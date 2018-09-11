Украина "усилилась" на Азовском море. Бердянск на замке...

Катера ожидают установки демонтированных мачт и оборудования.

Украина воплощает в реальность заявления верховного командования о необходимости усиления военного присутствия на Азовском море. На данный момент реальность такова, что кроме как парой бронекатеров военное присутствие ВМСУ в акватории Азовского моря усилить особенно нечем. Обещанная американская помощь в виде списанных патрульных катеров до Украины никак не дойдёт.Вчера и сегодня в акватории Бердянского морского порта на воду спущены два артиллерийских бронекатера военно-морских сил Украины.Это малые бронированные артиллерийские катера проекта 58155 – МБАК Р177 «Кременчуг» и Р-178 «Лубны». Катера были доставлены на трейлере в Бердянск. Отправлять их своим ходом в акваторию Азовского моря Украина не решилась в первую очередь в связи с показателями катеров по дальности плавания.Из сообщения представителя ВМСУ:Основные характеристики упомянутых катеров:Катера оснащены 30-мм пушками и пулеметами калибра 7,62 мм. Также на вооружении – гранатомёты КБА-117.