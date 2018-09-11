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Эрдоган готов воевать за Идлиб против САА?

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Сирийская армия провела операцию против боевиков на севере провинции Латакия. Операция была связана с тем, что террористы, оккупирующие территории на севере страны, в последнее время активизировали попытки атак российской авиабазы «Хмеймим» с помощью беспилотников. Кроме того, боевики всё чаще устраивают обстрелы позиций сирийских правительственных войск. Наибольшую активность демонстрирует группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (*запрещена в РФ) совместно с так называемой «Исламской партией Туркестана»*.

САА осуществила несколько ударов по позициям террористов, нанеся тем существенный урон в живой силе и военной технике. По сообщениям сирийских СМИ, были уничтожены позиций боевиков в горной местности.

Между тем, в провинцию Идлиб продолжают стягиваться турецкие войска. Это продвижение турецких войск осуществляется на фоне резких заявлений турецкого президента.


Эрдоган готов воевать за Идлиб против САА?


В своём выступлении Эрдоган заявил, что «обращается ко всему миру с целью остановить Асада в Идлибе». По словам Эрдогана, которые публикуются в американской прессе, «если Асад не будет остановлен, всему миру придётся заплатить слишком большую цену».

Военные эксперты отмечают, что это заявление президента Турции фактически свидетельствует о том, что турецкие войска, дополнительно перебрасываемые в Идлиб, готовы вступить в прямое боестолкновение с САА в том случае, если сирийская армия начнёт наземную операцию по деоккупации провинции. При таком развитии событий дальнейший ход боевых действий в Сирии прогнозировать крайне сложно, ведь это будет означать фактическое объявление Турцией войны Сирии.
Использованы фотографии:
http://en.farsnews.com
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34 комментария
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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 08:48
    +6
    Типичный двуликий деспот, нужно было чтобы переворот в Турции удался и эрдогада как минимум низвергли! А теперь он должен в Сирии получить то за чем сунулся -многие сотни трупов своих вояк.
    1. bouncyhunter Онлайн
      bouncyhunter Сегодня, 08:53
      +8
      Витальевич hi А от него кто-то другого ждал , учитывая его мечты о новой Османской империи ? no
      1. maxim947 Офлайн
        maxim947 Сегодня, 09:18
        +6
        hi
        Эрдоган готов воевать за Идлиб против САА?

        Статья немного исказила заявления товарища Эрдогана, суть его заявлений сводились к опасением Турции в силовом решении проблемы Итлиба и вполне предсказуемым потоком беженцев на територию в т.ч. Турции, и предлагал Эрдоган, отдать Итлиб, внимание), - умеренной оппозиции, а кто стоит за этой оппозицией всем известно. В общем жук еще тот. Данные заявления по сути не снимают ответственности с Турции за двуличную политику, но искажать информацию тоже не правильно
        1. bouncyhunter Онлайн
          bouncyhunter Сегодня, 09:21
          +2
          Максим hi Спасибо за уточнения .
          Цитата: maxim947
          В общем жук еще тот

          Бесспорно .
          1. Romario_Argo Онлайн
            Romario_Argo Сегодня, 09:32
            +2
            Я лично, не думаю, что Эрдоган кинет Путина.
            Возможно тут какой то не точный перевод исказивший суть (!)
            1. maxim947 Офлайн
              maxim947 Сегодня, 09:43
              +3
              Его цитаты:
              "Мы приложим все усилия, чтобы ликвидировать все опасности и все угрозы для военной базы в Хмеймиме и для Алеппо. В этом плане я считаю, что мы можем удалить те элементы, которые беспокоят наших российских друзей и представляют угрозу Хмеймиму и Алеппо, в более далекие места", - сказал Эрдоган.

              "В этом плане хочу сказать, что этот регион можно будет контролировать при помощи умеренной оппозиции", - отметил он.

              Согласен, маловероятно, что он кинет Путина, по крайней мере в краткосрочной перспективе, но свои интересы он тоже не скрывает, зная при том, что идут они в разрез с нашими интересами.
            2. лысова Офлайн
              лысова Сегодня, 09:47
              0
              Согласен, встреча тройки была не случайной и Путин не . Интересно, как поведут себя штаты, ведь они, по тем районам хотели нанести ракетно - бомбовый удар, ну а их ракеты не совсем обладают точностью.
          2. Leeds Офлайн
            Leeds Сегодня, 09:46
            +2
            Было бы опрометчиво со стороны САА сунуться в Идлиб сейчас, ибо такая поддержка, которая будет оказана духам, может просто весь победный дух вынести вперёд ногами. Надо выждать. Пусть там змеи поживут друг с другом. Пусть их покормит Турция и цивилизованный мир и посмотрят, что такое есть общество под управлением радикальных исламистов.
            Нам достаточно масла в огонь подливать.
        2. Dashout Офлайн
          Dashout Сегодня, 09:45
          +1
          Цитата: maxim947
          hi
          Эрдоган готов воевать за Идлиб против САА?

