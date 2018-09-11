Новости

Без США никак: Госдеп поддержит раскол украинской религиозной общественности

22
Представитель Госдепа по свободе вероисповедания Сэм Браунбэ отправился в деловое турне: с 10 по 19 сентября он посетит Украину, Польшу и Узбекистан, передает РИА Новости.



На Украине у Браунбэка особая миссия: он обсудит с правительством и религиозными деятелями «усилия по защите и продвижению религиозной свободы» в стране, говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.


В Госдепе не уточнили, будет их представитель обсуждать вопросы предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Однако время, выбранное для визита «религиозного правозащитника», говорит именно об этом.

Напомним, в пятницу Константинопольский патриархат заявил, что назначил своих экзархов в Киеве для контроля и помощи в урегулировании вопроса о предоставлении автокефалии УПЦ (экзарх – что-то вроде руководителя церковного округа за рубежом той страны, в которой находится патриархат).

По данным украинской прессы, назначенными «вселенским» патриархом экзархами являются: архиепископ Даниил Памфилийский из Соединенных Штатов и епископ Иларион Эдмонтонский из Канады.

Московский патриархат осудил данное решение Константинопольского патриарха Варфоломея, обвинив его во вторжении на каноническую территорию другой поместной церкви.

РПЦ пригрозила разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом и пригрозила крайне жестким ответом в случае предоставления УПЦ автокефалии.

Эксперты прогнозируют на Украине новый всплеск агрессивности националистических организаций, деятельность которых направлена н захват церквей и другого имущества Московского патриархата.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
Мы в Яндекс Дзен
Владимир Путин провёл встречу с руководителями ведущих зарубежных информационных агентств
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

22 комментария
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. bouncyhunter Онлайн
    bouncyhunter Сегодня, 08:21
    +6
    Без США никак: Госдеп поддержит раскол украинской религиозной общественности

    Ну куда же без них . Уши-то раскола откуда растут ? Странно что ещё мелкобритые не подписались , но это вопрос времени ...
    1. Воваd Офлайн
      Воваd Сегодня, 08:34
      -6
      Но таки кажется, что государственной религией России является некое АУЕ...
      тут кое-кто может заявить о самостоятельности) Блогер, о котором лучше не говорить! ;)
      А то "засрёт" весь чат...)﻿
      1. vkl.47 Офлайн
        vkl.47 Сегодня, 08:40
        +3
        Куда то не туда тебя понесло.мы про церковь говорим.для них главное разорвать все духовные скрепы.то что строилось веками
        1. Татьяна Офлайн
          Татьяна Сегодня, 09:03
          0
          Церковные войны во всех странах исторически - давно не диковинка.
          Строятся сами церковно-религиозные - по сути, бизнес-идеологические - корпорации, как и все прочие светские бизнес-корпорации, по глобалистски сетевому принципу, т.е. переступая любые границы национальных государств. Если это, конечно, будет позволено со стороны властей национального государства - либо в результате предательства властных государственно-национальных "верхов" в стране, либо из-за установления в стране иностранного колониального режима.

          В конечном счёте исторически все религиозные войны велись и ведутся в интересах управленческой элитарно-олигархической "верхушки" любой конкретной церкви, где бы в мире она не находилась, а также в интересах прочей религиозно-чиновничьей бюрократии за своё собственное "окормление" - естественно, за счёт верующего народа.

          В результате в Украине РПЦ - со всеми её подворьями и храмами - попрут из Украины силовым путём, поскольку любой бизнес - включая и религиозный - защищается либо вооружённым путём силовыми структурами, либо за счёт коррупционного подкупа властей со стороны агрессора.

