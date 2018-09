Пистолет из винтовки: Olympic Arms OA-93

Самозарядный пистолет OA-93, вид на правый бок. Фото Gunauction.com



Вид слева. Фото Imfdb.org



Верхний ресивер пистолета, вид справа. Фото Quarterbore.com



Ствол, газовый блок и цевье. Сверху - новый кожух возвратной пружины. Фото Quarterbore.com



Задняя часть верхнего ресивера, вид слева. Фото Quarterbore.com



Конструкция верхнего ресивера пистолетов OA-93 и OA-96. Рисунок из пользовательского руководства



Механизмы пистолета в момент движения затвора вперед и досылания патрона. Можно рассмотреть новые устройства затвора. Рисунок из пользовательского руководства



Пистолет OA-96 и одноименный "полноразмерный" карабин. Фото Quarterbore.com



OA-93TG - модификация 1998 года. Фото Quarterbore.com



OA-93 в кино. Герой Уилла Смита атакует врага при помощи OA-93. Кадр из х/ф "Плохие парни", реж М. Бэй, 1995 г. / imfdb.org



Тот же пистолет. На нижнем ресивере установлена дополнительная пружина в собственном кожухе. Кадр из х/ф "Плохие парни", реж М. Бэй, 1995 г. / imfdb.org



Персонаж Джастина Теру использует OA-93 с нестандартным телескопическим прикладом. Кадр из х/ф "Полиция Майами: Отдел нравов", реж М. Манн, 2006 г. / imfdb.org

