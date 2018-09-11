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Накажут санкциями: США разглядели в КНР нарушения прав человека

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Американская администрация прорабатывает вопрос введения санкций в отношении Китая под предлогом нарушения в стране прав человека, пишет The New York Times.



Речь идет о содержании в лагерях для интернированных лиц «сотен тысяч этнических уйгуров и представителей других национальных меньшинств, преимущественно мусульман», поясняет газета.


По словам автора, возможное введение экономических санкций станет первым случаем принятия мер воздействия на Пекин из-за нарушения прав человека.

В первую очередь предлагается прекратить поставки в Китай технологий слежения, позволяющих контролировать перемещение людей. Рассматриваются также другие меры экономического воздействия.

Как отмечает газета, обсуждение ввода таких санкций ведется представителями Госдепа, Минфина и Белого дома на протяжении уже нескольких месяцев. Однако дискуссии заметно оживились несколько дней назад после того как конгрессмены предложили госсекретарю Майку Помпео ввести адресные санкции против семерых крупных китайских чиновников, виновных в нарушении прав человека.

До сих пор Дональд Трамп и его администрация воздерживались от критики других государств (в том числе Китая) за «неприемлемые» действия в этой сфере, однако сегодня вспомнили, что закон Магнитского дает им право наказывать санкциями любых иностранных должностных лиц, виновных в нарушении прав человека.

Напомним, Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-востоке КНР населен одним из наиболее многочисленных нацменьшинств – уйгурами, в большинстве своем исповедующими ислам. По данным Пекина, в Синьцзяне активно действуют сепаратистские формирования, связанные с международным террористическим подпольем.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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36 комментариев
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  1. bouncyhunter Офлайн
    bouncyhunter Сегодня, 10:34
    +9
    США разглядели в КНР нарушения прав человека

    За собой бы лучше следили , "гуманисты" чёртовы . А ларчик просто открывался :
    введение экономических санкций станет первым случаем принятия мер воздействия на Пекин из-за нарушения прав человека

    Китай захочет ввести ответные санкции - матрасы поднимут вой "А нас за шо ???" и начнут клепать жалобы во все международные суды и трибуналы .
    1. НИКНН Онлайн
      НИКНН Сегодня, 10:41
      +7
      Паша привет! hi
      В первую очередь предлагается прекратить поставки в Китай технологий слежения, позволяющих контролировать перемещение людей.
      Что то ощущение, что Китай сам не плохо производит....
      1. bouncyhunter Офлайн
        bouncyhunter Сегодня, 10:47
        +4
        Коля , привет ! hi
        Цитата: НИКНН
        Что то ощущение, что Китай сам не плохо производит...

        Американцы как всегда уверены что без их поддержки любая страна развалится . Наивные ...
        1. НИКНН Онлайн
          НИКНН Сегодня, 10:51
          +5
          Цитата: bouncyhunter
          Наивные ...

          Да у них и наивность какая то американская... yes wink
          1. роман66 Офлайн
            роман66 Сегодня, 10:54
            +5
            привет, братва! hi наивность у них наглая, и карать за нее надо!
            1. НИКНН Онлайн
              НИКНН Сегодня, 11:16
              +4
              Привет Рома! hi
              Цитата: роман66
              наивность у них наглая, и карать за нее надо!
              Они сами нарываются и все нарваться не могут, вот посмотрим на сколько у китайского дракона нервы крепкие. winked
      2. ltc35 Онлайн
        ltc35 Сегодня, 12:32
        0
        Напугали ежа голой попой. Успехи в технологиях позволяют китайцам вполне себе обойтись и без амерской помощи в этом вопросе.
    2. Александр романов Онлайн
      Александр романов Сегодня, 10:51
      +7
      Цитата: bouncyhunter
      и начнут клепать жалобы во все международные суды и трибуналы .

      Суд тоже попал wassat
      США пригрозили санкциями Международному уголовному суду laughing
      Если суд будет преследовать нас, Израиль, или других наших союзников, мы не будем сидеть, сложа руки. Мы дадим МУС возможность умереть собственной смертью. Если уж на то пошло, МУС уже фактически мертв для нас", - подчеркнул Болтон.

