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Интрига закручивается. В деле отравления Скрипалей появился "Аполлон"

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"Сотрудников" российского ГРУ, якобы причастных к отравлению семьи Скрипалей, "сдал" завербованный британской разведкой МИ-6 российский дипломат. Об этом сообщает британское издание Daily Express со ссылкой на источники в британской разведке.

Интрига закручивается. В деле отравления Скрипалей появился "Аполлон"


Как пишет издание, российский дипломат якобы был завербован британскими спецслужбами в Риме через несколько недель после отравления Скрипалей. По информации, он работал в российском посольстве в Риме и собирал секретные сведения о НАТО. После вербовки он получил кодовое имя "Аполлон". Именно он якобы дал британской разведке всю "исчерпывающую информацию о шпионской сети Москвы" и "опознал по фотографиям подозреваемых в отравлении Скрипалей сотрудников ГРУ, назвав их настоящие имена".


В издании отмечают, что сам факт вербовки МИ-6 российского дипломата и получение секретной информации, связанной с отравлением Скрипалей, говорит о "триумфе британской разведки" и "провале русской".

Ранее сообщалось, что в Великобритании установили причастность к отравлению "Новичком" семьи Скрипалей, специальной группы ГРУ под названием "Чистильщики", в которую якобы входили "установленные разведкой Великобритании сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов.
Использованы фотографии:
https://www.youtube.com/
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49 комментариев
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  1. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 13:05
    +2
    ... а чего мелкобриты завтра задвинут? laughing ... что ни день - то новость.... wassat
    1. Тралл Онлайн
      Тралл Сегодня, 13:09
      +10
      А Аполлоном его назвали из-за привычки ходить голышом в одной тунике и с лавровым венком на голове.

      В руке флакончик, догадайтесь с чем

      - Бабуля, как правильно "флакончик" или "флокончик"?
      - Пиши "пизырёк", внученька smile
      1. avt Офлайн
        avt Сегодня, 13:17
        +4
        Цитата: Тралл
        Бабуля, как правильно "флакончик" или "флокончик"?
        - Пиши "пизырёк", внученька

        wassat
        - В Греческом зале, в Греческом зале, как вам не стыдно!
        Аж пенсне раскалилось. Я ей так тихо возражаю:
        - Чего орешь, ты, мышь белая?.. Ты здесь каждый день дурака валяешь. А мне завтра на работу. Стакан бы лучше вынесла... Видишь, человек из горлышка булькает?!
        ... Что селедку?.. Кто селедку?.. Какую селедку?.. Ну, селедку развернул у него на плече... А что ему сделается? Двести лет стоял, еще простоит, а у меня выходной кончается, поймешь ты, коза старая?!
        ... Кто Аполлон?.. Я - Аполлон? Он - Аполлон? Ну и нехай себе Аполлон... Повесил я ему авоську на руку, а куда вешать, на шею?!
        От народ!.. Никакой культуры. Еле от нее отбился. Хорошо еще, ребята поддержали... А на часах уже три! А я еще с продуктами и ни в одном глазу. А уже три на часах.
      2. Николай Петров Офлайн
        Николай Петров Сегодня, 13:22
        +2
        Тралл, не, не катит, кота не хватает. Ну а если без шуток, неужели мелкобритовская разведка так деградировала?! И слава Богу! А то по делу пакостей, равных на Планете им нет, а может уже не было.
        1. Gun70 Офлайн
          Gun70 Сегодня, 14:07
          0
          Обмельчали. Времена лоуренсов аравийских и сиднеев рейли канули в лету.
        2. jjj Онлайн
          jjj Сегодня, 14:29
          +5
          Понадобилось прикупить семян лука. Вот смотрите, что предлагают

      3. letinant Офлайн
        letinant Сегодня, 13:54
        0
        "Фсё", я думал меня удивить сложно, но теперь я отказываюсь от этих слов, беру попкорн и смотрю это кино!
        Думаю в следующей серии увидим агента 007.
        1. Балу Офлайн
          Балу Сегодня, 15:00
          0
          Цитата: letinant
          "Фсё", я думал меня удивить сложно, но теперь я отказываюсь от этих слов, беру попкорн и смотрю это кино!
          Думаю в следующей серии увидим агента 007.

