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Стартовали учения "Восток-2018". Масштаб потрясает

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В России стартовали самые масштабные со времён СССР военные учения. Речь идёт о маневрах "Восток-2018", в которых в общей сложности примут участие около 300 тысяч военнослужащих, включая контингенты из зарубежных государств (Китай, Монголия).

Из сообщения департамента информации оборонного ведомства РФ:
Всего к маневрам привлечено около 300 тыс. российских военнослужащих, более 1 тыс. самолётов, вертолётов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, бронетранспортёров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.


Из материала:

Для устройства полевого электроснабжения полевых подвижных пунктов управления применяются электрогенераторы ЭД-1000 и ЭД-100. Сокрытие объектов пунктов управления ведётся с применением современных средств маскировки и маскировочных комплектов МКТ4П, МКТ-4Л, МКТ-3ЛР, а также УМВ-1.


Стартовали учения "Восток-2018". Масштаб потрясает


В учении задействованы органы военного управления сразу двух военных округов РФ. Это Центральный и Восточный округа. Кроме того, свою работу выполняют органы управления Северного флота ВМФ РФ, соединения ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации.

В ходе учений командиры частей и соединений отработают практику командования в условиях, максимально приближенных к боевым.

Непосредственным руководителем учений является министр обороны России Сергей Шойгу.

Маневры, масштаб которых уже сравнили с масштабом полноценной войсковой операции времён Великой Отечественной войны, проводятся в восточной части страны, включая акваторию Дальнего Востока.

Завершить учение "Восток-2018" планируется 17 сентября. В ведомстве особо подчёркивают, что о проведении маневров были предупреждены военные атташе иностранных государств.
Использованы фотографии:
https://function.mil.ru
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47 комментариев
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  1. Серёжа Тимофеев Офлайн
    Серёжа Тимофеев Сегодня, 07:23
    -2
    Ну что, захватят сегодня русские Прибалтику или это на самом деле Дальневосточные учения?)
    1. Тралл Онлайн
      Тралл Сегодня, 07:27
      +39
      Цитата: Серёжа Тимофеев
      Ну что, захватят сегодня русские Прибалтику или это на самом деле Дальневосточные учения?)

      Мы вдвоем с тестем Прибалтику можем захватить в субботу после бани, если он мопед свой наконец-то починит. А надо? smile
      1. bouncyhunter Онлайн
        bouncyhunter Сегодня, 07:36
        +8
        hi
        В России стартовали самые масштабные со времён СССР военные учения

        Ну , в добрый путь - на радость нам и на страх у супостатов ! soldier
        1. cniza Офлайн
          cniza Сегодня, 08:32
          +1
          А воя сколько будет , но это их проблемы... Доброе утро всем! hi
          1. bouncyhunter Онлайн
            bouncyhunter Сегодня, 08:34
            +3
            Цитата: cniza
            А воя сколько будет

            И воя , и вони . Витя , привет ! hi
            1. cniza Офлайн
              cniza Сегодня, 08:37
              +2
              Но каждый "чих" учений , будет ими изучен до мелочей.
              1. bouncyhunter Онлайн
                bouncyhunter Сегодня, 08:38
                +3
                Да на здоровьичко ! Наблюдателей же от НАТО пригласили ? Вот пусть и набираются впечатлений . wink
                1. cniza Офлайн
                  cniza Сегодня, 08:53
                  +1
                  Они согнали все спутники , что бы рассмотреть каждый сантиметр.
                  1. bouncyhunter Онлайн
                    bouncyhunter Сегодня, 08:55
                    +4
                    Угу , и скакуасы им перехватом с российских спутников помогают . wassat
                    1. cniza Офлайн
                      cniza Сегодня, 08:58
                      +2
                      Ну да , у них специальные "водяные лупы" по слежению за нашими спутниками , перехвата всех переговоров и передаваемой информации. laughing
      2. Дирижер Офлайн
        Дирижер Сегодня, 08:25
        +1
        Не, мопед нельзя, это ж какая силища то попрет.
      3. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
        ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 08:42
        +1
        Тралл!!! lol Для вас наступила суббота, действуйте lol, только начните с Аляски!!! wassat
      4. фигвам Онлайн
        фигвам Сегодня, 09:51
        +1
        Цитата: Тралл
        Мы вдвоем с тестем Прибалтику можем захватить в субботу после бани, если он мопед свой наконец-то починит. А надо?

        Только на вас и надежда, а то вся армия на восток укатила, никакой понимаешь защиты.
      5. Ванёк Офлайн
        Ванёк Сегодня, 10:08
        0
        Цитата: Тралл
        если он мопед свой наконец-то починит.


