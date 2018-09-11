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На Украине снизилось число поддерживающих вступление в НАТО

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На Украине снизилось число граждан, поддерживающих вступление страны в Североатлантический альянс. Проведённый в стране опрос показал, что за вступление Украины в НАТО высказываются 42% опрошенных, причём больше – в западных и северных областях страны. Аналогичный опрос от 2015 года показывал следующий результат: поддерживающих вступление страны в НАТО – 46%.

Вместе с тем, показатель 2018 года существенно выше показателя мая 2014-го, когда за интеграцию с Североатлантическим альянсом выступал каждый третий опрошенный. Антироссийская и прозападная пропаганда сделали своё дело. Однако даже на фоне активной работы пропагандистской машины Киева, число украинцев, уверенных в целесообразности вступления в НАТО, как показывает недавний опрос, снижается.

На Украине снизилось число поддерживающих вступление в НАТО



Более 35% украинских граждан высказываются за внеблоковый статус страны. Эти люди отмечают, что НАТО будет использовать украинцев как инструмент для защиты собственных интересов, направляя в горячие точки по всему миру. Также НАТО названо империалистическим военным альянсом.

Ещё около 6% жителей Украины выступают за необходимость военно-политической интеграции с Российской Федерацией.

Справочно: опрос коснулся 2041 гражданина Украины. Статпогрешность при этом составляет 2,3%.
Использованы фотографии:
https://www.facebook.com/399465410406497
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8 комментариев
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  1. Rusland Офлайн
    Rusland Сегодня, 14:15
    0
    В демократию решили поиграть.
    Всё заточено на подготовку общественного мнения.
    1. Лара Крофт Онлайн
      Лара Крофт Сегодня, 14:36
      0
      Цитата: Rusland
      В демократию решили поиграть.
      Всё заточено на подготовку общественного мнения.

      Так у всех...Свои Киселевы у всех стран есть...
      1. maxim947 Офлайн
        maxim947 Сегодня, 14:37
        +1
        Там на коврике сала кусок лежит?)
      2. volot-voin Онлайн
        volot-voin Сегодня, 14:44
        0
        Цитата: Лара Крофт
        Так у всех...Свои Киселевы у всех стран есть...
        На Украине снизилось число поддерживающих вступление в НАТО
        В росии снзилось число сторонников П и дейстующей власти
        45% Украинцев хотят в СССР (наверное и россиян если не более)

        Рано или поздно приходит отрезвление и...головная боль.
    2. Vol4ara Онлайн
      Vol4ara Сегодня, 14:44
      0
      То есть 65% за вступление
  2. Тралл Онлайн
    Тралл Сегодня, 14:16
    0
    А кто проводил опрос то?
    Это, как бы, важно...
    1. Лара Крофт Онлайн
      Лара Крофт Сегодня, 14:35
      0
      Цитата: Тралл
      А кто проводил опрос то?
      Это, как бы, важно...

      Кому? Вступление Украины в НАТО, не помешает Украине закупать у РБ, грузовики, ГСМ, амуницию...
  3. лысова Онлайн
    лысова Сегодня, 14:52
    0
    Это только официальный опрос, а если учесть, что у многих опрашиваемых, что то играет за свою жизнь ? - То перевес будет совсем на другой стороне, да и поганая гордость, хоть и осознав, что натворили на Украине, не даёт возможности сказать правду. А ведь теперь только не умный, исправлено слово, не заметит разницу - до и сейчас.