Получившие ранения офицеры смогут продолжить службу в военкоматах
Российские офицеры, получившие при исполнении своих обязанностей ранения и другие травмы, продолжат службу в военкоматах, сообщают Известия.
По данным газеты, подготовило поправки в положение о военно-врачебной экспертизе с целью сохранения на службе офицеров – ветеранов боевых действий, имеющих серьезные травмы. После утверждения поправок, они смогут продолжить службу в военных комиссариатах.
Проект документа в настоящее время находится на стадии внутриведомственных согласований. Ожидается, что поправки будут утверждены до конца следующего года.
В настоящее время военно-врачебная комиссия может признать офицера, получившего серьёзные травмы, негодным к военной службе. Заключение выносится на заседании комиссии в ходе открытого голосования простым большинством голосов.
Вместе с тем офицеры-практики, знающие положение дел в вооруженных силах, смогли бы помочь улучшить работу военкоматов. Как рассказал учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев, в нулевых годах большинство офицеров были уволены (переведены) из военкоматов, их место заняли гражданские служащие с окладами 10-12 тыс. рублей. В итоге мобилизационные возможности «просели».
С возвращением же офицеров, по его словам, будут решены две проблемы – ведомство поможет офицерам остаться на службе, а также улучшит работу военкоматов. Жердев добавил также, что гражданские служащие в случае объявления военного положения, могут не выдержать психологической нагрузки при проведении призыва, тогда как офицеры, которых постоянно учили решать экстремальные задачи, подобные трудности преодолеют.
По данным газеты, подготовило поправки в положение о военно-врачебной экспертизе с целью сохранения на службе офицеров – ветеранов боевых действий, имеющих серьезные травмы. После утверждения поправок, они смогут продолжить службу в военных комиссариатах.
Проект документа в настоящее время находится на стадии внутриведомственных согласований. Ожидается, что поправки будут утверждены до конца следующего года.
В настоящее время военно-врачебная комиссия может признать офицера, получившего серьёзные травмы, негодным к военной службе. Заключение выносится на заседании комиссии в ходе открытого голосования простым большинством голосов.
Вместе с тем офицеры-практики, знающие положение дел в вооруженных силах, смогли бы помочь улучшить работу военкоматов. Как рассказал учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев, в нулевых годах большинство офицеров были уволены (переведены) из военкоматов, их место заняли гражданские служащие с окладами 10-12 тыс. рублей. В итоге мобилизационные возможности «просели».
С возвращением же офицеров, по его словам, будут решены две проблемы – ведомство поможет офицерам остаться на службе, а также улучшит работу военкоматов. Жердев добавил также, что гражданские служащие в случае объявления военного положения, могут не выдержать психологической нагрузки при проведении призыва, тогда как офицеры, которых постоянно учили решать экстремальные задачи, подобные трудности преодолеют.
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- https://kazan.ros-spravka.ru
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