Калейдоскоп военной техники на учениях "Восток-2018"

Основные действия войск (сил) пройдут на общевойсковых полигонах ВВО Цугол, Бамбурово, Радыгино, Успеновский, Бикинский, а также на полигонах ВВС и ПВО Литовко, Новосельское, Телемба и Бухта Анна, в акваториях Берингова и Охотского морей, Авачинского и Кроноцкого заливов. В розыгрыше совместных практических действий на полигоне Цугол примут участие воинские формирования НОАК (Народно-освободительной армии Китая).

Какая военная техника задействована в ходе масштабных учений «Восток-2018»? Напомним, что эти маневры с привлечением примерно трёхсот тысяч военнослужащих. Помимо танков и БТРов в ходе учений замечены бронированные тягачи БТС-4.Техника такого рода предназначена для эвакуационных действий в отношении аварийных танков. Интенсивность учений и количество задействованной военной техники (около 36 тыс. танков, БТР, БМП и других бронемашин) изначально предполагают возможные случаи аварийности при выполнении бронетехникой поставленных командованием задач.БТС - бронированный тягач советской разработки.Техника, которую откровенно сложно назвать новой (хотя это никто и не пытается делать), применяется наряду с новейшими образцами. Так, в учениях «Восток-2018» принимают участие экипажи бронированных автомобилей «Тайфун». Этот тот самый армейский автомобиль, разработка которого осуществлялась в формате кооперации десятков российских компаний и предприятий, включая Федеральный ядерный центр в городе Саров, где осуществлялись расчёты бронезащиты корпуса «Тайфуна».Новая техника на учениях - это и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", "собратья" которых отлично себя зарекомендовали при обеспечении безопасности российской авиабазы "Хмеймим" в Сирии. Зенитную составляющую обеспечивают и ЗРК, включая комплексы С-300 и С-400.Авиация в ходе учений представлена как истребительной составляющей, так и военно-транспортной, армейской, дальней.Задействованы авиационные топливозаправщики.Из сообщения МО РФ: