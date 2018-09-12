Записки Колорадского Таракана. Проститутки дорожают – ждем новин…
Приветствую вас, уважаемые читатели и друзья! Как всегда, по окончании очередной недели спешу поделиться с вами собственными ощущениями и наблюдениями за окружающим миром.
Сразу огорошу: мир такой, какой он есть. С одной стороны где-то льется кровь, с другой — льется виски и коньяк. И все это в одно время, в одном государстве и с одним и тем же народом.
Кстати, если уже затронул тему коньяка. Всё! Скоро такого напитка на Украине не будет. Исчезнет, как исчезло «Советское шампанское». Когда-то давно я об этом писал. В рамках декоммунизации мы переименовали «Советское» шампанское в «Советовское».
Теперь же, правда, уже в рамках нашего ускоренного движения (?) в ЕС, мы отказываемся от коньяка. Вот что по этому поводу сказал директор Одесского коньячного завода Эдуард Городецкий: "Мы, безусловно, готовы выполнить все требования, предусмотренные в рамках Соглашения об ассоциации. Даже (несмотря на то, что) допускаем, что для нас это чревато возможным падением прибыли. Понимая, что интересы страны важнее интересов бизнеса, мы будем готовы принять новое название для коньяка, когда закончится срок переходного периода".
Вот как это один из моих редакторов переживет, охочий до нашего «Шабо», я даже не знаю. Но придется либо вообще забыть, либо голову сломать, что заказывать господам доставщикам в недалеком будущем.
Но вот хочу поучаствовать в разработке нового названия для бывшего коньяка. Есть несколько вариантов. Как вам "Гидняк"? Современно и чисто по-нашему. Или по аналогии с горилкой — "Гомырка"?
Хотя, учитывая интеллект наших теперешних атаманов, думаю, остановятся на старом, опять же, ещё советском «Конь-Як». А в угоду радикалам из партии Ляшко повернут "избушку к лесу задом" – «Як конь»! Опять же, по-украински будет звучать. Патриотично.
Меня на этой неделе спрашивали об изменениях в Конституции, которые предлагает Гидрант. Смешные люди. Как будто кто-то и где-то живет согласно этой самой Конституции. По мне, так самый неисполняемый Закон в любом государстве и есть эта самая Конституция.
Но если людям это интересно... Извольте. 4 сентября Гидрант внес проект в Верховную Раду. Принес и вывалил, иначе не сказать.
В статье 85 предлагают определить, что к полномочиям Верховной Рады относится "определение основ внутренней и внешней политики, реализации стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".
В переводе на нормальный язык, Гидрант законодательно утверждает факт нашей "европейскости". Чтобы уже никто не мог тыкать нам в нос всякими там хазарами, татарами, турками и прочими северными азиатами. Европейцы и никаких гвоздей!
Статью 102 предложено дополнить положением, что "Президент Украины является гарантом реализации стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора".
Статья 116 дополняется новым пунктом, согласно которому Кабинет Министров "обеспечивает реализацию стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".
Короче говоря, "Предлагаемая законодательная инициатива имеет целью внесения необходимых изменений в Конституцию Украины для реализации целенаправленного прагматического курса Украины на обретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора как стратегических внешнеполитических приоритетов государства".
Это я просто процитировал пояснительную записку от Гидранта.
Короче, теперь на уровне Конституции мы просто обязаны (если примут в Раде) хоть чучелом, хоть тушкой, но влезть в упомянутые организации. Назад пути нет.
А если и есть этот путь, пусть он хоть сколько времени займет, цель определена самой Конституцией. ЕС и НАТО – наше все!
Мы, европейцы, вообще такие великие люди. У нас даже кавуны вырастают до огромных размеров. Вон, 5 сентября наш МИД на своей странице «Культурная дипломатия» разместил кавун (арбуз по-вашему) весом 119 килограммов, выращенный в Херсонской области! И подпись:
"Самая большая ягода в мире. Вот такие арбузы родит щедрая земля Херсонской области".
Мы уже на улицы вышли покричать "Слава кавуну!", и тут... Есть ещё среди украинцев предатели. В частности, Влад Антонов. Вот кто его просил в кавунах ковыряться? Нет, сует свой журналистский нос во все щели. С целью оскорбить наш МИД и в его лице всё наше правительство.
"Оказалось, что фото совсем не из Херсонщины, а очень даже из Мичиганщины, и за 2013 год... У вас это Херсонщина родючая".
Согласно его данным, рекордный для штата Мичиган арбуз вырастил Билл Эдвардс. При этом ягода оказалась и самой большой в мире на тот момент.
Вы, наверное, подумали, что МИД Украины извинился за фейк? Ага, помчались дипломаты, теряя шаровары, извиняться. Тут же все по украинской схеме пойманного за руку будет. Кавун действительно существовал. Только секретарша Ксюша поленилась сфотографировать и взяла из интернета фотку.
Сфотографировать же этого гиганта сегодня нельзя, так как он был передан раненым в госпиталь. Там его поделили на тысячу частей и съели! И не надо на наш МИД бочку катить. Климкин хоть собственную морду лица не фотошопит и не выдает за обложку уважаемого издания. А как там в империи говаривали — каков поп, таков и приход...
Так что вместо рекорда Херсонщиный вышел у нас этот… Короче, Херсон сокращенный.
Но, как честный таракан, сообщу вам, что есть у нас в этой области достижения! Растут у нас растения. Правда достоверно известно только об огромных грибах в Прикарпатье. Представляете гриб размером в зонт? А они есть. В Прикарпатье.
