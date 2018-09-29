Пистолет из винтовки: Olympic Arms OA-93



Самозарядный пистолет OA-93, вид на правый бок. Фото Gunauction.com



Вид слева. Фото Imfdb.org



Верхний ресивер пистолета, вид справа. Фото Quarterbore.com



Ствол, газовый блок и цевье. Сверху - новый кожух возвратной пружины. Фото Quarterbore.com



Задняя часть верхнего ресивера, вид слева. Фото Quarterbore.com



Конструкция верхнего ресивера пистолетов OA-93 и OA-96. Рисунок из пользовательского руководства



Механизмы пистолета в момент движения затвора вперед и досылания патрона. Можно рассмотреть новые устройства затвора. Рисунок из пользовательского руководства



Пистолет OA-96 и одноименный "полноразмерный" карабин. Фото Quarterbore.com



OA-93TG - модификация 1998 года. Фото Quarterbore.com



OA-93 в кино. Герой Уилла Смита атакует врага при помощи OA-93. Кадр из х/ф "Плохие парни", реж М. Бэй, 1995 г. / imfdb.org



Тот же пистолет. На нижнем ресивере установлена дополнительная пружина в собственном кожухе. Кадр из х/ф "Плохие парни", реж М. Бэй, 1995 г. / imfdb.org



Персонаж Джастина Теру использует OA-93 с нестандартным телескопическим прикладом. Кадр из х/ф "Полиция Майами: Отдел нравов", реж М. Манн, 2006 г. / imfdb.org

По материалам сайтов:

http://olyarms.com/

http://guns.com/

http://forgottenweapons.com/

http://imfdb.org/

http://modernfirearms.net/

http://quarterbore.com/