Накажут санкциями: США разглядели в КНР нарушения прав человека
Американская администрация прорабатывает вопрос введения санкций в отношении Китая под предлогом нарушения в стране прав человека, пишет The New York Times.
Речь идет о содержании в лагерях для интернированных лиц «сотен тысяч этнических уйгуров и представителей других национальных меньшинств, преимущественно мусульман», поясняет газета.
По словам автора, возможное введение экономических санкций станет первым случаем принятия мер воздействия на Пекин из-за нарушения прав человека.
В первую очередь предлагается прекратить поставки в Китай технологий слежения, позволяющих контролировать перемещение людей. Рассматриваются также другие меры экономического воздействия.
Как отмечает газета, обсуждение ввода таких санкций ведется представителями Госдепа, Минфина и Белого дома на протяжении уже нескольких месяцев. Однако дискуссии заметно оживились несколько дней назад после того как конгрессмены предложили госсекретарю Майку Помпео ввести адресные санкции против семерых крупных китайских чиновников, виновных в нарушении прав человека.
До сих пор Дональд Трамп и его администрация воздерживались от критики других государств (в том числе Китая) за «неприемлемые» действия в этой сфере, однако сегодня вспомнили, что закон Магнитского дает им право наказывать санкциями любых иностранных должностных лиц, виновных в нарушении прав человека.
Напомним, Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-востоке КНР населен одним из наиболее многочисленных нацменьшинств – уйгурами, в большинстве своем исповедующими ислам. По данным Пекина, в Синьцзяне активно действуют сепаратистские формирования, связанные с международным террористическим подпольем.
Речь идет о содержании в лагерях для интернированных лиц «сотен тысяч этнических уйгуров и представителей других национальных меньшинств, преимущественно мусульман», поясняет газета.
По словам автора, возможное введение экономических санкций станет первым случаем принятия мер воздействия на Пекин из-за нарушения прав человека.
В первую очередь предлагается прекратить поставки в Китай технологий слежения, позволяющих контролировать перемещение людей. Рассматриваются также другие меры экономического воздействия.
Как отмечает газета, обсуждение ввода таких санкций ведется представителями Госдепа, Минфина и Белого дома на протяжении уже нескольких месяцев. Однако дискуссии заметно оживились несколько дней назад после того как конгрессмены предложили госсекретарю Майку Помпео ввести адресные санкции против семерых крупных китайских чиновников, виновных в нарушении прав человека.
До сих пор Дональд Трамп и его администрация воздерживались от критики других государств (в том числе Китая) за «неприемлемые» действия в этой сфере, однако сегодня вспомнили, что закон Магнитского дает им право наказывать санкциями любых иностранных должностных лиц, виновных в нарушении прав человека.
Напомним, Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-востоке КНР населен одним из наиболее многочисленных нацменьшинств – уйгурами, в большинстве своем исповедующими ислам. По данным Пекина, в Синьцзяне активно действуют сепаратистские формирования, связанные с международным террористическим подпольем.
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