Я, как вы знаете, бывал в Чернобыльской зоне. Так вот там, говорят, в начале ты идешь за грибами, потом грибы идут за тобой. А вообще, грибы очень полезный продукт. Один тебя накормит, другой мультфильм покажет...
Ну, пришло время вас напугать. Российские СМИ молчат о том, что мы развертываем военно-морскую группировку в Азовском море. Не рассказывают всей правды о нашей мощи! Правда, и нам не рассказывают. Но, мы знаем...
Мы перебрасываем свои малые бронированные артиллерийские катера на Азовское море! Из Николаева. Желающие могут увидеть наш флот на автомобильных трейлерах. 30% флота уже перекинули! Учитесь! В смысле, один катер уже перевезли. Осталось ещё два.
"Ожидается, что до конца года в Азовском море будет создана военно-морская база ВМС Украины путем переброски сюда Южной военно-морской базы из Николаева, которая до оккупации Крыма находился в Новоозерном в заливе Донузлав. В дальнейшем на ее базе будет создан катерный дивизион с будущим развертыванием сил и средств".
Эх, а когда мы как-нибудь катера, списанные из США доставим... Я пару лет назад об этом писал. Представляете, что будет твориться в Азовском море? Да мы вас с вашими «Калибрами» грязной метлой гонять будем! И ничего вы нам сделать не сможете!
Российские катера за нашими не угонятся. У нас есть маленький секрет. "Полный назад" у нас быстрее, чем "Полный вперед". А мобильность? Ни одна страна мира с такой скоростью весь флот из одного моря в другое не перекинет! А мы можем! Десяток трейлеров, десяток "КрАЗов", и всё. Да что там говорить, наши моряки вообще могут весь флот волоком перетащить!
Кстати, тут недавно Гидрант заявил об очередной перемоге украинских ученых. Наши специалисты сумели перехватить и расшифровать сигналы с российских военных спутников! Американцы не могут, а для нас это как два пальца об асфальт...
Я тут проконсультировался у алкашей во дворе, что же нужно пить, чтобы глючило как от наркоты сильнейшей. Иначе озвучивать такие новости просто невозможно. Специалисты пришли к выводу, что Гидрант пьёт всё, что горит. Кроме угля и дров. Значит, есть ещё куда стремиться...
Кто не знает, еще в 30-е годы прошлого века затейники из «ИГ Фарбен» придумали, как из угля делать все: спирт, бензин, керосин. Синтетическое. И ничего, и всю войну провоевали, буторя слегка продукцией из румынской нефти.
Так что у нас в этом плане перспектива – закачаешься!
Вообще, пить можно много, если есть много закуски. Причем не абы какой, а национальной, рекордной! В городе Коростень Житомирской области в субботу, 8 сентября, установили национальный рекорд по приготовлению деруна. В ходе международного фестиваля дерунов местные умельцы приготовили дерун весом 180 кг.
Эх, такого бы деруна, да под Як Конь и флаг рекордный из воздушных шариков, который в Запорожье соорудили. А рядом тянет пару автобусов наш стронгмен из Винницы. Сплошная перемога...
Но есть и зрада. У нас тут в Киеве война намечается. Горячая. В смысле, за горячую воду.
Если кто не знает, так в основном ее, родимой, горячей воды, у многих нет. Все дело во вражине Ахметове. Этот господин скупил в свое пользование 80% теплосетей града Киева. И к 2016 году накашлял долг в 6 миллиардов гривен перед «Нафтогазом».
Правда, и Ахметову должны чуть больше, около 7 миллиардов. Но кого это волнует, если платежки есть, а воды нет?
Сегодня в правительстве приняли решение о возрождении такой организации, как «Киевский тепловик». И чтобы эта организация давала киянам горячую воду, как в старые добрые времена.
Ахметов даже не против передать все имущество. Но вот зрадник, только вместе с долгами!
А пока в Киеве как грибы начинают вырастать небольшие котельные, которые реально греют воду и продают ее жителям. Счастливцам.
И тут странно отреагировал наш рынок ночных услуг. Я без подробностей, между строк дам, поскольку Тараканушка может не оценить мою информированность в этих вопросах. Разница теперь в посещении «жриц» с горячей водой против «охлажденных» составляет 500 гривен. Ибо горячая вода денег стоит, и нечего тут размываться.
Есть все-таки разница между шлюхарней и баней.
Я тут бродил по улицам, как обычно. И набрел на еще одну зраду. Вот как вам такое? Мы за август месяц выпустили аж 470 автомобилей! В январе-августе 2018 года производство автотранспортных средств в Украине по сравнению с аналогичным периодом 2017 года снизилось на 7% — до 4544 единиц, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство автотранспорта снизилось на 67%. Выпущен 1 (один) грузовик!
Нет, ну зрада же! Чуть ли не в центре (ладно, не в центре, но все-таки!) столицы незалежной Украины какие-то зрадники торгуют окупаньскими автомобилями!
И не говорите, что эти "Нивы" тут со времен Майдана, стоят, как вам это???
Ну а против такого и крыть патриоту нечем. Ибо зрада зрадная...
И что самое-то гнусное — ведь покупают! И в другие регионы на транзитах везут!
Вот честно, пишу, а в голове мысль — куда идем... И, главное, как и зачем? Даже патриотизму портяночному доморощенному места не осталось. "Вестой" раздавили.
Страна-село? "Дикое и симпатишное"? Может быть, может быть. Хорошо хоть в этом плане, полей и огородов все более-менее нормально. Но рыночно-магазинный отчет в следующем выпуске.
Вот такой у нас "Драник-Хаус". Драники есть, хаоса тоже хватает. И тем не менее, вопреки всему желаю всем здравствовать! Будем жить!
- Автор:
- Таракан Околорадский
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