          В Константинополе тоже самое: силовые структуры в Украине и деньги от США решают всё в пользу противников РПЦ и против самой России.
          1. Govorun Офлайн
            Govorun Сегодня, 09:50
            0
            Тих-тих-тих....успокойтесь Татьяна,все хорошо,сделайте глубокий вдох и выдохните и сходите водичкой холодной умойтесь,а то явно у вас,что то закипает в голове
          2. Правдодел Онлайн
            Правдодел Сегодня, 10:19
            +1
            С введением лжепатриаршества на Украине история делает кругооборот и ситуация возвращается к временам Брестской Унии: к временам, когда на исконно православных землях Киевской Руси католики в лице иезуиты, посланные папой, пытались ввести католицизм, обратить православный народ в католичество.
            Что из этого вышло? Появились униаты, ненавидящие православных, и при поддержке поляков, захватывающие православные храмы, уничтожающие православных священников и православный народ. Как следствие, на землях нынешней Украины – Малороссии постоянно вспыхивали бунты и восстания малороссов, которые усмирялись поляками с неимоверной жестокостью. Так продолжалось до XVII в., пока при Алексее Михайловиче Тишайшем Малороссия не присоединилась к Руси. Сразу прекратилось преследование православных, были возвращены церкви, начался расцвет Малороссии.
            К слову, уния как раз была придумана потому, что православные поголовно отказывались переходить в католичество. Для обмана православного народа и принуждения к переходу в католицизм понадобились специальные меры, в которых под внешним видом, как бы сохраненного православия скрывалось хищное лицо иезуита, перекрещивающего православных в католиков: для православных ничего не изменяется, все сохраняется как и прежде, только вместо патриарха теперь - папа, сидящий в Ватикане…
            Сейчас Украина вернулась к временам до XVII в. с той лишь разницей, что место иезуитов и поляков заняли националисты-фашисты, поддерживаемые униатами, раскольниками, также ненавидящие православных, теперь москалей, как и поляки, католики во времена прошлые.
            Остроту религиозному противостоянию на Украине придает предательство константинопольского патриарха. Но здесь нет ничего необычного, история православия помнит Лионскую унию 1274 г. и Флорентийскую унию 1439 г., когда иерархи Византии ездили к папе с просьбой присоединения к католической церкви. Уния была отвергнута сначала народом Византии, а, впоследствии, и народом Московской Руси. Предательство греков – так на Руси называли священников Византии, религиозная ересь, уклонение в католицизм сподвигло Русь на введение патриаршества, что и было сделано в 1589 г., когда на Руси избрали патриархом Иова. Русь приняла на себя великий крест Господа нашего, стала Третьим Римом и 4 Риму не бывать.
            Основной вопрос: можно ли православных утопить и обратить в католичество? История показывает, что нет, это невозможно. Да, какая-то часть православного народ либо по неграмотности, либо из корыстных побуждений перейдет в раскол, но основная часть народа раскола не примет, останется в лоне матери церкви, и история будет повторяться в ключе, описанном выше: гонения на православных, убийство священников, захват храмов и т.д. К чему приведут подобные действия? История тоже указывает: Малороссия вернется в состав России, вернется на родину. Сколько для этого понадобиться времени, сказать трудно, но с учетом нарастающей деградации самой Украины, ждать, думаю, осталось не долго. Возвращение произойдет еще при этом поколении народа Украины.

