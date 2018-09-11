Шиитский интернационал Асада. Кто воюет в Сирии?
В гражданской войне в Сирии Иран практически с самого начала играет очень важную роль. Руководство Исламской республики незамедлительно приняло меры для оказания военной помощи правительству Башара Асада. В Сирию прибыли подразделения Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), военные специалисты и инструкторы. Но кроме военнослужащих КСИР в Сирии воюют и формально не подчиняющиеся Ирану, но фактически находящиеся под его контролем вооруженные формирования. Речь идет о многочисленных военизированных шиитских отрядах, укомплектованных добровольцами и принимающих самое активное участие в боевых действиях. Таких «иррегулярных» формирований в Сирии сражается несколько.
Самым многочисленным и активным участником сирийской войны из числа шиитских организаций является ливанская «Хезболла». «Партия Аллаха», а именно так переводится название этой организации, была создана в Бейруте в 1982 году и объединила многочисленных в Ливане шиитов. С самого начала своего существования «Хезболла» поддерживает тесные связи с иранским Корпусом Стражей Исламской революции, являясь главным проводником интересов Тегерана в Ливане.
Лидер «Хезболлы» 58-летний шейх Хасан Насралла получил религиозное образование в иранском городе Кум – одном из священных центров шиитов всего мира. Именно этот человек превратил «Хезболлу» в мощную военизированную структуру и влиятельную политическую партию. Сегодня ливанцы говорят, что с помощью «Хезболлы» удалось вынудить израильскую армию уйти из Южного Ливана, где она находилась пятнадцать лет. Причем эту заслугу связывают персонально с именем шейха Насраллы. По сравнению с другими ближневосточными радикальными организациями «Хезболла» обладает очень мощными ресурсами – это и целая собственная армия, и политическое крыло, и финансовые структуры, и разветвленные сети представительств по всему миру, вплоть до Латинской Америки.
Естественно, что когда в соседней Сирии вспыхнула гражданская война, «Хезболла» не смогла остаться в стороне. Во-первых, в ее защите нуждались проживающие в приграничных деревнях ливанцы, что, кстати, использовалось руководством партии в качестве формального повода для объяснения своего присутствия в Сирии. Во-вторых, Башар Асад, как и его покойный отец Хафез, всегда покровительствовали «Хезболле» и поддерживали с ней тесные связи. В-третьих, участие в гражданской войне рассматривается и как помощь Ирану, как общее шиитское дело. Первое время «Хезболла» старательно опровергала участие своих бойцов в гражданской войне в Сирии, однако 4 мая 2013 г. Амин А-Саяд, один из ливанских лидеров партии, заявил, что воины «Хезболлы» действительно находятся в Сирии – для защиты страны от влияния Запада и Израиля и для охраны святых мест.
В Сирии «Хезболла» стала одним из самых мощных участников войны, благо она обладает хорошо вооруженными и подготовленными отрядами боевиков. Однако после перелома в войне и фактического разгрома террористов на большей части территории Сирии, между «Хезболлой» и другими сторонниками президента Асада наметились явные противоречия. Сирийское правительство не заинтересовано в том, чтобы «Хезболла» осталась на сирийской земле и контролировала пограничные территории, в том числе и сирийско-ливанскую торговлю.
Не выгодно пребывание «Хезболлы» в Сирии и Москве. Наша страна, сыграв ключевую роль в уничтожении террористов, имеет полное право настаивать на соблюдении своих интересов. Россия поддерживает хорошие отношения не только с Сирией и Ираном, но и с Израилем. Не зря премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху целый день 9 мая провел в Москве – бок о бок с президентом Владимиром Путиным. Но уход «Хезболлы» из Сирии противоречит интересам Ирана – еще одного влиятельного игрока, который, собственно, и привлек ливанских шиитов к участию в боевых действиях, вооружал и обучал их.
