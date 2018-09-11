Украина "усилилась" на Азовском море. Бердянск на замке...
Украина воплощает в реальность заявления верховного командования о необходимости усиления военного присутствия на Азовском море. На данный момент реальность такова, что кроме как парой бронекатеров военное присутствие ВМСУ в акватории Азовского моря усилить особенно нечем. Обещанная американская помощь в виде списанных патрульных катеров до Украины никак не дойдёт.
Вчера и сегодня в акватории Бердянского морского порта на воду спущены два артиллерийских бронекатера военно-морских сил Украины.
Это малые бронированные артиллерийские катера проекта 58155 – МБАК Р177 «Кременчуг» и Р-178 «Лубны». Катера были доставлены на трейлере в Бердянск. Отправлять их своим ходом в акваторию Азовского моря Украина не решилась в первую очередь в связи с показателями катеров по дальности плавания.
Из сообщения представителя ВМСУ:
Основные характеристики упомянутых катеров:
длина – 20,7 м,
ширина – 4,85 м,
осадка – 0,88 м,
максимальная скорость хода – 28 узлов,
дальность плавания – до 400 миль,
автономность плавания – 5 суток,
экипаж – 5 человек.
Катера оснащены 30-мм пушками и пулеметами калибра 7,62 мм. Также на вооружении – гранатомёты КБА-117.
Вчера и сегодня в акватории Бердянского морского порта на воду спущены два артиллерийских бронекатера военно-морских сил Украины.
Это малые бронированные артиллерийские катера проекта 58155 – МБАК Р177 «Кременчуг» и Р-178 «Лубны». Катера были доставлены на трейлере в Бердянск. Отправлять их своим ходом в акваторию Азовского моря Украина не решилась в первую очередь в связи с показателями катеров по дальности плавания.
Из сообщения представителя ВМСУ:
Катера ожидают установки демонтированных мачт и оборудования.
Основные характеристики упомянутых катеров:
длина – 20,7 м,
ширина – 4,85 м,
осадка – 0,88 м,
максимальная скорость хода – 28 узлов,
дальность плавания – до 400 миль,
автономность плавания – 5 суток,
экипаж – 5 человек.
Катера оснащены 30-мм пушками и пулеметами калибра 7,62 мм. Также на вооружении – гранатомёты КБА-117.
- Использованы фотографии:
- https://www.ukrmilitary.com/Юрий Лавренюк
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