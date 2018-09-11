Новости

Улыбчивые лица "Нафтогаза". Компания предлагает продать ГТС Украины Западу

21
Правление украинской компании «Нафтогаз» обратилось с письмом к главе правительства страны Владимиру Гройсману. Причиной обращения стало то, что уже в следующем году Украина может попрощаться со статусом транзитёра российского газа в Европу или, по меньшей мере, потерять существенную долю такого транзита. Дело в том, что в 2019 году истекает срок соглашения с РФ по поводу поставок российского газа как на саму Украину, так и через территорию Украины в страны Европейского союза.

Исполняющий обязанности председателя правления «Нафтогаза» Сергей Коновец просит Гройсмана рассмотреть возможность продажи крупной части актива украинской компании в зарубежные руки. Так, продать предлагается 49% в «нафтогазовском» уставном капитале. Такая сделка оценивается примерно в 7 млрд долларов.

В «Нафтогазе» не скрывают своей главной цели: сохранить транзит российского газа через территорию Украины любой ценой – даже если сам «Нафтогаз» попрощается с крупным пакетом акций, а соответственно – и с половиной ожидаемой прибыли.


В письме говорится о том, что такое предложение стоит вынести на обсуждение СНБО (Совета нацбезопасности и обороны страны).

Примечательно, что сама продажа газотранспортной системы Украины зарубежным компаниям ранее была невозможна. Но после прихода к власти откровенных ставленников Запада в Киеве (в 2014) был принят закон, разрешающий продажу ГТС в руки либо американцев, либо европейцев. При этом документ прописывает, что западные «партнёры» могут получить доступ не только к магистральному газопроводу, но и к подземным хранилищам.

Улыбчивые лица "Нафтогаза". Компания предлагает продать ГТС Украины Западу

Коновец - слева внизу


Судя по довольным лицам руководства "Нафтогаза", надежда на западных партнёров и сохранение российского транзита, остаётся.
Использованы фотографии:
http://www.naftogaz.com
Мы в Яндекс Дзен
Владимир Путин провёл встречу с руководителями ведущих зарубежных информационных агентств
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

21 комментарий
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. bessmertniy Онлайн
    bessmertniy Сегодня, 09:21
    +2
    Напрасно они улыбаются. Цена этим активам в настоящее время - копейка, поскольку гарантий, что газ по этой системе будет ходить, кроме России никто дать не может. А насколько я помню, никто из руководства РФ и тот же Миллер пока не давали никаких таких гарантий. Правда, есть другой вариант, когда Украина просто передает эту сеть Газпрому на условиях сохранения транзита. Думаю, что подобное будет взаимовыгодно. И как-то должна будет исчезнуть проблема несанкционированного отсоса транзитного газа из системы, что давно шокирует поставщика. negative
    1. Gary Zucker Офлайн
      Gary Zucker Сегодня, 09:32
      +6
      Не нужно оно "Газпрому". Во-первых, всегда будет угроза национализации, во-вторых, там все изношено на 99%, проще новое сделать, что собственно уже. В-третьих, на охрану придется частную армию нанимать, кому оно надо.
    2. Бультерьер Онлайн
      Бультерьер Сегодня, 09:33
      0
      Там дело не в транзите газа,а втом, что этот газопровод надо модернезировать,ремонтировать. Даже если купить этот пакет,кто в это вкладываться будет? Даже с точки зрения заработать на транзите,купив этот пакет профита нет вообще. Если СП2 запустят, то еще и их трубу оставят это получится, что Газпром тупо нарастил поставки газа?)
    3. Yrec Офлайн
      Yrec Сегодня, 09:34
      +1
      Не согласен. Если продажа ГТС на Запад осуществится, транзит нашего газа через неё в каком-то объёме сохранится. Т.к. новые владельцы будут обеспечивать гарантию того, что газ тырить не будут и транзитные контракты будут не с Украиной. Да и СП-2 с этой стороны будет прикрыт от спекуляций и санкций. Передача в каком-то виде ГТС Газпрому при текущей коньюктуре крайне маловероятна. Россия-Украина-взаимовыгодно пока невозможно.
      1. kapitan92 Онлайн
        kapitan92 Сегодня, 10:07
        0
        Цитата: Yrec
        Не согласен

        И это правильно. good
        Цитата: Yrec
        Если продажа ГТС на Запад осуществится, транзит нашего газа через неё в каком-то объёме сохранится.

        Даже если продажи не будет, транзит все равно сохранится в пределах 10-15млрд. кубов в год, до 2022г.
        Газпром будет вынужден выполнять контрактные обязательства перед ЕС. Только ввод второй нитки СП 2 в Германию и "Турецкого потока", через Грецию или Болгарию в Центральную Европу, позволит полностью лишить окраину транзита.
        Цитата: Yrec
        Т.к. новые владельцы будут обеспечивать гарантию того, что газ тырить не будут и транзитные контракты будут не с Украиной.

