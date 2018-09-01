Сводка о событиях в ДНР и ЛНР за неделю 01.09.18 - 07.09.18 от военкора "Маг"
На этой неделе трое суток была тишина, а после обстрелы начались по всему фронту, но в основном из легкого вооружения
Если за прошлую неделю ВСУ обстреляли ДНР 23 раза, то начиная со вторника, каждый вечер было по 15-18 обстрелов. Всего за неделю, без учета пятницы, которая пойдет в следующую сводку, ВСУ обстреляли ДНР 50 раз, а ЛНР всего 1 раз.
Основные районы, страдающие от обстрелов на южном фронте. Вообще по всем СМИ и в своей сводке 1-й корпус НМ ДНР говорится, что ВСУ планируют наступление на южном фронте, по трем направлениям, целью которого будет выход к границам России. Все это к приезду и выступлению в ООН президента Украины Порошенко.
Но думаю, ВСУ не осмелятся наступать широкомасштабно. Скорее всего, будут провокации, и имитация наступления, даже возможно попытка отжать несколько поселков в «нейтральной зоне». Цель: вызвать ответную реакцию НМ ДНР, чтобы обвинить на саммите в ООН власти ДНР и России в агрессии.
Россия всеми способами пытается остановить эту кровавую провокацию. Дипломатически и в СМИ идут заявления, показываются учения в ДНР на южном фронте, репортажи с передовой. Что подтверждает разведданные и высокую вероятность провокации со стороны Киева.
5 сентября, вблизи позиций 36-й бригады морской пехоты, группа боевиков 8-го полка спецназначения, при попытке выхода в направлении наших позиций, подорвалась на своих же минных заграждениях. В результате один погиб и двое ранено.
Предлагаю вашему вниманию клип, посвященный погибшему Главе ДНР А.В. Захарченко. Клип создан 16 летним парнем Александром Соколовым.
ДНР:
Зафиксирована подготовка к перемещению в зону конфликта подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады из Николаева. Ранее, в июле месяце подразделения этого соединения на полигоне отрабатывали штурмовые действия.
Отмечается прибытие большого количества иностранных военнослужащих в подразделения 56-й мотопехотной и 406-й артиллерийской бригад, сосредотачивающихся в районе н.п. Урзуф. Замесено прибытие группы высокопоставленных военнослужащих вооруженных сил США и Канады в штаб ОТГ «Восток».
Подведя итоги, можно сказать, что по замыслу штаба ООС основу ударной группировки будут составлять 36-я бригада морской пехоты, 56-я мотопехотная и 79-я десантно-штурмовая бригада. Тыловое прикрытие, а также зачистку районов, оккупированных этими подразделениями, будут проводить нацисты из «Азова». Руководство всеми этими действиями доверено иностранным военнослужащим из США и Канады, одним словом – представителям вооруженных сил стран НАТО.
Разведкой получены данные о сосредоточении на севере и юго-востоке н.п. Великая Новоселка подразделений реактивной, ствольной и самоходной артиллерии:
- реактивные артиллерийские дивизионы вооружены БМ-21 «Град» (калибр 122 мм, 18 единиц) и 9К57 «Ураган» (калибр 220 мм, 12 единиц);
- ствольные дивизионы – 2А36 «Гиацинт-Б» (152 мм, 18 единиц) и Д-30 (122 мм, 18 единиц);
- самоходные - 2С1 «Гвоздика» (122-мм, 18 единиц) и 2С3 «Акация» (152 мм, 18 единиц).
Расшифрованы данные со сбитых на Юге украинских беспилотных летательных аппаратов. На двух из них остались видеозаписи, сделанные в процессе полета на нашу территорию. На этих фотоматериалах запечатлены железнодорожные станции разгрузки техники в районах н.п. Хлебодаровка и Зачатовка. Эта техника, по данным нашей разведки, принадлежит 79-й десантно-штурмовой и 56-й мотопехотной бригадам.
На Мариупольском направлении сформирована наступательная ударная группировка ВСУ в составе 36-й бригады морской пехоты, 79-й десантно-штурмовой бригады, 128-й горно-штурмовой бригады и части подразделений 56-й мотопехотной бригады. Огневую поддержку обеспечивает 406-я отдельная артиллерийская бригада, а также часть подразделений 55-й артиллерийской бригады, 27-й реактивной артиллерийской бригады, 32-го и 107-го реактивных артиллерийских полков. Так же на данном направлении сосредоточен полк нацгвардии «Азов». Общая численность указанных соединений и воинских частей превышает 12 тысяч человек.
