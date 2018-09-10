Не два, а шесть. Число подозреваемых в "деле Скрипалей" растет

Количество подозреваемых в покушении на Скрипалей растет с каждым днем. Как заявляют в службе безопасности Великобритании, покушение на убийство Отца и дочери Скрипаль с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок" организовала группа из шести человек под названием "Чистильщики", сообщает британское издание Daily MirrorПо информации издания, полученной от источника в британской службе безопасности, кроме уже установленных Александра Петрова и Руслана Боширова, в самой операции участвовали еще четыре человека, прибывших в Великобританию в тот-же день, когда и Петров с Бошировым, но не через лондонский аэропорт, а через аэропорты других городов. По утверждению источника издания, при этом они использовали документы на имя людей, содержащихся в тюрьмах Евросоюза. После прибытия группа якобы вела наблюдение за Скрипалями, передавая информацию Петрову и Боширову, которые "узнав, что Скрипалей нет дома, обрызгали "Новичком" дверь".Ранее британские прокуроры заявили, что в покушении на семью Скрипалей подозреваются якобы российские сотрудники ГРУ под псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов. Причастность данных "сотрудников ГРУ" удалось установить по просмотрам видеокамер, других доказательств британские власти не предоставили. В российском МИДе заявили .что названные фамилии "ни о чем не говорят" и в очередной раз попросили предоставить всю информацию по данному делу.