Ещё четыре. Авиационный полк ЗВО пополнился новыми Су-30СМ

Четыре новых истребителя Су-30СМ пополнили боевой состав авиационного полка Западного военного округа (ЗВО), базирующегося в Курской области. Летчики полка получили четыре многоцелевых истребителя на заводе "Иркут" и в течение одного дня совершили перелет с аэродрома в Иркутской области на аэродром базирования, сообщает пресс-служба ЗВО.14-й гвардейский истребительный авиационный полк 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознаменной армии ВВС и ПВО Западного военного округа ранее был укомплектован истребителями МиГ-29СМТ. В 2017 году одна эскадрилья приняла на вооружение новые Су-30СМ. На настоящий момент комплектование полка новыми истребителями почти завершено, до конца года в полк должны поступить еще два самолета. Истребители МиГ-29СМТ, которые заменили на истребители нового поколения, продолжат нести боевое дежурство по охране Государственной границы наряду с новым типом самолетов.Ранее в течение 2018 года на вооружение полка поступило 6 новых истребителей Су-30СМ, а в течение 2017 - 12 новых самолетов пополнили боевой состав полка. Таким образом, с учетом четырех новых истребителей, на вооружение полка за два года поступило 22 новых Су-30СМ. Ожидаемые до конца года еще два новых самолета позволят полностью завершить комплектование полка.Су-30СМ — российский двухместный многоцелевой истребитель поколения "4+". Самолёт способен наносить удары по воздушным, надводным и наземным целям днём и ночью, а также в сложных метеоусловиях.