faiver Сегодня, 17:52
    -1
    В Госдуме посоветовали польскому МИДу, если его не устраивают высококвалифицированные специалисты, окончившие российские ВУЗы, приглашать на работу выпускников украинских.
    - laughing
  4. Пленник Онлайн
    Пленник Сегодня, 17:58
    +2
    Чем дальше на Запад, тем активнее иди-оты. winked
  5. brasist Офлайн
    brasist Сегодня, 17:58
    +5
    "Кастрюльный вирус" крепко взялся и за польские головы...
  6. Stakan Офлайн
    Stakan Сегодня, 17:58
    +4
    Спасибо за это , как думаете мужики кем они будут для России ..?
    А это спецы первоклассные и явно не лизоблюды...Продолжайте пшеки в том же духе ,так глядишь Польша опять будет в составе Российской империи !
    Читал ,где то на Ялтинской конференции Черчил заявил Сталину, что Львов никогда не был русским ..На что Сталин спокойно ответил .."Зато Варшава была !"
    1. Irokez Офлайн
      Irokez Сегодня, 18:02
      +1
      Цитата: Stakan
      кем они будут для России

      Всё теми же поляками.
    2. Сергей Медведев Офлайн
      Сергей Медведев Сегодня, 18:14
      +3
      Цитата: Stakan
      Читал ,где то на Ялтинской конференции Черчил заявил Сталину, что Львов никогда не был русским ..На что Сталин спокойно ответил .."Зато Варшава была !"

      Черчилль - невежда. Львов был русским городом до 1350 года, с момента своего основания.
  7. kefan Офлайн
    kefan Сегодня, 18:00
    +2
    Видимо, маразм - это заразно.
  8. bogart047 Офлайн
    bogart047 Сегодня, 18:02
    +3
    я подозреваю, что речь идет о специалистах подготовленных во времена СССР. Тогда это звучит логично. Пусть делают, что хотят) у них там дещица, он их всему научит
    1. abc_alex Офлайн
      abc_alex Сегодня, 18:22
      -1
      И что, что при СССР? Люди по 40 лет в теме, опыт колоссальный. Какая разница, где они были студентами?
  9. Yujanin Онлайн
    Yujanin Сегодня, 18:21
    +1
    Так у нас сам президент закончил МГИМО. Даже преподавал там. Ни разу не шпион.
  10. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 18:24
    +4
    Запахло средневековьем....Видимо, жди костров из книг русской литературы....Солженицина и ему подобных , жечь не будут, а вот остальных..
    1. Reptiloid Офлайн
      Reptiloid Сегодня, 19:08
      +1
      Цитата: parusnik
      Запахло средневековьем....Видимо, жди костров из книг русской литературы.....
      Десоветизация до полного абсурда. Интересно понаблюдать, как что будет с польской дипломатией с новыми людьми.....без МГИМО Вот только как-то про территории, которые благодаря нашей стране---забывают. Как впрочем и укропы.
  11. Masya Masya Онлайн
    Masya Masya Сегодня, 18:32
    +2
    Значит специалистов там не осталось... да и правильно, по бумажке госдепа каждый дуралей читать сможет... wink
    1. Reptiloid Офлайн
      Reptiloid Сегодня, 19:15
      +1
      Цитата: Masya Masya
      .....по бумажке госдепа каждый дуралей читать сможет... wink
      Добрый вечер, Машенька! Кто их знает? Может просто повод увольнения? Надо новых людей пристраивать, может чьих-то представителей, или настоящих штатников пришлют? .....
      1. Masya Masya Онлайн
        Masya Masya Сегодня, 19:32
        0
        приветик,Дмитрий! love
        Цитата: Reptiloid
        Может просто повод увольнения?

        всё могет быть... зато подача какова! прям достижение вселенского масштаба! wink
  12. Million Онлайн
    Million Сегодня, 18:34
    +3
    Скоро поляки попросят Германию заново оккупировать их,начать понемногу расстреливать и взорвать,наконец,Краков назло России
  13. Сергей985 Офлайн
    Сергей985 Сегодня, 18:36
    +3
    Тут, полякам, главное не останавливаться! Надо еще лишить гражданства и выслать из страны тех, кто может произнести слово Россия! Вот тогда у них полное процветание наступит. laughing
  14. keeper03 Офлайн
    keeper03 Сегодня, 18:36
    0
    Как же это не демократично ! negative Я бы даже сказал - это нарушение прав человека, прямо звери какие-то в Польше ! stop Надо разобраться ! angry
  15. seregatara1969 Офлайн
    seregatara1969 Сегодня, 18:38
    +6
    всё верно - лечился в россии у ортопеда - ногу долой!
    1. Сергей985 Офлайн
      Сергей985 Сегодня, 18:54
      +1
      В точку! Для надежности и вторую!
    2. Reptiloid Офлайн
      Reptiloid Сегодня, 19:19
      0
      Цитата: seregatara1969
      всё верно - лечился в россии у ортопеда - ногу долой!
      Здорово!!!!! А если головные боли, или там инсульт, у нас лечили?-----Всех списать навечно!!!!
  16. мичман Офлайн
    мичман Сегодня, 18:49
    +1
    Надо еще и выслать из Польши.
  17. APASUS Онлайн
    APASUS Сегодня, 18:51
    0
    По моему все логично,патриотизм в Польше( в прочем не только в Польше),заменяет на данном этапе развития страны все образование ,опыт и знания .Надо только быть патриотом.
    Какова будет пропасть разочарования ...........?
    1. Дирижер Онлайн
      Дирижер Сегодня, 19:07
      -1
      Патриотизм- последнее прибежище негодяя (Самуэль Джонсон)
  18. Плотник 2329 Офлайн
    Плотник 2329 Сегодня, 18:54
    +1
    Всё как всегда.
    Мы от этого ничего не теряем.
    Чем хуже им - тем лучше нам.
  19. pafegosoff Офлайн
    pafegosoff Сегодня, 18:59
    0
    Ну какому начальнику понравится, что большинство подчинённых умнее его?
    Вспомнился Б.Ш.Окуджава:
    "Антон Палыч Чехов однажды заметил,
    что умный любит учиться, а (цензура таких слов не терпит! Смерть Пушкину!) - учить.
    Скольких дураков в своей жизни я встретил,
    мне давно пора уже орден получить.
    Дураки обожают собираться в стаю,
    впереди главный - во всей красе.
    В детстве я верил, что однажды встану,
    а дураков нету - улетели все!"
  20. Jerk Офлайн
    Jerk Сегодня, 19:04
    +1
    Цитата: Копчёный
    Учился за границей, давай до свидания.

    А если еще и работал за границей - вообще расстрелять все посольство good
    Дома должен сидеть старый черт, а не шляться черт знает где!
  21. Дирижер Онлайн
    Дирижер Сегодня, 19:05
    0
    Да , а Силезию отдать немцам не забыть. Она ведь Польше кровавым тираном Сталиным нарезана.
  22. Олежек Офлайн
    Олежек Сегодня, 19:05
    +1
    Что-то долго они ждали... надо было сразу в 1992-м!