Украинский "колёсный танк" до заказчика не доехал. Как и БТР-3

Очередная украинская оружейная "новинка" оказалась пустышкой. Оборонная промышленность Украины выпустила еще один провальный проект - бронетранспортер БТР-3Е с бельгийской башней Cockerill CSE 90L, передает "РГ".Разработанный и продемонстрированный еще в 2013 году на оборонной выставке в Объединенных Эмиратах, "колесный танк", по заявлению украинских разработчиков, должен был покорить оружейные рынки Азии, Африки и Южной Америки. Украинский бронетранспортер заявлялся как высокомобильный "колесный танк", вооруженный 90-мм низкоимпульсной пушкой, имеющей возможность стрельбы специально созданной для нее противотанковой ракетой и спаренным с орудием 7,62-мм пулеметом. Установленный на БТР-3Е 300-сильный двигатель разгонял 16-тонную машину до 100 км/час и мог преодолеть расстояние в 750 км. При этом, кроме трех членов экипажа, машина могла перевозить 6 пехотинцев. Предусматривалась установка дополнительного бронирования.Продемонстрированный в ОАЭ образец "колесного танка", являющийся по сути ходовым макетом, так им и остался. На производство серийных машин нужно было потратить много времени и денег, но ни того, ни другого на Украине не оказалось. Также сыграла свою роль "подмоченная" репутация страны, как поставщика вооружений после скандалов с поставками БТР-94 в Иорданию, БТР-4 В Ирак и БМ "Оплот-Т" в Таиланд.Незавидная судьба постигла и "полностью украинский бронетранспортер" БТР-3, который, как оказалось, делался на основе корпуса советских БТР-80, а после того, как они закончились, в дело "пошли" старые "семидесятки". К такому оказались не готовы потенциальные заказчики и поэтому в настоящее время число желающих купить эту машину равно нулю.