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Получившие ранения офицеры смогут продолжить службу в военкоматах

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Российские офицеры, получившие при исполнении своих обязанностей ранения и другие травмы, продолжат службу в военкоматах, сообщают Известия.

Получившие ранения офицеры смогут продолжить службу в военкоматах


По данным газеты, подготовило поправки в положение о военно-врачебной экспертизе с целью сохранения на службе офицеров – ветеранов боевых действий, имеющих серьезные травмы. После утверждения поправок, они смогут продолжить службу в военных комиссариатах.


Проект документа в настоящее время находится на стадии внутриведомственных согласований. Ожидается, что поправки будут утверждены до конца следующего года.

В настоящее время военно-врачебная комиссия может признать офицера, получившего серьёзные травмы, негодным к военной службе. Заключение выносится на заседании комиссии в ходе открытого голосования простым большинством голосов.

Вместе с тем офицеры-практики, знающие положение дел в вооруженных силах, смогли бы помочь улучшить работу военкоматов. Как рассказал учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев, в нулевых годах большинство офицеров были уволены (переведены) из военкоматов, их место заняли гражданские служащие с окладами 10-12 тыс. рублей. В итоге мобилизационные возможности «просели».

С возвращением же офицеров, по его словам, будут решены две проблемы – ведомство поможет офицерам остаться на службе, а также улучшит работу военкоматов. Жердев добавил также, что гражданские служащие в случае объявления военного положения, могут не выдержать психологической нагрузки при проведении призыва, тогда как офицеры, которых постоянно учили решать экстремальные задачи, подобные трудности преодолеют.
Использованы фотографии:
https://kazan.ros-spravka.ru
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13 комментариев
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  1. bouncyhunter Офлайн
    bouncyhunter Сегодня, 11:19
    +5
    поправки в положение о военно-врачебной экспертизе с целью сохранения на службе офицеров – ветеранов боевых действий, имеющих серьезные травмы. После утверждения поправок, они смогут продолжить службу в военных комиссариатах

    Дай-то Бог чтобы утвердили - правильное решение ! soldier
    1. bessmertniy Онлайн
      bessmertniy Сегодня, 11:32
      +2
      Если есть возможность опытных людей поставить вместо не справляющихся с обязанностями, то это в интересах страны и общества. Такой документ надо принимать. hi
      1. bouncyhunter Офлайн
        bouncyhunter Сегодня, 11:37
        +3
        hi Ниже Копчёный привёл кадр из фильма "Starship troopers" ("Звёздный десант" в нашем прокате ) , так вот в книге Р.Хайнлайна , по которой снят этот фильм есть много правильных слов , в том числе такие (за точность цитаты не ручаюсь) :
        - Если у него остался цел хотя бы один глаз и одна рука - он не позволит чтобы какую-то работу по пересчёту и перекладыванию всякой всячины выполнял полноценный гражданин .
        1. ul_vitalii Онлайн
          ul_vitalii Сегодня, 12:05
          0
          Паша, здравствуй!hi
          Не дело гражданским заниматься мобилизационными делами, решили сэкономить, а могли бы и сразу спрогнозировать пагубность принятого решения.
  2. zapfen Офлайн
    zapfen Сегодня, 11:24
    -1
    "Гражданские...могут не выдержать психологической нагрузки при проведении призыва, тогда как офицеры, которых постоянно учили решать экстремальные задачи, подобные трудности преодолеют" Военные тоже люди, хоть и военные. Что ж гражданских не научили решать экстремальные задачи? К сожалению, в моем военном ВУЗе дисциплины по решению экстремальных задач не было... Если только саму службу не считать такой задачей.
  3. Копчёный Офлайн
    Копчёный Сегодня, 11:28
    +3
    У нас многие любят этот фильм, поэтому вспомнился работник призывного пункта из него:
    Mobile Infantry made me the man i am today
    Кто не в курсе, у него ещё и ног нету.
  4. Лара Крофт Онлайн
    Лара Крофт Сегодня, 11:37
    +2
    С возвращением же офицеров, по его словам, будут решены две проблемы – ведомство поможет офицерам остаться на службе, а также улучшит работу военкоматов.

    Что ляжет дополнительным бременем на Военный бюджет РФ...
    Да и половинчатое решение....
    В идеале частично заместить гражданских лиц в военкомате военными, но только, где действительно это нужно, а не полностью весь гражданский персонал разгонять (другая крайность)...
    Далее в школах, колледжах и ВУЗах (не имеющих военную кафедру) ввести снова:
    - предмет НВП, пускай ведут его военные пенсионеры и потерявших годность к военной службе в результате ранений и травм;
    - ОБЖ в вышеуказанных заведениях (а не только в школах) пусть ведут пенсионеры от МЧС;
    - правоведение в школах пусть ведут пенсионеры МВД и судьи в отставке.
    Я уверяю ни родителям детей, ни стране в целом не нужно будет боятся за обстановку происходящих в военкоматах и учебных заведениях....
    1. ghby Офлайн
      ghby Сегодня, 11:56
      0
      Цитата: Лара Крофт
      - правоведение в школах пусть ведут пенсионеры МВД и судьи в отставке.

      пенсионеры МВД объективно слабы в правоведении ибо работали с правом сугубо узко, плюс проф деформация. А судьи - не барское это дело - не будут, до последнего в должностях... у нас один в совещательной комнате имел свойство засыпать... приходилось будить...
  5. литий17 Офлайн
    литий17 Сегодня, 11:37
    +3
    что то я не понял! После недавней "реформы" в военкоматах офицеров нет! По крайней мере в моем такая картина. О какой службе говорит автор? Оттуда все бегут, зарплата мизер, работы валом, а особенно учесть что все запущено + новые оргмедуказивки! Мне лично два раза предлагали-уговаривали, но когда вникал, такого моя военная натура и то бы не выдержала! У нас я смотрю власть все на уровне каких то фантазий живет! Хоть бы вопрос изучили!
  6. Olddetractor Офлайн
    Olddetractor Сегодня, 11:45
    0
    Экая оторванность от реалий жизни. В военкоматах появятся военнослужащие? Или это будут военные пенсионеры-инвалиды на копеечной зарплате? Там работы невпроворот! И это работа для здоровых за символическую плату.
  7. Приговор Офлайн
    Приговор Сегодня, 11:57
    +1
    Это справедливо. Эти люди кровью доказали преданность своей Стране и своему Народу. Уверен их знания и опыт будут очень востребованы, нельзя разбрасываться такими кадрами.
  8. Malkavianin Офлайн
    Malkavianin Сегодня, 12:06
    0
    В целом идея хорошая. В военкомате должны работать военнослужащие и главное, ДЕЙСТВУЮЩИЕ, а не уволенные в запас, фактически обычные гражданские. Но с зарплатой в военкомате надо что-то делать. Да и с технической частью тоже.
  9. Dimy4 Офлайн
    Dimy4 Сегодня, 12:07
    0
    Да, вот что себя помню, еще с Советских времен в нашем военкомате одни девки работали, только военком мужиком был. Причем девки молодые. Приписное было интересно получать (1984 г.) - по военкомату полуголый бегаешь, а они паразитки хихикают.