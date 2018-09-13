Аналитика

Российская проблема: люди и людишки

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Кто-то может посчитать данный тезис странным. Вроде бы Навальный является четким оппозиционером к правящей партии власти, постоянно разоблачает разные темные делишки ЕР, но…

Здесь ключевое слово «вроде бы».


Попробую разъяснить, что к чему.

Если отбросить на время в сторону разоблачительные делишки Навального, то в глаза бросается вторая половина его деятельности. Не очень лицеприятная.

Все происходит по одному и тому же сценарию.

Господин Навальный долго и яростно агитирует за то, чтобы выйти на акцию протеста в час Ч дня Д в месте Х.

Можно проследить, что далеко не всегда (а зачастую никогда) эти акции не согласованы должным образом. Факт, господа, факт. «Партия жуликов и воров нам не указ!», «Мы заставим власти выслушать нас!» и так далее, и тому подобное.

Итак, идем орать против власти. В неразрешенное время в несогласованном месте.

Вот что мешало Навальному провести акцию протеста как «Левому фронту» и КПРФ? За день до выборов? Через неделю после?

Нет, надо именно в день выборов, вопреки всему. А точнее, назло всем. Показать якобы состоятельность и самостоятельность.

Результат предсказуем. Не хочу оправдывать полицию и Росгвардию, но они делают то, за что получают содержание и раннюю пенсию. А именно – отрабатывают дубинками, руками и ногами по нарушителям закона. Не важно, какого возраста, пола и прочее.

А где в этот момент сам Навальный?

Вот что самое интересное, у него всегда есть алиби. Обычно он где-то задержан-арестован-ловит разбежавшихся черепах-не участвует по личным мотивам.

Последнее примечательно. Это становится уже постоянной практикой, внезапно обидеться на всех, закапризничать и «с этими уродами» не пойти на заранее распиаренный митинг.

Собственно, господин Навальный волен делать все что угодно. Суть же его поступков видится мне в совершенно иной плоскости. Оставим на время этого провокатора и посмотрим в сторону тех, кто по глупости или молодости лет (что в принципе одно и то же) идет на акции протеста.

Многие сейчас скажут, что они нормальные родители и правильно воспитывают своих детей. И их дети на митинги Навального не пойдут.

Но откуда-то участники движухи Навального берутся?

И здесь начинается откровение.

Вот пошли эти не очень умные, но горячие сердцами молодые люди на митинг протеста. Они действительно хотят перемен. Насколько позволяют головы. А головы современной молодежи, скажем прямо, позволяют немногое.

А там их ждут. Полиция, Росгвардия… Дубинки, берцы, слезогонка. И масса разочарования, связанная с этими не самыми мягкими предметами.

А для тех, кого задержат, вообще начинается та еще «дольче вита». Информация о задержании в учебное заведение, штрафы для родителей и прочие вкусняшки на основании действующего законодательства.

Что в итоге? В итоге к возможным травмам и содержанию в «обезьяннике» добавляются еще и проблемы в будущем. Уже сегодня при приеме на некоторые должности работодатели требуют справки из органов МВД о том, что «не был, не участвовал, не привлекался». Очень демократично, но тем не менее.

Соответственно, попав один раз в базу, вряд ли так просто из нее выберешься. Ну, и все в таком духе.

Так что делает господин Навальный своими незаконными митингами? За кого он радеет?

А вот на выходе получается, что Навальный просто провокатор «Единой России» и связки Путин-Медведев. Поскольку своими действиями он просто уменьшает количество активного населения, способного к протестной деятельности.

Можно много говорить на тему того, что протест – это бяка, но с ноги омоновца под дых и дубинкой по ребрам как-то поувереннее аргумент будет. И здорово сомневаюсь, что большинство адекватных и почти адекватных молодых людей после «спецобработки» снова решат пойти на митинг.

Я бы не пошел. Так, на всякий случай. Кто обжегся на молоке, потом на воду дует, говорят.

Так что, подставляя молодняк под заботливые плюхи Росгвардии и полиции, Леша Навальный четко уменьшает количество перспективных протестующих.

Но ведь скажете, могут быть и те, кто просто обозлится. И начнет действовать иначе.

