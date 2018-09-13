Российская проблема: люди и людишки

Кто-то может посчитать данный тезис странным. Вроде бы Навальный является четким оппозиционером к правящей партии власти, постоянно разоблачает разные темные делишки ЕР, но…Здесь ключевое слово «вроде бы».Попробую разъяснить, что к чему.Если отбросить на время в сторону разоблачительные делишки Навального, то в глаза бросается вторая половина его деятельности. Не очень лицеприятная.Все происходит по одному и тому же сценарию.Господин Навальный долго и яростно агитирует за то, чтобы выйти на акцию протеста в час Ч дня Д в месте Х.Можно проследить, что далеко не всегда (а зачастую никогда) эти акции не согласованы должным образом. Факт, господа, факт. «Партия жуликов и воров нам не указ!», «Мы заставим власти выслушать нас!» и так далее, и тому подобное.Итак, идем орать против власти. В неразрешенное время в несогласованном месте.Вот что мешало Навальному провести акцию протеста как «Левому фронту» и КПРФ? За день до выборов? Через неделю после?Нет, надо именно в день выборов, вопреки всему. А точнее, назло всем. Показать якобы состоятельность и самостоятельность.Результат предсказуем. Не хочу оправдывать полицию и Росгвардию, но они делают то, за что получают содержание и раннюю пенсию. А именно – отрабатывают дубинками, руками и ногами по нарушителям закона. Не важно, какого возраста, пола и прочее.А где в этот момент сам Навальный?Вот что самое интересное, у него всегда есть алиби. Обычно он где-то задержан-арестован-ловит разбежавшихся черепах-не участвует по личным мотивам.Последнее примечательно. Это становится уже постоянной практикой, внезапно обидеться на всех, закапризничать и «с этими уродами» не пойти на заранее распиаренный митинг.Собственно, господин Навальный волен делать все что угодно. Суть же его поступков видится мне в совершенно иной плоскости. Оставим на время этого провокатора и посмотрим в сторону тех, кто по глупости или молодости лет (что в принципе одно и то же) идет на акции протеста.Многие сейчас скажут, что они нормальные родители и правильно воспитывают своих детей. И их дети на митинги Навального не пойдут.Но откуда-то участники движухи Навального берутся?И здесь начинается откровение.Вот пошли эти не очень умные, но горячие сердцами молодые люди на митинг протеста. Они действительно хотят перемен. Насколько позволяют головы. А головы современной молодежи, скажем прямо, позволяют немногое.А там их ждут. Полиция, Росгвардия… Дубинки, берцы, слезогонка. И масса разочарования, связанная с этими не самыми мягкими предметами.А для тех, кого задержат, вообще начинается та еще «дольче вита». Информация о задержании в учебное заведение, штрафы для родителей и прочие вкусняшки на основании действующего законодательства.Что в итоге? В итоге к возможным травмам и содержанию в «обезьяннике» добавляются еще и проблемы в будущем. Уже сегодня при приеме на некоторые должности работодатели требуют справки из органов МВД о том, что «не был, не участвовал, не привлекался». Очень демократично, но тем не менее.Соответственно, попав один раз в базу, вряд ли так просто из нее выберешься. Ну, и все в таком духе.Так что делает господин Навальный своими незаконными митингами? За кого он радеет?А вот на выходе получается, что Навальный просто провокатор «Единой России» и связки Путин-Медведев. Поскольку своими действиями он просто уменьшает количество активного населения, способного к протестной деятельности.Можно много говорить на тему того, что протест – это бяка, но с ноги омоновца под дых и дубинкой по ребрам как-то поувереннее аргумент будет. И здорово сомневаюсь, что большинство адекватных и почти адекватных молодых людей после «спецобработки» снова решат пойти на митинг.Я бы не пошел. Так, на всякий случай. Кто обжегся на молоке, потом на воду дует, говорят.Так что, подставляя молодняк под заботливые плюхи Росгвардии и полиции, Леша Навальный четко уменьшает количество перспективных протестующих.Но ведь скажете, могут быть и те, кто просто обозлится. И начнет действовать иначе.Да, допускаю. Но ведь это тоже на руку властям. Брошенная бутылка с «коктейлем Молотова» в полицейских, кирпич, прилетевший в забрало «космонавту», могут стать причиной всеобщего запрета на изъявление своей позиции.Да-да, благодаря действиям таких молодчиков власть вообще сможет запретить любые акции протеста.Так что, увы, но Алексей который Навальный – не более чем платный провокатор на коротком поводке у властей.Стоит принять во внимание. Особенно родителям тех, кто завтра захочет высказать свое «Фе» властям. Это надо делать, но с умом и пониманием ситуации.