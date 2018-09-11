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Модернизированный «Медведь» появится в 2019 году

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В Таганроге (ТАНТК им. Бериева) уже приступили к созданию опытного образца глубоко модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-95МСМ, передает Интерфакс сообщение гендиректора компании «Туполев» Александра Конюхова.



По плану, первый полет этого самолета должен состояться в конце 2019 года, сказал Конюхов агентству.


По его словам, испытания обновленного ракетоносца займут от полутора до двух лет. Модернизация же всех строевых самолетов начнется в 2021 году.

Напомним, в августе Конюхов рассказал о заключении контракта на глубокую модернизацию Ту-95МС. «Договор был подписан в июне, работы по его выполнению развернуты на Таганрогском заводе», – сообщил тогда гендиректор.

Как отмечал в конце августа глава ОАК Юрий Слюсарь, модернизация машины позволит существенно увеличить точность навигации и показатели надежности, существенно расширить возможности по ведению попутной разведки (оптической и радиолокационной), продлить срок ее эксплуатации, а также улучшить взлетно-посадочные характеристики.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщал, что Ту-160 и Ту-95МС в рамках модернизации оснастят более мощными двигателями, новым отечественным бортовым оборудованием, будет расширен спектр применяемых самолетом средств поражения.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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4 комментария
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  1. Chertt Офлайн
    Chertt Сегодня, 09:41
    +3
    Вспомнилась песня Я.Дягелевой -"Медведь выходит на охоту, душить собак"
    1. bouncyhunter Онлайн
      bouncyhunter Сегодня, 09:58
      +1
      Полетают ещё Мишки ... good
  2. Комментарий был удален.
    1. роман66 Онлайн
      роман66 Сегодня, 09:54
      +1
      остыньте... заметьте - америкосы тоже не спешат делать что-то новое в бомбардировочной авиации. совпадение? - не думаю!
    2. bessmertniy Онлайн
      bessmertniy Сегодня, 09:57
      +3
      Все новое - это хорошо забытое старое. Когда-то было изобретено колесо. И как его не модернизировали, оно по-прежнему остается круглым. Не квадратным, ни треугольным, ни овальным. Даже, когда колесо "восьмеркой" уже чувствуется дискомфорт. Поэтому никогда не стоит оказываться от того, что показало себя хорошо и может быть успешным в определенной перспективе. hi