Кстати, за обучение «Хезболлы» в Сирии отвечает иранский генерал-майор Касем Сулеймани - командующий спецподразделением «эль-Кудс» (Иерусалим) в составе КСИР. На протяжении последних 18 лет он командует элитной бригадой «эль-Кудс», а до этого командовал частями КСИР в иранском Кермане, где смог нанести серьезный удар по местным наркоторговцам, ввозившим в страну афганский героин. Этот офицер считается одним из самых опытных иранских военачальников и, в то же время, достаточно загадочной фигурой, с которой и западные, и российские СМИ связывают практически все операции КСИР в Сирии. На Западе Касема Сулеймани демонизируют, в Иране считают настоящим национальным героем, всю жизнь защищающим интересы страны и ислама как на родине, так и за ее пределами.
Но ливанская «Хезболла» является далеко не единственным шиитским военно-политическим формированием, сражающимся на территории Сирии. После начала войны при прямой поддержке Ирана было организовано создание добровольческих бригад, в которые приглашались молодые мужчины – шииты из Ирака, Афганистана, Пакистана. В этих странах, как мы знаем, также проживают крайне многочисленные шиитские общины.
В ноябре 2014 г. была сформирована «Лива Фатимиюн» - «Бригада Фатимиюн», затем преобразованная в дивизию. По названию дивизии понятно, что оно восходит к имени Фатимы – младшей дочери пророка Мухаммада. В отличие от «Хезболлы», имеющей 36-летнюю историю, «Фатимиюн» создавалась исключительно в целях переброски в Сирию. Хотя командование бригады первоначально отрицало прямые связи с Ираном, понятно, что ключевую роль в создании «Фатимиюн» сыграли офицеры Корпуса Стражей Исламской революции. Личный состав бригады «Фатимиюн» комплектуется из граждан Афганистана – афганских шиитов – хазарейцев. Как известно, ираноязычные хазарейцы – народ монголо-тюркского происхождения, населяющий центральные районы Афганистана и составляющий не менее 10% населения этой страны. Хазарейцы исповедуют шиизм и говорят на одном из диалектов языка дари.
Численность бригады в разное время составляла от 10-12 тысяч до 20 тысяч человек. Естественно, что бригада комплектуется добровольцами, но недостатка в них нет – условия жизни в Афганистане не удовлетворяют очень многих молодых людей, а населенные хазарейцами районы отличаются бедностью даже на фоне остальной страны. Традиционно хазарейская молодежь пытается эмигрировать в соседний Иран, надеясь найти там работу, поскольку даже в отдаленных иранских провинциях устроиться и получать зарплату проще, чем в Афганистане. Но далеко не всем хазарейцам удается получить разрешение на работу и оформить все необходимые документы. Поэтому многие молодые люди и предпочитают записываться в «фатимиды» - кто из идейных и религиозных побуждений, а кто просто ради того, чтобы получить обмундирование, довольствие и оружие.
Обучают и обмундируют хазарейцев в Иране, а далее они переправляются в Сирию, где и начинается их «путь воинов». Впрочем, среди бойцов «Фатимиюн» много не только совсем молодых парней, но и матерых боевиков, прошедших не один вооруженный конфликт в самом Афганистане. Ведь в разное время хазарейцы воевали и против советских войск, и против талибов, и против американцев, не говоря уже о противостоянии с формированиями многочисленных полевых командиров моджахедов – суннитов.
Конечно, было бы неправильно представлять, что все хазарейцы воюют в Сирии исключительно за деньги. Очень многие сражаются из идейных соображений, защищая шиитские святыни. Кроме того, у хазарейцев – свои счеты к радикальным суннитам, сражающимся против Асада. Когда в Афганистане пришло к власти движение «Талибан», хазарейцы стали подвергаться жесткой дискриминации, многие из них стали жертвами расправ со стороны талибов, которые, как известно, ненавидели шиитов.
Теперь афганские шииты мстят единоверцам талибов, только уже не в Афганистане, а в Сирии. Кстати, правительство Афганистана к участию добровольцев из числа своих граждан в сирийской войне на стороне Асада относится негативно. Во-первых, в Афганистане все же сунниты, а не шииты являются доминирующей религиозной общиной. Многие афганцы воюют в Сирии на стороне суннитских формирований против Асада. Во-вторых, что еще более важно, Кабул во многом продолжает зависеть от американской помощи, а участие хазарейцев в проасадовских формированиях – лишний повод для претензий со стороны Вашингтона.
