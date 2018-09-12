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Рассказы об оружии. Морской бронекатер проекта 161 тип «МБК»

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Все или ничего. Вот так можно сказать, полазив по этому кораблику. Я вам под конец расскажу про него одну историю, просто закачаетесь. Поняв, что за чудо придумали наши корабелы во время войны, остается только восторгаться и восхищаться!

Знакомьтесь: морской бронекатер типа «МБК» (все уже поняли, как тип расшифровать, правда?), он же бронекатер проекта 161, он же «шхерный танк».




Вот, наверное, последнее стоит перевести, да?

Шхе́ры — это чисто балтийский термин. Придуман еще викингами вроде бы, так называется архипелаг, состоящий из мелких скалистых островов, разделённых узкими проливами и покрывающих значительную часть прибрежной морской полосы, окаймляя берега фьордового типа.

Шхеры – это Балтика. Балтика – это шхеры. Именно отсюда пошел термин «шхериться», то есть заползти в какую-то дыру между скалами и не отсвечивать до поры до времени.

Кто придумал это плавучее чудо, мне найти не удалось. Мы придумали, русские, советские. Понятно, что в Ленинграде, поскольку все построенные катера сошли с Адмиралтейских верфей и отправились служить в рядах Балтийского флота.



За период 1943-1944 годов было изготовлено и введено в строй 20 кораблей.

Катера принимали участие в десанте в Мерекюла 14-17 февраля 1944 года, Выборгской наступательной операции 10-20 июня 1944 года, Моонзундской десантной операции 27 сентября — 24 ноября 1944 года и Земландской наступательной операции 13-25 апреля 1945 года.

Рассказы об оружии. Морской бронекатер проекта 161 тип «МБК»


Ну и «по мелочам» занимались различными полезными делами типа проводки своих подводных лодок и затруднение работы чужих. Катер был совершенно небыстр, но от налета бомбардировщиков противника вполне мог отпинаться своими силами. А тратить торпеду на такое – это в первую очередь навлечь на свою голову кучу выговоров за трату боеприпасов.

Давайте познакомимся с ТТХ.

Тип «МБК» — это морской бронированный артиллерийский катер со стальным корпусом. Предназначался для действий в прибрежной зоне мелководного (читай: Балтийского) моря.



Водоизмещение: 157,8 т.

Размеры (длина х ширина х осадка): 26,2 х 5,2 х 1,28 м.

Мощность силовой установки: 2400 л. с. (2 бензиновых двигателя Packard 4M-2500-W-12 мощностью 1200 л.с.

Скорость полного хода: 13 узлов.

Дальность плавания: 450 морских миль.



Вооружение: 2 х 76,2-мм танковые пушки в танковых башнях, 1 х 37-мм зенитная автоматическая пушка, 3 х 12,7-мм зенитных пулемёта ДШК (или пулеметы Кольта того же калибра).



Экипаж: 38 человек.

Бронирование.
Цитадель: борт – 50 мм, палуба – 30 мм.
Оконечности: борт – 14 мм, палуба – 12 мм.

Пройдемся по кораблю.




"Сорокапятка" здесь в качестве универсалки: и по самолетам должна, и по всему остальному.



Два ДШК — ну тоже дело, вообще, зенитных стволов много не бывает.



"Главный калибр"



Рубка. Стоит зайти.



Место рулевого и командира корабля. Ну очень тесно, реально чувствуешь себя как в танке.



Хозяйство рулевого: компас и штурвал.



Чувствуется — "взрослый" корабль, хоть и маленький. реально компАс, а не кОмпас.



Машинный телеграф



Чудо техники: вместо трубок-"орала" — вполне себе этакое МФУ.





Приборная панель



А это за спиной у командира и рулевого, в самом темном углу, место штурмана.


Реально, хоть катер и прибрежной зоны действия, но морской. Потому штурман — весьма полезен. А уж в шхерах и тем более.


Идем на корму.





