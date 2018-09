Модульная винтовка Конева: Konev Modular Rifle

Снайперская винтовка ВК-003 (СВК)

Konev Modular Rifle

Константин Конев и его винтовка

Konev Modular Rifle со сложенным прикладом

Результаты тестовых стрельб с разными патронами

В США каждый год появляется огромное количество новых образцов стрелкового оружия , поэтому выпуском очередной винтовки удивить кого-то довольно сложно. Любой конструктор стрелкового оружия при желании может попробовать реализовать себя на американском рынке, который готов принять всех грамотных специалистов. Весной 2018 года на сайте издания The Firearm Blog появилась статья, которая анонсировала появление новой модульной винтовки. Интерес данная винтовка представляет хотя бы тем, что ее разработчиком является выходец из бывшего СССР Константин Конев.Известность в оружейном мире он получил в начале 2000-х годов благодаря созданной снайперской винтовке. Снайперская винтовка Конева ВК-003 (известная как СВК) являлась образцом высокоточного оружия, созданного на территории постсоветского пространства.Разработка белорусского конструктора-оружейника Константина Конева была впервые показана широкой публике в Минске в 2003 году. Позднее винтовка демонстрировалась и в Москве, в частности на выставках «Интерполитех-2005» и «Оружие и охота», где получила достаточно высокие оценки со стороны экспертов.Снайперская винтовка ВК-003 позиционировалась производителем как высокоточная снайперская винтовка для матчевой (спортивной) стрельбы, охоты, а также вооружения специальных подразделений (армейских и полиции). Стоит отметить, что яркому дебюту винтовки на выставках в начале и середине «нулевых» предшествовал достаточно долгий путь ее создания. Сам конструктор отмечал, что в разработке стрелкового оружия начал участвовать еще с 1992 года. Во многом это произошло благодаря тому, что жизнь свела Конева с выдающимся оружейником Владимиром Александровичем Разорёновым, легендарным человеком в истории отечественного спортивного оружия.При стрельбе на дистанцию 100 метров пять пуль калибра 7,62 NATO (.308 Win), выпущенных из винтовки ВК-003 укладывались в круг диаметром 15 мм. Данный результат можно было смело назвать отличным, винтовка была вполне конкурентоспособна на фоне иностранных аналогов от более именитых производителей. Сама винтовка представляла собой классический «болтовик» – снайперскую винтовку с ручной перезарядкой и продольно-скользящим затвором. Но уже тогда винтовка строилась по модульной схеме, которая допускала возможность смены калибра путем замены ствола и затворной группы. На момент своего создания – это была единственная снайперская винтовка белорусской разработки.Однако до серийного производства или принятия на вооружение винтовка Конева в Белоруссии так и не дошла. В то же время своего потребителя она все-таки нашла, но уже в соседней стране. В какой-то мерее ее правопреемницей стала украинская винтовка Zbroyar Z-008, разработанная и выпускаемая частной оружейной компанией «Зброяр» (Оружейник), основанной в 2006 году, до своего отъезда в США Константин Конев был ее главным конструктором и исполнительным директором. Винтовка Zbroyar Z-008 базировалась на затворной группе Z-008, которая была спроектирована Коневым. В дальнейшем на базе данной модели было создано целое семейство высокоточных винтовок Zbroyar различного назначения. Винтовка Zbroyar Z-008 производится на Украине уже более 10 лет. Сам Конев работал в компании на протяжении 7 лет, после чего переехал в ОАЭ, где работал в компании Caracal, пока в 2015 году не переехал в США.На протяжении последних нескольких лет конструктор-оружейник как будто пропал из поля зрения тематических СМИ, чтобы вновь появиться на сцене уже в 2018 году. Молчание было нарушено новостями из-за океана о новой модульной высокоточной винтовке под лаконичным обозначением Konev Modular Rifle. Журналист новостного сайта The Firearm Blog отметил, что, отправляясь на знакомство с новинкой, ожидал увидеть очередную версию винтовки, основой которой послужила бы AR или АК, однако был приятно удивлен, увидев новую разработку с набором интересных функций и особенностей.В последние годы одним из основных направлений работы конструкторов во всем мире стало создание модульных или мультикалиберных винтовок, которые в наши дни достаточно популярны и востребованы рынком. Подобные винтовки позволяют стрелку быстро менять калибр и переходить на использование другого патрона путем простой смены ствола и затвора. Свои образцы модульных высокоточных винтовок есть и в России, как от частных производителей – компании ORSIS, так и от крупных производителей с государственным участием, к примеру, концерна Калашников.Но вернемся к винтовке Konev Modular Rifle, главной особенностью которой как раз и является модульность. Для того чтобы сменить калибр оружия, стрелку необходимо заменить ствол, чашечку затвора и горловину магазина, все это происходит сравнительно быстро. К особенностям оружия можно отнести и то, что в варианте штурмовой винтовки стрелок получает возможность использования различных магазинов, как от АК под патрон 7,62х39 мм, так и натовских магазинов стандарта STANAG 5,56х45 мм. Также возможно использование патронов .308 Win и 7,62х54R c магазинами от AR-10 или СВД соответственно. Для тех, кому и этого покажется мало, существует вариант трансформации винтовки в полноценный снайперский вариант под патрон высокой мощности .300 Win Mag (7,62х67 мм). Данный боеприпас в настоящее время достаточно активно используется в снайперском оружии стран НАТО, обеспечивая эффективную дальность снайперского огня до 1100-1200 метров.