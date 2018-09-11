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Латвийские военные опять "обнаружили" российскую подводную лодку

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Латвийские Национальные вооруженные силы в очередной раз заметили у своих границ российскую подводную лодку, о чем не преминули сообщить на своей странице в социальной сети Twitter. Сообщается, что российская субмарина "Дмитров" класса Kilo в понедельник была замечена в эксклюзивной экономической зоне Латвии, в трех морских милях от территориальных вод государства.

Латвийские военные опять "обнаружили" российскую подводную лодку


По заявлению латвийских военных, одной российской подводной лодкой в понедельник дело не ограничилось. До этого в воскресенье бдительные военнослужащие латвийской армии разглядели в 12 морских милях от территориальных вод страны корабль снабжения "Иргиз", а в субботу были зафиксированы полеты над нейтральными водами Балтийского моря российских самолетов Ан-26 и Ан-12. Правда их зафиксировал патрульный самолет НАТО, но сообщили то латвийцы. До этого НВС Латвии обнаружили 5 сентября два самолета Ил-76, а также Ан-26 и Ан-12, а в 7,5 морских милей от территориальных вод государства, был обнаружен российский военный корабль "Академик Семинихин".


Стоит отметить, что латвийские военные скрупулезно фиксируют все пролеты и прохождения российской авиации и кораблей и судов, которые оказываются в пределах их границы, после чего обязательно сообщают о своих "находках". По данным оборонного ведомства Латвии, российские военные корабли и самолеты регулярно появляются у границ республики.

Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов и походы кораблей выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами, не нарушая границ других государств
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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9 комментариев
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  1. Rusland Офлайн
    Rusland Сегодня, 09:45
    +1
    Как китайцы, только на берегу моря. smile
    1. bouncyhunter Онлайн
      bouncyhunter Сегодня, 09:57
      0
      hi Латышам только повод дай о себе напомнить , а уж если он ещё и с русскими связан ... winked
  2. К-50 Офлайн
    К-50 Сегодня, 09:47
    +2
    Латвийские военные опять "обнаружили" российскую подводную лодку

    Неужели шпроты ела? belay
  3. Тот же ЛЕХА Офлайн
    Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:47
    0
    Как член НАТО Латвия будет вести слежение за всем что связано с Россией и если еще прибавить к этому их вечную русофобию ясно что чтобы выслужиться перед своими хозяевами они будут буквально из штанов выпрыгивать.
  4. bessmertniy Онлайн
    bessmertniy Сегодня, 09:51
    +1
    Ну, проплыла и, спрашивается, что особенного. request Другое дело, если бы она всплыла в фонтане центрального парка в самой Риге. wink
    1. Тот же ЛЕХА Офлайн
      Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:54
      0
      Другое дело, если бы она всплыла в фонтане центрального парка в самой Риге.


      Ага ...да еще с двумя агентами ГРУ с полными карманами флаконов с Новичком... smile
  5. olgen Офлайн
    olgen Сегодня, 09:54
    0
    а зачем считать наши коробли и самолёты мы и сами знаем сколько их у нас
  6. аксельбант Офлайн
    аксельбант Сегодня, 10:11
    0
    МО РФ не может сделать такого заявления-у них нет ни флота,ни авиации,только визжащие на нас шавки на всех уровнях власти
  7. HAM Онлайн
    HAM Сегодня, 10:20
    0
    А что,в Латвии есть военные??Ведь латышей "охраняют" все,кому не лень...