          Алексей, мы свидетели грандиозного реалити шоу-"Опять русские идут".
          Сценаристы явно сидят за атлантической лужей, режессеры ближе. Количество мифических агентов ГРУ будет множиться. Странно, что в этом триллере еще не выпустили агентесс-гру и бурятских бронетанковых кавалеристов.
      4. renics Онлайн
        renics Сегодня, 14:56
        0
        А дед бы подсказал, мол пузырь пиши.
    2. Комментарий был удален.
      1. Грибок Офлайн
        Грибок Сегодня, 14:07
        +1
        Не народ. А кучка школьников. Народ отдыхал да дела делал.
        1. Бар1 Офлайн
          Бар1 Сегодня, 14:25
          -3
          сейчас в нете полно роликов про митинги,там разные люди собрались,которые пришли выразить одно мнение ,что путин врал всегда ,когда говорил про пенсионный возраст и это факт и народу были ТЫСЯЧИ-это тож факт.Ну а вы просто грибок.
      2. 210окв Офлайн
        210окв Сегодня, 14:08
        0
        Это НАРОД?На Пушкинской соберётся от силы пару сотен недовольных..И это дамочка что повторяет кричалку ну явно не представляет НАРОД..
        1. vkl.47 Офлайн
          vkl.47 Сегодня, 14:39
          -1
          И представители школ 15+.которые на маминой шее сидят но уже бастуют.для них это не митинг а тусовка
  2. Rusland Офлайн
    Rusland Сегодня, 13:05
    +7
    Взяли и слили "завербованного" дипломата, триумф этого потребовал, ладно погоняло успели присвоить. smile
    1. bessmertniy Офлайн
      bessmertniy Сегодня, 13:18
      +2
      Ну да, римский дипломат каким-то боком мог быть в курсе такого интимного дела, как травля Скрипалей. Где был он, и где были эти Скрипали!? А не сидел ли он под той самой лавкой на которую присаживались Скрипали, наблюдая действие "Новичка" и не оказывая им первой медпомощи! Фу, как мерзко изгаляются эти британские шерлоки. negative
    2. poquello Офлайн
      poquello Сегодня, 13:22
      +2
      Цитата: Rusland
      Взяли и слили "завербованного" дипломата, триумф этого потребовал, ладно погоняло успели присвоить. smile

      чувак думал к нему продюсеры с голливуда подкатили, "Остапа, несло..."
  3. Skay Офлайн
    Skay Сегодня, 13:06
    0
    "Идентификация Борна"? Не?
  4. HAM Онлайн
    HAM Сегодня, 13:07
    +3
    Весь мир -лохи,одни британцы спецы......сдавать свою агентуру....явно за дураков держат...
    1. HAM Онлайн
      HAM Сегодня, 13:21
      +2
      Какая то,прям,бабская месть этому парнишке...
  5. kapitan92 Офлайн
    kapitan92 Сегодня, 13:08
    +6
    Сомнительно, чтобы ГРУ "делилась" информацией о своих агентах и операциях с представителями дип. копруса. fool
    1. Jerk Офлайн
      Jerk Сегодня, 13:13
      +2
      Они этому Апполону даже не сказали, что нет такое организации - ГРУ, в природе не существует laughing Производители попкорна стонут и выгребают последние палеты из заначки
      1. kenig1 Офлайн
        kenig1 Сегодня, 14:09
        +1
        Про ГРУ поподробнее, я видимо оргштатные мероприятия пропустил?
    2. Тот же ЛЕХА Офлайн
      Тот же ЛЕХА Сегодня, 13:14
      +2
      +1
      Сомнительно, чтобы ГРУ "делилась" информацией о своих агентах и операциях с представителями дип. копруса.

