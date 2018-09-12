Прожекты и решения в ПРО и ядерных силах США

В атмосфере определяющее влияние на оптическую заметность блока оказывает светимость его спутного следа. Достигнутые результаты и реализованные разработки позволяют, с одной стороны, оптимизировать состав теплозащитного покрытия блока, убрав из него материалы в наибольшей степени способствующие образованию следа. С другой стороны, производится принудительный впрыск в следовую область специальных жидких продуктов с целью уменьшения интенсивности излучения.

В этой связи на первый план выступает другой способ и соответствующие ему средства противодействия — малогабаритные атмосферные ложные цели с высотой работоспособности 2...5 км и относительной массой в 5...7 % от массы боевого блока. Реализация данного способа становится возможной в результате решения двуединой задачи — существенного снижения заметности боевого блока и разработки качественно новых атмосферных ложных целей класса «волнолет», при соответствующем снижении их массы и габаритов.

Про DARPA многие знают, что это агентство стояло у истоков интернета. Да, это так, и не только интернета, однако, кроме удачных проектов, агентство активно поддерживает и различного рода прожектерство и "распильные" проекты, то ли ожидая, что и бредовые идеи могут "выстрелить" неожиданно, то ли точно так же "осваивая" ассигнования. Не могли они пройти и мимо "горящей" темы — борьбы с гиперзвуковыми КР, ПКР и аэробаллистическими маневрирующими гиперзвуковыми боевыми оснащениями (АГБО) МБР, БРПЛ и пр. Типа того же "Авангарда" 15Ю71.Агентство представило концепцию "перехватчика гиперзвуковых изделий" Glide Breaker на выставке D60, посвященной 60-летию DARPA. Сама "концепция" была представлена в виде пары рисунков художника с пояснениями, судя по всему, ничего другого и нет пока. Этот "перехватчик", по мнению разработчиков, будет небольшим маневрирующим аппаратом, способным обнаружить и поразить гиперзвуковые маневрирующие цели не как-нибудь, а прямым попаданием, то есть кинетически. Честно говоря, разработчики или окончательно наглость потеряли, или в самом агентстве кто-то очень хотел растащить средства по заинтересованным карманам, потому что концепция не выдерживает никакой критики.Даже задача обнаружения и определения точного, до метров, местоположения гиперзвукового боевого блока или КР/ПКР достаточно сложна из-за плазменного "хвоста", тянущегося за объектом. Это если пользоваться радиолокацией, но если пользоваться ИК-системами или электронно-оптическими, то задача также не упрощается.Вспомним, что писалось более 10 лет назад тогдашним начальником 4 ЦНИИ МО генерал-майором Василенко в замечательной статье "Асимметричный ответ", в которой были частично доведены до сведения вероятного противника меры противодействия ПРО, реализовывавшиеся тогда в новом комплексе средств преодоления ПРО (КСП ПРО) новых МБР и БРПЛ России. В том материале говорилось в основном о неманеврирующих, классических боевых блоках, но многое относится и к маневрирующим.В любом случае, есть след или нет, еще нужно определить точно местоположение самого аппарата. Поэтому попасть в такой объект кинетическим перехватчиком — задача почти нерешаемая и для страны с более высоким, чем у США, уровнем развития технологий ЗРС и систем ПРО. А еще надо учесть, что объект маневрирует, причем достаточно непредсказуемо, и даже если бы его траектория была предсказуемой, перехватчику нужна маневренность в несколько раз выше, чем у цели. Возможно ли такое на гиперзвуковых скоростях? Уточним: возможно ли это на таких скоростях у американцев, которые в области гиперзвука, как бы помягче сказать, не чемпионы?Кроме того, кто сказал, что маневрирующий в ионосфере или верхней стратосфере АГБО не будет иметь средств преодоления ПРО?"Волнолет" — это как раз и есть гиперзвуковой "глайдер", то есть речь идет о маневрирующих вслед за прикрываемым аппаратом ложных целях. Но даже без ложных целей задача кинетического перехвата подобных целей ни на современном, ни на перспективном (по крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективе) уровне развития практически нерешаема. Даром бы предлагался иной, более реалистичный метод, вроде направленных потоков тяжелых осколков или убойных элементов, создаваемых управляемым подрывом БЧ — но нет же. Причем "успехи" таких же кинетических перехватчиков против ни разу не маневрирующих и даже не межконтинентального радиуса боевых блоков при испытаниях противоракет GBI и SM-3, в общем, не могут радовать создателей. Не говоря уж о самих программах. За 20 лет развития GBI систему смогли довести лишь до 44 противоракет, способных отражать лишь угрозы средней дальности в отсутствие всякого противодействия и средств преодоления. И то — только на полигонах. SM-3 тоже не радует успехами, а версию SM-3 Block 2B разрабатывать прекратили, и вряд ли вернутся к этой идее (дело не в деньгах, как заявляется, а в технических сложностях). Программа разделяющейся ГЧ с перехватчиками MKV для перехвата ракет с разделяющимися ГЧ также мертва. И если бы это было не так — при тех успехах в идентификации целей и отстройки от помех и ложных целей, которые имеются, смысла эти MKV почти не имеют.