Шлюпка. Основное спасательное средство. Были в комплекте еще и жилеты, и пояса, но в условиях холодной Балтики это, скорее всего, единственное нормальное средство спасения. Вот только как туда 38 человек поместить...


Кран-балка шлюпки


Далее на корме только вооружение.








Вот на эту пушку иногда крепились направляющие реактивных снарядов калибром 82-мм.



37-мм автомат. Реальная ПВО.



Условный боезапас к автомату, благо, патроны он потреблять умел.



Глубинные бомбы. Много катер их не брал, но в условиях мелководья Балтики их особо много и не требовалось.




«Шхерные танки», «Блокадные броненосцы», «Катерные линкоры» — как только не называли эти кораблики. Между тем все прозвища были весьма дружелюбные. И неспроста.



В отличие от настоящих линкоров и крейсеров, этим малышам стоять на приколе не приходилось. Малая заметность позволяла подойти максимально близко и чуть ли не в упор вести огонь по противнику в прибрежной зоне.

Впоследствии часть катеров была довооружена установками для пуска РС-82. Направляющие обычно ставили на кормовое 45-мм орудие и использовали механизмы и прицелы пушки для наведения реактивных снарядов.

В целом, несмотря на откровенно небольшую скорость, «шхерные танки» получились удачными кораблями. А малую скорость компенсировала незаметность. Недаром из 20 катеров только 2 катера (БК-504 и БК-508) были уничтожены, остальные мало того, что встретили победу, последний из катеров этого типа был списан со службы в 1989 году!



Теперь об обещанной истории.

Дело происходило 20 июня 1944 года, при проведении Выборгской наступательной операции. Было принято решение о высадке десанта на острова Бьеркского архипелага, так как имевшиеся там силы финнов угрожали действиями на фланге и в тылу наших войск.

Это был день сюрпризов. Первый пришлось «словить» нашим морякам, поскольку на отражение десанта немцы бросили все, что имелось в наличии. В том числе 4 миноносца серии «Т».



Это были не эсминцы, а именно миноносцы, скорее, разожранные торпедные катера дальнего действия, водоизмещением 1700 тонн, с дальностью хода в 2400 миль, скоростью в 30-33 узла и довольно солидным вооружением из 4-х пушек 105 мм, зенитных установок 20 мм и 37-мм торпеды, мины и глубинные бомбы – в ассортименте.

В целом операция «Охота на дроздов» мыслилась немцам легкой прогулкой со стрельбой. Под дроздами, видимо, имелись наши десантные катера. Ага, щазз...

Сюрпризом для немцев стало присутствие в охранении четырех МБК. Когда силы фактически увидали друг друга, наши бронекатера и катера-дымзавесчики поставили дымы и десант начал срочно совершать маневр отхода. Логично, не так ли?

Кроме катера БК-503, под командованием В. Колесника, на котором была сбита антенна снарядом с миноносца Т-31. Приказа на отход Колесник поэтому не принял, и продолжал следовать прежним курсом в дыму. Пока фактически не налетел на Т-31.

Картина та еще. Вывалившись из дымовой завесы буквально в паре кабельтовых друг от друга, Т-31 и БК-503 вступили в бой. Если это можно было назвать боем.

И снова посыпались сюрпризы. Немцы с удивлением узнали, что углы склонения их пушек не дают возможности вести огонь по советскому бронекатеру. И четыре 105-мм пушки в данной ситуации ни о чем. Катер оказался в "мертвой зоне" немецких орудий.

Наши моряки, открыв огонь из всего, что было, узнали, что броня немецкого миноносца не по зубам 76-мм пушкам Ф-34.

Вроде бы пат… А вот нет!

Катер Владимира Колесника был как раз из тех, где устанавливали пусковые направляющие для реактивных снарядов. И по приказу командира комендор кормового 45-мм орудия старшина первой статьи Григорий Бышанов выпустил все шесть имевшихся РС-82 в направлении Т-31.

