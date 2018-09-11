ВЦИОМ: 85 процентов россиян считают, что защищены от терроризма
Всероссийским центром изучения общественного мнения проведён опрос на тему, касающуюся опасений среди россиян по поводу террористической угрозы. Респондентам ВЦИОМ был задан вопрос о том, насколько высокой они видят вероятность осуществления террористических актов.
Если верить представленным результатам, которые на данную минуту публикует РИА Новости, то уровень обеспокоенности в связи с возможной террористической угрозой в России упал до абсолютного минимума с 2000 года. Так, в безопасности себя ощущают 85% опрошенных.
С чем связывается рост числа россиян, уверенных в защищённости от террористической угрозы?
В комментарии ВЦИОМ говорится о том, что такое положение вещей связано в первую очередь с обстановкой в Сирийской Арабской Республике, где за последние несколько лет были уничтожены тысячи террористов, в том числе из России и стран постсоветского пространства. Эти боевики не вернутся (не просочатся) в Россию, а значит, и террористическая опасность для РФ снижена. Примерно так объясняются настроения большинства опрошенных.
Сам коэффициент безопасности для респондента строился ещё и из его отношения к способности властей защитить граждан от угроз террористического характера.
Напомним, что, по данным Организации Объединённых Наций, самая сложная обстановка в плане безопасности и угрозы терроризма на сегодняшний день в таких странах как Сирия и Афганистан.
Если верить представленным результатам, которые на данную минуту публикует РИА Новости, то уровень обеспокоенности в связи с возможной террористической угрозой в России упал до абсолютного минимума с 2000 года. Так, в безопасности себя ощущают 85% опрошенных.
С чем связывается рост числа россиян, уверенных в защищённости от террористической угрозы?
В комментарии ВЦИОМ говорится о том, что такое положение вещей связано в первую очередь с обстановкой в Сирийской Арабской Республике, где за последние несколько лет были уничтожены тысячи террористов, в том числе из России и стран постсоветского пространства. Эти боевики не вернутся (не просочатся) в Россию, а значит, и террористическая опасность для РФ снижена. Примерно так объясняются настроения большинства опрошенных.
Сам коэффициент безопасности для респондента строился ещё и из его отношения к способности властей защитить граждан от угроз террористического характера.
Напомним, что, по данным Организации Объединённых Наций, самая сложная обстановка в плане безопасности и угрозы терроризма на сегодняшний день в таких странах как Сирия и Афганистан.
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- gorodberdsk.ru
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