        До новых владельцев, как до луны пока. Цена на ГТС явно завышена и если учитывать вклад в модернизацию, которая необходима, найти покупателя будет крайне сложно. "Нафтогаз" имеет желание продать 49% акций, оставив у себя контрольный пакет.
        Цитата: Yrec
        Передача в каком-то виде ГТС Газпрому при текущей коньюктуре крайне маловероятна

        А зачем нам это нужно? При хунтятах это просто фантастика!
        Чтобы ГТС себя окупал необходимо прокачивать 50-60 млрд. кубов в год. В ЕС это прекрасно понимают. Считать они умеют, а вот "сдавать" газ в ЕС на границе с окраиной, было бы интересно, ибо все риски транзита и отбора ложились бы на европейцев и хунтят. hi
    4. vkl.47 Офлайн
      vkl.47 Сегодня, 09:34
      0
      С лева вверху кофтун славик.а под ним витас
    5. demo Онлайн
      demo Сегодня, 09:50
      +3
      И как-то должна будет исчезнуть проблема несанкционированного отсоса транзитного газа из системы, что давно шокирует поставщика.
      И как она сможет исчезнуть?
      Только в одном случае такое исполнимо - должен исчезнуть народ-жулик.
    6. BAI Онлайн
      BAI Сегодня, 10:06
      0
      гарантий, что газ по этой системе будет ходить, кроме России никто дать не может.

      Гарантии уже даны. Договор на поставку газа в Словению уже заключен. И другого маршрута нет.
  2. solzh Онлайн
    solzh Сегодня, 09:22
    +5
    Какая разница, кому будет принадлежать Нафтогаз? Украина как воровала газ, так и будет воровать газ, в не зависимости от того, кто владеет нафтогазом.
    1. bouncyhunter Онлайн
      bouncyhunter Сегодня, 09:26
      +2
      Конечно будет ! И тут возникает логичный вопрос : а оно Европе надо ? Или чисто по команде из-за лужи , себе в убыток и "назло" России купят ? request
      1. КОТ БАЮН Офлайн
        КОТ БАЮН Сегодня, 10:04
        +1
        Приветствую, Паша.
        а оно Европе надо?

        Не сильно то и надо... Но вполне могут прикупить за копейки. И на кабальнейших условиях. Все ж зависит от стоимости...
        1. bouncyhunter Онлайн
          bouncyhunter Сегодня, 10:08
          0
          Вася , привет ! hi
          Цитата: КОТ БАЮН
          Все ж зависит от стоимости...

          Свидомые 7 лярдов убитых енотов хотять . Но "хотеть" не значит "получить" . wink
    2. DeRune Офлайн
      DeRune Сегодня, 09:29
      0
      Особенность национальной политики и экономики же.
  3. Бэре Онлайн
    Бэре Сегодня, 09:34
    +2
    Коболев Андрей Владимирович 1978 г.р. - глава управления нак нафтогаз Украины, снизу спарва, получает заработную плату чуть ниже 2 000 000 грн., в рублях примерно 4 884 360. Вот так жируют сволочи. При том всём, что минимальная пенсия простого человека 1. 400 грн. примерно 3419 руб..
  4. просто экспл Офлайн
    просто экспл Сегодня, 09:36
    +3
    а каклам лишь бы продать .
    построить они ничего не могут .
    как они блеяли на крымский мост что кaцапы тупые они ничего не могут, они вата и ни на что не способны , то ли дело каклы , они европеи и могут ого го , а если захотят то могут и воооооо , поэтому у них мост через Днепр в центре Куева как стоял так и стоит , ибо каклы реально многое могут , могут недостраивать мост , они могут приостановить строительство , они могут положить на стройку прибор и я не про научный прибор , они могут забыть про куевский мост , в общем они многое с этим мостом могут сделать , не то что кляты мацкали , те могут только одно - строить до конца .
  5. olgen Офлайн
    olgen Сегодня, 09:46
    +2
    никому в европе эта ржавая труба не нужна с ней толкогеморой один будет laughing
  6. demo Онлайн
    demo Сегодня, 09:48
    +2
    При отсутствии транзита газа из России в Европу, назначение украинской ГТС - пункт приема металлолома.
  7. КОТ БАЮН Офлайн
    КОТ БАЮН Сегодня, 10:01
    0
    продать предлагается 49% в «нафтогазовском» уставном капитале

    Честно сказать - дохленький актив. Россия предлагала купить трубу - крутили попами, пытались выдурить побольше.... Теперь поздно.... Но в любом случае, продажа трубы, это единственный разумный вариант в этой ситуации.... Хотя и не выгодный теперь.
  8. Ирек Офлайн
    Ирек Сегодня, 10:01
    +1
    В 20-ом году в Китай на металлолом.
  9. alstr Офлайн
    alstr Сегодня, 10:02
    0
    Тот который снизу справа очень на Чубайса смахивает.
    Видимо последствия для Украины будут такими же.
  10. BAI Онлайн
    BAI Сегодня, 10:04
    0
    Объявлено уже было - транзит остается. В меньших объемах, но будет. Весь вопрос - в объемах. При незначительных объемах (кажется, меньше 10 млрд кубов) украинская ГТС будет просто убыточна.