        Что для этого необходимо? Запчасти, проводку? Что конкретно?
    2. ROSS 42 Офлайн
      ROSS 42 Сегодня, 07:29
      +1
      На фоне проведённых США бомбардировок Сирии фосфорными бомбами это самый достойный шаг. good
    3. himRa Онлайн
      himRa Сегодня, 07:31
      +3
      Считаю,что надо было проводить эти учения в декабре-январе месяце laughing
      Чтобы не оставалось иллюзий и у ,,партнеров,, и у ,,друзей,, wassat
    4. Антилибераст Офлайн
      Антилибераст Сегодня, 07:31
      +4
      Цитата: Серёжа Тимофеев
      Ну что, захватят сегодня русские Прибалтику или это на самом деле Дальневосточные учения?)

      Да Прибалтику и с Дальнего Востока захватить ни что не мешает. В маневрах будет задействован Восточный и Центральный военные округа, Северный флот, Воздушно-десантные войска, Дальняя и Военно-транспортная авиация, а также военные из Китая и Монголии. А следом не плохо было бы провести внезапные учения ПВО, ПРО и РВСН, эт амерам намек на то, что собрались по нам в Сирии ударить.
      1. igorbrsv Онлайн
        igorbrsv Сегодня, 08:21
        0
        "Захватить трибалтику". Да где они там все поместятся то?
      2. asv363 Онлайн
        asv363 Сегодня, 09:20
        0
        Цитата: Антилибераст
        А следом не плохо было бы провести внезапные учения ПВО, ПРО и РВСН, эт амерам намек на то, что собрались по нам в Сирии ударить.

        РВСН и так силы постоянной боевой готовности с ежедневными учебными пусками.
    5. Бультерьер Онлайн
      Бультерьер Сегодня, 07:32
      +6
      Судя по украинским сми это учения после которых захватят их. Их даже не смущает дальний восток где,и где они.
    6. StarOver Офлайн
      StarOver Сегодня, 08:04
      +4
      Конечно захватят. Просто с Дальнего Востока решили разгон взять. Главное потом вовремя остановиться, что бы монголы "поход к последнему морю" не повторили.
      1. Дирижер Офлайн
        Дирижер Сегодня, 08:26
        +2
        если так разгонятся то у Парижа толь остановимся, и то с трудом.
  2. просто экспл Офлайн
    просто экспл Сегодня, 07:24
    +1
    по ходу наши готовятся к крупному замесу раз к таким масштабам готовятся .
    1. Бультерьер Онлайн
      Бультерьер Сегодня, 07:35
      +3
      Да обычно такие учения это больше посыл другим. Реальная подготовка и так ведется сейчас без перерыва.
  3. Лара Крофт Онлайн
    Лара Крофт Сегодня, 07:24
    +3
    до 36 тыс. танков, бронетранспортёров и других машин

    Приврали конечно, может быть 3 600 танков и ББМ.....
    1. просто экспл Офлайн
      просто экспл Сегодня, 07:25
      +5
      на 300 тыс пехоты могут быть и 36 тыс . так как там написано "и других машин".
      ну не будет же 1 БТР или БМП на сотню человек ?
      1. Тралл Онлайн
        Тралл Сегодня, 07:30
        +4
        Легко, на те знаменитые учения Запад при СССР у нас в городе было задействовано много гражданской ведомственной техники для перевозки л/с. Это тоже вполне штатные моб. мероприятия, в которых нужна тренировка.
    2. ramzes1776 Офлайн
      ramzes1776 Сегодня, 08:03
      +1
      Техники полно нагнали. Китайцы к нам не только на бронетехнике приехали но и на вертушках прилетели...




      1. Петр1 Онлайн
        Петр1 Сегодня, 08:47
        +1
        Того и гляди всё пожрут вокруг
  4. Vard Офлайн
    Vard Сегодня, 07:53
    -3
    В конечном итоге всё определяет прокладка между рулём и сиденьем... А если у прокладки одна мысль... образно... чего оно кушать завтра будет.... то техника это груда бесполезного железа...
    1. Бультерьер Онлайн
      Бультерьер Сегодня, 08:23
      0
      Завтра кушать будет хорошо. И послезавтра тоже)
  5. arhPavel Офлайн
    arhPavel Сегодня, 08:03
    0
    Сейчас не столько вони, как в прошлом году. Они добиваются того, чего хотят. Наша армия не тренируется на направлениях ударов, а они постоянно там шкуру трут.
  6. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 08:09
    0
    Надо было бы еще паралельно на Юге с Белоруссией , Арменией и Сербией провести подобное.
    1. Бультерьер Онлайн
      Бультерьер Сегодня, 08:24
      +1
      Ага. Все округа на учения отправить) чего стесняться то))))
    2. Петр1 Онлайн
      Петр1 Сегодня, 08:40
      -7
      Цитата: Examenatornick
      Надо было бы еще паралельно на Юге с Белоруссией , Арменией и Сербией провести подобное.

