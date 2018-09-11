Новости

Ещё четыре. Авиационный полк ЗВО пополнился новыми Су-30СМ

20
Четыре новых истребителя Су-30СМ пополнили боевой состав авиационного полка Западного военного округа (ЗВО), базирующегося в Курской области. Летчики полка получили четыре многоцелевых истребителя на заводе "Иркут" и в течение одного дня совершили перелет с аэродрома в Иркутской области на аэродром базирования, сообщает пресс-служба ЗВО.

Ещё четыре. Авиационный полк ЗВО пополнился новыми Су-30СМ


14-й гвардейский истребительный авиационный полк 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознаменной армии ВВС и ПВО Западного военного округа ранее был укомплектован истребителями МиГ-29СМТ. В 2017 году одна эскадрилья приняла на вооружение новые Су-30СМ. На настоящий момент комплектование полка новыми истребителями почти завершено, до конца года в полк должны поступить еще два самолета. Истребители МиГ-29СМТ, которые заменили на истребители нового поколения, продолжат нести боевое дежурство по охране Государственной границы наряду с новым типом самолетов.


Ранее в течение 2018 года на вооружение полка поступило 6 новых истребителей Су-30СМ, а в течение 2017 - 12 новых самолетов пополнили боевой состав полка. Таким образом, с учетом четырех новых истребителей, на вооружение полка за два года поступило 22 новых Су-30СМ. Ожидаемые до конца года еще два новых самолета позволят полностью завершить комплектование полка.

Су-30СМ — российский двухместный многоцелевой истребитель поколения "4+". Самолёт способен наносить удары по воздушным, надводным и наземным целям днём и ночью, а также в сложных метеоусловиях.
Использованы фотографии:
vk.com
Мы в Яндекс Дзен
Авиационный полк ЗВО получил очередные два истребителя Су-30СМ
На аэродроме «Курск-Восточный» начались плановые полеты боевой авиации ЗВО
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

20 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. lucul Офлайн
    lucul Сегодня, 11:04
    -6
    И что самое интересное - ещё 10 - 15 лет назад, на эти самолёты была установленна цена по 2млн$ за самолёт. (тогда на всё ценники были гуманные ) .А сейчас ценник уже под 45 млн$ выставляют. Чувствуете разницу ? Самолёт тот же - только ценник взлетел до небес - немудренно , что денег на всё не хватит.
    Вопрос - кому это выгодно ?
    1. bessmertniy Онлайн
      bessmertniy Сегодня, 11:08
      0
      Инфляция, сэр! request Доллары слабеют wassat Поэтому их надо все больше и больше fellow , чтобы производителю было радостнее.
      1. kit88 Офлайн
        kit88 Сегодня, 12:20
        +1
        Какая тут инфляция, человек вообще не в курсе сколько самолет стоит. Так от балды написал, ошибся раз в пятнадцать, ничего бывает.
    2. maykl8 Офлайн
      maykl8 Сегодня, 11:13
      +4
      Цитата: lucul
      И что самое интересное - ещё 10 - 15 лет назад, на эти самолёты была установленна цена по 2млн$ за самолёт. (тогда на всё ценники были гуманные ) .А сейчас ценник уже под 45 млн$ выставляют. Чувствуете разницу ? Самолёт тот же - только ценник взлетел до небес - немудренно , что денег на всё не хватит.
      Вопрос - кому это выгодно ?

      Выгодно российской экономике. Ибо одно рабочее место в ВПК дает до 10 рабочих мест в гражданский отраслях.
      Невыгодно западным партнерам. Ибо по соотношению качество-стоимость Су-30СМ эффективней запредельных по ценам F-22 и F-35 при условии, что это США собираются взламывать нашу систему ПВО, а не мы ихнюю.
    3. merlin Онлайн
      merlin Сегодня, 11:15
      +3
      Цитата: lucul
      И что самое интересное - ещё 10 - 15 лет назад, на эти самолёты была установленна цена по 2млн$ за самолёт.

