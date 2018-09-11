В Арктике развернут новую батарею «Бастионов»
На острове Котельный (архипелаг Новосибирские острова) до конца 2018 года будет развернута новая батарея береговых ракетных комплексов «Бастион», сообщают Известия.
«Бастионы» заменят устаревшие комплексы «Рубеж», которые в течение последних лет планово снимались с вооружения. Остров Котельный – последнее место дислокации этих комплексов, оставшихся в вооруженных силах.
Ранее «Бастионы» заступили на боевое дежурство в составе береговой ракетной бригады в Мурманской области. Дальность поражения целей ракетами комплекса составляет около 600 км.
По словам президента Академии геополитических проблем Леонида Ивашова, штатная структура подразделений, на вооружении которых находятся «Бастионы», не раскрывается, но вряд ли количество доставленных на остров пусковых установок превышает 3-4 единицы. Однако и этого количества хватит, чтобы потопить группу кораблей таких классов как фрегат или эсминец.
Эксперт отметил, что Новосибирские острова имеет выгодное стратегическое положение – с помощью находящегося на них вооружения контролируется Северный морской путь. А за пределами действия «Бастионов», в районе вечных льдов, работает российская морская авиация.
Но главное предназначение «Бастионов», несущих службу в северных морях – это обозначение российского присутствия. ВМФ демонстрирует всем желающим оспорить право России на владение северными территориями свою готовность защитить их, причем, с помощью самых современных средств поражения, подчеркнул Ивашов.
«Бастионы» заменят устаревшие комплексы «Рубеж», которые в течение последних лет планово снимались с вооружения. Остров Котельный – последнее место дислокации этих комплексов, оставшихся в вооруженных силах.
Ранее «Бастионы» заступили на боевое дежурство в составе береговой ракетной бригады в Мурманской области. Дальность поражения целей ракетами комплекса составляет около 600 км.
По словам президента Академии геополитических проблем Леонида Ивашова, штатная структура подразделений, на вооружении которых находятся «Бастионы», не раскрывается, но вряд ли количество доставленных на остров пусковых установок превышает 3-4 единицы. Однако и этого количества хватит, чтобы потопить группу кораблей таких классов как фрегат или эсминец.
Эксперт отметил, что Новосибирские острова имеет выгодное стратегическое положение – с помощью находящегося на них вооружения контролируется Северный морской путь. А за пределами действия «Бастионов», в районе вечных льдов, работает российская морская авиация.
Но главное предназначение «Бастионов», несущих службу в северных морях – это обозначение российского присутствия. ВМФ демонстрирует всем желающим оспорить право России на владение северными территориями свою готовность защитить их, причем, с помощью самых современных средств поражения, подчеркнул Ивашов.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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