Улыбчивые лица "Нафтогаза". Компания предлагает продать ГТС Украины Западу

Коновец - слева внизу

Правление украинской компании «Нафтогаз» обратилось с письмом к главе правительства страны Владимиру Гройсману. Причиной обращения стало то, что уже в следующем году Украина может попрощаться со статусом транзитёра российского газа в Европу или, по меньшей мере, потерять существенную долю такого транзита. Дело в том, что в 2019 году истекает срок соглашения с РФ по поводу поставок российского газа как на саму Украину, так и через территорию Украины в страны Европейского союза.Исполняющий обязанности председателя правления «Нафтогаза» Сергей Коновец просит Гройсмана рассмотреть возможность продажи крупной части актива украинской компании в зарубежные руки. Так, продать предлагается 49% в «нафтогазовском» уставном капитале. Такая сделка оценивается примерно в 7 млрд долларов.В «Нафтогазе» не скрывают своей главной цели: сохранить транзит российского газа через территорию Украины любой ценой – даже если сам «Нафтогаз» попрощается с крупным пакетом акций, а соответственно – и с половиной ожидаемой прибыли.В письме говорится о том, что такое предложение стоит вынести на обсуждение СНБО (Совета нацбезопасности и обороны страны).Примечательно, что сама продажа газотранспортной системы Украины зарубежным компаниям ранее была невозможна. Но после прихода к власти откровенных ставленников Запада в Киеве (в 2014) был принят закон, разрешающий продажу ГТС в руки либо американцев, либо европейцев. При этом документ прописывает, что западные «партнёры» могут получить доступ не только к магистральному газопроводу, но и к подземным хранилищам.Судя по довольным лицам руководства "Нафтогаза", надежда на западных партнёров и сохранение российского транзита, остаётся.