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Решение Трампа в годовщину терактов 11 сентября

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Очередную годовщину терактов 11 сентября 2001 года в США отмечают своеобразно. Президент Дональд Трамп решил, что уровень террористической опасности в стране остаётся весьма высоким. В связи с этим Трамп подписал документ, который продлевает действие чрезвычайного положения в Соединённых Штатах ещё как минимум на год - до следующего 11 сентября (точнее - до 14 сентября, это день, когда в 2001 году режим ЧП в США был введён).

Решение Трампа в годовщину терактов 11 сентября


Нужно отметить, что продление действия чрезвычайного положения для американских властей превратилось фактически в норму всех последних лет. Причина заключается в том, что такой режим весьма удобен для Вашингтона. Он позволяет с применением жёстким мер подавлять фактически любые выступления, даже если речь идёт о митингах и протестах против произвола американской полиции.


Та же полиция США с 2001 года получила дополнительные полномочия по применению оружия и специальных средств. Это привело к резкому скачку смертей граждан США, связанных с действиями именно сотрудников полиции. В 2017 году полицейские убили в США более 1,1 тыс. человек. Если суммировать число погибших в Штатах от рук полиции за период с 11 сентября 2001 года, то оно будет в разы превышать число американцев, погибших во время террористических актов во Всемирном торговом центре и в здании Пентагона. Тогда суммарно погибли около 3 тысяч человек, ещё около 4 тысяч получили ранения.

Закон о ЧП в США даёт дополнительные полномочия и американским спецслужбам, которые уже даже и не скрывают наличия программы тотальной слежки по всему миру.

Напомним, что несколько лет назад США выдвинули претензии в адрес Саудовской Аравии по поводу ответственности за осуществление терактов, фактически обязав Эр-Рияд выплачивать миллиардные компенсации. Причиной послужили паспорта некоторых террористов. Эр-Рияд де-юре своей причастности не признал, но на заключение с США контракта по закупке американского оружия на колоссальную сумму тем не менее пошёл (после визита в Саудовскую Аравию Дональда Трампа).
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5 комментариев
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  1. Серёжа Тимофеев Онлайн
    Серёжа Тимофеев Сегодня, 06:58
    0
    Да, уж...Фейерверк Демократии - сегодня есть что отметить) Главное, что б эта демократия не полилась у нас со всех щелей, разбавленная либерализьмом, потому как там, где она прольется, уже никогда ничего не вырастет.
    1. maxim947 Офлайн
      maxim947 Сегодня, 07:01
      0
      Если что-то происходит, то нужно искать того, кому это выгодно, так и 11 сентября, данный теракт развязал окончательно руки матрасами в средней Азии и на севере Африки позволив замылить внутренние экономические проблемы, грозившие дефолтом. А схема у них одна, если проблемы с экономикой, то выход один - нужна война и чем больше, тем лучше.
      1. Shurik70 Онлайн
        Shurik70 Сегодня, 07:04
        +1
        НЕ ПОНЯЛ ... belay
        США уже 17 лет живут при Чрезвычайном Положении ???!!
  2. Комментарий был удален.
  3. oldav Онлайн
    oldav Сегодня, 07:10
    0
    Хватит эту постановку называть "терактом". В сказку про бедуинов которые стали асами авиации уже никто не верит.
  4. parusnik Онлайн
    parusnik Сегодня, 07:16
    0
    Нда, ежели повода для войны нет, его надо придумать, что было и сделано 11 сентября 2001 года...И с этого дня США воюет по всему свету...Только вот террористов меньше не становится...