Бригаду Фатимы на протяжении всего ее участия в сирийской войне бросают на самые тяжелые участки фронта, поэтому нет ничего удивительного в крайне высоких потерях – только в Алеппо и Дераа погибли как минимум 700 граждан Афганистана, проходивших службу в «Фатимиюн». 3 февраля 2016 года, когда проправительственные войска Сирии прорвали блокаду населенных шиитами городов Нубель и Аз-Захра на севере провинции Аллепо, ударную силу наступления составили «Хезболла» и формирования иностранных добровольцев – шиитов, включая и хазарейскую бригаду «Фатимиюн».
Впоследствии из «Фатимиюн» выделилась «Лива Зайнабиюн» - Бригада последователей Зайнаб, названная так в честь Зайнаб бинт Али – внучки пророка Мухаммада. «Зайнабиюн» была сформирована из добровольцев – граждан Пакистана. С 2013 года они служили в «Фатимиюн» вместе с афганцами, но по мере увеличения численности пакистанских добровольцев было решено создать отдельное формирование. Первоначально на него возложили задачи по охране шиитских святых мест на территории Сирии, но затем «Зайнабиюн» стала принимать участие и в многочисленных боевых операциях в Алеппо и Дераа.
Как и в случае с «Фатимиюн», подготовка «воинов Зайнаб» осуществляется при участии Ирана. Добровольцы – пакистанские шииты, преимущественно – выходцы из города Парачинар в Зоне племен на северо-западе страны. Кстати, в этом городе в декабре 2015 года на рынке произошел теракт, унесший жизни 23 человек. Так террористы из «Лашкар-э-Джангви» отомстили парачинарцам за участие в боевых действиях в Сирии на стороне Башара Асада.
Ирак – вторая в мире страна после Ирана, в которой шииты составляют более половины населения. Кроме того, Ирак имеет протяженную границу с Сирией и общие проблемы – и в Ираке, и в Сирии воюют террористы ИГИЛ (запрещено в России). Естественно, что сирийская война не обошла стороной и Ирак. В 2013 г. здесь было сформировано арабское шиитское ополчение «Харакат Хезболла Ан-Нуджаба», которое возглавил шейх Акрам аль-Кааби. Вооружение и военную подготовку иракских шиитов прямо взял на себя Корпус Стражей Исламской революции.
В состав ополчения входят «Лива Аммар Ибн Ясир» (Бригада Аммара Ибн Ясира), «Лива аль-Хамад» (Бригада Похвалы), «Лива аль-Имам аль-Хасан аль-Муйтаба» (Бригада имама Хасана избранника) и Освободительная бригада Голан. Название последней бригады прямо отсылает к Голанским высотам и раскрывает ее намерения – освобождение высот от израильских войск.
Практически сразу же после создания «Харакат Хезболла Ан-Нуджаба», его бойцы стали отправляться на войну в Сирию. Вместе с афганцами, ливанцами и пакистанцами иракцы играли ключевую роль в Алеппском наступлении в 2015 г. и в освобождении Нубель и Аз-Захра в 2016 г., где также понесли большие потери. В отличие от афганской бригады, иракская имеет еще более сильную идейную мотивацию, так как те боевики ИГИЛ, что свирепствовали в Ираке, потом частично перебрались и в Сирию. То есть, фактически это война против одних и тех же людей и группировок.
Таким образом, на протяжении практически всей гражданской войны в Сирии очень важную роль в поддержке правительственных войск играют многочисленные шиитские формирования из Ирака, Ливана, Афганистана и Пакистана. Численность «шиитских интернационалистов», сражающихся на стороне Дамаска, превышает численность иностранцев, приезжающих в Сирию воевать на стороне оппозиции. О притоке новых добровольцев активно заботится и Иран в лице командования КСИР.
