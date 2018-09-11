Латвийские военные опять "обнаружили" российскую подводную лодку

Латвийские Национальные вооруженные силы в очередной раз заметили у своих границ российскую подводную лодку, о чем не преминули сообщить на своей странице в социальной сети Twitter. Сообщается, что российская субмарина "Дмитров" класса Kilo в понедельник была замечена в эксклюзивной экономической зоне Латвии, в трех морских милях от территориальных вод государства.По заявлению латвийских военных, одной российской подводной лодкой в понедельник дело не ограничилось. До этого в воскресенье бдительные военнослужащие латвийской армии разглядели в 12 морских милях от территориальных вод страны корабль снабжения "Иргиз", а в субботу были зафиксированы полеты над нейтральными водами Балтийского моря российских самолетов Ан-26 и Ан-12. Правда их зафиксировал патрульный самолет НАТО, но сообщили то латвийцы. До этого НВС Латвии обнаружили 5 сентября два самолета Ил-76, а также Ан-26 и Ан-12, а в 7,5 морских милей от территориальных вод государства, был обнаружен российский военный корабль "Академик Семинихин".Стоит отметить, что латвийские военные скрупулезно фиксируют все пролеты и прохождения российской авиации и кораблей и судов, которые оказываются в пределах их границы, после чего обязательно сообщают о своих "находках". По данным оборонного ведомства Латвии, российские военные корабли и самолеты регулярно появляются у границ республики.Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов и походы кораблей выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами, не нарушая границ других государств