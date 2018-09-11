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Калейдоскоп военной техники на учениях "Восток-2018"

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Какая военная техника задействована в ходе масштабных учений «Восток-2018»? Напомним, что эти маневры с привлечением примерно трёхсот тысяч военнослужащих. Помимо танков и БТРов в ходе учений замечены бронированные тягачи БТС-4.

Калейдоскоп военной техники на учениях "Восток-2018"


Техника такого рода предназначена для эвакуационных действий в отношении аварийных танков. Интенсивность учений и количество задействованной военной техники (около 36 тыс. танков, БТР, БМП и других бронемашин) изначально предполагают возможные случаи аварийности при выполнении бронетехникой поставленных командованием задач.


БТС - бронированный тягач советской разработки.

Техника, которую откровенно сложно назвать новой (хотя это никто и не пытается делать), применяется наряду с новейшими образцами. Так, в учениях «Восток-2018» принимают участие экипажи бронированных автомобилей «Тайфун». Этот тот самый армейский автомобиль, разработка которого осуществлялась в формате кооперации десятков российских компаний и предприятий, включая Федеральный ядерный центр в городе Саров, где осуществлялись расчёты бронезащиты корпуса «Тайфуна».



Новая техника на учениях - это и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", "собратья" которых отлично себя зарекомендовали при обеспечении безопасности российской авиабазы "Хмеймим" в Сирии. Зенитную составляющую обеспечивают и ЗРК, включая комплексы С-300 и С-400.



Авиация в ходе учений представлена как истребительной составляющей, так и военно-транспортной, армейской, дальней.



Задействованы авиационные топливозаправщики.

Из сообщения МО РФ:
Основные действия войск (сил) пройдут на общевойсковых полигонах ВВО Цугол, Бамбурово, Радыгино, Успеновский, Бикинский, а также на полигонах ВВС и ПВО Литовко, Новосельское, Телемба и Бухта Анна, в акваториях Берингова и Охотского морей, Авачинского и Кроноцкого заливов. В розыгрыше совместных практических действий на полигоне Цугол примут участие воинские формирования НОАК (Народно-освободительной армии Китая).


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24 комментария
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  1. izja Офлайн
    izja Сегодня, 10:14
    -36
    Грандиозный распил денег :) на фоне "общего ура-патриотизма". Сейчас конечно будет - 100, крики что учения важны. Лучшие учения это реальные боевые условия с реальным противником, т.п. Сирия - где можно испытать все виды вооружений и выявлять слабость техники и изучать живого противника. А это политическая показуха чтобы подавить негодование пенсионеров, мол что вы ноете, смотрите какая у нас армия и куда сэкономленные от Вас деньги ушли. Совок (с)
    1. Тралл Онлайн
      Тралл Сегодня, 10:15
      +19
      Цитата: izja
      Грандиозный распил денег :) на фоне "общего ура-патриотизма"

      Продолжайте вести наблюдение.
      1. Бультерьер Офлайн
        Бультерьер Сегодня, 10:24
        +6
        Мальчик со звездой Давида под украинским флагом сейчас тут понаблюдает))) на ютубе 112 канал включите,там на полном серьезе уже сутки обсуждают, что это не учения а мобилизация для наступление на Украину,прям вот от Бикина и попрут)))
        1. фигвам Офлайн
          фигвам Сегодня, 10:33
          +5
          Что за привычка у таких мальчиков считать чужие деньги?
          1. Бультерьер Офлайн
            Бультерьер Сегодня, 10:34
            +2
            А я о чем? wassat гремучая смесь в плане посчитать денежку)))
          2. a.s.zzz888 Офлайн
            a.s.zzz888 Сегодня, 10:47
            +2

            фигвам (Сергей) Сегодня, 10:33
            Что за привычка у таких мальчиков считать чужие деньги?

            ... такова укробандеро-еврейская натура...
    2. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 10:20
      +7
      Лучшие учения это реальные боевые действия? Нам надо войска наземные в Сирии отправить, что бы поучились? Вы бы хоть думали,прежде чем писать. Там и так 60000 уже прошло. Распил денег на учениях, ну идите,попробуйте напилить гений.
    3. Корсар0304 Офлайн
      Корсар0304 Сегодня, 10:26
      +7
      Цитата: izja
      Грандиозный распил денег


      Учения военных проводятся всегда и во всех странах. И те, кто экономит на своей армии будет кормить чужую.
      Цитата: izja
      Сирия - где можно испытать все виды вооружений и выявлять слабость техники и изучать живого противника

      Несомненно. Но направлять туда надо подготовленных и обкатанных солдат, а не пушечное мясо с теорией в голове и картинками из класса подготовки.

