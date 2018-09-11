На Украине снизилось число поддерживающих вступление в НАТО

На Украине снизилось число граждан, поддерживающих вступление страны в Североатлантический альянс. Проведённый в стране опрос показал, что за вступление Украины в НАТО высказываются 42% опрошенных, причём больше – в западных и северных областях страны. Аналогичный опрос от 2015 года показывал следующий результат: поддерживающих вступление страны в НАТО – 46%.Вместе с тем, показатель 2018 года существенно выше показателя мая 2014-го, когда за интеграцию с Североатлантическим альянсом выступал каждый третий опрошенный. Антироссийская и прозападная пропаганда сделали своё дело. Однако даже на фоне активной работы пропагандистской машины Киева, число украинцев, уверенных в целесообразности вступления в НАТО, как показывает недавний опрос, снижается.Более 35% украинских граждан высказываются за внеблоковый статус страны. Эти люди отмечают, что НАТО будет использовать украинцев как инструмент для защиты собственных интересов, направляя в горячие точки по всему миру. Также НАТО названо империалистическим военным альянсом.Ещё около 6% жителей Украины выступают за необходимость военно-политической интеграции с Российской Федерацией.Справочно: опрос коснулся 2041 гражданина Украины. Статпогрешность при этом составляет 2,3%.