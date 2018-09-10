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Не два, а шесть. Число подозреваемых в "деле Скрипалей" растет

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Количество подозреваемых в покушении на Скрипалей растет с каждым днем. Как заявляют в службе безопасности Великобритании, покушение на убийство Отца и дочери Скрипаль с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок" организовала группа из шести человек под названием "Чистильщики", сообщает британское издание Daily Mirror

Не два, а шесть. Число подозреваемых в "деле Скрипалей" растет


По информации издания, полученной от источника в британской службе безопасности, кроме уже установленных Александра Петрова и Руслана Боширова, в самой операции участвовали еще четыре человека, прибывших в Великобританию в тот-же день, когда и Петров с Бошировым, но не через лондонский аэропорт, а через аэропорты других городов. По утверждению источника издания, при этом они использовали документы на имя людей, содержащихся в тюрьмах Евросоюза. После прибытия группа якобы вела наблюдение за Скрипалями, передавая информацию Петрову и Боширову, которые "узнав, что Скрипалей нет дома, обрызгали "Новичком" дверь".


Ранее британские прокуроры заявили, что в покушении на семью Скрипалей подозреваются якобы российские сотрудники ГРУ под псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов. Причастность данных "сотрудников ГРУ" удалось установить по просмотрам видеокамер, других доказательств британские власти не предоставили. В российском МИДе заявили .что названные фамилии "ни о чем не говорят" и в очередной раз попросили предоставить всю информацию по данному делу.
Использованы фотографии:
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22 комментария
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  1. cniza Офлайн
    cniza Сегодня, 18:56
    +5
    Не два, а шесть. Число подозреваемых в "деле Скрипалей" растет


    Все для народа , как положено в детективе.
    1. poquello Офлайн
      poquello Сегодня, 19:05
      +2
      Цитата: cniza
      Не два, а шесть. Число подозреваемых в "деле Скрипалей" растет


      Все для народа , как положено в детективе.

      тупые британские следователи и золотой Скрипаль, его просто то грохнуть не было причины, не то что так извращаться
      1. Рав Рав Офлайн
        Рав Рав Сегодня, 19:16
        0
        Ага, маразм крепчает, не по дням, а по часам.
        1. Тралл Онлайн
          Тралл Сегодня, 19:34
          0
          Расшатывают обстановку в России. Ведь очевидно же, что ГРУ могло послать одного убийцу, а не целых шесть. А сэкономленные инвалютные рубли раздать молодым ещё пенсионерам smile
    2. СРЦ П-15 Офлайн
      СРЦ П-15 Сегодня, 19:07
      +1
      Не два, а шесть. Число подозреваемых в "деле Скрипалей" растет

      Причём растёт в геометрической прогрессии. На лицо явные издержки осеннего обострения.
      1. Николай Грек Офлайн
        Николай Грек Сегодня, 19:09
        +3
        Цитата: СРЦ П-15
        Не два, а шесть. Число подозреваемых в "деле Скрипалей" растет

        Причём растёт в геометрической прогрессии. На лицо явные издержки осеннего обострения.

        wassat wassat laughing laughing laughing good good good
      2. bouncyhunter Онлайн
        bouncyhunter Сегодня, 19:14
        +2
        По утверждению источника издания, при этом они использовали документы на имя людей, содержащихся в тюрьмах Евросоюза

        Какой изящный финт со стороны КГБ ФСБ , я преклоняюсь ! lol
      3. stalkerwalker Онлайн
        stalkerwalker Сегодня, 19:18
        +2
        Цитата: СРЦ П-15
        Причём растёт в геометрической прогрессии. На лицо явные издержки осеннего обострения.

        Где Профессор? request
        Ща он всем объяснит, что 1 + 1 = 6!!!
        laughing
        1. bouncyhunter Онлайн
          bouncyhunter Сегодня, 19:20
          +2
          Ильич , категорически приветствую !!! hi drinks
          Цитата: stalkerwalker
          Ща он всем объяснит, что 1 + 1 = 6!!!