Нижняя часть ствольной коробки Konev Modular Rifle выполнена из прочного армированного стекловолокном полимера и состоит из двух частей, так как горловина магазина выполнена отъемной, что позволяет питать винтовку от разных магазинов. Верхняя часть ствольной коробки является монолитной, она выполнена из алюминиевого сплава и является надежной основой для установки прицельных приспособлений разных типов. Для этого на ствольной коробке и цевье оружия размещены специальные слоты M-LOK (модульная система крепежа, которая была создана компанией Magpul Industries). В отличие от других современных стрелковых систем, в которых иногда встречаются проблемы – к примеру, при совмещении оптического прицела с насадкой для ночной стрельбы – у модульной винтовки Конева подобной проблемы не возникает.Все варианты модульной винтовки Конева построены на газоотводной автоматике с коротким ходом поршня. На текущий момент времени подобная схема считается наиболее подходящей – к примеру, немецкая штурмовая винтовка HK416 имеет такую же автоматику, данное решение называют ее важным преимуществом перед американскими винтовками М16/М4 в плане большей надежности и устойчивости оружия к загрязнениям. В то же время среди американцев сегодня все еще существует достаточное количество поклонников изначальной схемы Стоунера – с прямым воздействием отводимых при стрельбе пороховых газов на затворную раму. Данная схема обеспечивает большую точность, пусть и ценой меньшей надежности.При этом Константин Конев считает, что и в поршневой схеме существуют возможности для повышения точности стрельбы, данные возможности еще до конца не исчерпаны и поле для экспериментов с данной схемой открыто. Все дело в том, что при попадании газов в газоотводную трубку происходит процесс, который в чем-то противоположен выстрелу. Разница заключается в том, что поршень движется в сторону, которая противоположна направлению движения пули, а вот «отдача» движется в переднюю стенку газоотвода. Конечно, такая отдача намного слабее той, что испытывает на себе человек, стреляющий из винтовки, однако для появления паразитных колебаний ствола достаточно бывает и ее. При этом чем выше относительно ствола расположен газоотвод, тем сильнее будет вибрация ствола при стрельбе.В новинке Konev Modular Rifle влияние данного фактора было существенным образом уменьшено. Этого удалось добиться за счет жесткой фиксации газоотводной системы винтовки в ствольной коробке. Помимо этого, газоотвод был сделан максимально низким, для того чтобы максимальным образом сократить появление паразитных колебаний ствола при стрельбе. Принимая во внимание широкий диапазон используемых с винтовкой боеприпасов, газовая система оружия имеет регулятор с тремя выставляемыми вручную позициями.В винтовке Konev Modular Rifle используется поворотный затвор с тремя выступами, которые немного скошены. Конструктором использована система запирания с тремя большими боевыми упорами и поворотом на 60 градусов. Помимо большей надежности такое решение позволило реализовать в модели механизм «предварительной экстракции», когда гильза, находящаяся в патроннике, начинает двигаться еще при повороте затвора. Такое решение позволило обеспечить надежную экстракцию стреляных гильз даже при грязном патроннике или использовании патронов с гильзами низкого качества.Для многих американцев, которые привыкли к дизайну многочисленных клонов винтовок AR, еще одним приятным сюрпризом станет наличие полноценного складного приклада. Здесь следует отметить еще одну особенность винтовок конструкции Стоунера – расположение возвратной пружины в прикладе. Из-за этой особенности даже укороченные варианты M16 или винтовок, обладающих аналогичной схемой, никогда не получали полноценного складного приклада, довольствуясь лишь телескопическими прикладами, которые могли складываться лишь до определенной длины.Винтовка Конева обладает полноценным складным прикладом, который в некотором роде стал хорошей характеристикой для многих моделей современного стрелкового оружия. Складной приклад Konev Modular Rifle выполнен из алюминия и является нерегулируемым. Он складывается простым нажатием на большой рычаг. Вести огонь из винтовки можно и со сложенным прикладом. Вскоре на оружии появится также и регулируемый по высоте подщечника и вылету «марксманский» приклад. В версии под патрон .308 Win длина винтовки составляет 986,5 мм, а со сложенным прикладом – 775.8 мм, высота оружия – 203,5 мм.Взводная рукоятка на Konev Modular Rifle располагается на ствольной коробке с левой стороны. Пока что ее нельзя переставить на другую сторону, а при стрельбе она не остается неподвижной. Однако в скором времени ее конструкция будет усовершенствована. Несмотря на то, что разработка Конева значительным образом отличается от винтовки AR-15, они обладают совершенно одинаковым ударно-спусковым механизмом с идентичным расположением затворной задержки и предохранителя. Винтовка также полностью совместима с пистолетными рукоятками от все еще популярной в США полуавтоматической винтовки AR-15.Возможности новой винтовки лучше всего демонстрируют отстрелянные мишени, которые показывались в демонстрационном ролике. При стрельбе на 100 ярдов американскими патронами Federal c пулей Sierra MatchKing винтовка Конева продемонстрировала кучность 20,4 мм по пяти пробоинам, при этом четыре из них уложились в 10 мм. Еще боле интересной представляется мишень с результатами стрельбы российскими патронами ТулАммо – кучность 30 и 15 мм соответственно, результат всего в 1,5 раза больше. Наконец, была показана также серия из 10 выстрелов обыкновенными армейскими «пулеметными» патронами M80, которая уложилась в 35,8 мм – очень достойный результат, вне всяких сомнений.В настоящее время Константин Конев планирует выпускать свою винтовку в США и занимается поисками подходящей компании, которой он готов продать права на ее серийное производство. Однако если этот план реализовать не удастся, Конев готов заняться выпуском своей винтовки самостоятельно. Основной его целью является пока что рынок гражданского оружия, однако конструктор не исключает, что в будущем представит свое детище и военным для проведения всесторонних испытаний.