      Риа новости.ссылка не прошла
      1. роман66 Офлайн
        роман66 Сегодня, 10:55
        +3
        Санька. здорово! hi тоже офигел, как прочитал. шулеры, блин!
      2. bouncyhunter Офлайн
        bouncyhunter Сегодня, 11:00
        +2
        hi
        Цитата: Александр романов
        Суд тоже попал

        Ну вот , с точки зрения США - беспроигрышный вариант . yes
    3. helmi8 Офлайн
      helmi8 Сегодня, 10:58
      +1
      Цитата: bouncyhunter
      матрасы поднимут вой "А нас за шо ???" и начнут клепать жалобы во все международные суды и трибуналы

      Паша,приветствую hi Да пусть клепают, вплоть до всемирной лиги сексуальных реформ. Мне вот подумалось - а что будет с Америкой, если Китай выбросит на рынок хотя бы половину ценных бумаг, по которым Америка должна Китаю? Что с долларом станет и как следствие - с экономикой США?
      1. bouncyhunter Офлайн
        bouncyhunter Сегодня, 11:02
        +3
        Сергей , привет ! hi
        Цитата: helmi8
        Что с долларом станет и как следствие - с экономикой США?

        Доллар рухнет , вместе с экономикой не только США , но и всего мира . Потому китайцы и не торопятся . Уж слишком мировая экономика на долларе завязана .
        1. helmi8 Офлайн
          helmi8 Сегодня, 11:07
          +1
          Вот поэтому и надо уходить от расчетов в долларах. Собственно, Америка только поэтому еще и жива, что подсадила все страны на свои бумажки с портретами...
          1. YarSer88 Офлайн
            YarSer88 Сегодня, 12:01
            +1
            А подсадила потому, что две мировые войны за 100 лет развязала, разорив всю Европу и часть Азии..
    4. мыслитель Офлайн
      мыслитель Сегодня, 11:03
      +1
      ... матрасы поднимут вой "А нас за шо ???"

      А за тоже! yes
      Государственный совет КНР, по состоянию на 2018 год, двадцатый год подряд отвечает на американские доклады собственным Докладом о правах человека в США.
      1. bouncyhunter Офлайн
        bouncyhunter Сегодня, 11:05
        +1
        Цитата: мыслитель
        Государственный совет КНР, по состоянию на 2018 год, двадцатый год подряд отвечает на американские доклады собственным Докладом о правах человека в США.

        Только вот китайцев никто не слышит (как и Россию) , в отличие от США . sad
        1. Улиточник N9 Онлайн
          Улиточник N9 Сегодня, 11:58
          0
          Ну, так представитель США который выступал по поводу выхода США из "международного уголовного суда", по поводу того, что пусть этот суд тихо "умрет" без США, он ухмыляясь пояснил, что все эти организации, сам же США и создал и собственно, наличие в них присутствия США и позволяет им функционировать, так как именно США придают им значимость, а без США все эти организации "ничего не стоят".... и он как ни странно- прав. wink
  2. НасРать Онлайн
    НасРать Сегодня, 10:34
    +2
    Уйгуров ассимилируют усиленными темпами- это факт. Факт и то что за уйгуром могут придти в любое время и забрать.. потом ни кто не знает где он... Все населенные пункты под полным видео контролем... Задаёшься вопросом - в СССР процент мусульман был большим по сравнению к не мусульманам( в сравнении с Китаем), и проживали они компактно, при этом все чувствовали, что живут в единой стране..ни какую нацию в террористы не записывали...что же с Китаем не так? А все просто - в Китае должны жить одни китайцы на всех территориях!!! Вот и проблемка нарисовалась с уйгурами.. Их сейчас деньгами закидывают из центра..посмотрим захотят они за это стать китайцами..
    Вот такой в Китае коммунизм..

    А что касается США и их санкций... так они на международный суд в Гааге наложили санкции .. вот такой гегемон...
    1. mikh-korsakov Онлайн
      mikh-korsakov Сегодня, 11:11
      0
      Уважаемый Евлампий Спиридонович. Все равно - верю! - коммунизм лучше демократии.
      1. НасРать Онлайн
        НасРать Сегодня, 11:14
        -1
        Цитата: mikh-korsakov
        Уважаемый Евлампий Спиридонович. Все равно - верю! - коммунизм лучше демократии.

        Что значит - "всё равно.."? По мне так, верьте хоть в дьявола... я даже не плюну в Вашу сторону..

