Без США никак: Госдеп поддержит раскол украинской религиозной общественности
Представитель Госдепа по свободе вероисповедания Сэм Браунбэ отправился в деловое турне: с 10 по 19 сентября он посетит Украину, Польшу и Узбекистан, передает РИА Новости.
На Украине у Браунбэка особая миссия: он обсудит с правительством и религиозными деятелями «усилия по защите и продвижению религиозной свободы» в стране, говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.
В Госдепе не уточнили, будет их представитель обсуждать вопросы предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Однако время, выбранное для визита «религиозного правозащитника», говорит именно об этом.
Напомним, в пятницу Константинопольский патриархат заявил, что назначил своих экзархов в Киеве для контроля и помощи в урегулировании вопроса о предоставлении автокефалии УПЦ (экзарх – что-то вроде руководителя церковного округа за рубежом той страны, в которой находится патриархат).
По данным украинской прессы, назначенными «вселенским» патриархом экзархами являются: архиепископ Даниил Памфилийский из Соединенных Штатов и епископ Иларион Эдмонтонский из Канады.
Московский патриархат осудил данное решение Константинопольского патриарха Варфоломея, обвинив его во вторжении на каноническую территорию другой поместной церкви.
РПЦ пригрозила разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом и пригрозила крайне жестким ответом в случае предоставления УПЦ автокефалии.
Эксперты прогнозируют на Украине новый всплеск агрессивности националистических организаций, деятельность которых направлена н захват церквей и другого имущества Московского патриархата.
На Украине у Браунбэка особая миссия: он обсудит с правительством и религиозными деятелями «усилия по защите и продвижению религиозной свободы» в стране, говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.
В Госдепе не уточнили, будет их представитель обсуждать вопросы предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Однако время, выбранное для визита «религиозного правозащитника», говорит именно об этом.
Напомним, в пятницу Константинопольский патриархат заявил, что назначил своих экзархов в Киеве для контроля и помощи в урегулировании вопроса о предоставлении автокефалии УПЦ (экзарх – что-то вроде руководителя церковного округа за рубежом той страны, в которой находится патриархат).
По данным украинской прессы, назначенными «вселенским» патриархом экзархами являются: архиепископ Даниил Памфилийский из Соединенных Штатов и епископ Иларион Эдмонтонский из Канады.
Московский патриархат осудил данное решение Константинопольского патриарха Варфоломея, обвинив его во вторжении на каноническую территорию другой поместной церкви.
РПЦ пригрозила разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом и пригрозила крайне жестким ответом в случае предоставления УПЦ автокефалии.
Эксперты прогнозируют на Украине новый всплеск агрессивности националистических организаций, деятельность которых направлена н захват церквей и другого имущества Московского патриархата.
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