          Статья немного исказила заявления товарища Эрдогана, суть его заявлений сводились к опасением Турции в силовом решении проблемы Итлиба и вполне предсказуемым потоком беженцев на територию в т.ч. Турции, и предлагал Эрдоган, отдать Итлиб, внимание), - умеренной оппозиции, а кто стоит за этой оппозицией всем известно. В общем жук еще тот. Данные заявления по сути не снимают ответственности с Турции за двуличную политику, но искажать информацию тоже не правильно

          Журналисты - одна из древнейших профессий! и этим все сказано...
        3. Demon_is_ada Онлайн
          Demon_is_ada Сегодня, 10:12
          +1
          Вы правы, просто дополню. Нормальные беженцы султана не пугают, вся другая территория под турецким контролем - проходной двор. А тут, даже мирняк, это семьи игилоидов под командованием американцев, где гарантии что потом они не подтащат родственничков, причем мы все это знаем laughing
          Боевиков там около 20 тысяч, и причем это выжившие - гвардия, серьезная угроза. А армия султана оказалась небоеспособна, его бравый марш закончился после потерь 50 БТТ за пару суток. Учитывая огромный авторитет армии в Турции (там всегда были только военные перевороты) и деятельность Гюлена по свержению Эрдогана в недавнем прошлом, то они не очень преданы, любой раздражитель и они ему быстренько устроят импичмент через отсечение головы... Действительно для него угроза серьезная.
          Ну и насчет оккупации... Эрдоган занял лишь те места, где живут туркоманы, они тяготеют к Турции. Попытка пойти дальше провалилась, хотя он был должен контролировать большую территорию. При любой возможности турки с радостью покинут Сирию laughing А на кой Турции несколько миллионов голодранцев? Вот пущай Асад их и кормит, а влияние на него через них же все равно будет, они будут голосовать как Эрдоган скажет.
          Восток однако laughing
    2. Pivot Онлайн
      Pivot Сегодня, 08:54
      +2
      Ну не совсем так, на его место после переворота поставили бы такого гада. Который бы жизни не нашим не сирийцам не давал
    3. Yrec Офлайн
      Yrec Сегодня, 09:48
      0
      Я думаю, что на счёт Идлиба в Тегеране договорились. Эрдоган, всего лишь, исполняет роль, которую ему там прописали. Он и так "ходит по охрененно тонкому льду", вряд ли он пойдёт на обострение с нами и с Ираном. Песня про Асада, скорее всего, информационный шум. Хотя возможны варианты.
  2. Wolf47525 Офлайн
    Wolf47525 Сегодня, 08:52
    +1
    И как будут воевать между собой союзники и партнёры России? Интересно же.
  3. Шептун Офлайн
    Шептун Сегодня, 08:53
    +1
    Как-то это не по-товарищески!
    1. NordUral Офлайн
      NordUral Сегодня, 09:09
      +2
      Серый волк ему в товарищи.
  4. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 08:57
    +1
    Да подождите еще, слова ничего не значат По делам будем смотреть.Не известно очем тройка договорилась без камер
  5. pru-pavel Онлайн
    pru-pavel Сегодня, 08:59
    -1
    Нужно ускорить поставки С-400 в Турцию.
    1. Romario_Argo Онлайн
      Romario_Argo Сегодня, 09:05
      +1
      лучше эти С-400 для Турции переадресовать в Сирию и Иран. вот смешно получится
      1. Krasnodar Онлайн
        Krasnodar Сегодня, 10:28
        0
        Цитата: Romario_Argo
        лучше эти С-400 для Турции переадресовать в Сирию и Иран. вот смешно получится

