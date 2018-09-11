Черноморский флот усилят «Циклон» и «Ингушетия»
В следующем году силы Черноморского флота пополнят малые ракетные корабли (МРК) с крылатыми ракетами «Калибр» – «Циклон» и «Ингушетия», сообщают Известия.
Как рассказали газете в Минобороны, корабли войдут в состав 41-й гвардейской бригады ракетных кораблей ЧФ. На их вооружении стоят крылатые ракеты «Калибр-НК» и сверхзвуковые противокорабельные «Ониксы».
В военном ведомстве напомнили, что «Циклон» (в ближайшее время имя изменят, он будет назван в честь одного из российских городов) – это третий корабль проекта 22800 «Каракурт», а «Ингушетия» – седьмой корабль проекта 21631 «Буян-М».
По словам эксперта Дмитрия Болтенкова, это серьезное усиление на юго-западном стратегическом направлении. Оба корабля – хорошие боевые платформы, которые смогут эффективно действовать как в Черном море, так и в Средиземном, добавил он.
Основное оружие этих МРК – ракеты «Калибр» – обладает дальностью в несколько тысяч километров, сказал в свою очередь бывший командир бригады противолодочных кораблей СФ Владимир Амбарцумян.
При этом корабли указанных проектов имеют относительно невысокую цену, и что немаловажно – российские судостроители хорошо освоили их производство, отметил он.
По его мнению, у России пока недостаточно кораблей для полного паритета с НАТО, но в случае необходимости они способны на большом расстоянии нанести противнику неприемлемый ущерб. «Калибры» также позволяют держать под прицелом Красное море, Персидский залив, восточную часть Средиземноморья. Именно там находятся сегодня самые «горячие точки» планеты, добавил эксперт.
Как рассказали газете в Минобороны, корабли войдут в состав 41-й гвардейской бригады ракетных кораблей ЧФ. На их вооружении стоят крылатые ракеты «Калибр-НК» и сверхзвуковые противокорабельные «Ониксы».
В военном ведомстве напомнили, что «Циклон» (в ближайшее время имя изменят, он будет назван в честь одного из российских городов) – это третий корабль проекта 22800 «Каракурт», а «Ингушетия» – седьмой корабль проекта 21631 «Буян-М».
По словам эксперта Дмитрия Болтенкова, это серьезное усиление на юго-западном стратегическом направлении. Оба корабля – хорошие боевые платформы, которые смогут эффективно действовать как в Черном море, так и в Средиземном, добавил он.
Основное оружие этих МРК – ракеты «Калибр» – обладает дальностью в несколько тысяч километров, сказал в свою очередь бывший командир бригады противолодочных кораблей СФ Владимир Амбарцумян.
При этом корабли указанных проектов имеют относительно невысокую цену, и что немаловажно – российские судостроители хорошо освоили их производство, отметил он.
По его мнению, у России пока недостаточно кораблей для полного паритета с НАТО, но в случае необходимости они способны на большом расстоянии нанести противнику неприемлемый ущерб. «Калибры» также позволяют держать под прицелом Красное море, Персидский залив, восточную часть Средиземноморья. Именно там находятся сегодня самые «горячие точки» планеты, добавил эксперт.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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