Да, наши РС – это не то оружие, где про точность. Но здесь дистанция была настолько мала, что три из шести снарядов попали в кормовую часть, вызвав там пожар и что-то повредив. Т-31 заметно сбавил ход.

Дальше на сцене, реально удивив немцев, появились остальные три МБК, присоединившись к празднику жизни под названием «русские своих не бросают», открыв огонь по Т-31 и болтающемуся неподалеку Т-30.

Сделано это было не просто так, целью было отвлечь внимание немцев. И пока продолжался этот карнавал, два вызванных по радио торпедных катера из отряда капитана третьего ранга Осипова, а именно торпедные катера лейтенанта Бушуева и старшего лейтенанта Тароненко вогнали в Т-31 две торпеды.

Две торпеды – это серьезный аргумент даже для эсминца. Что говорить о миноносце водоизмещением 1700 тонн? Т-31 водоизместился и затонул.

Остальные три немецких корабля предпочли уйти, и операция была успешно проведена.

Кстати, Т-31 стал первым крупным кораблем, потопленным советским флотом в той войне в открытом бою. Из двух.

А на следующий день "пляску смерти" устроил экипаж БК-505 старшего лейтенанта В. Налетова. Прикрывая высадку десанта, экипаж БК-505 вступил в бой с четырьмя немецкими десантными баржами.

Немецкая БДБ – это не просто баржа для перевозки десанта, все БДБ типа MFP имели весьма сильное вооружение. Это 1-2 пушки (в зависимости от модификации) калибром 75, 88 или 105 мм, и 1-4 зенитки калибром 20 или 37-мм.



Так что МБК Налетова пришлось изрядно поработать, пока не прилетела наша авиация и не прогнала немцев. Но факт, что один катер, пусть и бронированный, смог противостоять четырем немецким баржам, каждая из которых как минимум, не уступала ему по вооружению.

В целом на счету «броняшек», может, и не так много операций, как хотелось бы, но на фоне общего бездействия флота в целом катера принесли, с моей точки зрения, огромную пользу.

Воистину, мал золотник, да дорог.

Источники:
Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ СССР. 1928-1945.
Трубицын С. Б. Миноносцы и эскортные корабли Германии (1926-1945).
Черников И. А. Младшие братья крейсера «Киров».
Автор:
Роман Скоморохов
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3 комментария
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  1. Monster_Fat Офлайн
    Monster_Fat Сегодня, 15:38
    +1
    Вообще-то, еще во время Первой мировой войны Эссен высказался в том смысле, что благодаря своим природным качествам русские сражаются на малых кораблях намного успешнее, чем на больших и самую главную роль в этом играет то, что русское начальство,".... панически боясь потерь среди больших кораблей, старается вообще, их уберечь от любых боевых столкновений, зато свой москитный флот абсолютно не жалеет бросает его в огонь без всякой жалости и эксплуатирует без продыха, в то время, как главные силы флота отстаиваются в своих гаванях, без всякого действия......".
  2. Alexey RA Офлайн
    Alexey RA Сегодня, 16:20
    +1
    Кто придумал это плавучее чудо, мне найти не удалось.

    Встречал упоминание, что разработку пр. 161, оптимизированного под условия блокадного Ленинграда, вели на "Судомехе" (там же, где проектировали БМО).
    Оптимизация на всех кораблях "блокадных" проектов (тендеры, БМО, ТЩ пр. 253Л и МБК) заключалась в максимальном упрощении обводов, максимальном использовании плоских поверхностей и минимальном применении гибки. Короче - максимальная аппроксимация кривых ломаными линиями. Потому как в условиях блокадного города проще было нарезать пластин и сварить многоугольник, чем выгнуть нечто шарообразное.
  3. hohol95 Онлайн
    hohol95 Сегодня, 16:53
    +1
    Какая же была толщина бортовых листов миноносца если их не пробили снаряди пушки Ф-34?