          Ну таки да , где-то так : шесть - семь ... wassat
          1. stalkerwalker Онлайн
            stalkerwalker Сегодня, 19:23
            +2
            Цитата: bouncyhunter
            шесть - семь ..

            Привет, Павел!
            hi
            А чего мелочиться? "Чем дальше в лес - тем толще партизаны..."

            Но у "них" там,на цивилизованным Западе, привыкли верить жентельменам "на слово". lol
            1. bouncyhunter Онлайн
              bouncyhunter Сегодня, 19:32
              +1
              Цитата: stalkerwalker
              "Чем дальше в лес - тем толще партизаны..."

              Так у тевтонов было поначалу . А потом "Чем дальше в лес - тем своя рубашка ближе к телу" . soldier
              Цитата: stalkerwalker
              там,на цивилизованным Западе, привыкли верить жентельменам "на слово"

              Опять я что-то пропустил ? Откель там жентельмены ? Там скоро вашпе одно ОНО останется , ИМХО . lol
  2. Stakan Офлайн
    Stakan Сегодня, 18:57
    +4
    Михана там случаем нет в подозреваемых..? А то тут один рассылает мои "перлы" с переводом..))))
    1. 210окв Офлайн
      210окв Сегодня, 19:03
      +5
      Виталий hi Ты уже на карандаше даже у марсиан.. wink
      1. poquello Офлайн
        poquello Сегодня, 19:09
        +1
        Цитата: 210окв
        уже на карандаше даже у марсиан

        и если накатить хорошенечко, можно услышать как они его цитируют
    2. Наблюдатель2014 Онлайн
      Наблюдатель2014 Сегодня, 19:14
      +3
      Stakan
      Михана там случаем нет в подозреваемых..? А то тут один рассылает мои "перлы" с переводом..))))
      laughing good hi Михайлович ! Никогда не забуду ваш шедевр по поводу англичан и газа.: "Грейтесь пока мы добрые" Как тот один интересно пропущенное второе слово перевёл? belay laughing good drinks soldier
      1. Stakan Офлайн
        Stakan Сегодня, 19:24
        +1
        Цитата: Наблюдатель2014
        Stakan
        Михана там случаем нет в подозреваемых..? А то тут один рассылает мои "перлы" с переводом..))))
        laughing good hi Михайлович ! Никогда не забуду ваш шедевр по поводу англичан и газа.: "Грейтесь пока мы добрые" Как тот один интересно пропущенное второе слово перевёл? belay laughing good drinks soldier

        Доболтаюсь я когда нибудь Сергей ,чую генами..Вычислят меня ! Но живым не сдамся однозначно.. soldier

        Вот такие дела идут ..Русские не сдаются.
  3. Alexey RA Офлайн
    Alexey RA Сегодня, 18:59
    0
    Как заявляют в службе безопасности Великобритании, покушение на убийство Отца и дочери Скрипаль с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок" организовала группа из шести человек под названием "Чистильщики", сообщает британское издание Daily Mirror

    Да чего там мелочиться. Каждый россиянин highly likely участвовал в этом покушении.
  4. Prjanik Офлайн
    Prjanik Сегодня, 19:09
    0
    Русофобская риторика англосаксов набирает обороты, им же боком и выйдет.
  5. taiga2018 Онлайн
    taiga2018 Сегодня, 19:14
    0
    тут вот возник спор про образование,в том числе и западное,так я вам скажу,что мне лично не хотелось бы,чтобы нашей страной когда-нибудь руководили люди,получившие английское образование,иначе к нашей мощной коррупции ещё и добавится мощная западная тупость...
  6. ЛМН Офлайн
    ЛМН Сегодня, 19:17
    +2
    "А в попугаях,я длиннее!" lol
  7. Masya Masya Онлайн
    Masya Masya Сегодня, 19:19
    +3
    Ржеет рожь,
    овёс,осится,
    заграница,заграница....
    "Сивая кобыла" отдыхает... wassat
    1. Неплохой Онлайн
      Неплохой Сегодня, 19:32
      0
      Ви тоже японися?
      Не, меня оси покусяли. laughing