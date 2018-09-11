Новости

На поезде из Сеула до Москвы – мечта всего корейского народа

26
Проект по объединению железнодорожных веток всего Корейского полуострова в единую сеть и соединение этой сети с российским Транссибом должен воплотиться в жизнь как можно скорее, передает ТАСС заявление депутата парламента РК Сон Ён Гиля.



Ранее Ён Гиль возглавлял Комитет по северному экономическому сотрудничеству. Сейчас он находится во Владивостоке на Восточном экономическом форуме.


По его словам, ситуация в сфере безопасности на полуострове и отношения между Сеулом и Пхеньяном за последние месяцы значительно улучшились. В связи с этим, депутат призвал бизнесменов двух стран активизировать усилия по реализации проекта соединения железных дорог.

Очень надеюсь, что будет исполнена мечта нашего лидера Мун Чжэ Ина и всего корейского народа: железные дороги Юга и Севера будут соединены и можно будет из Сеула доехать на поезде до Москвы или Петербурга,
сказал Гиль.

Он отметил, что на полуострове сегодня воцарился период «надежд и мира», и многие компании в РК сформировали отделы, отвечающие за сотрудничество с северными территориями, в том числе с Россией. В первую очередь надежды возлагаются на развитие и реализацию проектов в области железнодорожного транспорта, перерабатывающей промышленности и инфраструктуры.

Депутат также подчеркнул, что Сеул прикладывает усилия для развития инновационных сфер, а также оказывает помощь предпринимателям, принявшим решение о выходе на российский рынок. Он выразил надежду на создание новых проектов, направленных на развитие экономических отношений между Республикой Корея и Российской Федерацией.

Работа Восточного экономического форума во Владивостоке продлится до 13 сентября.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org
Мы в Яндекс Дзен
Владимир Путин провёл встречу с руководителями ведущих зарубежных информационных агентств
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

26 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. bouncyhunter Онлайн
    bouncyhunter Сегодня, 09:03
    +2
    железные дороги Юга и Севера будут соединены и можно будет из Сеула доехать на поезде до Москвы или Петербурга

    А ширина колеи в России и обеих Кореях совпадают ? Или вагоны будут переобувать на переходах , как у нас в Бресте ? what
    1. мордвин 3 Офлайн
      мордвин 3 Сегодня, 09:06
      +3
      Цитата: bouncyhunter
      А ширина колеи в России и обеих Кореях совпадают ?

      Да вроде как совпадают.
      Цитата: bouncyhunter
      Или вагоны будут переобувать на переходах , как у нас в Бресте ?
      Ответить

      Чтой то не понял, у вас что узколейка?
      1. bouncyhunter Онлайн
        bouncyhunter Сегодня, 09:12
        +2
        Володя , привет ! hi
        Цитата: мордвин 3
        Чтой то не понял, у вас что узколейка?

        У нас колея шире , чем в Европе , потому в Бресте вагоны переобувают .
        1. мордвин 3 Офлайн
          мордвин 3 Сегодня, 09:16
          +2
          День добрый. А как переобувают? Вот не понимаю немного.
          1. bouncyhunter Онлайн
            bouncyhunter Сегодня, 09:19
            +4
            На спецдомкратах поднимают вагон и меняют колёсные тележки .
            1. мордвин 3 Офлайн
              мордвин 3 Сегодня, 09:35
              +1
              Я это... У нас есть детская ж. дорога. Ну и я как то туда записался. Пару тетрадок нарисовал, да и свалил оттудова.
              1. bouncyhunter Онлайн
                bouncyhunter Сегодня, 09:38
                +2
                А чё так - не понравилось ? В Минске бывал на детской ЖД - классно !
          2. Хагалаз Офлайн
            Хагалаз Сегодня, 09:26
            0
            Состав приподнимают, широкие колёсные пары откатывают и подкатывают узкие колёсные пары.
      2. faiver Онлайн
        faiver Сегодня, 09:17
        0
        брест конечная точка с российской шириной ж/д, дальше идет европейская ширина
    2. Chertt Офлайн
      Chertt Сегодня, 09:27
      +2
      Цитата: bouncyhunter
      А ширина колеи в России и обеих Кореях совпадают

      К сожалению не совпадают. В Кореях европейская колея -143,5 см. Но важно другое, если возможен проект с жд. , то и газопровод Россия -Ю.Корея становится делом времени. А это кроме прямой экономической прибыли, даст России рычаг влияния на "потенциального гегемона" Китай
    3. Лара Крофт Офлайн
      Лара Крофт Сегодня, 10:05
      +1
      Цитата: bouncyhunter
      железные дороги Юга и Севера будут соединены и можно будет из Сеула доехать на поезде до Москвы или Петербурга

      А ширина колеи в России и обеих Кореях совпадают ? Или вагоны будут переобувать на переходах , как у нас в Бресте ? what

      Бывает и совмещенная колея, как это сделала РФ при модернизации железных дорог в КНДР