      Английские СМИ лучше ГРУшников знают с кем они делятся информацией..
  6. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 13:11
    +2
    Скоро показания по Скрипалям даст сантехник дядя Вася, и вся сказка британских спецслужб рассыпется в прах. wassat
    1. Тралл Онлайн
      Тралл Сегодня, 13:13
      +5
      Агент Вантуз? smile
  7. Бультерьер Онлайн
    Бультерьер Сегодня, 13:13
    +1
    Бред начинает обрастать еще более бредовыми подробностями))) теперь они еще и сдают своих типо агентов через сми. Что кстати оканчательно это шоу закпнчивает. Так как вербовка,то данные засекретят и теперь опять все будет со слов кого то,но кого это секретно)))))
    1. Тот же ЛЕХА Офлайн
      Тот же ЛЕХА Сегодня, 13:19
      0
      0
      Бред начинает обрастать еще более бредовыми подробностями)))


      Нас ждет увлекательнейший шпиенский сериал...его писать будут англосаксонские СМИ...
      Джеймс Бонд отдыхает нервно в стороне.
      Запасаемся попкорном и ждемс новой серии ...эх меня бы записали в суперагента ГРУ...от красоток отбою не будет.
      1. Бультерьер Онлайн
        Бультерьер Сегодня, 13:42
        -1
        Думаю если это официально обьявят,то шоу на этом закончится. Литвиненко дело шло так же,засекретили все. Адвокаты даже не могут до сих пор с доказательствами ознакомиться так как нет допуска к секретным данным))) суд представляете как выглядит?)))
    2. 020500 Офлайн
      020500 Сегодня, 13:43
      0
      Цитата: Бультерьер
      Так как вербовка,то данные засекретят и теперь опять все будет со слов кого то,но кого это секретно)))))


      Плюс можно еще фонды попилить - типа все деньги ушли на вознаграждение ценному, но очень секретному "источнику"
  8. AKS-U Офлайн
    AKS-U Сегодня, 13:26
    0
    Сериал "Чисто английское убийство". А кто завтра выйдет на сцену?
  9. _Kotegpushisteg_ Онлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 13:40
    0
    цели то они все равно достигают изолируют по тихой!и готовят свое общественное мнение к силовому противостоянию
  10. rruvim Офлайн
    rruvim Сегодня, 13:41
    0
    Жду телесириал winked Под названием "Чистильщики". Думаю будет такой же интересный, как "Американцы". МИ-6 что-нибудь обломиться? От проката. А то у них кофе и кока в кабинетах кончилась...
  11. BRJ Офлайн
    BRJ Сегодня, 13:42
    +2
    Агата Кристи отдыхает laughing
  12. rruvim Офлайн
    rruvim Сегодня, 13:44
    0
    Лавров-Калантаров должен что-то сказать в защиту своего ведомства МИ-6. Например: "Ну вы и де..лы..."
  13. senima56 Офлайн
    senima56 Сегодня, 13:45
    0
    Нашёлся, наконец-то "Крот"?!
  14. semenoffdima Офлайн
    semenoffdima Сегодня, 13:45
    0
    Добрый день! Меня еще британские спецслужбы не разыскивают в связи с отравлением Скрипалей?
    Нет? Почему? Медленно работают, дармоеды!
    Ну, если начнут меня искать - пусть тут пишут!
  15. kakvastam Офлайн
    kakvastam Сегодня, 13:46
    +2
    Чего только не придумают люди, чтобы с излишне доверчивых и альтернативно одарённых немножко денег снять! То Эйфелеву башню продадут, то Бруклинский мост, то слишком осведомлённым российским дипломатом прикинутся...
    Альтернативные, они не нефть - кончиться не могут.
    1. мордвин 3 Офлайн
      мордвин 3 Сегодня, 14:06
      0
      Цитата: kakvastam
      То Эйфелеву башню продадут

      Да вроде не продавали никуда. Хотели её убрать, так пришел в мерию один майор и развопился, что башня нужна как антенна. А что там про мост Бруклинский?
  16. LVMI1980 Офлайн
    LVMI1980 Сегодня, 13:46
    +6
    Штирлиц налил стакан и дал его Скрипалю.
    Тот выпил и упал, новичек подумал Штирлиц
  17. arane Офлайн
    arane Сегодня, 14:01
    +1
    Бредятина!
    Если это так, в чем я сильно сумлеваюся, то бриты только что тупо слили своего крота ... А это вряд ли.....
    Ага, и еще, видимо, перед назначением в посольство в риме все кандидаты должны выучить дрсье всех сотрудников ГРУ! Ну, фетиш такой у наших
  18. Piramidon Онлайн
    Piramidon Сегодня, 14:11
    +1
    "Сотрудников" российского ГРУ, якобы причастных к отравлению семьи Скрипалей, "сдал" завербованный британской разведкой МИ-6 российский дипломат.

