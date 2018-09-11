Страны СНГ «засветились» на военном учении в США
В понедельник на территории Соединенных Штатов стартовало международное учение, в котором приняли участие военнослужащие из двух стран СНГ, передает ТАСС сообщение Центрального командования Вооруженных сил США, в зону оперативной ответственности которого входят Северная Африка и Ближний Восток.
Согласно информации, в маневрах под названием Regional Cooperation 2018 («Региональное сотрудничество-2018») задействовано более 200 военнослужащих из Монголии, Афганистана, Узбекистана и Таджикистана.
По данным американского командования, учение проходит в штате Массачусетс на военной базе Эдвардс близ Кейп Код. Мероприятия продлятся десять дней, до 21 сентября.
Помимо перечисленных государств, на учение прибыли военнослужащие из Казахстана, которые были приглашены командованием США в качестве наблюдателей.
В сообщении также отмечается, что согласно плану маневры будут разбиты на несколько этапов. При этом особое внимание в ходе тренировок будет уделено отработке стабилизационных операций, контртеррористических операций, операций по охране границ и операций по борьбе с наркотиками.
Напомним, в октябре американские военные вместе с союзниками по НАТО прибудут на Украину, где примут участие в учении «Чистое небо-2018». Как писали украинские СМИ, в самых масштабных за годы независимости Украины международных учениях будут задействованы 40 летательных аппаратов, десятки зенитных ракетных комплексов, сотни военнослужащих из Украины и из 10 стран Североатлантического альянса.
Согласно информации, в маневрах под названием Regional Cooperation 2018 («Региональное сотрудничество-2018») задействовано более 200 военнослужащих из Монголии, Афганистана, Узбекистана и Таджикистана.
По данным американского командования, учение проходит в штате Массачусетс на военной базе Эдвардс близ Кейп Код. Мероприятия продлятся десять дней, до 21 сентября.
Помимо перечисленных государств, на учение прибыли военнослужащие из Казахстана, которые были приглашены командованием США в качестве наблюдателей.
В сообщении также отмечается, что согласно плану маневры будут разбиты на несколько этапов. При этом особое внимание в ходе тренировок будет уделено отработке стабилизационных операций, контртеррористических операций, операций по охране границ и операций по борьбе с наркотиками.
Напомним, в октябре американские военные вместе с союзниками по НАТО прибудут на Украину, где примут участие в учении «Чистое небо-2018». Как писали украинские СМИ, в самых масштабных за годы независимости Украины международных учениях будут задействованы 40 летательных аппаратов, десятки зенитных ракетных комплексов, сотни военнослужащих из Украины и из 10 стран Североатлантического альянса.
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