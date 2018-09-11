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Вплоть до санкций! Вашингтон пригрозил Международному уголовному суду

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Соединенные Штаты не будут сотрудничать с Международным уголовным судом и примут все возможные меры для защиты своих граждан от преследований со стороны МУС. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, передает РИА Новости.

Вплоть до санкций! Вашингтон пригрозил Международному уголовному суду


В своем выступлении в Вашингтоне Болтон заявил, что власти США используют и будут в дальнейшем применять все возможные меры для защиты своих граждан от незаконного преследования незаконным судом, включая введение санкций в отношении судей МУС. При этом он добавил, что США никогда не помогали МУС, не сотрудничали с ним и не собираются к нему присоединяться.


Вашингтон рассмотрит возможность принятия мер в Совбезе ООН по ограничению полномочий суда и лишению его юрисдикции в отношении граждан стран не ратифицировавших Римский статут
- заявил Болтон, при этом добавив, что США будут преследовать судей МУС в рамках американского законодательства

Болтон отметил, что это касается намерения МУС преследовать американских военных за преступления против человечности, совершенные в Афганистане.

Международный уголовный суд (МУС) был учрежден 17 июля 1998 года на основе Римского статута Международного уголовного суда, который вступил в силу 1 июля 2002 года после того, как его ратифицировали 60 государств. В его компетенцию входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечества. Штаб-квартира суда находится в Гааге.

Многие страны, в том числе США, Россия и Китай не признают юрисдикции этого суда и отказываются сотрудничать с ним.


Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
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4 комментария
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  1. Панславист Онлайн
    Панславист Сегодня, 12:36
    0
    А что сделал этот МУС что ему санкции вводят?
  2. Пленник Онлайн
    Пленник Сегодня, 12:36
    +1
    Засуетились покрыватели исполнителей массовых убийств.
  3. Тот же ЛЕХА Онлайн
    Тот же ЛЕХА Сегодня, 12:38
    +1
    Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон



    На каждый Болт...он... хе хе найдется своя гайка Джон.
    Не лезь в бутылку Болтон...воевать со всем миром вы все равно не сможете ...пупок порвете. smile
  4. faiver Онлайн
    faiver Сегодня, 12:41
    0
    Ну в принципе они правы, наши тоже кладут на это суд и правильно делают...