Да, допускаю. Но ведь это тоже на руку властям. Брошенная бутылка с «коктейлем Молотова» в полицейских, кирпич, прилетевший в забрало «космонавту», могут стать причиной всеобщего запрета на изъявление своей позиции.

Да-да, благодаря действиям таких молодчиков власть вообще сможет запретить любые акции протеста.

Так что, увы, но Алексей который Навальный – не более чем платный провокатор на коротком поводке у властей.

Стоит принять во внимание. Особенно родителям тех, кто завтра захочет высказать свое «Фе» властям. Это надо делать, но с умом и пониманием ситуации.
Автор:
Роман Скоморохов
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42 комментария
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  1. Vladimir 5 Онлайн
    Vladimir 5 Сегодня, 12:11
    -2
    Конечно, Навальный только подстава, удобная для многих, особенно при власти, его потуги явно провокаторские и не имеют значительных сторонников, А так мутит воду и столбить место , как сам так и помощь гос. структур не допустить конструктивной и патриотичной оппозиции. Навальный заменил и заглушил предохранитель сброса напряжения гражданского сообщества государства, и потому накипевшее без сброса давления состояние общества может дойти до "взрыва",. что всем чревато и опасно... А может и в этом главная задача "навальных"...
    1. sib.ataman Онлайн
      sib.ataman Сегодня, 12:37
      0
      В этом контексте власть, а точнее чиновники, совершенно тупы, наглы и самоуверенны! Так царские министры и чиновники досрочно сократили свой срок! А вот И. В. Сталин старался народную инициативу и протест использовать во благо и на пользу государству в виде разных движений, ревизионных комиссий, управляемых манифестаций и т.д.! Полезный опыт нужно перенимать!
  2. Jolly oldster sailor Онлайн
    Jolly oldster sailor Сегодня, 12:13
    +2
    Вот почитал,и поймал себя на мысли(ты,и мысль,друганы мои сейчас вылезут)-конституционным путём не получается и не получится-достаточно поглядеть на "рейтинги" ЕР в регионах.А что делать,извечный вопрос после "кто виноват"?Шашки в руки?Тоже не дело,все мы помним,чем это век тому кончилось-до сих пор икается...могут быть и те, кто просто обозлится.Нас уже больше,чем надо...Нас провоцируют целенаправленно пресловутыми "пенсионными реформами,ндс,бензином,денег нет,но вы держитесь",объясните,господа-товарищи...?
    1. sib.ataman Онлайн
      sib.ataman Сегодня, 12:30
      +2
      Ну да! А что тут такого? Вы свой дом защищаете? Вместе с тараканами, мухами, мышами? Если такие водятся. Или без них-разница невелика! Вот и они делают то же самое. Только в данном случае, действуют на упреждение! А что, нам тоже нужен Майдан? Или февраль 17-го, или октябрь 93-го? Мы это уже проходили не один раз! Может хватит топтаться по граблям, кем-то заботливо подставленным!
      1. Jolly oldster sailor Онлайн
        Jolly oldster sailor Сегодня, 12:39
        0
        Проходили-в 17...Вот только,хоть мы и в-основной массе своей и были против советской власти,однако,самые заскорузлые деды на посиделках родственных говорят-хорошо стало при большевистской власти народу трудовому.Тут тебе и бесплатное образование,медицина,и далее по-списку,да вы и сами помните,не маленькие.А сейчас что?
    2. Svarog Онлайн
      Svarog Сегодня, 12:38
      0
      Цитата: Jolly oldster sailor
      Вот почитал,и поймал себя на мысли(ты,и мысль,друганы мои сейчас вылезут)-конституционным путём не получается и не получится-достаточно поглядеть на "рейтинги" ЕР в регионах.А что делать,извечный вопрос после "кто виноват"?Шашки в руки?Тоже не дело,все мы помним,чем это век тому кончилось-до сих пор икается...могут быть и те, кто просто обозлится.Нас уже больше,чем надо...Нас провоцируют целенаправленно пресловутыми "пенсионными реформами,ндс,бензином,денег нет,но вы держитесь",объясните,господа-товарищи...?