По предварительны данным замысел опротивника следующий:
- в день «Д» (назовем его так), после артподготовки с использованием реактивной и ствольной артиллерии, 36-я бригада с рубежа Коминтерново-Широкино в направлении Новоазовска, 79-я бригада с рубежа Набережное-Заиченко в направлении Розы Люксембург начинают наступление
- одновременно с этим 128-я горно-штурмовая бригада создает отвлекающий маневр наступления в направлении Тельмоново, а также обеспечивает прикрытие левого фланга наступающей группировки.
Всю операцию наступления и выход на рубеж границы с Российской Федерацией ВСУ планируют осуществить за 5 суток.
ЛНР:
Украинская сторона, используя «школьное перемирие», продолжает усиливать военное присутствие вблизи линии боевого соприкосновения:
- на железнодорожной станции в н. п. Рубежное зафиксированы 9 единиц САУ 2С5 «Гиацинт-С» 152 мм и 5 единиц буксируемых гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» 152 мм;
- в районе н.п. Белокуракино отмечено нахождение 1 единицы ЗРК «Бук М1»;
- из н.п. Муратово в направлении н.п. Кременная установлено перемещение 6 единиц автомобильной техники с личным составом и боеприпасами.
Также, в местах хранения по-прежнему отсутствует украинская военная техника и вооружение, подлежащая отводу. Ее отсутствие ежедневно отражается в официальных отчетах Миссии ОБСЕ. По их данным в местах хранения отсутствует следующее вооружение ВСУ:
- 3 единицы буксируемых гаубиц «Мста-Б»;
- 5 единиц самоходных гаубиц «Акация»;
- 7 единиц танков Т-72; 8 единиц САУ «Гвоздика».
Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.
01.09.18 в субботу и 02.09.18 в воскресенье обстрелов территорий республик не зафиксировано. Наверное первое такое затишье за всё время конфликта
03.09.18, понедельник
За сутки ВСУ обстреляли ДНР 1 раз.
Территория ЛНР обстрелам не подвергалась.
04.09.18, вторник
Во вторник ВСУ 13 раз обстреляли девять районов населенных пунктов ДНР:
- Горловское направление - поселок шахты 6/7 и населенный пункт Железная Балка.
- Донецкое направление - Спартак, Старомихайловка, Трудовские и Петровское.
- Мариупольском направление - Коминтерново, Дзержинское и Саханка.
Кроме гранатометов и стрелковки отмечена работа украинских снайперов.
ЛНР обстрелам не подвергалась
05.09.18, среда
За сутки ВСУ обстреляли ДНР 17 раз:
20:55 – н.п. Водяное - н.п. Ленинское: выпущено 10 мин калибром 120 мм;
20:55 – н.п. Талаковка - н.п. Коминтерново: выпущено 5 мин калибром 120 мм.
Горловское направление: АГС – 2 раза (15 гранат); крупнокалиберное стрелковое оружие – 4 раза; стрелковое оружие – 2 раза.
Донецкое направление: РПГ/СПГ – 3 гранаты; крупнокалиберное стрелковое оружие – 1 раз; стрелковое оружие – 2 раза.
Мариупольское направление: минометы 120 мм – 2 раза (15 мин), 82 мм – 1 раз (1 мина); РПГ/СПГ – 4 гранаты; АГС – 2 раза (15 гранат); крупнокалиберное стрелковое оружие – 5 раз; стрелковое оружие – 7 раз.
В среду территорию ЛНР ВСУ не обстреливали.
06.09.18, четверг
По данным МО ДНР в четверг ВСУ обстреляли ДНР 19 раз, а территорию ЛНР 1 раз.
07.09.18, пятница
По данным МО ДНР в пятницу ВСУ обстреляли ДНР 18 раз. ЛНР обстрелам не подвергалась
Всего за неделю:
Территория ДНР пережила 50 обстрелов со стороны ВСУ. Под огонь попали восемнадцать населенных пунктов.
В результате обстрелов ВСУ повреждено двенадцать и сгорело восемь домостроений в н.п. Зайцево, шахта Гагарина, Коминтерново.