      Нет ну я понимаю в СССР учения проводили,но тогда хоть на пенсии деньги были,а сейчас то хоть колом чеши, денег нету request хотя теперь можно пенсионерами учения проводить lol
  7. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 08:39
    -1
    Сейчас в мире от страха обгадятся несколько десятков журналюг из прозападных сми, и все руководство вымиратов и укроины!!!!
  8. Шептун Офлайн
    Шептун Сегодня, 08:49
    0
    "до 36 тыс. танков, бронетранспортёров и других машин" - не многовато? :)
  9. Dave36 Офлайн
    Dave36 Сегодня, 09:07
    -2
    У нас Идлиб пролетает...смысл таких учений? Бабос зарыть...Китай такой же союзник как и Турки..
  10. КОТ БАЮН Офлайн
    КОТ БАЮН Сегодня, 09:24
    +3
    Вот что замечательно в России? Захочешь провести военные учения, так сказать потренироваться, рисуй себе Европу, ну или какое-нибудь государство в натуральную величину, и тренируйся сколько влезет..... laughing
  11. Krasnodar Онлайн
    Krasnodar Сегодня, 09:26
    0
    Показывают Штатам и японцам возможности России на ДВ.
    1. Петр1 Онлайн
      Петр1 Сегодня, 09:30
      -2
      Осваивают бюджет на 2018 год.
  12. loki565 Офлайн
    loki565 Сегодня, 09:33
    -1
    Цитата: Петр1
    Цитата: Examenatornick
    Надо было бы еще паралельно на Юге с Белоруссией , Арменией и Сербией провести подобное.

    Нет ну я понимаю в СССР учения проводили,но тогда хоть на пенсии деньги были,а сейчас то хоть колом чеши, денег нету request хотя теперь можно пенсионерами учения проводить lol

    При СССР в семье в среднем было два три ребенка а сейчас куда не посмотри везде по одному максимум два. Получается один ребенок должен оплачивать пенсию своих родителей да еще хотят индексацию и повышение пенсии, это путь в никуда... У каждого должна быть только личная накопительная пенсия, сколько заработал за всю жизнь то и твое, как в США
    1. Петр1 Онлайн
      Петр1 Сегодня, 09:46
      +1
      И правильно..в древнем риме у рабов пенсия была?,а при крепостном праве в России?
      Тогда зачем сейчас её платить? laughing
      Ps.при СССР государство кормило,обучало,выделяло жилье своим гражданам и дарило всему миру безвозмездно лярдами.поэтому и рожали не боялись,а сейчас думать стали как ему жить ребенку?От сюда и проблема с демографией.Но,нефти и газа в стране стали добывать и продавать в разы больше чем при СССР.А денег нет.но вы держитесь там. lol
    2. GRF Онлайн
      GRF Сегодня, 10:22
      0
      Детишки нужны не только с эксплуататорской точки зрения...
      Построили например ГЭС и она пашет и пашет генерируя бабло, построили трансиб, порты и др предприятия, которые генерируют больше бобла чем нужно на их содержание... строились многие эти предприятия этими пенсионерами. Вот так: бабло генерируется а платить пенсионерам не надо, это ж так эффективно!
      В современном обществе кормить должны именно работающие предприятия, по возможности максимально автоматизированные...
      А потом индивидуумы представляющие государство решили что частнику бабло нужнее, и приватизировало их, а сейчас угосударства типа денег нет? Вы верните блага, что были при СССР, а потом поинтересуйтесь пенсией как в сга...
      В конце прошлого века по команде Равняйсь на сга, еле живы остались...
      Сколько сами то накопили? А есть уверенность, что после новых девяностых (попытки равнения ж остаются), булку хлеба на свои накопления сможете купить?
  13. Doliva63 Офлайн
    Doliva63 Сегодня, 09:50
    +1
    Цитата: loki565
    Цитата: Петр1
    Цитата: Examenatornick
    Надо было бы еще паралельно на Юге с Белоруссией , Арменией и Сербией провести подобное.

    Нет ну я понимаю в СССР учения проводили,но тогда хоть на пенсии деньги были,а сейчас то хоть колом чеши, денег нету request хотя теперь можно пенсионерами учения проводить lol

    При СССР в семье в среднем было два три ребенка а сейчас куда не посмотри везде по одному максимум два. Получается один ребенок должен оплачивать пенсию своих родителей да еще хотят индексацию и повышение пенсии, это путь в никуда... У каждого должна быть только личная накопительная пенсия, сколько заработал за всю жизнь то и твое, как в США

    Ну так в СССР была твёрдая уверенность в завтрашнем дне, а в РФ с этим есть проблемы, вот и рожают по минимуму.
  14. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 10:16
    0
    А слабо было телеканалам "Звезда" и "Оружие" сделать ежедневную часовую программу об этих учениях. Народ у нас любит армию и многие с удовольствием бы посмотрели, особенно работу новой техники.
  15. Корсар0304 Онлайн
    Корсар0304 Сегодня, 10:16
    0
    Масштабные учения это всегда хорошо. Особенного когда привлекаются военный других стран и не всегда русскоязычные.. Вот только вдуматься как наладить взаимодействие между русско-китайско-монгольским подразделением! Просто хотя бы чтоб собрались вовремя в нужном месте и не перестреляли друг друга ))
    А Запад пусть на какошку исходит. Тьфу на них.