Однако уже сейчас остро встает вопрос, что будет со всеми шиитскими формированиями после постепенного прекращения боевых действий. Если ливанская «Хезболла» и иракцы еще отступят в свои страны, то кто будет выводить афганские и пакистанские формирования? Ведь это десятки тысяч вооруженных людей, за несколько лет войны научившихся превосходно воевать. Возможно, Иран и где-либо еще задействует опытных бойцов для защиты своих религиозных и политических интересов, а, возможно, им просто придется разойтись по домам, вернувшись в афганские и пакистанские города и деревни.
Самым многочисленным и активным участником сирийской войны из числа шиитских организаций является ливанская «Хезболла». «Партия Аллаха», а именно так переводится название этой организации, была создана в Бейруте в 1982 году и объединила многочисленных в Ливане шиитов. С самого начала своего существования «Хезболла» поддерживает тесные связи с иранским Корпусом Стражей Исламской революции, являясь главным проводником интересов Тегерана в Ливане.
Лидер «Хезболлы» 58-летний шейх Хасан Насралла получил религиозное образование в иранском городе Кум – одном из священных центров шиитов всего мира. Именно этот человек превратил «Хезболлу» в мощную военизированную структуру и влиятельную политическую партию. Сегодня ливанцы говорят, что с помощью «Хезболлы» удалось вынудить израильскую армию уйти из Южного Ливана, где она находилась пятнадцать лет. Причем эту заслугу связывают персонально с именем шейха Насраллы. По сравнению с другими ближневосточными радикальными организациями «Хезболла» обладает очень мощными ресурсами – это и целая собственная армия, и политическое крыло, и финансовые структуры, и разветвленные сети представительств по всему миру, вплоть до Латинской Америки.
Естественно, что когда в соседней Сирии вспыхнула гражданская война, «Хезболла» не смогла остаться в стороне. Во-первых, в ее защите нуждались проживающие в приграничных деревнях ливанцы, что, кстати, использовалось руководством партии в качестве формального повода для объяснения своего присутствия в Сирии. Во-вторых, Башар Асад, как и его покойный отец Хафез, всегда покровительствовали «Хезболле» и поддерживали с ней тесные связи. В-третьих, участие в гражданской войне рассматривается и как помощь Ирану, как общее шиитское дело. Первое время «Хезболла» старательно опровергала участие своих бойцов в гражданской войне в Сирии, однако 4 мая 2013 г. Амин А-Саяд, один из ливанских лидеров партии, заявил, что воины «Хезболлы» действительно находятся в Сирии – для защиты страны от влияния Запада и Израиля и для охраны святых мест.
В Сирии «Хезболла» стала одним из самых мощных участников войны, благо она обладает хорошо вооруженными и подготовленными отрядами боевиков. Однако после перелома в войне и фактического разгрома террористов на большей части территории Сирии, между «Хезболлой» и другими сторонниками президента Асада наметились явные противоречия. Сирийское правительство не заинтересовано в том, чтобы «Хезболла» осталась на сирийской земле и контролировала пограничные территории, в том числе и сирийско-ливанскую торговлю.
Не выгодно пребывание «Хезболлы» в Сирии и Москве. Наша страна, сыграв ключевую роль в уничтожении террористов, имеет полное право настаивать на соблюдении своих интересов. Россия поддерживает хорошие отношения не только с Сирией и Ираном, но и с Израилем. Не зря премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху целый день 9 мая провел в Москве – бок о бок с президентом Владимиром Путиным. Но уход «Хезболлы» из Сирии противоречит интересам Ирана – еще одного влиятельного игрока, который, собственно, и привлек ливанских шиитов к участию в боевых действиях, вооружал и обучал их.
Кстати, за обучение «Хезболлы» в Сирии отвечает иранский генерал-майор Касем Сулеймани - командующий спецподразделением «эль-Кудс» (Иерусалим) в составе КСИР. На протяжении последних 18 лет он командует элитной бригадой «эль-Кудс», а до этого командовал частями КСИР в иранском Кермане, где смог нанести серьезный удар по местным наркоторговцам, ввозившим в страну афганский героин. Этот офицер считается одним из самых опытных иранских военачальников и, в то же время, достаточно загадочной фигурой, с которой и западные, и российские СМИ связывают практически все операции КСИР в Сирии. На Западе Касема Сулеймани демонизируют, в Иране считают настоящим национальным героем, всю жизнь защищающим интересы страны и ислама как на родине, так и за ее пределами.
