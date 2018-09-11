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Страны СНГ «засветились» на военном учении в США

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В понедельник на территории Соединенных Штатов стартовало международное учение, в котором приняли участие военнослужащие из двух стран СНГ, передает ТАСС сообщение Центрального командования Вооруженных сил США, в зону оперативной ответственности которого входят Северная Африка и Ближний Восток.



Согласно информации, в маневрах под названием Regional Cooperation 2018 («Региональное сотрудничество-2018») задействовано более 200 военнослужащих из Монголии, Афганистана, Узбекистана и Таджикистана.


По данным американского командования, учение проходит в штате Массачусетс на военной базе Эдвардс близ Кейп Код. Мероприятия продлятся десять дней, до 21 сентября.

Помимо перечисленных государств, на учение прибыли военнослужащие из Казахстана, которые были приглашены командованием США в качестве наблюдателей.

В сообщении также отмечается, что согласно плану маневры будут разбиты на несколько этапов. При этом особое внимание в ходе тренировок будет уделено отработке стабилизационных операций, контртеррористических операций, операций по охране границ и операций по борьбе с наркотиками.

Напомним, в октябре американские военные вместе с союзниками по НАТО прибудут на Украину, где примут участие в учении «Чистое небо-2018». Как писали украинские СМИ, в самых масштабных за годы независимости Украины международных учениях будут задействованы 40 летательных аппаратов, десятки зенитных ракетных комплексов, сотни военнослужащих из Украины и из 10 стран Североатлантического альянса.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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12 комментариев
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  1. Svarog Онлайн
    Svarog Сегодня, 13:55
    0
    Вот эти страны - это в том числе наш будущий враг. А точнее настоящий.. зная это нужно предпринимать действия..
    1. Dimontius Офлайн
      Dimontius Сегодня, 14:07
      +1
      Про Монголию не устают повторять на Востоке-2018, у этих стран политика и нашим и вашим, читай их статус - нейтрален.
    2. Serg65 Онлайн
      Serg65 Сегодня, 14:07
      +1
      laughing Владимир, вам лишь бы кого нибудь врагом объявить! А как же все люди братья, пролетарии всех стран соединяйтесь, интернационал? what
    3. Rusland Офлайн
      Rusland Сегодня, 14:13
      0
      Бездействия тоже действия в некотором смысле. Всё идёт как по накатанной, одни приобретают, другие теряют.
  2. Николай Петров Офлайн
    Николай Петров Сегодня, 14:01
    +1
    Ну так-то назвать странами, засветившихся вроде язык не поворачивается назвать. А про ОДКБ я уже недавно говорил что с трудом представляю солдат ОДКБ, кроме белорусов (не хочу никого обидеть, все наверное поняли) в окопах у Смоленска или Питера.
    1. Azim77 Офлайн
      Azim77 Сегодня, 14:05
      +4
      Что поделать, независимость она такая. Сейчас и то хлеб, что с юга ваш тыл более-менее закрыт. Вот поэтому и ОДКБ.
      1. Николай Петров Офлайн
        Николай Петров Сегодня, 14:14
        +2
        Азим, а до вас разве не дошло, чем заканчивается дружба с Западом (читайте с Сатаной)? Могли бы подробно рассказать Хуссейн, Милошевич, Каддафи. Но... увы, нет уже их не этом свете. Причём от этой "дружбы". Ну а вам то куда лезть?! Сами на пороховой бочке сидите. Чуть что не так для запада, они вам быстренько ИГИЛ организуют. Опять будет: Иван спасай, мы же ОДКБ!
    2. Serg65 Онлайн
      Serg65 Сегодня, 14:10
      +3
      Цитата: Николай Петров
      с трудом представляю солдат ОДКБ, кроме белорусов (не хочу никого обидеть, все наверное поняли) в окопах у Смоленска или Питера

      Да! А вы знаете ли, Николай Петров, я вот тоже с трудом представляю что некоторая часть россиян полезут в окопы под Смоленском и Питером!
      1. Николай Петров Офлайн
        Николай Петров Сегодня, 14:11
        +2
        Сергей, тут с Вами не поспоришь. Согласен.
    3. Black Sniper Онлайн
      Black Sniper Сегодня, 14:19
      +1
      Как и белорусы казахи тоже сильно воевали в ВОВ, в группе по поднятию флага над рейхстагом также учавствовал хазах. hi
  3. KURT330 Офлайн
    KURT330 Сегодня, 14:13
    +1
    Цитата: Николай Петров
    Ну так-то назвать странами, засветившихся вроде язык не поворачивается назвать. А про ОДКБ я уже недавно говорил что с трудом представляю солдат ОДКБ, кроме белорусов (не хочу никого обидеть, все наверное поняли) в окопах у Смоленска или Питера.

    А оно было такое... и у Смоленска и у Питера.. напрасно вы так..
  4. _Kotegpushisteg_ Онлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 14:58
    0
    придантели!вроде в 45м вместе брали вашингтон штурмовали капитолий!писали на его стенах здесь были вася и тенгиз