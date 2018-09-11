Решение Трампа в годовщину терактов 11 сентября
Очередную годовщину терактов 11 сентября 2001 года в США отмечают своеобразно. Президент Дональд Трамп решил, что уровень террористической опасности в стране остаётся весьма высоким. В связи с этим Трамп подписал документ, который продлевает действие чрезвычайного положения в Соединённых Штатах ещё как минимум на год - до следующего 11 сентября (точнее - до 14 сентября, это день, когда в 2001 году режим ЧП в США был введён).
Нужно отметить, что продление действия чрезвычайного положения для американских властей превратилось фактически в норму всех последних лет. Причина заключается в том, что такой режим весьма удобен для Вашингтона. Он позволяет с применением жёстким мер подавлять фактически любые выступления, даже если речь идёт о митингах и протестах против произвола американской полиции.
Та же полиция США с 2001 года получила дополнительные полномочия по применению оружия и специальных средств. Это привело к резкому скачку смертей граждан США, связанных с действиями именно сотрудников полиции. В 2017 году полицейские убили в США более 1,1 тыс. человек. Если суммировать число погибших в Штатах от рук полиции за период с 11 сентября 2001 года, то оно будет в разы превышать число американцев, погибших во время террористических актов во Всемирном торговом центре и в здании Пентагона. Тогда суммарно погибли около 3 тысяч человек, ещё около 4 тысяч получили ранения.
Закон о ЧП в США даёт дополнительные полномочия и американским спецслужбам, которые уже даже и не скрывают наличия программы тотальной слежки по всему миру.
Напомним, что несколько лет назад США выдвинули претензии в адрес Саудовской Аравии по поводу ответственности за осуществление терактов, фактически обязав Эр-Рияд выплачивать миллиардные компенсации. Причиной послужили паспорта некоторых террористов. Эр-Рияд де-юре своей причастности не признал, но на заключение с США контракта по закупке американского оружия на колоссальную сумму тем не менее пошёл (после визита в Саудовскую Аравию Дональда Трампа).
Нужно отметить, что продление действия чрезвычайного положения для американских властей превратилось фактически в норму всех последних лет. Причина заключается в том, что такой режим весьма удобен для Вашингтона. Он позволяет с применением жёстким мер подавлять фактически любые выступления, даже если речь идёт о митингах и протестах против произвола американской полиции.
Та же полиция США с 2001 года получила дополнительные полномочия по применению оружия и специальных средств. Это привело к резкому скачку смертей граждан США, связанных с действиями именно сотрудников полиции. В 2017 году полицейские убили в США более 1,1 тыс. человек. Если суммировать число погибших в Штатах от рук полиции за период с 11 сентября 2001 года, то оно будет в разы превышать число американцев, погибших во время террористических актов во Всемирном торговом центре и в здании Пентагона. Тогда суммарно погибли около 3 тысяч человек, ещё около 4 тысяч получили ранения.
Закон о ЧП в США даёт дополнительные полномочия и американским спецслужбам, которые уже даже и не скрывают наличия программы тотальной слежки по всему миру.
Напомним, что несколько лет назад США выдвинули претензии в адрес Саудовской Аравии по поводу ответственности за осуществление терактов, фактически обязав Эр-Рияд выплачивать миллиардные компенсации. Причиной послужили паспорта некоторых террористов. Эр-Рияд де-юре своей причастности не признал, но на заключение с США контракта по закупке американского оружия на колоссальную сумму тем не менее пошёл (после визита в Саудовскую Аравию Дональда Трампа).
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter