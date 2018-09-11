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В США "Адмирал Кузнецов" назван одним из худших авианосцев в мире

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В американской прессе вышел очередной материал, в котором осуществляется сравнение вооружений различных стран. Обычно такими сравнениями в США отличается журнал The National Interest. Однако на этот раз свои соображения на счёт характеристик вооружений представил Bussines Insider.

Авторы материала в этом издании решили сравнить авианосцы. Причём речь идёт о "худших авианосцах" в мире. Российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" был поставлен на второе место в списке.

В США "Адмирал Кузнецов" назван одним из худших авианосцев в мире



По версии американского издания, "Адмирал Кузнецов" настолько плох, что хуже него только планируемый к списанию авианосец "Ляонин" ВМС Китая.

В тройке аутсайдеров американского рейтинга - авианосец Chakri Naruebet ВМС Таиланда, построенный испанской компанией Bazan, которая за основу взяла проект «Principe de Asturias». Chakri Naruebet был поставлен на вооружение военно-морских сил Таиланда в 1997 году, но всё время "службы" им было проведено в условиях порта.

В списке американского журнала не только классические авианосцы и авианосные крейсеры, но также десантные корабли. Так, среди "худших" выделен УДК ВМС США проекта Wasp.

Лучшим же из худших назван американский авианосец USS Gerald R. Ford. В рейтинге этот корабль ВМС США оказался в связи с выявленными в прошлом году проблемами при посадке самолётов палубной авиации.
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17 комментариев
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  1. ФЕОДОР Офлайн
    ФЕОДОР Сегодня, 05:50
    +1
    Однако только Кузнецов , может пребывать в Чёрном море !
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 05:58
      +2
      Его дух негласно витает над сша wassat !Сейчас он явился трампу в его снах! !!! wassat
      1. Грац Офлайн
        Грац Сегодня, 06:48
        0
        эрдоган там новый большой канал копать собрался подальше от стамбула, так что глядишь к появлению нового авианосца у нас и подоспеет новый канал))
    2. Шурале Онлайн
      Шурале Сегодня, 07:03
      0
      Для того и строили...
    3. Alex_59 Онлайн
      Alex_59 Сегодня, 07:07
      +1
      Цитата: ФЕОДОР
      Однако только Кузнецов , может пребывать в Чёрном море !

      И это одно из немногих морей, где авианосец совершенно не нужен.
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 05:56
    +6
    Если янки хоть как-то в чем то не плюнут в сторону России, они день зря прожили! !!
  3. Vita VKO Офлайн
    Vita VKO Сегодня, 06:06
    +6
    Со "специалистами" The National Interest соперничать трудно, но что то я не слышал, что кроме крейсера "Адмирал Кузнецов" и аналогичного китайского Ляонин есть другие авианосцы способные самостоятельно выполнять задачи по противовоздушной и противолодочной обороне.
    Кроме того, крайне сомнительно, что есть еще хоть один авианосец способный выполнять боевые задачи в северных широтах.
    Хоть я и не специалист по тактике ВМС, но даже мне очевидно, что наличие дымовой завесы при прохождении Ла-Манша и пара дежурных истребителей на взлетной полосе мера вполне оправданная.
    1. pru-pavel Онлайн
      pru-pavel Сегодня, 06:38
      +1
      Возможно что это была одна из самых мощных дымовых завес за всю историю армии и флота
  4. гильза Офлайн
    гильза Сегодня, 06:07
    +5
    н-да...ну если победить страшно,то хоть обругаем. тут разве что по прикалываться остаётся. всё в кучу ,а наверху кучи естественно "нимитц".
  5. Ванёк Онлайн
    Ванёк Сегодня, 06:09
    +1
    Лучший бой тот которого не было.

    Лучшее оружие то которое не стреляет...

    Кузнецов стреляет, но немного.

    Вывод?
  6. Кот_Кузя Онлайн
    Кот_Кузя Сегодня, 06:29
    +3
    Ну вообще-то янкесы правы, если судить объективно. У янкесов авианосцы типа "Нимиц" больше по водоизмещению более чем в полтора раза, длиннее на 30 метров, могут нести большее количество самолетов, а самое главное, янкесовские авианосцы атомные, что дает громадное преимущество по автономности плавания. Вообще не понимаю, почему "Кузнецова" не сделали атомным.
    1. Mauricio Офлайн
      Mauricio Сегодня, 06:56
      0
      Цитата: Кот_Кузя
      Вообще не понимаю, почему "Кузнецова" не сделали атомным.

      ну так проектировали то его для СССР, а там посчитали нужным в срочном порядке сократить отставание, то есть серия дешевых кораблей в кратчайшие сроки, а уж потом планировали заменить на что то получше и атомное....
      А так то да, еще та груда металлолома на сегодняшний день, американцы уже половину нового отгрохали, пока это чудо еще даже ремонтировать не закончили.
  7. ser65 Офлайн
    ser65 Сегодня, 06:50
    +2
    какой клоун сказал что "Адмирал Кузнецов" авианосец?
  8. Шурале Онлайн
    Шурале Сегодня, 07:01
    0
    Если сравнивать с авианосцами может он и не очень, но если сравнивать с крейсерами то думаю выводы будут несколько другие....
  9. Добрый молодец Онлайн
    Добрый молодец Сегодня, 07:05
    0
    Сейчас человечество активно разрабатывает технологии в которых присутствие человека не так уж и необходимо, так что возможно в ближайшее время (10-15 лет) именно такие крейсеры вооруженные помимо прочего ещё и авиацией и займут свою нишу, такой вот ренессанс авинесущего крейсера в новом обличье, где подавляющее число мест на взлётной палубе будут занимать не экипажи из людей, а беспилотные летающие аппараты, будут брать количеством ( целые рои разных размеров и назначений) . Вот такая спекуляция на тему будущего флота.
    А "Адмирал Кузнецов" отличный корабль и вполне укладывался в советскую концепцию ведения мировой войны с высокотехничными врагами в море-океане.
    Американское издание о своих ратных подвигах видимо судит по своим же фантастическим фильмам.
  10. _Kotegpushisteg_ Онлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 07:08
    0
    такие корабли без асу это просто грустно и немного смешно
  11. san4es Онлайн
    san4es Сегодня, 07:13
    0
    hi ...Наличие авианосцев – один из показателей военной мощи страны. Однако из-за высокой стоимости и дороговизны обслуживания этих кораблей их могут себе позволить лишь немногие страны. Но даже те из авианосцев, которые построены, существенно различаются по своим боевым возможностям.