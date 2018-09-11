Вплоть до санкций! Вашингтон пригрозил Международному уголовному суду

Вашингтон рассмотрит возможность принятия мер в Совбезе ООН по ограничению полномочий суда и лишению его юрисдикции в отношении граждан стран не ратифицировавших Римский статут

Соединенные Штаты не будут сотрудничать с Международным уголовным судом и примут все возможные меры для защиты своих граждан от преследований со стороны МУС. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, передает РИА Новости В своем выступлении в Вашингтоне Болтон заявил, что власти США используют и будут в дальнейшем применять все возможные меры для защиты своих граждан от незаконного преследования незаконным судом, включая введение санкций в отношении судей МУС. При этом он добавил, что США никогда не помогали МУС, не сотрудничали с ним и не собираются к нему присоединяться.- заявил Болтон, при этом добавив, что США будут преследовать судей МУС в рамках американского законодательстваБолтон отметил, что это касается намерения МУС преследовать американских военных за преступления против человечности, совершенные в Афганистане.Международный уголовный суд (МУС) был учрежден 17 июля 1998 года на основе Римского статута Международного уголовного суда, который вступил в силу 1 июля 2002 года после того, как его ратифицировали 60 государств. В его компетенцию входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечества. Штаб-квартира суда находится в Гааге.Многие страны, в том числе США, Россия и Китай не признают юрисдикции этого суда и отказываются сотрудничать с ним.