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ВЦИОМ: 85 процентов россиян считают, что защищены от терроризма

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Всероссийским центром изучения общественного мнения проведён опрос на тему, касающуюся опасений среди россиян по поводу террористической угрозы. Респондентам ВЦИОМ был задан вопрос о том, насколько высокой они видят вероятность осуществления террористических актов.

Если верить представленным результатам, которые на данную минуту публикует РИА Новости, то уровень обеспокоенности в связи с возможной террористической угрозой в России упал до абсолютного минимума с 2000 года. Так, в безопасности себя ощущают 85% опрошенных.

С чем связывается рост числа россиян, уверенных в защищённости от террористической угрозы?


В комментарии ВЦИОМ говорится о том, что такое положение вещей связано в первую очередь с обстановкой в Сирийской Арабской Республике, где за последние несколько лет были уничтожены тысячи террористов, в том числе из России и стран постсоветского пространства. Эти боевики не вернутся (не просочатся) в Россию, а значит, и террористическая опасность для РФ снижена. Примерно так объясняются настроения большинства опрошенных.



Сам коэффициент безопасности для респондента строился ещё и из его отношения к способности властей защитить граждан от угроз террористического характера.

Напомним, что, по данным Организации Объединённых Наций, самая сложная обстановка в плане безопасности и угрозы терроризма на сегодняшний день в таких странах как Сирия и Афганистан.
Использованы фотографии:
gorodberdsk.ru
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10 комментариев
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  1. raw174 Офлайн
    raw174 Сегодня, 06:13
    +5
    Никто не застрахован от посягательств, ни в одной стране мира, но я считаю, что наши спецслужбы и органы правопорядка работают на достойном уровне. ФСБ, Росгвардия, МВД не зря свой хлеб кушают. Плюс ко всему, наш Кавказ немного поутих, успокоился, традиционно проблемный регион.
    1. Titsen Офлайн
      Titsen Сегодня, 07:02
      +1
      А кто сейчас верит данным ВЦИОМ?

      Фейковая организация за наши с вами деньги!
    2. Сармат Саныч Онлайн
      Сармат Саныч Сегодня, 07:07
      0
      И это логично. За последние 4 года по всему миру - в Бельгии, Саудовской Аравии, Канаде, Китае, Финляндии, Израиле, Индонейзии, США, Иордании, Британии, Тайланде, Франции, Индии, Швеции, Турции, Германии, Испании, т.д. были сотни террактов. При этом в России несмотря на многократно бОльшую угрозу террактов по сравнению с Европой и Северной Америкой - за это время их было единицы, по сути лишь взрыв в питерском метро и инцеденты на Северном Кавказе(хотя и они резко пошли на спад), ВСЁ. Справедливо полагаю, что наши службы антитеррора - лучшие в мире, лишь Бог и самые компетентные сотрудники ФСБ знают сколько предотвращено, но не стоит забывать и вклад ВКС с ССО. В Сирии ими в сумме ликвидировано более 80000 бабахов, из них около шести тысяч из РФ и СНГ - безусловно сии потери ощутимо обескровили самый упоротый костяк радикалов всего СНГ. Остаётся надеяться, что и оставшиеся в САР и Ираке полетят скорым рейсом вперёд ногами к гуриям.
    3. himRa Онлайн
      himRa Сегодня, 07:13
      0
      Цитата: raw174
      Никто не застрахован от посягательств, ни в одной стране мира,

      Этт точно! Гарантии в невозможности этого события никто не даст!
      Цитата: raw174
      но я считаю, что наши спецслужбы и органы правопорядка работают на достойном уровне. ФСБ, Росгвардия, МВД не зря свой хлеб кушают.