      Действительно, вопрос сложный.. Но видно, будет, как всегда в России, народ долго будет терпеть, в надеже на улучшения, но когда терпелка закончится будет очередной 17-й год. И действующая власть уже обнаглела и "берегов не видит" и революция тоже ничего хорошего не принесет, ну по крайней мере первое время будут точно тяжело..Я часто думаю над этой делемой и все больше склоняюсь к мысли, что все же лучше сменить этих врагов народа, что у власти.. Но нужен лидер, в настоящий момент только Максим Шевченко, на мой взгляд мог бы возглавить движение..
      1. Sadko88 Онлайн
        Sadko88 Сегодня, 13:01
        +1
        Шевченко? У него была возможность проявить себя работая в общественной палате. После беспорядков устроенных Навальным дезиртировал. Одного поля ягоды, только Шевченко хитрее. Впрочем разубеждать не буду. Хотите такого лидера - забирайте smile Сама статья очередная попытка перекинуть проблемы вовлечения детей в протесты на власть, обвиняя её в провокациях Навального. То есть со слов автора это власть на детей наплевать и она гонит несовершеннолетних через Навального на ОМОН. Удобно придумал. А мы на Госдеп США бочку катим за провокацию в Сирии. У нас оказывается тоже есть такие ребята... soldier
  3. Лесс Офлайн
    Лесс Сегодня, 12:17
    0
    Уже сегодня при приеме на некоторые должности работодатели требуют справки из органов МВД о том, что «не был, не участвовал, не привлекался». Очень демократично, но тем не менее.
    Касательно "некоторых должностей" подобное ограничение действовало всегда.
    1. Плотник 2329 Офлайн
      Плотник 2329 Сегодня, 12:35
      -1
      С Навальным, без оного... С кем-либо новым, амбициозным, энергичным; со старым-взвешенным-умудрённым, душой болеющим - не прокатит майдан по образцу соседей. Вот не прокатиться - и всё.
      Ракеты + субмарины+новое оружие(типа Статуса и Авангарда) - любым путём. Это сейчас важнее, чем забавляться на митингах и жалеть о поздних пенсиях, и это гарантия нашей независимости.
      Так что болт всем любителям тельняшек, шашек и пулемётных лент через пивное пузо.
      Хорош уже великих потрясений.
      1. роман66 Офлайн
        роман66 Сегодня, 12:43
        -1
        однако же существует лобби, вполне готовое сдаться в плен. в обмен на западную сытую жизнь( как они это полагают)
    2. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 12:37
      0
      Сейчас все серьезнее. Вы не в одну более менее приличную компанию с приводами не пройдете,только если вы не супкр спец. Вас СБ завернет моментально
      1. Nehist Онлайн
        Nehist Сегодня, 13:11
        0
        Если у Вас административки то пройдете в любую компанию. Они не влияют на принятие на работу
  4. sib.ataman Онлайн
    sib.ataman Сегодня, 12:21
    -3
    Оправданное мнение! То, что навальный гапон-суть верно! Он давно навалил на людей, ещё в Йельском университете. А теперь сильно и не парится по поводу, что лучше-тюремная баланда, или домашний грибной суп! Флаг ему там куда-нибудь, но гапон плохо кончил.
  5. Галеон Офлайн
    Галеон Сегодня, 12:21
    +3
    Да в этом политическом шапито есть ли вообще люди не под личинами, а со своими лицами? Сам себе отвечу: наверное, есть, иногда и на какое-то время. И то, если такие и появляются, то их туда пускают и используют втемную ради своих целей. Вон Грудинин процент явки на выборы поднял - и обратно его, да поглубже, чтоб больше не вылезал.
    Давайте, что ли, больше о футболе разговаривать, о том, кто как гонит самогон, к примеру. О политике рассуждать всерьез нельзя - говоришь, и чувствуешь, что останешься в дураках со своим прогнозом или мнением. Если только плюнуть на кого, высказать что-то в сердцах: вроде и "полегчало", и не окажется, что сказал глупость.
    Грудинина я к примеру привел. Может, и очередная глупость (см. выше). Не знаю.
    1. YarSer88 Онлайн
      YarSer88 Сегодня, 12:25
      0
      Именно так. У рядовых обывателей информации минимум, да и та искаженная, поэтому понять что там происходит нереально. Те, у кого есть доступ к информации, языком не треплют и на митинги не ходят. Поэтому работать надо, а не за Овальными и прочими крикунами по площадям расхаживать. Осталось это молодёжи горячей в голову вдолбить.
      1. Jolly oldster sailor Онлайн
        Jolly oldster sailor Сегодня, 12:31
        +3
        Да мы и так пашем,как лошади.Что ещё?Информации минимум?А мне и не надо в телевизор да интернет глядеть,спину разогнувши трудовую-мне достаточно того,чего я и так вижу в жизни,меня окружающей.Что,спросишь,ты там видишь?Отвечу-да ничего хорошего.
        1. роман66 Офлайн
          роман66 Сегодня, 12:45
          -3
          чем так жить - так лучше повеситься, а то негатив через край и на других
          1. Jolly oldster sailor Онлайн
            Jolly oldster sailor Сегодня, 13:11
            0
            Грех это,желать подобного кому бы там ни было.Бог тебе судья.
      2. сорок восьмой Онлайн
        сорок восьмой Сегодня, 12:34
        +5
        Цитата: YarSer88
        Те, у кого есть доступ к информации, языком не треплют и на митинги не ходят.