        Китайский коммунист из вас бы соки выжал бы почище доморощенного демократа .. wassat Хотя какого демократа... как были коммунисты у власти, так и остались с 1917г до сих пор...
        1. mikh-korsakov Онлайн
          mikh-korsakov Сегодня, 12:29
          -1
          при коммунизме соки выжимали ради просветления будущего, и оно явственно проступало. хотя все понемногу воровали, а гнобили тогда плохих националистов. А при демократии разрешили воровать - но особенным образом - и не всем
          1. Mestny Онлайн
            Mestny Сегодня, 12:36
            0
            Какая нам разница, ради чего из нас выжимают соки?
      2. Улиточник N9 Онлайн
        Улиточник N9 Сегодня, 12:06
        0
        А в Китае не коммунизм. Они там даже сами "зарапортовались" в объяснении того, какой же строй в Китае. Последним выдали вообще, "эпическое"(не дословно): "....коммунистические идеи о сильном всенародном государстве, гармоничным образом слились с тысячелетними традициями китайской государственности в построении общества, учитывающего интересы как государства самого, так и его индивидуумов... Партия является достойным приемником всех тех сил, которые на протяжении тысячелетий вели китайский народ к единению, гармонии и процветанию..." wink Говоря простым языком-возрождают имперский, сословный Китай на основе "новых технологий"...
        1. НасРать Онлайн
          НасРать Сегодня, 12:37
          0
          Михаил в иллюзиях живет... не делайте ему больно ...
  3. Krasnodar Онлайн
    Krasnodar Сегодня, 10:35
    +1
    В Синьцзяне им даже Рамадан соблюдать запрещено. Но это все лирика. Наносят удар по импортк Китая в Штаты, чего давно хотел Трамп, надеющийся вернуть производство в США. Не знаю, чего он там вернёт, но по моему, китайцев простопоменяют на индусок чи вьетнамцев.
  4. bessmertniy Онлайн
    bessmertniy Сегодня, 10:43
    0
    Вообще, как-то уж слишком откровенно - наказать Китай за нарушения прав... уйгурских террористов. Вероятно, этот вой о правах человека США нужен в качестве психологической атаки на конкурента - страну, экономика которой выходит на первое место в мире. Вот Штаты любой ценой и пытаются сохранить свое лидерство. hi
  5. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:44
    +2
    ...мировой жандарм))) в действии... суёт своё поганое рыло во все щели, не ведая что отрвут ему нос по самые колени... angry
    1. роман66 Офлайн
      роман66 Сегодня, 10:56
      +2
      кто ж решится-то?
  6. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 10:52
    +1
    конгрессмены предложили госсекретарю Майку Помпео ввести адресные санкции против семерых крупных китайских чиновников, виновных в нарушении прав человека.
    ....Вот это все...Китаю, как для слона дробина...И потом, уже не Китай завязан на США, А США на Китае...
    1. Reptiloid Офлайн
      Reptiloid Сегодня, 11:29
      0
      Цитата: parusnik
      конгрессмены предложили госсекретарю Майку Помпео ввести адресные санкции против семерых крупных китайских чиновников, виновных в нарушении прав человека.
      ....Вот это все......
      Вот какие чиновники-нарушители в Китае!!!!! ЗАТО, дружественная штатам Саудовская Аравия придерживается истинных демократических ценностей абсолютно во всём!
  7. mikh-korsakov Онлайн
    mikh-korsakov Сегодня, 11:00
    +1
    Китай накажут санкциями? А вот это вряд ли. Китай это вам не Россия, которая не обижается и всегда готова к конструктивному диалогу. Китай может и ответить - и больно.
    1. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 11:10
      +1
      Чем? Так же ответные обьявит и все. Трамп их сколько времени уже давит,так же диалога ищут. Тоже теряют громадные деньги
  8. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:09
    +1

    роман66 (роман) Сегодня, 10:56
    Роман, hi ! ... полагаю Китай не будет как мы, дипломатию разводить на года...у них гораздо быстрей решаются практически все внешнеполитические вопросы, особенно касаемо ущимления их международных прав... wink
  9. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 11:09
    +1
    "Вразнос пошли"... Они еще Международный суд в Гааге обещали "санкционировать"! В мире все становится ЯВНЫМ. Маски долой laughing
  10. мерцание Офлайн
    мерцание Сегодня, 11:31
    0
    Американская администрация прорабатывает вопрос введения санкций в отношении Китая под предлогом нарушения в стране прав человека, пишет The New York Times.
    Ну да ну да, оккупай уолл-стрит им в помощь - где активисты бесследно исчезли, были и нет их.
  11. БВС Офлайн
    БВС Сегодня, 11:39
    +1
    Наказывать любую страну мира США может по одной только причине - самая сильная экономика мира. Она наказывала уже Иран, сейчас Россию, а завтра накажет и Китай. Все коменты последних десятилетий в стиле - доллар рухнет, вот мы им покажем кузькину маму, вот мы с другими (ШОС, БРИКС и т.д.) перейдем на свою валюту и подобной заканчивается пшиком. Увы такова реальность.