      Если мне не изменяет память, а она мне верна, то данная модификация первый раз поднялась в воздух в 2012 г., т.е. 6 лет назад. И уже тогда экспортная цена на Су-30МК была в районе 50 млн. зеленых.
      Позвольте поинтересоваться ссылочкой на цену с 2 млн. за ед. Су-30
      1. silver_roman Офлайн
        silver_roman Сегодня, 11:20
        +2
        скорее всего имелось в виду не су-30 см,а су-30МКИ для Индии, откуда и взял начало СМ. Правда боевой самолет в принципе не может стоить 2 млн. долларов. Предполагаю,что для ВВС РФ Су-30СМ идет примерно по миллионов 20-25 баксов.
        1. merlin Онлайн
          merlin Сегодня, 12:04
          0
          Цитата: silver_roman
          скорее всего имелось в виду не су-30 см,а су-30МКИ для Индии, откуда и взял начало СМ. Правда боевой самолет в принципе не может стоить 2 млн. долларов.

          Учитывая названную цену, скорее всего имелся в виду планер Су-27 без двигателей и БРЭО
      2. konstantin68 Офлайн
        konstantin68 Сегодня, 11:27
        +1
        Цитата: merlin
        Позвольте поинтересоваться ссылочкой на цену с 2 млн. за ед. Су-30

        Нет ссылочки. Просто поверим ему на слово fool
        1. merlin Онлайн
          merlin Сегодня, 11:45
          0
          Цитата: konstantin68
          Просто поверим ему на слово fool

          Меня учили не верить всяким подозрительным личностям на слово wink
      3. kapitan92 Онлайн
        kapitan92 Сегодня, 11:31
        +1
        Цитата: merlin
        Если мне не изменяет память, а она мне верна, то данная модификация первый раз поднялась в воздух в 2012 г.,

        СУ-30 производится с 1992 года, его модернизация СУ-30СМ – с 2012 года.
        Вы, совершенно правы! hi
        1. merlin Онлайн
          merlin Сегодня, 11:53
          0
          Цитата: kapitan92
          СУ-30 производится с 1992 года...

          Принят на вооружение, если быть точным... Всего же Су-30 произведено было штук 10 - установочная партия.
    4. kapitan92 Онлайн
      kapitan92 Сегодня, 11:23
      0
      [quote=lucul]И что самое интересное - ещё 10 - 15 лет назад, на эти самолёты была установленна цена по 2млн$ за самолёт. [/quote]
      Откуда такие интересные цены. Ссылку можно увидеть.
      Для примера:
      [quote]По контракту 2000 года на поставку СУ-24МК (экспортная модификация) Алжиру стоимость одного самолета составляла $5,5 млн.[/quote]
    5. konstantin68 Офлайн
      konstantin68 Сегодня, 11:25
      +3
      Цитата: lucul
      И что самое интересное - ещё 10 - 15 лет назад, на эти самолёты была установленна цена по 2млн$ за самолёт

      Это когда самолет стоил 2 млн.? Это цена танка,кэп! вы если вбрасываете что -либо,хоть изредка проверяйте!
      P.S А еще раньше они стоили по цене " Докторской". laughing
    6. Cottodraton Офлайн
      Cottodraton Сегодня, 11:48
      +2
      Сколько лет работаю на Иркут е, а чтобы су 30 стоил 2миллиона, слышу впервые)))... Даже в те времена он стоил 35+
  2. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:05
    +2
    Таким образом, с учетом четырех новых истребителей, на вооружение полка за два года поступило 22 новых Су-30СМ. Ожидаемые до конца года еще два новых самолета позволят полностью завершить комплектование полка.

    "Ну ведь можем, когда захотим!"(с)... good
  3. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 11:18
    +2
    Хорошая, ставшая нормой новость.
    1. Romario_Argo Офлайн
      Romario_Argo Сегодня, 11:24
      +1
      Хорошая, ставшая нормой новость.

      4 Су-30СМ в Курск, 3 Су-34 в Челябинск
  4. Vadim851 Офлайн
    Vadim851 Сегодня, 11:37
    +1
    Прекрасный самолет. Еще бы ему РЛС с АФАР, вот этого очень не хватает.
    1. Вальдемар Офлайн
      Вальдемар Сегодня, 12:00
      0
      Интересно а это возможно на готовом самолёте относительно быстро переставить рлс?
      Вообще почему на них ставят старые?
    2. Донской Онлайн
      Донской Сегодня, 12:31
      0
      И двигатель от Су-35 wink Такой вариант модернизации стоящих на вооружении самолетов вроде предлагали Индии под наименованием Супер Сухой