Интрига закручивается. В деле отравления Скрипалей появился "Аполлон"

"Сотрудников" российского ГРУ, якобы причастных к отравлению семьи Скрипалей, "сдал" завербованный британской разведкой МИ-6 российский дипломат. Об этом сообщает британское издание Daily Express со ссылкой на источники в британской разведке.Как пишет издание, российский дипломат якобы был завербован британскими спецслужбами в Риме через несколько недель после отравления Скрипалей. По информации, он работал в российском посольстве в Риме и собирал секретные сведения о НАТО. После вербовки он получил кодовое имя "Аполлон". Именно он якобы дал британской разведке всю "исчерпывающую информацию о шпионской сети Москвы" и "опознал по фотографиям подозреваемых в отравлении Скрипалей сотрудников ГРУ, назвав их настоящие имена".В издании отмечают, что сам факт вербовки МИ-6 российского дипломата и получение секретной информации, связанной с отравлением Скрипалей, говорит о "триумфе британской разведки" и "провале русской".Ранее сообщалось, что в Великобритании установили причастность к отравлению "Новичком" семьи Скрипалей, специальной группы ГРУ под названием "Чистильщики", в которую якобы входили "установленные разведкой Великобритании сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов.