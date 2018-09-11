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Украина "усилилась" на Азовском море. Бердянск на замке...

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Украина воплощает в реальность заявления верховного командования о необходимости усиления военного присутствия на Азовском море. На данный момент реальность такова, что кроме как парой бронекатеров военное присутствие ВМСУ в акватории Азовского моря усилить особенно нечем. Обещанная американская помощь в виде списанных патрульных катеров до Украины никак не дойдёт.

Вчера и сегодня в акватории Бердянского морского порта на воду спущены два артиллерийских бронекатера военно-морских сил Украины.

Это малые бронированные артиллерийские катера проекта 58155 – МБАК Р177 «Кременчуг» и Р-178 «Лубны». Катера были доставлены на трейлере в Бердянск. Отправлять их своим ходом в акваторию Азовского моря Украина не решилась в первую очередь в связи с показателями катеров по дальности плавания.


Из сообщения представителя ВМСУ:
Катера ожидают установки демонтированных мачт и оборудования.




Основные характеристики упомянутых катеров:
длина – 20,7 м,
ширина – 4,85 м,
осадка – 0,88 м,
максимальная скорость хода – 28 узлов,
дальность плавания – до 400 миль,
автономность плавания – 5 суток,
экипаж – 5 человек.



Катера оснащены 30-мм пушками и пулеметами калибра 7,62 мм. Также на вооружении – гранатомёты КБА-117.
Использованы фотографии:
https://www.ukrmilitary.com/Юрий Лавренюк
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14 комментариев
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  1. revnagan Онлайн
    revnagan Сегодня, 12:03
    +1
    Лиха беда начало...
    1. 210окв Онлайн
      210окв Сегодня, 12:37
      0
      Пираты вышли на "большую"воду... what
  2. taiga2018 Офлайн
    taiga2018 Сегодня, 12:05
    +4
    экипаж всего 5 человек,это хорошо,потери будут не большие...
  3. роман66 Офлайн
    роман66 Сегодня, 12:06
    +4
    вышли украинские броненосцы в Азовское море....
    1. ul_vitalii Онлайн
      ul_vitalii Сегодня, 12:13
      +2
      Рома, привет hi Сколько моряков сразу нахлынуло, девчонкам будет из чего выбирать, краб во лбу и клёш на пятке. laughing
      1. роман66 Офлайн
        роман66 Сегодня, 12:21
        +1
        всегда любопытно было - в клешах есть хоть какой-нито смысл или понт голимый? привет hi
        1. ul_vitalii Онлайн
          ul_vitalii Сегодня, 12:31
          0
          Ну во-первых, причал и подходы к портовым кабакам от пыли чистые, а во-вторых, в случае палундры, из штанов в воде проще выпрыгивать, да и поясные застёжки под это заточены. smile
  4. Лара Крофт Онлайн
    Лара Крофт Сегодня, 12:08
    +2
    На данный момент реальность такова, что кроме как парой бронекатеров военное присутствие ВМСУ в акватории Азовского моря усилить особенно нечем.