        Те может и не ходят, а вот те, у кого осталась хоть капля собственного достоинства, ходят и отстаивают свое право не быть обворованными властью. И неважно кто стоит за этими митингами: народ выходит против пенсионного дефолта, а не за коммунистов или Навального.
    2. Boris55 Онлайн
      Boris55 Сегодня, 12:28
      0
      Цитата: Галеон
      Вон Грудинин процент явки на выборы поднял - и обратно его, да поглубже, чтоб больше не вылезал.

      Кстати о коммунистах.
      Сейчас по новостям из Думы передали - коммунисты против уголовной ответственности буржуй за незаконное увольнение людей предпенсионного возраста. Кто нить ещё сомневается в том, чьи интересы они отстаивают? laughing

      Ну а то, что Навальный клоуном стал, так это не потому что он прокремлёвский, а по тому что у его кураторов ни чего не получается. Они и цены подымают, и пенсионный возраст и дустом травят - а нам всё ни почём.
      1. Nehist Онлайн
        Nehist Сегодня, 12:45
        +3
        Вы сами то понимаете что этот закон просто не будет работать? К примеру я работодатель и решил ты предпенсионного уволить?!! Проще простого!!! Создаю или якобы создаю квалификационную комиссию и все ты мне не подходишь как просто профнепригодный.
        1. Boris55 Онлайн
          Boris55 Сегодня, 12:51
          0
          Цитата: Nehist
          Создаю или якобы создаю квалификационную комиссию и все ты мне не подходишь как просто профнепригодный.

          Тогда тем более интересно почему коммунисты против неработоспособного закона.
          1. Nehist Онлайн
            Nehist Сегодня, 12:58
            0
            Так видемо все таки там есть здравые люди которые понимают полную абсурдность этого закона!!!
    3. Svarog Онлайн
      Svarog Сегодня, 12:42
      +2
      Цитата: Галеон
      Да в этом политическом шапито есть ли вообще люди не под личинами, а со своими лицами? Сам себе отвечу: наверное, есть, иногда и на какое-то время. И то, если такие и появляются, то их туда пускают и используют втемную ради своих целей. Вон Грудинин процент явки на выборы поднял - и обратно его, да поглубже, чтоб больше не вылезал.
      Давайте, что ли, больше о футболе разговаривать, о том, кто как гонит самогон, к примеру. О политике рассуждать всерьез нельзя - говоришь, и чувствуешь, что останешься в дураках со своим прогнозом или мнением. Если только плюнуть на кого, высказать что-то в сердцах: вроде и "полегчало", и не окажется, что сказал глупость.
      Грудинина я к примеру привел. Может, и очередная глупость (см. выше). Не знаю.