Но ливанская «Хезболла» является далеко не единственным шиитским военно-политическим формированием, сражающимся на территории Сирии. После начала войны при прямой поддержке Ирана было организовано создание добровольческих бригад, в которые приглашались молодые мужчины – шииты из Ирака, Афганистана, Пакистана. В этих странах, как мы знаем, также проживают крайне многочисленные шиитские общины.
В ноябре 2014 г. была сформирована «Лива Фатимиюн» - «Бригада Фатимиюн», затем преобразованная в дивизию. По названию дивизии понятно, что оно восходит к имени Фатимы – младшей дочери пророка Мухаммада. В отличие от «Хезболлы», имеющей 36-летнюю историю, «Фатимиюн» создавалась исключительно в целях переброски в Сирию. Хотя командование бригады первоначально отрицало прямые связи с Ираном, понятно, что ключевую роль в создании «Фатимиюн» сыграли офицеры Корпуса Стражей Исламской революции. Личный состав бригады «Фатимиюн» комплектуется из граждан Афганистана – афганских шиитов – хазарейцев. Как известно, ираноязычные хазарейцы – народ монголо-тюркского происхождения, населяющий центральные районы Афганистана и составляющий не менее 10% населения этой страны. Хазарейцы исповедуют шиизм и говорят на одном из диалектов языка дари.
Численность бригады в разное время составляла от 10-12 тысяч до 20 тысяч человек. Естественно, что бригада комплектуется добровольцами, но недостатка в них нет – условия жизни в Афганистане не удовлетворяют очень многих молодых людей, а населенные хазарейцами районы отличаются бедностью даже на фоне остальной страны. Традиционно хазарейская молодежь пытается эмигрировать в соседний Иран, надеясь найти там работу, поскольку даже в отдаленных иранских провинциях устроиться и получать зарплату проще, чем в Афганистане. Но далеко не всем хазарейцам удается получить разрешение на работу и оформить все необходимые документы. Поэтому многие молодые люди и предпочитают записываться в «фатимиды» - кто из идейных и религиозных побуждений, а кто просто ради того, чтобы получить обмундирование, довольствие и оружие.
Обучают и обмундируют хазарейцев в Иране, а далее они переправляются в Сирию, где и начинается их «путь воинов». Впрочем, среди бойцов «Фатимиюн» много не только совсем молодых парней, но и матерых боевиков, прошедших не один вооруженный конфликт в самом Афганистане. Ведь в разное время хазарейцы воевали и против советских войск, и против талибов, и против американцев, не говоря уже о противостоянии с формированиями многочисленных полевых командиров моджахедов – суннитов.
Конечно, было бы неправильно представлять, что все хазарейцы воюют в Сирии исключительно за деньги. Очень многие сражаются из идейных соображений, защищая шиитские святыни. Кроме того, у хазарейцев – свои счеты к радикальным суннитам, сражающимся против Асада. Когда в Афганистане пришло к власти движение «Талибан», хазарейцы стали подвергаться жесткой дискриминации, многие из них стали жертвами расправ со стороны талибов, которые, как известно, ненавидели шиитов.
Теперь афганские шииты мстят единоверцам талибов, только уже не в Афганистане, а в Сирии. Кстати, правительство Афганистана к участию добровольцев из числа своих граждан в сирийской войне на стороне Асада относится негативно. Во-первых, в Афганистане все же сунниты, а не шииты являются доминирующей религиозной общиной. Многие афганцы воюют в Сирии на стороне суннитских формирований против Асада. Во-вторых, что еще более важно, Кабул во многом продолжает зависеть от американской помощи, а участие хазарейцев в проасадовских формированиях – лишний повод для претензий со стороны Вашингтона.