Территория ЛНР за неделю пережила всего один обстрел, когда украинской стороной в районе Славяносербска было выпущено 6 мин.
Всем терпения и здоровья!
Если за прошлую неделю ВСУ обстреляли ДНР 23 раза, то начиная со вторника, каждый вечер было по 15-18 обстрелов. Всего за неделю, без учета пятницы, которая пойдет в следующую сводку, ВСУ обстреляли ДНР 50 раз, а ЛНР всего 1 раз.
Основные районы, страдающие от обстрелов на южном фронте. Вообще по всем СМИ и в своей сводке 1-й корпус НМ ДНР говорится, что ВСУ планируют наступление на южном фронте, по трем направлениям, целью которого будет выход к границам России. Все это к приезду и выступлению в ООН президента Украины Порошенко.
Карта планируемого наступления ВСУ на южном фронте
Но думаю, ВСУ не осмелятся наступать широкомасштабно. Скорее всего, будут провокации, и имитация наступления, даже возможно попытка отжать несколько поселков в «нейтральной зоне». Цель: вызвать ответную реакцию НМ ДНР, чтобы обвинить на саммите в ООН власти ДНР и России в агрессии.
Россия всеми способами пытается остановить эту кровавую провокацию. Дипломатически и в СМИ идут заявления, показываются учения в ДНР на южном фронте, репортажи с передовой. Что подтверждает разведданные и высокую вероятность провокации со стороны Киева.
5 сентября, вблизи позиций 36-й бригады морской пехоты, группа боевиков 8-го полка спецназначения, при попытке выхода в направлении наших позиций, подорвалась на своих же минных заграждениях. В результате один погиб и двое ранено.
Предлагаю вашему вниманию клип, посвященный погибшему Главе ДНР А.В. Захарченко. Клип создан 16 летним парнем Александром Соколовым.
ДНР:
Зафиксирована подготовка к перемещению в зону конфликта подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады из Николаева. Ранее, в июле месяце подразделения этого соединения на полигоне отрабатывали штурмовые действия.
Отмечается прибытие большого количества иностранных военнослужащих в подразделения 56-й мотопехотной и 406-й артиллерийской бригад, сосредотачивающихся в районе н.п. Урзуф. Замесено прибытие группы высокопоставленных военнослужащих вооруженных сил США и Канады в штаб ОТГ «Восток».
Подведя итоги, можно сказать, что по замыслу штаба ООС основу ударной группировки будут составлять 36-я бригада морской пехоты, 56-я мотопехотная и 79-я десантно-штурмовая бригада. Тыловое прикрытие, а также зачистку районов, оккупированных этими подразделениями, будут проводить нацисты из «Азова». Руководство всеми этими действиями доверено иностранным военнослужащим из США и Канады, одним словом – представителям вооруженных сил стран НАТО.
Разведкой получены данные о сосредоточении на севере и юго-востоке н.п. Великая Новоселка подразделений реактивной, ствольной и самоходной артиллерии:
- реактивные артиллерийские дивизионы вооружены БМ-21 «Град» (калибр 122 мм, 18 единиц) и 9К57 «Ураган» (калибр 220 мм, 12 единиц);
- ствольные дивизионы – 2А36 «Гиацинт-Б» (152 мм, 18 единиц) и Д-30 (122 мм, 18 единиц);
- самоходные - 2С1 «Гвоздика» (122-мм, 18 единиц) и 2С3 «Акация» (152 мм, 18 единиц).
Расшифрованы данные со сбитых на Юге украинских беспилотных летательных аппаратов. На двух из них остались видеозаписи, сделанные в процессе полета на нашу территорию. На этих фотоматериалах запечатлены железнодорожные станции разгрузки техники в районах н.п. Хлебодаровка и Зачатовка. Эта техника, по данным нашей разведки, принадлежит 79-й десантно-штурмовой и 56-й мотопехотной бригадам.
На Мариупольском направлении сформирована наступательная ударная группировка ВСУ в составе 36-й бригады морской пехоты, 79-й десантно-штурмовой бригады, 128-й горно-штурмовой бригады и части подразделений 56-й мотопехотной бригады. Огневую поддержку обеспечивает 406-я отдельная артиллерийская бригада, а также часть подразделений 55-й артиллерийской бригады, 27-й реактивной артиллерийской бригады, 32-го и 107-го реактивных артиллерийских полков. Так же на данном направлении сосредоточен полк нацгвардии «Азов». Общая численность указанных соединений и воинских частей превышает 12 тысяч человек.
