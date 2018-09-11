Эрдоган готов воевать за Идлиб против САА?

Сирийская армия провела операцию против боевиков на севере провинции Латакия. Операция была связана с тем, что террористы, оккупирующие территории на севере страны, в последнее время активизировали попытки атак российской авиабазы «Хмеймим» с помощью беспилотников. Кроме того, боевики всё чаще устраивают обстрелы позиций сирийских правительственных войск. Наибольшую активность демонстрирует группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (*запрещена в РФ) совместно с так называемой «Исламской партией Туркестана»*.САА осуществила несколько ударов по позициям террористов, нанеся тем существенный урон в живой силе и военной технике. По сообщениям сирийских СМИ, были уничтожены позиций боевиков в горной местности.Между тем, в провинцию Идлиб продолжают стягиваться турецкие войска. Это продвижение турецких войск осуществляется на фоне резких заявлений турецкого президента.В своём выступлении Эрдоган заявил, что «обращается ко всему миру с целью остановить Асада в Идлибе». По словам Эрдогана, которые публикуются в американской прессе, «если Асад не будет остановлен, всему миру придётся заплатить слишком большую цену».Военные эксперты отмечают, что это заявление президента Турции фактически свидетельствует о том, что турецкие войска, дополнительно перебрасываемые в Идлиб, готовы вступить в прямое боестолкновение с САА в том случае, если сирийская армия начнёт наземную операцию по деоккупации провинции. При таком развитии событий дальнейший ход боевых действий в Сирии прогнозировать крайне сложно, ведь это будет означать фактическое объявление Турцией войны Сирии.