Российская проблема: люди и людишки
Кто-то может посчитать данный тезис странным. Вроде бы Навальный является четким оппозиционером к правящей партии власти, постоянно разоблачает разные темные делишки ЕР, но…
Здесь ключевое слово «вроде бы».
Попробую разъяснить, что к чему.
Если отбросить на время в сторону разоблачительные делишки Навального, то в глаза бросается вторая половина его деятельности. Не очень лицеприятная.
Все происходит по одному и тому же сценарию.
Господин Навальный долго и яростно агитирует за то, чтобы выйти на акцию протеста в час Ч дня Д в месте Х.
Можно проследить, что далеко не всегда (а зачастую никогда) эти акции не согласованы должным образом. Факт, господа, факт. «Партия жуликов и воров нам не указ!», «Мы заставим власти выслушать нас!» и так далее, и тому подобное.
Итак, идем орать против власти. В неразрешенное время в несогласованном месте.
Вот что мешало Навальному провести акцию протеста как «Левому фронту» и КПРФ? За день до выборов? Через неделю после?
Нет, надо именно в день выборов, вопреки всему. А точнее, назло всем. Показать якобы состоятельность и самостоятельность.
Результат предсказуем. Не хочу оправдывать полицию и Росгвардию, но они делают то, за что получают содержание и раннюю пенсию. А именно – отрабатывают дубинками, руками и ногами по нарушителям закона. Не важно, какого возраста, пола и прочее.
А где в этот момент сам Навальный?
Вот что самое интересное, у него всегда есть алиби. Обычно он где-то задержан-арестован-ловит разбежавшихся черепах-не участвует по личным мотивам.
Последнее примечательно. Это становится уже постоянной практикой, внезапно обидеться на всех, закапризничать и «с этими уродами» не пойти на заранее распиаренный митинг.
Собственно, господин Навальный волен делать все что угодно. Суть же его поступков видится мне в совершенно иной плоскости. Оставим на время этого провокатора и посмотрим в сторону тех, кто по глупости или молодости лет (что в принципе одно и то же) идет на акции протеста.
Многие сейчас скажут, что они нормальные родители и правильно воспитывают своих детей. И их дети на митинги Навального не пойдут.
Но откуда-то участники движухи Навального берутся?
И здесь начинается откровение.
Вот пошли эти не очень умные, но горячие сердцами молодые люди на митинг протеста. Они действительно хотят перемен. Насколько позволяют головы. А головы современной молодежи, скажем прямо, позволяют немногое.
А там их ждут. Полиция, Росгвардия… Дубинки, берцы, слезогонка. И масса разочарования, связанная с этими не самыми мягкими предметами.
А для тех, кого задержат, вообще начинается та еще «дольче вита». Информация о задержании в учебное заведение, штрафы для родителей и прочие вкусняшки на основании действующего законодательства.
Что в итоге? В итоге к возможным травмам и содержанию в «обезьяннике» добавляются еще и проблемы в будущем. Уже сегодня при приеме на некоторые должности работодатели требуют справки из органов МВД о том, что «не был, не участвовал, не привлекался». Очень демократично, но тем не менее.
Соответственно, попав один раз в базу, вряд ли так просто из нее выберешься. Ну, и все в таком духе.
Так что делает господин Навальный своими незаконными митингами? За кого он радеет?
А вот на выходе получается, что Навальный просто провокатор «Единой России» и связки Путин-Медведев. Поскольку своими действиями он просто уменьшает количество активного населения, способного к протестной деятельности.
Можно много говорить на тему того, что протест – это бяка, но с ноги омоновца под дых и дубинкой по ребрам как-то поувереннее аргумент будет. И здорово сомневаюсь, что большинство адекватных и почти адекватных молодых людей после «спецобработки» снова решат пойти на митинг.
Я бы не пошел. Так, на всякий случай. Кто обжегся на молоке, потом на воду дует, говорят.
Так что, подставляя молодняк под заботливые плюхи Росгвардии и полиции, Леша Навальный четко уменьшает количество перспективных протестующих.
Но ведь скажете, могут быть и те, кто просто обозлится. И начнет действовать иначе.
Да, допускаю. Но ведь это тоже на руку властям. Брошенная бутылка с «коктейлем Молотова» в полицейских, кирпич, прилетевший в забрало «космонавту», могут стать причиной всеобщего запрета на изъявление своей позиции.
Да-да, благодаря действиям таких молодчиков власть вообще сможет запретить любые акции протеста.
Так что, увы, но Алексей который Навальный – не более чем платный провокатор на коротком поводке у властей.
Стоит принять во внимание. Особенно родителям тех, кто завтра захочет высказать свое «Фе» властям. Это надо делать, но с умом и пониманием ситуации.
- Автор:
- Роман Скоморохов
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