  2. Кот_Кузя Офлайн
    Кот_Кузя Сегодня, 09:05
    0
    А колея в Южной Корее разве не европейская?
    1. faiver Онлайн
      faiver Сегодня, 09:16
      0
      не удивлюсь если наши еще в царские времена там ж/д строили...
      1. НасРать Онлайн
        НасРать Сегодня, 09:18
        0
        там европейская ширина колеи, в основе..1435мм, против нашей 1520мм
    2. Minus Офлайн
      Minus Сегодня, 09:20
      +1
      Европейская у них. В прочем как и в основном в северной. Но в северной существуют совмещённые участки 1435/1520 мм
      1. demo Онлайн
        demo Сегодня, 09:44
        +1
        Есть модель тележек которые имеют раздвижные оси.
        Нужен только плавный переход с узкой колеи на широкую и наоборот.
        Тогда и тележки менять не надо.
  3. bessmertniy Онлайн
    bessmertniy Сегодня, 09:13
    +1
    В принципе железнодорожное сообщение КНДР и РФ через Приморье есть. И, если объединятся железные дороги КНДР и РК, то проблем нет для каждого корейца доехать до Москвы, а то и через нее в Европу. Думаю, что правильнее было бы поставить вопрос о скорости такого путешествия. Пока нет скоростной дороги, оно длится около семи суток только по российской территории. Поэтому было бы ценнее, если с участием корейских государств Транссиб был бы перестроен под высокоскоростную магистраль. Подобный проект, который начат с Китаем, сегодня практически не учитывает интересов корейских государств в скоростном железнодорожном сообщении с Европой и Японии. И в этом отношении есть резон развивать альтернативный проект. Кстати, с этими же государствами можно рассматривать вопрос строительства скоростной железной дороги, соединяющей Дальний Восток и Северо-Американский континент через пролив Дежнева. Кстати, к этой идее неравнодушны китайцы, но замахнуться на такой проект они пока не решились. hi
    1. himRa Онлайн
      himRa Сегодня, 10:06
      0
      Да есть,но ветка еще из 50х годов СССР и с тех пор не ремонтировалась


      Проект моста между Россией и США тоже рассматривался неоднократно

      От себя добавлю что я сторонник тоннеля по этому участку так как условия строительства наземного очень тяжелые
    2. ghby Онлайн
      ghby Сегодня, 10:17
      0
      Цитата: bessmertniy
      Думаю, что правильнее было бы поставить вопрос о скорости такого путешествия. Пока нет скоростной дороги, оно длится около семи суток только по российской территории.

      грузу по сути все равно сколько он едет, а он в данном железнодорожном сообщении будет превалировать и главенствовать над простыми гражданами. В принципе для него все это и затеяно.
  4. Yrec Офлайн
    Yrec Сегодня, 09:39
    +1
    Как говорится: "с таким хлебалом, да медку бы навернуть!" Было бы отлично такой проект запилить, вкупе с газовой трубой в РК по территории СК. НО. РК, фактически, находится под военной и политической оккупацией США. А эти товарисчи такого не допустят не в коем случае.
    1. мыслитель Офлайн
      мыслитель Сегодня, 10:05
      0
      Вот и я хотел сказать - "а баба яга против!"
      Командование ООН, которое возглавляет американский генерал, не дало Южной и Северной Кореей провести совместное обследование железных дорог КНДР, запретив пересечение границы южнокорейскому поезду.

      https://rg.ru/2018/08/30/ssha-zapretili-seulu-i-phenianu-sotrudnichestvo-v-zheleznodorozhnyh-proektah.html
  5. Dashout Офлайн
    Dashout Сегодня, 09:40
    +1
    Здорово! Классная дорога будет!
  6. demo Онлайн
    demo Сегодня, 09:41
    0
    Дело это нужное.
    Пусть строят.
    Думаю что не за горами тот момент, когда будет озвучена вековая мечта японского народа проехать на поезде от Токио до Лиссабона.
    1. Лара Крофт Офлайн
      Лара Крофт Сегодня, 10:09
      0
      Цитата: demo
      Думаю что не за горами тот момент, когда будет озвучена вековая мечта японского народа проехать на поезде от Токио до Лиссабона.

      А нам какое дело до японской мечты?
      1. demo Онлайн
        demo Сегодня, 10:19
        0
        Самое прямое.
        Чем меньше вокруг России негативной информации, черпаемой из СМИ, тем лучше для нас.
        А как рядовой обыватель может понять - где белое, а где черное?
        Только в том случае, если видит своими глазами. И сравнивает с навязываемой точкой зрения.
        Как-то так.
  7. R.L. Онлайн
    R.L. Сегодня, 10:20
    -1
    Отличное название для статьи! Тут много разного можно напридумывать! "На поезде из Сеула до Москвы – мечта всего корейского народа"
    Во-первых: По пути все сбегут в поисках еды. Во вторых: Ким сбежит из собственной страны, чтобы в живых остаться, а то там такой "коммунизм", что только руководство "равны", а остальные запуганные рабы. Да и не только там.
    Мог бы и продолжать, но кто там не был, тот не поймёт. Разговор с горожанином только под дозором "человека в штатском".