      Грудинин вариант хороший, но трусливые они, что Зюганов, что Грудинин, правильно мыслят, делать только все стараются в гармонии с государством..)) Но власть им никто просто так не отдаст, если бы проявляли такую же активность, как Навальный, то думаю за ними народа много бы пошло, а так очень они флегматичны, нужен "бодрый" смелый лидер. Максим Шевченко мне все больше импонирует последнее время.
  6. vladimirvn Офлайн
    vladimirvn Сегодня, 12:34
    +3
    Бесит эта "официальная позиция". "Для народа, но без народа". Типа народ- неразумное. Куда идем? Что будет завтра? Им даже комментировать лень. А уж посоветоваться с народом, так вообще ....
  7. Бультерьер Офлайн
    Бультерьер Сегодня, 12:35
    0
    Все правильно. Закон не нарушать,и стоять за свои права это вполне правильно. Но то, что Навальный на власть работает не соглашусь. Просто его просчитывают,и ситуацию в свою сторону выворачивают. Его задача не протест как таковой,его задача это шум. Что бы перед спонсорами отчитываться. Вот он и ищет способы максимально все превратить в скпндал,вообще не пытаясь даже думать о последствиях. Оно ему не нужно.
  8. тасха Офлайн
    тасха Сегодня, 12:46
    0
    Так что, увы, но Алексей который Навальный – не более чем платный провокатор на коротком поводке у властей.

    Возможно. Может и нет.. Пока такие протесты заканчиваются относительно спокойно.. Ну а случись непоправимое?
    1. сорок восьмой Онлайн
      сорок восьмой Сегодня, 12:51
      -1
      Цитата: тасха
      Возможно. Может и нет.. Пока такие протесты заканчиваются относительно спокойно.. Ну а случись непоправимое?

      Дык Росгвардия уже мирные митинги в кровавые сопли укатывает. Превентивно. А если мирняк перерастет в гражданские беспорядки, гвардейцы вообще школоту на куски разорвут.
      1. Бультерьер Офлайн
        Бультерьер Сегодня, 12:54
        +1
        Это вранье. Такого не было. Мирные митинги законные,там кого они трогали? Стоят в оцеплении и все. А когда прут на это оцепление, им что прикажете делать?
        1. сорок восьмой Онлайн
          сорок восьмой Сегодня, 13:02
          0
          Цитата: Бультерьер
          Это вранье. Такого не было.

          Может и не было, но ролики в сети гуляют. Например, такие



          И приказывать делать я им ничего не буду. Я просто высказал мнение.
          1. Бультерьер Офлайн
            Бультерьер Сегодня, 13:06
            0
            Судить надо по ролику хотя бы минут 5 где видно с чего это началось. Прилетело хорошо,осталось понять за что. Согласитесь это важно. Хотя жестокости тут нет.жестко но не жестоко.
            1. сорок восьмой Онлайн
              сорок восьмой Сегодня, 13:12
              0
              Цитата: Бультерьер
              Судить надо по ролику хотя бы минут 5 где видно с чего это началось.

              Да я, собственно, не пытаюсь никого судить или убеждать. Просто посмотрел подобные ролики и сделал вывод, что если за незаконные митинги так пресуют, то за беспорядки вообще всех на асфальт уложат. Все.
      2. тасха Офлайн
        тасха Сегодня, 12:55
        -1
        А если мирняк перерастет в гражданские беспорядки

        Если в этом задача Навального? Из мирного (причём, несогласованного) митинга перейти к беспорядкам? Следующий шаг какой? Неизвестные снайперы.. Всё по пособию....
        1. сорок восьмой Онлайн
          сорок восьмой Сегодня, 13:04
          0
          Цитата: тасха

          Если в этом задача Навального? Из мирного (причём, несогласованного) митинга перейти к беспорядкам? Следующий шаг какой? Неизвестные снайперы.. Всё по пособию....

          Почему бы Вам не обратиться с этим вопросом к навальновцам?
          Я откуда знаю, какой у них следующий шаг?
      3. Boris55 Онлайн
        Boris55 Сегодня, 13:07
        0
        Цитата: сорок восьмой
        А если мирняк перерастет в гражданские беспорядки, гвардейцы вообще школоту на куски разорвут.