            «Народ-Государство-Отечество» – вот лозунг каждого патриота России: сильное государство, сплоченный народ, процветающее в веках Отечество, которое не сломить внутренним и внешним врагам.
          3. Опер Онлайн
            Опер Сегодня, 10:30
            0
            Любая "религиозная" война имеет под собой совершенно четкую экономическую основу точнее геостратегическую! Верующим людям воевать друг с другом не за что по определению! От слова совсем! Секты и любые религиозные экстримисты к Богу отношения не имеют! Это чисто политический проект. Так же и нынешняя попытка раскола вопрос чисто политический направленный на окончательное создание из Украины антироссии! Не надо, Татьяна, все смешивать в кучу - Вера и политика понятия несопоставимого характера.
      2. Moskovit Офлайн
        Moskovit Сегодня, 08:43
        +1
        Крестится надо, когда кажется.
        1. zapfen Офлайн
          zapfen Сегодня, 09:52
          0
          А что делать евреям, мусульманам, буддистам и прочим, когда кажется?
      3. zapfen Офлайн
        zapfen Сегодня, 09:51
        +1
        Эту бы религию отделить от государства.
    2. 210окв Онлайн
      210окв Сегодня, 08:40
      +3
      Доброе утро,Паша.Раскол и заштатники-одно и тоже..
      1. bouncyhunter Онлайн
        bouncyhunter Сегодня, 08:41
        +1
        Привет , Дима ! hi Вот и я о том же . Сложно (если вообще возможно) найти в мире какую-то пакость в адрес русских из-за которой не торчали бы полосатые уши .
    3. Barzha Онлайн
      Barzha Сегодня, 09:03
      +2
      Ну куда же без них

      Разумеется! Поддержать всё, что ведёт к расколу и хаосу на территории противника, это же милое дело! А "вселенский-стамбульский" патриарх живёт на гранты госдепа. Отчего же ему не лить воду на мельницу америкосов?
  2. Olddetractor Офлайн
    Olddetractor Сегодня, 08:42
    0
    Причины скорее экономические, панда намерена присвоить имущество невесты христовой и срочно реализовать (заложить скорее всего). О другом воны как правило не думают
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 08:45
    +3
    Нам поддержать "возврат" на "историческую родину", в сша боевиков из Сирии, в том числе игиловцев и нусрочей.
    1. Татьяна Офлайн
      Татьяна Сегодня, 09:37
      +1
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Нам поддержать "возврат" на "историческую родину", в сша боевиков из Сирии, в том числе игиловцев и нусрочей.

      Трампу проблемы в США с мигрантами-мусульманами ИГИЛовского толка категорически не нужны - и Трамп своими новыми миграционными законами уже ограничил переселение мусульман-мигрантов в США со всего мира, кроме особо высококвалифицированных специалистов, а остальным он прописал полный "от ворот поворот" прямо на границе США.
  4. bessmertniy Онлайн
    bessmertniy Сегодня, 09:26
    0
    Похоже, что американцы внутриукраинский конфликт решили подогреть еще и религиозным конфликтом. Притом, что отношения между религиозными конфессиями на Украине сегодня итак далеко не гладкие. no
  5. лысова Офлайн
    лысова Сегодня, 09:32
    0
    Вот ещё два " авторитетных ", по своей наклонности к меньшинствам объявилось. Это из стран, где процветает чуть ли не поголовное сектанство - гореть им в аду.
  6. Avior Офлайн
    Avior Сегодня, 09:34
    +1
    главное не в США, а в том, сколько священников РПЦ сбежит в украинскую автокефальную церков, когда ситуация изменится на обратную- УПЦ станет законной и автокефальной, а РПЦ- раскольниками.
  7. Romario_Argo Онлайн
    Romario_Argo Сегодня, 09:35
    0
    Цель США по Украине - это вбить кол-ненависти к России - желательно лет так на 100500 (!)
  8. Ипатий Офлайн
    Ипатий Сегодня, 09:50
    0
    Всё-таки не стоило Гундяю отжимать у Варфоломея церквушку в Ницце, полюбившуюся нашими олигархами. Его жадность прийдется рахлебывать многим и долго. Автокефалию раскольники просили давно, а Константинополь сделал свой ход только сейчас.
  9. BAI Онлайн
    BAI Сегодня, 10:25
    0
    Вот если бы ситуация была зеркальной - Украина, однозначно бы заявила, что выходит из Стамбульского патриархата, если будет признана РПЦ. Если Стамбульский патриархат идет на раскол - РПЦ надо выходить из него, тем более, что РПЦ пользуется поддержкой ряда церквей - в том числе Александрийской и Иерусалимской, которые по древности равны Стамбульской.