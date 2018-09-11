Модернизированный «Медведь» появится в 2019 году
В Таганроге (ТАНТК им. Бериева) уже приступили к созданию опытного образца глубоко модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-95МСМ, передает Интерфакс сообщение гендиректора компании «Туполев» Александра Конюхова.
По плану, первый полет этого самолета должен состояться в конце 2019 года, сказал Конюхов агентству.
По его словам, испытания обновленного ракетоносца займут от полутора до двух лет. Модернизация же всех строевых самолетов начнется в 2021 году.
Напомним, в августе Конюхов рассказал о заключении контракта на глубокую модернизацию Ту-95МС. «Договор был подписан в июне, работы по его выполнению развернуты на Таганрогском заводе», – сообщил тогда гендиректор.
Как отмечал в конце августа глава ОАК Юрий Слюсарь, модернизация машины позволит существенно увеличить точность навигации и показатели надежности, существенно расширить возможности по ведению попутной разведки (оптической и радиолокационной), продлить срок ее эксплуатации, а также улучшить взлетно-посадочные характеристики.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщал, что Ту-160 и Ту-95МС в рамках модернизации оснастят более мощными двигателями, новым отечественным бортовым оборудованием, будет расширен спектр применяемых самолетом средств поражения.
По плану, первый полет этого самолета должен состояться в конце 2019 года, сказал Конюхов агентству.
По его словам, испытания обновленного ракетоносца займут от полутора до двух лет. Модернизация же всех строевых самолетов начнется в 2021 году.
Напомним, в августе Конюхов рассказал о заключении контракта на глубокую модернизацию Ту-95МС. «Договор был подписан в июне, работы по его выполнению развернуты на Таганрогском заводе», – сообщил тогда гендиректор.
Как отмечал в конце августа глава ОАК Юрий Слюсарь, модернизация машины позволит существенно увеличить точность навигации и показатели надежности, существенно расширить возможности по ведению попутной разведки (оптической и радиолокационной), продлить срок ее эксплуатации, а также улучшить взлетно-посадочные характеристики.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщал, что Ту-160 и Ту-95МС в рамках модернизации оснастят более мощными двигателями, новым отечественным бортовым оборудованием, будет расширен спектр применяемых самолетом средств поражения.
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