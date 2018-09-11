На поезде из Сеула до Москвы – мечта всего корейского народа

Очень надеюсь, что будет исполнена мечта нашего лидера Мун Чжэ Ина и всего корейского народа: железные дороги Юга и Севера будут соединены и можно будет из Сеула доехать на поезде до Москвы или Петербурга,

Проект по объединению железнодорожных веток всего Корейского полуострова в единую сеть и соединение этой сети с российским Транссибом должен воплотиться в жизнь как можно скорее, передает ТАСС заявление депутата парламента РК Сон Ён Гиля.Ранее Ён Гиль возглавлял Комитет по северному экономическому сотрудничеству. Сейчас он находится во Владивостоке на Восточном экономическом форуме.По его словам, ситуация в сфере безопасности на полуострове и отношения между Сеулом и Пхеньяном за последние месяцы значительно улучшились. В связи с этим, депутат призвал бизнесменов двух стран активизировать усилия по реализации проекта соединения железных дорог.сказал Гиль.Он отметил, что на полуострове сегодня воцарился период «надежд и мира», и многие компании в РК сформировали отделы, отвечающие за сотрудничество с северными территориями, в том числе с Россией. В первую очередь надежды возлагаются на развитие и реализацию проектов в области железнодорожного транспорта, перерабатывающей промышленности и инфраструктуры.Депутат также подчеркнул, что Сеул прикладывает усилия для развития инновационных сфер, а также оказывает помощь предпринимателям, принявшим решение о выходе на российский рынок. Он выразил надежду на создание новых проектов, направленных на развитие экономических отношений между Республикой Корея и Российской Федерацией.Работа Восточного экономического форума во Владивостоке продлится до 13 сентября.