И тут вдруг решают в DARPA, как говорилось в любимом всеми фильме, "замахнуться на самого Вильяма, понимаешь ли, Шекспира". С другой стороны — тема актуальная, у правящих кругов США сильное жжение во всех частях тела из-за факта, что Россия далеко обскакала "сияющий град на холме" в таких сверхсовременных технологиях вооруженной борьбы. И денег выделят много. Да только деньги не очень помогут, если нет решений. Если американцы и научатся когда-то сбивать не просто гиперзвуковые ракеты и аппараты, но еще и маневрирующие — это случится очень-очень не скоро и вряд ли решение будет таким, как изложено выше.Но за противоракетными нерешаемыми проблемами не забыты и другие. Консервативный и информированный (связан с МО США и ЦРУ) американский журналист Билл Герц в недавней статье пожаловался на то, что у американских ВС отсутствуют ядерные средства, способные поражать сильнозащищенные заглубленные цели вроде бункеров и подземных заводов и хранилищ. Мол, русские, а следом за ними и китайцы и даже северокорейцы создают сильные зоны ПВО-ПРО, в которые не пробиться обычными средствами, приспособленными для уничтожения таких целей (будто есть обычные боеприпасы, способные поражать цели на глубинах в десятки и сотни метров). И странно, что в отношении России использован термин "создают", потому что Россия полна давно пресловутыми "зонами ограничения доступа", как американцы зовут зоны у нас и рядом с нашей территорией, где можно: огрести по полной в воздухе от истребителей ПВО и ЗРС уровня С-300 и С-400, огрести на море от берегового и авиационного и морского размещения сверхзвуковых ПКР оперативного назначения и ещё сильно прикрытых средствами РЭБ. При этом интересно, чем ядерные средства могут помочь в таких зонах, если речь идет в материале Б. Герца об авиабомбах — их в зоны с плотной даже войсковой ПВО практически нереально доставить.Герц пишет, что раньше у ВВС США были авиабомбы стратегического назначения В83-1 мощностью до 1,2 Мт и тактического В61-11 мощностью до 400 кт, именно эта версия была предназначена для поражения защищенных объектов. Они пока еще не уничтожены окончательно — все B61 будут переделаны (с сокращением численности с 500 до 400) в "высокоточную" модификацию В61-12, начиная с 2020 г., мощностью до 50 кт. А B83-1, которая, кстати, для поражения сильно заглубленных целей и не предназначалась, за счет мощности всех задач не решить, нужны еще и иные решения — давно назначена на утилизацию. И эта утилизация шла хорошим темпом вместе с остальными боеприпасами до этого года, когда Трамп якобы приказал ее придержать до "адекватной замены".Но вот какое дело — адекватной замены никто не разработал и не собирается, ею объявлена все та же 50-кт В61-12, и более того, в планах Минэнергетики США нет ни слова о том, что в судьбе B83 есть какие-то изменения. Оно и понятно: мощностей по поддержанию численности арсенала не хватает, производство тоже сейчас невозможно, и от "балласта" ( и даже от полезных боеприпасов подчас) все равно надо избавляться, и указания Трампа тут не помогут. Потому что физику не обманешь, особенно ядерную, и если не можешь обслуживать боеприпас, то лучше его уничтожь, а то можно и неприятности получить. А В61-12, которую у нас считают почему-то способной к поражению подземных укрытий (честно говоря, это утверждение кажется, исходя из имеющихся данных, пропагандистским), американцами такой не считается. Даже при заглублении ее в грунт на 3-6 м, она, конечно, создаст в грунте волну, сходную с надземным взрывом от куда более мощной бомбы (порядка 700 кт), но поразить сколько-нибудь заглубленные сооружения вряд ли сможет, просто будет куда более "грязный" взрыв, чем при воздушном подрыве. А вот B61-11 могла якобы проникать в грунт куда глубже и поражать объекты на глубинах до 100 м.И сейчас в США пытаются придумать решение: что же делать, чтобы хоть какие-то возможности в незащищенных сильной ПВО зонах по поражению относительно заглубленных целей сохранить. Упоминаемый Герцем вариант использования уже ранее освещавшейся в одной из статей здесь боеголовки-"обрезка" W-76-2 мощностью в 5 кт выглядит еще сомнительнее B61-12 ввиду мощности, да и не предназначалась W76 для подобных целей. Проблема все та же: даже если знаешь, как сделать, но не можешь производить боеприпасы "с нуля", то придется что-то переделывать из имеющегося, а подходящих решений и нет. Хотя возможно, что какое-то количество B-61-11 попытаются оставить на службе, хотя и было их очень мало — 50 штук. В любом случае, даже 50 авиабомб такого типа, учитывая, что у противников США, по мнению ЦРУ, имеется более 10000 сильнозащищенных подземных объектов, — это капля в море. Правда, учитывая то, что среди таких объектов упоминались несуществующие в реальном мире "заглубленные на сотни метров туннели для ракетных поездов в России", следует предположить, что эта цифра несколько завышена.Также не очень понятно, каким образом Герц, пишущий о поражении сильнозащищенных глубинных объектов в Москве, рассчитывает довезти какую угодно бомбу сквозь ПВО Центрального промышленного района. Разве что у американцев изобретена телепортация. Если же речь о том, что такие объекты будут поражаться после обмена массированными ракетно-ядерными ударами, да еще и не по одному, когда ПВО уже будет порядком разрушена, так есть очень большие сомнения, что после них будет кому доставить такой груз, и особенно — отдать такой приказ. Дело в том, что у СЯС РФ вопросы поражения подземных целей тоже решаются, и куда эффективнее, чем в США.