        Если бы Януковичь проявил государственное мышление и силой разогнал майдан, то не было бы сейчас не гражданской войны и 10 тысяч погибших...
  9. Мур Офлайн
    Мур Сегодня, 12:48
    -1
    Так что делает господин Навальный своими незаконными митингами? За кого он радеет?
    А вот на выходе получается, что Навальный просто провокатор «Единой России» и связки Путин-Медведев

    Угу, дотянулся гадкий-прегадкий Путин теперь до молодой поросли - не дает им самовыразиться.
    Доказывает автор своё утверждение в стиле Паниковского:
    — А вдруг они не золотые? — спросил любимый сын лейтенанта, которому очень хотелось, чтобы Паниковский возможно скорее развеял его сомнения.
    — А какие же они, по-вашему? — иронически спросил нарушитель конвенции.
    Что до сентенции, если огрёб ПР-73м по ребрам при сопротивлении правоохранителям, то на митинг больше ни ногой - то нет ли здесь сермяжной правды? Нарушил закон - выхватил люлей. Пошел на санкционированный митинг - люлей не получил. Есть другой способ воспитания балбесов с бурлящими гормонами?
  10. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 12:49
    0
    Так что, увы, но Алексей который Навальный – не более чем платный провокатор на коротком поводке у властей.
    ....А что были сомнения...?...Смешно же..неудавшийся олигарх, лидер не системной оппозиции, радеет типа за народ...Видели таких,еще на заре, закате перестройки...А особенно порадовала комедия Навальный -Золоторев устроенная властями...наверное для того , что бы выявить тайных сторонников Навального.Что касается санкционированных митингов, тож порой смешно, в разных городах по разному, но в основном отводятся места, где любопытных меньше...Власть правильно делает, не фик умы будоражить..Дайте построить сословное "опчество" в спокойной обстановке....
  11. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 12:51
    +1
    Спасибо Роман, что написали эту статью. Я примерно эту же мысль хотел вчера высказать, но в комментарии статьи писать нельзя. Мне не понравились действия Росгвардии, вернее их действия свойственны жандармерии. Не понравились действия пропаганды, которая тут же стала навешивать детям ярлыки. Не понравились действия самих детей, которые вышли отдельно от взрослых и не согласовали с ними свои действия. Даже не спросили совета, чем им грозит провоцирование гвардейцев и ОМОНа при исполнении.
    1. Boris55 Онлайн
      Boris55 Сегодня, 13:02
      0
      Цитата: Altona
      чем им грозит провоцирование гвардейцев и ОМОНа

      Теперь будут знать. Надеюсь что этот урок они на всю жизнь запомнят.
      С государством шутки шутить - вредно для здоровья.
      1. Nehist Онлайн
        Nehist Сегодня, 13:07
        +1
        Гг!!! Юношеский максимализм не выветривается побоями!!! А только озлобляет и призывает к ещё более решительным действиям! Ну а дальше всегда найдется тот кто сумеет направить их злость в нужное русло! С идеями невозможно бороться пушками(с)
        1. Boris55 Онлайн
          Boris55 Сегодня, 13:12
          0
          Цитата: Nehist
          С идеями невозможно бороться пушками

          Это так. Но так как нам объявлена гибридная война, то она ведётся на всех шести приоритетах управления в т.ч. и силовом. Когда болезнь запущена, поздно пить антибиотики.

  12. Jerk Онлайн
    Jerk Сегодня, 13:10
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    Так что, увы, но Алексей который Навальный – не более чем платный провокатор на коротком поводке у властей.

    "Двойка тебе по "Основам"(с) - "Град обреченый"
    Топливо для протестников - маргиналы, те кому нефиг делать. Вот они за любой кипеш, как Гаврилюк, который нынче в Раде сидит, а до этого бомжем служил. Как раз Наваленок четко увеличивает число маргиналов, которым именно престижной работы теперь не видать, а обида на власть(не на себя и не на Наваленка) осталась.
    Четкая заказуха мелкого провокатора - но, стороной ошиблись, он наваленка и наваленых навальнят печеньками за версту несет.
    И фиг с ним, гораздо ххуже, чем если бы вот эти навальнята позже пролезли б в реально что-то решающие структуры, вряд ли у них и через 10 лет мозгов прибавится