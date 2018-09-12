Рассказы об оружии. Морской бронекатер проекта 161 тип «МБК»

"Сорокапятка" здесь в качестве универсалки: и по самолетам должна, и по всему остальному.

Два ДШК — ну тоже дело, вообще, зенитных стволов много не бывает.

"Главный калибр"

Рубка. Стоит зайти.

Место рулевого и командира корабля. Ну очень тесно, реально чувствуешь себя как в танке.

Хозяйство рулевого: компас и штурвал.

Чувствуется — "взрослый" корабль, хоть и маленький. реально компАс, а не кОмпас.

Машинный телеграф

Чудо техники: вместо трубок-"орала" — вполне себе этакое МФУ.

Приборная панель

А это за спиной у командира и рулевого, в самом темном углу, место штурмана.

Идем на корму.

Кран-балка шлюпки

Вот на эту пушку иногда крепились направляющие реактивных снарядов калибром 82-мм.

37-мм автомат. Реальная ПВО.

Условный боезапас к автомату, благо, патроны он потреблять умел.

Глубинные бомбы. Много катер их не брал, но в условиях мелководья Балтики их особо много и не требовалось.

Источники:

Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ СССР. 1928-1945.

Трубицын С. Б. Миноносцы и эскортные корабли Германии (1926-1945).

Черников И. А. Младшие братья крейсера «Киров».