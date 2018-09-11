Стартовали учения "Восток-2018". Масштаб потрясает
В России стартовали самые масштабные со времён СССР военные учения. Речь идёт о маневрах "Восток-2018", в которых в общей сложности примут участие около 300 тысяч военнослужащих, включая контингенты из зарубежных государств (Китай, Монголия).
Из сообщения департамента информации оборонного ведомства РФ:
Из материала:
В учении задействованы органы военного управления сразу двух военных округов РФ. Это Центральный и Восточный округа. Кроме того, свою работу выполняют органы управления Северного флота ВМФ РФ, соединения ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации.
В ходе учений командиры частей и соединений отработают практику командования в условиях, максимально приближенных к боевым.
Непосредственным руководителем учений является министр обороны России Сергей Шойгу.
Маневры, масштаб которых уже сравнили с масштабом полноценной войсковой операции времён Великой Отечественной войны, проводятся в восточной части страны, включая акваторию Дальнего Востока.
Завершить учение "Восток-2018" планируется 17 сентября. В ведомстве особо подчёркивают, что о проведении маневров были предупреждены военные атташе иностранных государств.
Из сообщения департамента информации оборонного ведомства РФ:
Всего к маневрам привлечено около 300 тыс. российских военнослужащих, более 1 тыс. самолётов, вертолётов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, бронетранспортёров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.
Из материала:
Для устройства полевого электроснабжения полевых подвижных пунктов управления применяются электрогенераторы ЭД-1000 и ЭД-100. Сокрытие объектов пунктов управления ведётся с применением современных средств маскировки и маскировочных комплектов МКТ4П, МКТ-4Л, МКТ-3ЛР, а также УМВ-1.
В учении задействованы органы военного управления сразу двух военных округов РФ. Это Центральный и Восточный округа. Кроме того, свою работу выполняют органы управления Северного флота ВМФ РФ, соединения ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации.
В ходе учений командиры частей и соединений отработают практику командования в условиях, максимально приближенных к боевым.
Непосредственным руководителем учений является министр обороны России Сергей Шойгу.
Маневры, масштаб которых уже сравнили с масштабом полноценной войсковой операции времён Великой Отечественной войны, проводятся в восточной части страны, включая акваторию Дальнего Востока.
Завершить учение "Восток-2018" планируется 17 сентября. В ведомстве особо подчёркивают, что о проведении маневров были предупреждены военные атташе иностранных государств.
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