      Могу в качестве примеров привести два случая:
      Знакомый предприниматель занимается лесом и как следствие большой оборот наличных денег...как то ему подвернулось купить десяток хороших импортных грузовиков 6х6 типа Ивек и Сканий ...
      Счета сразу арестовали по подозрению в терростической деятельности,благо чел.не глуп и есть док-ты на реальную стоимость авто...и счета разблокировали....
      Еще один случай:
      Стояла во дворе брошенная волга 31029 и ее летом облюбовали наркошы для ночевки,буквально через неделю приехали всех арестовали и нашли хозяина авто ...
      Но самое главное что сейчас существует централизованная база с годов 2003 х и все ,даже выпивохи в нее попадают! laughing и соответственно серьезную работу не получить!
      Может еще кто из форумчан меня дополнит ....
  2. ученый Офлайн
    ученый Сегодня, 06:25
    +2
    Странно, что западные политтехнологи так и не поняли закономерности отношения с Россией.
    Как только отношения России и Запада налаживают, что горбачевская перестройка, что ельцинская, экономика и армия России начинает разваливаться.
    Но стоит объявить санкции, развязать войну с использованием своих террористов, то все меняется. Начинается рост реальной экономики, развивается инфраструктура, строятся предприятия вместо торговых центров, снижается террористическая угроза.
    Если бы ВЦИОМ проводил опрос: чего россияне боятся больше всего? То почти уверен, что ответ был бы это налаживания хороших отношений с Западом.
  3. samarin1969 Онлайн
    samarin1969 Сегодня, 06:29
    +1
    Понятно, что ВЦИОМ прикрывает политику по Сирии. Но уж больно легкомысленная постановка вопроса. Ну, а если завтра пару сотен тысяч идлибовских "ребелов" объявят "лёгкой пехотой НАТО и двинут на Тартус, или перебросят на Кавказ?...Какой тогда станет "коэффициент безопасности"?...
    ВЦИОМ за немалые деньги чепухой занимается.
    1. Антилибераст Онлайн
      Антилибераст Сегодня, 06:46
      +1
      Цитата: samarin1969
      Понятно, что ВЦИОМ прикрывает политику по Сирии.

      И правильно делает. Только я бы поставил на первое место работу на Кавказе а не в Сирии, так как спецслужбы сделали невозможным существование групп и ячеек у нас дома, и вычисляются они на стадии зарождения, поэтому бабахи были вынуждены свалить из России.
      Цитата: samarin1969
      Ну, а если завтра пару сотен тысяч идлибовских "ребелов" объявят "лёгкой пехотой НАТО и двинут на Тартус

      Двинут они на тот свет.
      Цитата: samarin1969
      или перебросят на Кавказ?..

      belay Вот это вы задвинули! Самому то не смешно? Маленькие группы вычисляют и мордой в пол. Может поделитесь как можно к нам 200тыс бородачей перебросить??? Прям любопытство раздирает.
      1. samarin1969 Онлайн
        samarin1969 Сегодня, 06:57
        0
        Цитата: Антилибераст
        Может поделитесь как можно к нам 200тыс бородачей перебросить???

        Кавказ - это не только РФ, уважаемый. Создать базу в Грузии, завезти туда "стажеров" и послать их против осетин, в Абхазию,...Вы такое не допускаете?...Самое главное, что страны НАТО уже открыто "подписываются" за тех, кого вы обозначили "бородатыми". И теперь, учитывая их "неотКалиброванный" человеческий потенциал и штатовское оружие, они стали прямой угрозой России.
        1. Антилибераст Онлайн
          Антилибераст Сегодня, 07:18
          0
          Цитата: samarin1969
          Кавказ - это не только РФ, уважаемый.

          Спасибо за подсказку yes теперь знать буду, а жил кстати в Сухуми 14 лет.
          Цитата: samarin1969
          Создать базу в Грузии, завезти туда "стажеров" и послать их против осетин, в Абхазию,...

          В Абхазии наши- 7-я Краснодарская Краснознамённая орденов Кутузова и Красной Звезды военная база – в/ч 09332, дислоцируется в городах Гудаута и Очамчира Республики Абхазия. База состоит в подчинении командования Южного военного округа РФ. Так же там и ВВС в Гудаутах. Нет я такого не допускаю.
          Цитата: samarin1969
          Самое главное, что страны НАТО уже открыто "подписываются" за тех, кого вы обозначили "бородатыми".

          Они карандаш потеряют, если Грузия на такое решится, да и Грузии возможно как таковой не станет, будет большая Абхазия или Крым 2. Грузии ни кто не поможет в таком случае, во первых туда добраться надо как то, дабы оказать помощь певцам, А ВВП про Грузию вспоминает скрепя зубами.
  4. лысова Офлайн
    лысова Сегодня, 06:56
    0
    Не только работа спецов, сократила акты террора, само население давно находится в напряжении и не доверии к многому. Чуть что подозрительное, мимо глаз не проходит. Трагические уроки не проходят даром, к то му ещё способствует полит. обстановка и отношение к России.