По предварительны данным замысел опротивника следующий:
- в день «Д» (назовем его так), после артподготовки с использованием реактивной и ствольной артиллерии, 36-я бригада с рубежа Коминтерново-Широкино в направлении Новоазовска, 79-я бригада с рубежа Набережное-Заиченко в направлении Розы Люксембург начинают наступление
- одновременно с этим 128-я горно-штурмовая бригада создает отвлекающий маневр наступления в направлении Тельмоново, а также обеспечивает прикрытие левого фланга наступающей группировки.
Всю операцию наступления и выход на рубеж границы с Российской Федерацией ВСУ планируют осуществить за 5 суток.
ЛНР:
Украинская сторона, используя «школьное перемирие», продолжает усиливать военное присутствие вблизи линии боевого соприкосновения:
- на железнодорожной станции в н. п. Рубежное зафиксированы 9 единиц САУ 2С5 «Гиацинт-С» 152 мм и 5 единиц буксируемых гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» 152 мм;
- в районе н.п. Белокуракино отмечено нахождение 1 единицы ЗРК «Бук М1»;
- из н.п. Муратово в направлении н.п. Кременная установлено перемещение 6 единиц автомобильной техники с личным составом и боеприпасами.
Также, в местах хранения по-прежнему отсутствует украинская военная техника и вооружение, подлежащая отводу. Ее отсутствие ежедневно отражается в официальных отчетах Миссии ОБСЕ. По их данным в местах хранения отсутствует следующее вооружение ВСУ:
- 3 единицы буксируемых гаубиц «Мста-Б»;
- 5 единиц самоходных гаубиц «Акация»;
- 7 единиц танков Т-72; 8 единиц САУ «Гвоздика».
Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.
01.09.18 в субботу и 02.09.18 в воскресенье обстрелов территорий республик не зафиксировано. Наверное первое такое затишье за всё время конфликта
03.09.18, понедельник
За сутки ВСУ обстреляли ДНР 1 раз.
Территория ЛНР обстрелам не подвергалась.
04.09.18, вторник
Во вторник ВСУ 13 раз обстреляли девять районов населенных пунктов ДНР:
- Горловское направление - поселок шахты 6/7 и населенный пункт Железная Балка.
- Донецкое направление - Спартак, Старомихайловка, Трудовские и Петровское.
- Мариупольском направление - Коминтерново, Дзержинское и Саханка.
Кроме гранатометов и стрелковки отмечена работа украинских снайперов.
ЛНР обстрелам не подвергалась
05.09.18, среда
За сутки ВСУ обстреляли ДНР 17 раз:
20:55 – н.п. Водяное - н.п. Ленинское: выпущено 10 мин калибром 120 мм;
20:55 – н.п. Талаковка - н.п. Коминтерново: выпущено 5 мин калибром 120 мм.
Горловское направление: АГС – 2 раза (15 гранат); крупнокалиберное стрелковое оружие – 4 раза; стрелковое оружие – 2 раза.
Донецкое направление: РПГ/СПГ – 3 гранаты; крупнокалиберное стрелковое оружие – 1 раз; стрелковое оружие – 2 раза.
Мариупольское направление: минометы 120 мм – 2 раза (15 мин), 82 мм – 1 раз (1 мина); РПГ/СПГ – 4 гранаты; АГС – 2 раза (15 гранат); крупнокалиберное стрелковое оружие – 5 раз; стрелковое оружие – 7 раз.
В среду территорию ЛНР ВСУ не обстреливали.
06.09.18, четверг
По данным МО ДНР в четверг ВСУ обстреляли ДНР 19 раз, а территорию ЛНР 1 раз.
07.09.18, пятница
По данным МО ДНР в пятницу ВСУ обстреляли ДНР 18 раз. ЛНР обстрелам не подвергалась
Всего за неделю:
Территория ДНР пережила 50 обстрелов со стороны ВСУ. Под огонь попали восемнадцать населенных пунктов.
В результате обстрелов ВСУ повреждено двенадцать и сгорело восемь домостроений в н.п. Зайцево, шахта Гагарина, Коминтерново.
Территория ЛНР за неделю пережила всего один обстрел, когда украинской стороной в районе Славяносербска было выпущено 6 мин.
Всем терпения и здоровья!
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