      И каким образом без практики отработать взаимодействие различных родов войск и подразделений?!
      А с тем учетом что вокруг страны враждебных государств с базами НАТО как грязи - учения жизненно необходимы. Да и вообще - лучше пролить тонну пота чем каплю крови.
    4. Alexey RA Онлайн
      Alexey RA Сегодня, 10:39
      +5
      Цитата: izja
      Грандиозный распил денег :) на фоне "общего ура-патриотизма". Сейчас конечно будет - 100, крики что учения важны. Лучшие учения это реальные боевые условия с реальным противником, т.п. Сирия - где можно испытать все виды вооружений и выявлять слабость техники и изучать живого противника. А это политическая показуха чтобы подавить негодование пенсионеров, мол что вы ноете, смотрите какая у нас армия и куда сэкономленные от Вас деньги ушли. Совок (с)

      Я так понимаю, что США с их 4-5 крупными учениями каждый год тоже пытаются подавить негодование пенсионеров и являются "совком"? wink
      1. raw174 Онлайн
        raw174 Сегодня, 11:02
        +1
        Цитата: Alexey RA
        Я так понимаю, что США

        Сейчас он Вас за богохульство заминусит laughing
    5. pafegosoff Офлайн
      pafegosoff Сегодня, 10:58
      +5
      Изя, согласно вашей логике, в 1941 году изучили живого противника, испытали все виды вооружений и выявили слабость техники. Денег наэкономили - кучу... Пенсионеры были в восторге. Зато, никто не погиб? Даже в концлагерях...
    6. Alexey-74 Офлайн
      Alexey-74 Сегодня, 11:22
      +1
      Это демонстрация для таких как вы и вам подобным.
    7. Trevis Офлайн
      Trevis Сегодня, 11:23
      +3
      Цитата: izja
      Грандиозный распил денег :)

      так доносятся стоны из разворованной Украины.
    8. Govorun Онлайн
      Govorun Сегодня, 11:42
      0
      В следующий раз,наше МО примет вашу критику к сведению и сэкономленные денежки вместо учений перечислит таки мальчику Изе прямо в кармашек, и наконец то коренной украинский мальчик Изя сможет попробовать хамон завернутый в шмоточек сала и скушать его тайком в уголочке,что бы не вызвать у других немножечка зависти.
  2. Canecat Офлайн
    Canecat Сегодня, 10:34
    +3
    Вопрос для свидомых на сообразительность: Если загнать всю эту группировку в Сирию... кто быстрее обделается хохлы или американцы? lol
    1. bessmertniy Онлайн
      bessmertniy Сегодня, 10:58
      0
      Американцы. Потому что они уже там. lol
      1. Canecat Офлайн
        Canecat Сегодня, 11:13
        0
        Правильный ответ: А нас за шо? request
    2. seregatara1969 Офлайн
      seregatara1969 Сегодня, 10:59
      +1
      от тут покумекать придётся - вопрос то не шуточный ! тут ведь ещё и кто больше справит кучу
    3. Alexey RA Онлайн
      Alexey RA Сегодня, 11:12
      +1
      Цитата: Canecat
      Если загнать всю эту группировку в Сирию... кто быстрее обделается хохлы или американцы?

      Сначала - наша служба тыла. А за ней - турки, увидевшие такой караван в Проливах. smile
  3. Салаватский МЧС Офлайн
    Салаватский МЧС Сегодня, 10:48
    +1
    ...на полигонах ВВС и ПВО Литовко...


    Аккуратнее, автор, не надо пугать Литву!
  4. Deadушка Офлайн
    Deadушка Сегодня, 10:49
    +1
    Мировая экономика "дышит на ладан" и ей "как воздух" нужен очередной "перезапуск"...
    как обычно в виде войны или передела рынка.
    Другое дело, что уже давно все поделено и освоено, да и маленькой войной уже не отделаешься.
    Хотя тем же наглосаксам и америкосам не привыкать подставлять и кидать даже своих(ради выгоды).
    "Под такую музыку" могут станцевать и своих бывших союзников. Англичане тоже(как и Америка) "тихой сапой" пытаются выкарабкаться из кризиса... пока все внимание на америкосах.
    Осталось подождать... а что в итоге будет - кризис, война или все вместе... "будем посмотреть". what
    1. bessmertniy Онлайн
      bessmertniy Сегодня, 11:02
      +1
      Войны - это доходный бизнес, и именно на этом так хорошо выросла американская экономика. А повод для войны всегда может быть найден и взбодрен, что американцы давно научились делать.
  5. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:11
    0
    ... начнут завывать залужные, трибОлты и пр. озабоченные... laughing
  6. sledak Онлайн
    sledak Сегодня, 12:25
    0
    Цитата: izja
    Грандиозный распил денег :) на фоне "общего ура-патриотизма". Сейчас конечно будет - 100, крики что учения важны. Лучшие учения это реальные боевые условия с реальным противником, т.п. Сирия - где можно испытать все виды вооружений и выявлять слабость техники и изучать живого противника. А это политическая показуха чтобы подавить негодование пенсионеров, мол что вы ноете, смотрите какая у нас армия и куда сэкономленные от Вас деньги ушли. Совок (с)


    Знакомьтесь, уважаемые посетители сайта: первый выстрел, удар, так сказать, нового информационно-боевого израйльско-украинского гибридного бота (сокр. ИБИУГБ) Изи (а может Яков Кедмин развлекается?). Ну первый выстрел судя по комментам завсегдатаев - "в молоко". Та не, первым делом ИБИКГБ ИЗЯ просто лизнул опу своим создателям, типо выслужился, Изяшка?