    Ага, а МИ-6 тут же сдала свежезавербованного агента британскому изданию Daily Express? Я тащусь от этих мелкобританских недоумков. fool laughing
    1. роман66 Онлайн
      роман66 Сегодня, 15:01
      0
      мнится мне. что если бы гру решило-таки убить Скрипаля. не изгалялось бы новичками, а спокойно уделали бы старичками, т.е. старыми . проверенными способами. и цветы бы уже на могилке завяли...
  19. moisha Офлайн
    moisha Сегодня, 14:11
    0
    Ну облагались так не в первой ведь.А санкции?, российскому мужику они в привычку уж стали. Главное чтоб детишек это не коснулось,да счёта и имущество придворных цело было. ИМБЕЦИЛЫ!
  20. megavolt823 Офлайн
    megavolt823 Сегодня, 14:15
    +1
    Минутощька трэзвости ! Обосновывать что мы их бомбим по тому что они стреляют . Не логично . А вот если у них оружие массового поражения . То можно . Вот 60 ракет томагавк , массово не убивают . Чуточку предыстории ; Долго подозревали Хусейна в оружие массового поражения . Хотя сами и продали . Долго твердили , показывали беглых генералов . Потом один афромиротворец потрусил пробиркой . И всё !!! Обоснование найдено !!!! Долго говорили о допинге . Даже лишили несколько спортсменов . В основном кто карьеру закончил . Из своих . Потом заподозрили Россию . Долго говорили о допинге Показали несколько беглых и Родченко . И всё !!! Обоснование найдено !!! Они ищут не правду . Им нужно обоснование . hi
  21. alstr Офлайн
    alstr Сегодня, 14:26
    0
    На newsru.com поподробнее.
    Факты там замечательные: Они 30 раз за полтора года ездили в Европу (т.е. 1-2 раза в месяц).
    Только 6 раз ездили в Швейцарию.
    После марта 18 паспорта не использовали. Наверное паспорт закончился, "но скажут, скажут, что ..." @Атос.
    Если подумать, то как то странно (ведь есть ограничения по визам, если они туристические).
    Еще и номера соседние. А ведь там не догадываются, что у нас есть практика оформления загранпаспортов через турфирму например.
    Потом, я может что-то плохо понимаю, но согласно инструкциям пришлые исполнители не должны контактировать с резидентурой, чтобы не скомпромитировать как себя, так и резидента.

    Короче, что-то много не стыковок, если вдумчиво их обдумывать.
  22. Ретвизан 8 Онлайн
    Ретвизан 8 Сегодня, 14:52
    0
    Ну, "Аполлон", жди, скоро тебе бутербродик полонием намажут!
  23. К-50 Онлайн
    К-50 Сегодня, 14:52
    0
    Аполлон". Именно он якобы дал британской разведке всю "исчерпывающую информацию о шпионской сети Москвы" и "опознал по фотографиям подозреваемых в отравлении Скрипалей сотрудников ГРУ, назвав их настоящие имена".

    Какая х рень!!! belay laughing
    Невозможно знать всех "сотрудников КГБ" хоть в лицо, хоть по фото. Ну никак. request
    Тем более тех, кто направлен для "выполнения задания". Элементарную страховку по безопасности ещё никто не отбрасывает, если только наглоссакцы, от "большого ума". lol
    Для выполнения резонансного задания направят людей, которых никаким боком нельзя пристыковать к государству, направивших их, а тем более имеющих "засвеченные" физиономии.
    Вообщем, "британские учёные" опять что-то забористое вкурили. Как только здоровья у них зхватает, всякую каку в рот тянуть. laughing
  24. Ретвизан 8 Онлайн
    Ретвизан 8 Сегодня, 14:56
    0
    Вопрос напрашивается : Каким боком некий дипломат из Рима был посвящён в секретную операцию ГРУ, причём кроме псевданимов, ему сообщили их настоящие имена и фамилии?
  25. Canecat Онлайн
    Canecat Сегодня, 15:01
    0
    Не... я не понял... а самого то Скрипаля когда покажут? laughing