В конце пятидесятых годов была создана новая автоматическая винтовка AR-15, вскоре ставшая основой для целого ряда разнообразных образцов оружия . Изначально на ее основе создавались только новые винтовки для армий и гражданского рынка, но затем появились более чем интересные проекты самозарядных пистолетов. Так, американская компания Olympic Arms смогла создать на базе AR-15 целое семейство малогабаритного оружия. Первым его представителем было изделие под названием OA-93.Характерной особенностью рынка гражданского оружия в США является его крайняя лояльность к любым новым образцам, даже самым оригинальным и странным. Каким бы необычным не было новое оружие, на него обязательно найдется покупатель. Тем более, если это оружие способно привлечь внимание необычной конструкцией и особыми возможностями. По всей видимости, именно такие соображения лежали в основе нового проекта, разрабатывавшегося компанией Olympic Arms в начале девяностых годов.Фирма занималась выпуском различного оружия, в том числе винтовок семейства AR-15 и запчастей для них, и в определенный момент решила занять нишу самозарядных пистолетов. Основой для нового изделия такого класса должна была стать хорошо освоенная в производстве винтовка. Вероятно, изначально планировалось ограничиться выпуском только одной модели пистолета, но в дальнейшем определенные события привели к формированию целой линейки оружия.Первый проект нового семейства получил простое и логичное обозначение – OA-93. Буквы указывали на компанию-производителя, а цифры отражали год вывода новинки на рынок. В дальнейшем новые представители линейки получали схожие обозначения, отличавшиеся лишь последней цифрой.Стоит напомнить, что создание пистолетов на основе AR-15 связано с некоторыми трудностями. Дело в том, что у этой винтовки возвратная пружина находится за пределами ствольной коробки, внутри отдельного трубчатого кожуха, поверх которого устанавливается приклад. Таким образом, винтовку нельзя превратить в пистолет, просто установив менее длинный ствол и удалив приклад. Предлагаются разные варианты решения этой проблемы, но «Олимпик Армс» разработали, пожалуй, самое интересное и эффективное.Внешне новый пистолет OA-93 должен был походить на оружие семейства AR-15, но отличаться от других образцов некоторыми чертами. Прежде всего, пистолет имел сравнительно короткий ствол и соответствующие пропорции передней части. Кроме того, у него отсутствовал и приклад, и трубка пружины. Над стволом, цевьем и верхним ресивером конструкторам пришлось установить новый кожух с требуемыми деталями. Оружие было похоже на винтовку или карабин, но производитель позиционировал его именно как самозарядный пистолет.Основой пистолета являлась доработанная определенным образом ствольная коробка от AR-15. Как и у базового образца, она была разделена на два агрегата-ресивера. Верхний представлял собой трубку с креплением для ствола и направляющими для затвора внутри. Сверху на основной трубчатой части ресивера находился съемный дополнительный кожух прямоугольного сечения, вмещавший новые детали.Нижний элемент коробки выполнялся в виде устройства с передней шахтой для магазина и посадочным местом под ударно-спусковой механизм. Пистолетная рукоятка управления огнем была выполнена заодно с этим ресивером. В связи с переработкой возвратной пружины задний торец нижнего ресивера, ранее удерживавший трубку-кожух, закрыли пробкой. Друг с другом два ресивера соединялись парой штифтов, спереди и сзади.Пистолет получил нарезной ствол длиной 6,5 дюйма (165 мм). Эта деталь фактически представляла собой укороченный ствол от AR-15. На дульной части ствола предусматривалась резьба для установки различных устройств. В базовой комплектации OA-93 поставлялся с щелевым пламегасителем. Непосредственно за ним находилось газоотводное отверстие, от которого отходила трубка. Последняя, как и на базовых винтовках, доходила до передней стенки верхнего ресивера и подавала пороховые газы непосредственно к затворной раме.Самозарядный пистолет сохранил существующую автоматику на основе отвода пороховых газов с их прямой подачей к затворной раме. Конструкция затворной рамы была доработана в связи с иной компоновкой оружия. Она по-прежнему имела форму цилиндра с рядом проточек, пазов и плоских поверхностей, но сверху на ней теперь имелись новые устройства. Сверху на раме расположили новый вертикальный стержень. Последний выходил за пределы трубчатого ресивера и попадал внутрь верхнего кожуха, где соединялся с хвостовиком направляющего стержня возвратной пружины. Там же находилась рукоятка взведения.Затвор сохранил характерные обводы и принцип действия. При перемещении вперед перед выстрелом он должен был поворачиваться вокруг продольной оси и запирать ствол. Взводить оружие предлагалось при помощи рукоятки, закрепленной на стержне возвратной пружины. Она выводилась наружу через продольные пазы под планкой для прицела. На правом борту оружия сохранился характерный наплыв, но досылатель затвора в нем не устанавливался. Отверстие для этой детали закрывалось заглушкой.Переделка винтовки в пистолет подразумевала переработку возвратной пружины и связанных с ней деталей. Теперь возвратная пружина имела иные габариты и располагалась на новом месте. Ее надели на длинный направляющий стержень и поместили внутри трубки над стволом. Задний торец пружины упирался в стенку кожуха, а передний взаимодействовал со стержнем. При откате затвора последний сдвигался назад, сжимая пружину.Конструкторы Olympic Arms сохранили существующий ударно-спусковой механизм, характерный для всего семейства AR-15. Использовалась система куркового типа со стандартными органами управления. Перед пистолетной рукояткой имелся спусковой крючок, а сбоку над ней находился рычажок предохранитель. Пистолет OA-93 мог вести огонь только одиночными. Стрельба очередями не предусматривалась на уровне конструкции УСМ.Система боепитания пистолета осталась старой и полностью заимствовалась у винтовки. В приемную шахту нижнего ресивера следовало помещать стандартные коробчатые магазины на 30 патронов типа 5,56х45 мм НАТО. Защелка магазина управлялась кнопкой на боку шахты. Пустые гильзы выбрасывались через окно в правой стенке ствольной коробки.Отказ от приклада понятным образом сказался на составе фурнитуры и эргономике оружия. Пистолет OA-93 имел алюминиевое цевье малой длины. Оно закреплялось на передней части ствольной коробки и не соединялось со стволом. Несмотря на сравнительно малую длину, такое цевье могло обеспечивать приемлемое удобство обращения с оружием. Также была сохранена пистолетная рукоятка с пластиковой накладкой.Верхний кожух, вмещавший возвратную пружину и выступ затворной рамы, также являлся основанием для монтажа прицельных устройств. На нем разместили длинную П-образную опору со стандартной планкой Пикатинни сверху. Таким образом, пользователь мог самостоятельно выбрать любой подходящий прицел и установить его на оружие. При этом пистолет не имел штатного прицела или мушки.С определенного времени компания-изготовитель стала предлагать покупателям дополнительный складной приклад. Для его установки штатная задняя пробка ствольной коробки заменялась новой деталью с необходимыми креплениями. Использовался сравнительно простой приклад, собранный из пары трубок разной формы и оснащенный металлическим затыльником. Приклад складывался поворотом вправо.За счет существенной переработки конструкции оружейникам из «Олимпик Армс» удалось значительно сократить габариты оружия. Длина пистолета OA-93 со штатным пламегасителем составляла 17 дюймов или 432 мм. По высоте и ширине изделие соответствовало другим образцам на базе AR-15. Собственная масса пистолета без боекомплекта – 4,46 фунта (чуть более 2 кг).Уменьшение длины ствола сказалось на дальности эффективного огня, которая сократилась до 150-200 м. Скорострельность осталась на уровне других самозарядных вариантов существующей винтовочной платформы. Таким образом, новое оружие сочетало в себе компактность и достаточно высокие характеристики огня.Компания Olympic Arms выпустила свою новую разработку на рынок Соединенных Штатов в 1993 году. Новый самозарядный пистолет на основе известной винтовки предлагался силовым структурам и гражданским лицам. Этот образец заинтересовал покупателей и продавался, в целом, неплохо. Американский рынок снисходительно относится к любым новинкам, и даже самые странные образцы могут найти своего покупателя. Специфические модели оружия с достаточно высокими характеристиками, в свою очередь, имеют все шансы завоевать заслуженную популярность.По известным данным, пистолет Olympic Arms OA-93 пользовался определенной популярностью и неплохо продавался. При этом он интересовал не только гражданских лиц. Сразу несколько спецподразделений из разных штатов США приобрели такое оружие и приняли его на вооружение. Специально для SWAT была создана автоматическая версия пистолета. Она отличалась соответствующим УСМ, а кроме того, имела дополнительный буфер для торможения затворной группы. Буфер имел небольшой цилиндрический корпус, внутри которого находилась пружина с нужными параметрами. Это устройство монтировалось на нижнем ресивере вместо штатной задней пробки.Вскоре после пистолета OA-93 на рынок вышел одноименный карабин. Он имел втрое более длинный ствол, а также изначально комплектовался складным прикладом рамочной конструкции. За исключением этих двух деталей два образца оружия ничем не отличались.Благоприятная ситуация на рынке сохранялась до осени 1994 года, когда вступил в силу новый закон, регулировавший оборот гражданского оружия. Public Safety and Recreational Firearms Use Protection Act вводил ряд новых правил классификации оружия, а также предусматривал те или иные ограничения на определенные его категории. Новый закон оказал самое серьезное влияние на гражданский рынок оружия, а также ударил по деятельности «Олимпик Армс».Изделие OA-93 относилось к категории самозарядных пистолетов с отъемным магазином, которую тоже затронул новый закон. Он вводил понятие «штурмового пистолета» – оружие этого класса было запрещено для гражданских лиц без получения специального разрешения. Определять принадлежность оружия к штурмовому предлагалось при помощи пяти признаков. Наличие двух или более закрывало изделию путь на американский рынок.OA-93 не прошел сразу по четырем признакам. Он был тяжелее 50 унций (1,4 кг), имел резьбу на дуле для установки дополнительных устройств, оснащался цевьем, а отъемный магазин помещался в приемник за пределами рукоятки. К счастью, на рынке отсутствовали похожие изделия с возможностью автоматического огня, и благодаря этому OA-93 не имел еще и пятого признака «штурмового пистолета». Тем не менее, и четырех особенностей хватило, чтобы остаться без необходимых разрешений. Потому компания-разработчик была вынуждена свернуть производство оригинальных пистолетов.Впрочем, сотрудники Olympic Arms не стали сидеть без дела и печалиться из-за нового закона. Они сразу взялись за разработку модернизированного самозарядного пистолета, соответствующего ограничениям. За счет некоторой переработки имеющейся конструкции предполагалось вывести пистолет из-под действия нового закона. Любопытно, что конструкторам удалось решить поставленные задачи без серьезной переработки имеющегося оружия. Конструкция пистолета претерпела минимальные изменения, тогда как принципы эксплуатации существенно изменились.Уже в 1996 году «Олимпик Армс» представила обновленный самозарядный пистолет OA-96. Это оружие мало отличалось от предыдущего образца, но соответствовало законам. Компания-разработчик смогла вернуться в перспективную нишу рынка. Впрочем, на этот раз успех был куда скромнее. За соответствие закону пришлось платить удобством использования. OA-96 проигрывал базовому OA-93 в эргономике, и потому не пользовался особой популярностью.Любопытная попытка возвращения на рынок была предпринята в 1998 году. Одновременно с новым пистолетом OA-98, лишенным недостатков OA-96, компания Olympic Arms представила изделие OA-93TG. С точки зрения конструкции, новый пистолет отличался от базового образца только передней рукоятью, установленной под стволом. Пистолет зарегистрировали в контролирующих органах, которые поместили в список Form 4 – в ту же категорию, что и пулеметы, ружья с коротким стволом и т.д. Продавать такое оружие могли только магазины с особым разрешением, приобретать – владельцы соответствующей лицензии.Средний американский стрелок не любит бюрократические процедуры, особенно если они связаны с дополнительными тратами. Этот факт привел к тому, что пистолет OA-93TG не пользовался особым спросом среди покупателей. Вскоре его пришлось снять с производства по причине отсутствия реальных коммерческих перспектив.К счастью для Olympic Arms, в середине двухтысячных годов часть положений Public Safety and Recreational Firearms Use Protection Act была отменена. Благодаря этому компания получила возможность выпускать и продавать не только новые модификации пистолетов, не являющиеся «штурмовыми», но и базовую версию. Вскоре вновь было налажено производство OA-93, и это оружие достаточно быстро смогло вернуться на рынок, вновь заинтересовав потенциальных покупателей.Самозарядные пистолеты на базе винтовки AR-15 до сих пор присутствуют в каталоге компании-разработчика. При этом с определенного времени упор делается на самой первой модели – OA-93. По всей видимости, характерные особенности других пистолетов отталкивают потенциальных покупателей, и потому эти изделия не представляют интереса с точки зрения производства и продаж. Впрочем, при желании OA-96 и OA-98 можно найти на вторичном рынке, хотя небольшие объемы их выпуска не позволяют рассчитывать на малую стоимость.Желание производителей оружия занять новую и многообещающую нишу рынка нередко приводит к появлению необычных и примечательных образцов. В случае с линейкой пистолетов от «Олимпик Армс» конструкторские задачи были решены с определенным успехом, но захвату рынка помешало появление новых законов. Тем не менее, одновременно оно поспособствовало появлению новых образцов оружия на той же базе. Самозарядные пистолеты OA-96 и OA-98 тоже представляют большой интерес и достойны отдельного рассмотрения.