Бригаду Фатимы на протяжении всего ее участия в сирийской войне бросают на самые тяжелые участки фронта, поэтому нет ничего удивительного в крайне высоких потерях – только в Алеппо и Дераа погибли как минимум 700 граждан Афганистана, проходивших службу в «Фатимиюн». 3 февраля 2016 года, когда проправительственные войска Сирии прорвали блокаду населенных шиитами городов Нубель и Аз-Захра на севере провинции Аллепо, ударную силу наступления составили «Хезболла» и формирования иностранных добровольцев – шиитов, включая и хазарейскую бригаду «Фатимиюн».
Впоследствии из «Фатимиюн» выделилась «Лива Зайнабиюн» - Бригада последователей Зайнаб, названная так в честь Зайнаб бинт Али – внучки пророка Мухаммада. «Зайнабиюн» была сформирована из добровольцев – граждан Пакистана. С 2013 года они служили в «Фатимиюн» вместе с афганцами, но по мере увеличения численности пакистанских добровольцев было решено создать отдельное формирование. Первоначально на него возложили задачи по охране шиитских святых мест на территории Сирии, но затем «Зайнабиюн» стала принимать участие и в многочисленных боевых операциях в Алеппо и Дераа.
Как и в случае с «Фатимиюн», подготовка «воинов Зайнаб» осуществляется при участии Ирана. Добровольцы – пакистанские шииты, преимущественно – выходцы из города Парачинар в Зоне племен на северо-западе страны. Кстати, в этом городе в декабре 2015 года на рынке произошел теракт, унесший жизни 23 человек. Так террористы из «Лашкар-э-Джангви» отомстили парачинарцам за участие в боевых действиях в Сирии на стороне Башара Асада.
Ирак – вторая в мире страна после Ирана, в которой шииты составляют более половины населения. Кроме того, Ирак имеет протяженную границу с Сирией и общие проблемы – и в Ираке, и в Сирии воюют террористы ИГИЛ (запрещено в России). Естественно, что сирийская война не обошла стороной и Ирак. В 2013 г. здесь было сформировано арабское шиитское ополчение «Харакат Хезболла Ан-Нуджаба», которое возглавил шейх Акрам аль-Кааби. Вооружение и военную подготовку иракских шиитов прямо взял на себя Корпус Стражей Исламской революции.
В состав ополчения входят «Лива Аммар Ибн Ясир» (Бригада Аммара Ибн Ясира), «Лива аль-Хамад» (Бригада Похвалы), «Лива аль-Имам аль-Хасан аль-Муйтаба» (Бригада имама Хасана избранника) и Освободительная бригада Голан. Название последней бригады прямо отсылает к Голанским высотам и раскрывает ее намерения – освобождение высот от израильских войск.
Практически сразу же после создания «Харакат Хезболла Ан-Нуджаба», его бойцы стали отправляться на войну в Сирию. Вместе с афганцами, ливанцами и пакистанцами иракцы играли ключевую роль в Алеппском наступлении в 2015 г. и в освобождении Нубель и Аз-Захра в 2016 г., где также понесли большие потери. В отличие от афганской бригады, иракская имеет еще более сильную идейную мотивацию, так как те боевики ИГИЛ, что свирепствовали в Ираке, потом частично перебрались и в Сирию. То есть, фактически это война против одних и тех же людей и группировок.
Таким образом, на протяжении практически всей гражданской войны в Сирии очень важную роль в поддержке правительственных войск играют многочисленные шиитские формирования из Ирака, Ливана, Афганистана и Пакистана. Численность «шиитских интернационалистов», сражающихся на стороне Дамаска, превышает численность иностранцев, приезжающих в Сирию воевать на стороне оппозиции. О притоке новых добровольцев активно заботится и Иран в лице командования КСИР.
Однако уже сейчас остро встает вопрос, что будет со всеми шиитскими формированиями после постепенного прекращения боевых действий. Если ливанская «Хезболла» и иракцы еще отступят в свои страны, то кто будет выводить афганские и пакистанские формирования? Ведь это десятки тысяч вооруженных людей, за несколько лет войны научившихся превосходно воевать. Возможно, Иран и где-либо еще задействует опытных бойцов для защиты своих религиозных и политических интересов, а, возможно, им просто придется разойтись по домам, вернувшись в афганские и пакистанские города и деревни.
- Автор:
- Илья Полонский
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