        То же самое получится. Если в первом случае доступ американцам к экспортному варианту комплекса даст Эрдоган, во втором случае С-400 (его части) отберёт Израиль. В первом случае его изучат детальней.
  6. bessmertniy Онлайн
    bessmertniy Сегодня, 08:59
    +2
    Эрдоган считает Идлиб уже турецкой вотчиной. Вероятно, в его голове все еще бродят пантурецкие плвны возрождения Османской империи. negative Может надо повторить - врезать ему по помидорам, чтобы протревзвел. wassat Я имею ввиду по экспорту овощей в РФ. hi
    1. NordUral Офлайн
      NordUral Сегодня, 09:11
      0
      Правильно, я тоже так думаю. На Балтике Польша проснулась, вспомнив о Речи Посполитой, а этот так и родился османским султаном.
  7. Krasnodar Онлайн
    Krasnodar Сегодня, 09:00
    +2
    «если Асад не будет остановлен, всему миру придётся заплатить слишком большую цену».
    Намекает, что российское вмешательство на стороне САА его не остановит и, в этом случае он рассчитывает на поддержку НАТО. Или в Тегеране ни о чем не договорились, или это такая игра трехсторонняя, или начал подлизываться к американцам после падения лиры.
  8. NordUral Офлайн
    NordUral Сегодня, 09:08
    +2
    Хороший же союзник у Путина. Давно твержу со своего пенька - икнется нам дружба (за наш же счет народный) с этим недоделанным султаном.
    1. Бультерьер Онлайн
      Бультерьер Сегодня, 09:20
      +2
      Его союзником кто то называл?)
    2. Krasnodar Онлайн
      Krasnodar Сегодня, 09:21
      0
      Цитата: NordUral
      Хороший же союзник у Путина. Давно твержу со своего пенька - икнется нам дружба (за наш же счет народный) с этим недоделанным султаном.

      Не союзник. Сильный игрок в регионе, с которым предпочительней договориться по хорошему.
  9. Dave36 Офлайн
    Dave36 Сегодня, 09:10
    0
    У нас все меньше условий для маневра.. Может сегодня совбез ООН отклонит наши предложения по Идлибу и мы соскочим...лучше бы соскочили...не хочу что бы наши мечи погибали за пустыню...
    1. Бультерьер Онлайн
      Бультерьер Сегодня, 09:27
      0
      Да какие маневры? Эрдогану своих проблемм хватает с курдами. Идлиб его именно беженцами тревожит,ну еще тем что отступать оттуда будут в сторону его границ бородатые. А то что он говорит,не отличается от того, что было в 14-15 годах. Опять беженцами Европу пугает,денег будет требовать. Атаковать сирийскую армию он даже в бредовом состоянии не станет. Ему сейчас на фоне всех своих неприятностей, в драку с Москвой только осталось вступить) он защищает свои интересы. Мы свои. Иран свои. Все самое паршивое начнется после освобождения Идлиба. Все начнут рвать одеяло на себя,кто больше сделал,кому что достанется.
      1. Dave36 Офлайн
        Dave36 Сегодня, 09:30
        -1
        Сирийцы постоянно заявляют о освобождении всей территории. Касаемо турок..приземлили два наших самолета, один офф...другой через прокси...и сделают это если понадобится снова...
        1. Бультерьер Онлайн
          Бультерьер Сегодня, 09:39
          0
          Сделав что то подобное,на фоне терок с Европой и штатами, получив еще и нас во враги,Эрдогану станет,скажем мягко очень бо бо. Он на это не пойдет. Он не глупый . Просто надо понимать всем,что у него там свои интересы. Зря, что ли они все время с Путиным встречаются? Договорятся там все.
          1. Dave36 Офлайн
            Dave36 Сегодня, 10:11
            0
            Это в конце концов его проблемы и он их решит...причем без особых проблем.. Откажется от с400, по сути приговорил турецкий поток...Меркель пообещает лояльность...перестанет требовать выдачу Гюлена...ему есть что предложить Западу
  10. faiver Онлайн
    faiver Сегодня, 09:14
    0
    ну и что за хрень происходит?
  11. друг зверей Офлайн
    друг зверей Сегодня, 09:26
    0
    Возможно, Турция будет выдавливать аннусру с севера и занимать какие-то оговоренные территории. Но что-то подсказывает, что произойдет массовый переход джихадистов на сторону "умеренных". И внезапно окажется, что аннусра испарилась за несколько дней.
  12. Улиточник N9 Офлайн
    Улиточник N9 Сегодня, 10:26
    0
    Самая большая ошибка ВВП была-спасать Эрдогана во время переворота. Если бы его тогда убрали, то Турция погрузилась бы в "оранжевую революцию", которая закончилась бы или новым приходом военных или всеобщим гражданским хаосом в котором туркам, точно было бы не до Сирии. Так, что сейчас мы пожинает плоды очередного ХПП... Это тупик из которого для ВВП нет выхода. Нужно теперь валить Эрдогана, но теперь это, после того, как он укрепил свое положение в Турции в ее вооруженных силах, крайне трудно сделать. Придется Сирию делить.
  13. Livonetc Онлайн
    Livonetc Сегодня, 10:27
    0
    Традиционный восточный торг и лай на караван.
    Однозначно сторгуются.