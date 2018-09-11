В США "Адмирал Кузнецов" назван одним из худших авианосцев в мире

В американской прессе вышел очередной материал, в котором осуществляется сравнение вооружений различных стран. Обычно такими сравнениями в США отличается журнал The National Interest. Однако на этот раз свои соображения на счёт характеристик вооружений представил Bussines Insider.Авторы материала в этом издании решили сравнить авианосцы. Причём речь идёт о "худших авианосцах" в мире. Российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" был поставлен на второе место в списке.По версии американского издания, "Адмирал Кузнецов" настолько плох, что хуже него только планируемый к списанию авианосец "Ляонин" ВМС Китая.В тройке аутсайдеров американского рейтинга - авианосец Chakri Naruebet ВМС Таиланда, построенный испанской компанией Bazan, которая за основу взяла проект «Principe de Asturias». Chakri Naruebet был поставлен на вооружение военно-морских сил Таиланда в 1997 году, но всё время "службы" им было проведено в условиях порта.В списке американского журнала не только классические авианосцы и авианосные крейсеры, но также десантные корабли. Так, среди "худших" выделен УДК ВМС США проекта Wasp.Лучшим же из худших назван американский авианосец USS Gerald R. Ford. В рейтинге этот корабль ВМС США оказался в связи с выявленными в прошлом году проблемами при посадке самолётов палубной авиации.