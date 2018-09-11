Стартовали учения "Восток-2018". Масштаб потрясает

Всего к маневрам привлечено около 300 тыс. российских военнослужащих, более 1 тыс. самолётов, вертолётов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, бронетранспортёров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.

Для устройства полевого электроснабжения полевых подвижных пунктов управления применяются электрогенераторы ЭД-1000 и ЭД-100. Сокрытие объектов пунктов управления ведётся с применением современных средств маскировки и маскировочных комплектов МКТ4П, МКТ-4Л, МКТ-3ЛР, а также УМВ-1.