    Ну да, а как насчет Морских частей Государственной пограничной службы Украины, которая в состав ВМСУ не входит?
    Морская охрана Украины
    1 корабль проекта 133 ("Антарес") (код НАТО "Мuravеу"):
    ВG-55 "Галичина" (бывший ПСКР-115)
    8 кораблей проекта 205П ("Тарантул") (код НАТО "Stenkа"):
    ВG-56 "Волынь" (бывший ПСКР-637), 1974 г. — не в строю
    ВG-57 "Николаев" (бывший ПСКР-722)
    ВG-30 "Герои Керчи" (бывший ПСКР-642)
    ВG-31 "Буковина" (бывший ПСКР-702)
    ВG-32 "Донбасс" (бывший ПСКР-705)
    ВG-60 "Одесса" (бывший ПСКР-652)
    ВG-61 "Закарпатье" (бывший ПСКР-648) — не в строю
    ВG-63 "Павел Державин" (бывший ПСКР-720)
    U120 Skadovsk
    Артиллерийский катер "Скадовск" пр. 1400М.
    4 корабля проекта 1204 ("Шмель") (код НАТО "Shmel"):
    ВG-84 "Измаил" (бывший АК-397, заводской № С-666), 17 января 1969 г.
    ВG-81 "Лубны" (бывший АК-211, заводской № С-347), 30 сентября 1972 г.
    ВG-83 "Нежин" (бывший АК-563, заводской № С-660), 30 сентября 1968 г.
    ВG-82 "Канев" (бывший АК-246, заводской № С-329), 27 декабря 1971 г.
    2 сторожевых катера проекта 14670 ("Гурзуф"):
    ПСКА-53 "Львов" (зав № С-912), 1986
    ПСКА-54 "Кривой Рог" (Зав. № С-913), 1987
    12 катеров проекта 1400М ("Гриф") (код НАТО "Zhuk"):
    BG-100 ПСКА-508
    BG-101 ПСКА-525
    BG-102 ПСКА "Оболонь" (б. ПСКА-510)
    BG-103 ПСКА-511 (б. ПСКА-529)
    BG-104 ПСКА-512 (б. ПСКА-531)
    BG -108 ПСКА-517
    BG-110 ПСКА "Любомир"
    BG-115 ПСКА-523
    BG-116 ПСКА "Дарница" (б. ПСКА-524)
    BG-117 ПСКА "Ватутинець"
    BG-118 ПСКА "Арабат"
    1 катер проекта 1401А ("Катран") — 1994 г. В опытной эксплуатации.
    12 (+6) катеров проекта 58030 ("Калкан") (Код НАТО "Каlkan"):
    ВG-504 (+17 ед.)
    Picturepicture 5058185549349 66736
    ВG-80 "Дунай".
    1 катер проекта 1360 ("Чайка"):
    ВG-О1 "Крым" (заводской № С-301), 1981 г.
    1 штабное судно:
    ВG-80 "Дунай" (до 1997 г. — ССВ-10, бывший "Прут", бывший тральщик австрийской строения "Grafinau"), 1940 г.
    1 судно проекта 376 ("Ярославец") — (бывший РВК-796)
    Наряду с перечисленными, в состав Морских частей входят также несколько мелких патрульных катеров (проекта 1398Б и др.), а также вспомогательных единиц.
    http://ru.warriors.wikia.com/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
    1. parusnik Офлайн
      parusnik Сегодня, 12:25
      0
      И какие корабли из перечисленных в списке базируются в Азовском море..?
    2. Alex_59 Онлайн
      Alex_59 Сегодня, 12:35
      0
      Цитата: Лара Крофт
      1 корабль проекта 133 ("Антарес") (код НАТО "Мuravеу"):
      ВG-55 "Галичина" (бывший ПСКР-115)
      Списан в 2008 г.
      ВG-56 "Волынь" (бывший ПСКР-637)
      Списан в 2007 г.
      ВG-30 "Герои Керчи" (бывший ПСКР-642)
      Списан в 1999 г.
      ВG-31 "Буковина" (бывший ПСКР-702)
      Потоплен как мишень в 2017 г.
      ВG-60 "Одесса" (бывший ПСКР-652)
      Списан в 2011 г.
      ВG-83 "Нежин" (бывший АК-563, заводской № С-660)
      Списан в 2008 г.
      ВG-82 "Канев" (бывший АК-246, заводской № С-329)
      Списан в 2008 г.
      Ну и так далее. Рука устала писать.
      1 судно проекта 376 ("Ярославец") — (бывший РВК-796)
      Оооо, "Ярославец" это ваще огонь, боевой корабль, дааа! Ходили, знаем. )))
  5. Николай Петров Онлайн
    Николай Петров Сегодня, 12:09
    +1
    Зря смеётесь, корыто для пиратства лучше и не придумать. А далее пиратства шумеры не осмелятся.
  6. Тот же ЛЕХА Онлайн
    Тот же ЛЕХА Сегодня, 12:09
    +1
    Осадка меньше метра...в протоках прятаться смогут...на наших рыбаков с удочками охотиться будут что-ли. what
    1. parusnik Офлайн
      parusnik Сегодня, 12:30
      0
      33-х морских богатырей во главе с дядькой Черномором, будут поддерживать огневой поддержкой..Да, да..я о тех самых: В чешуе, как жар горя, Тридцать три богатыря, Все красавцы удалые, Великаны молодые, Все равны, как на подбор....Новое тайное оружие Потрошенко....
  7. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 12:20
    0
    Цитата: роман66
    вышли украинские броненосцы в Азовское море....

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    "Вийшли гарматни брони човни" как я понял по статье...Название одного катера такое характерное "Кременчук", именно на "чук" окончание, будто это фамилия справжнего украинского мичмана("украинский мичман" как-то не вяжется, морской прапорщик наверное больше подходит). laughing laughing На борту надо написать "пиратьски и каперьски силы Украины" (запрошують вас до Висылого Роджеру). laughing