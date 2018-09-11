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Украинский "колёсный танк" до заказчика не доехал. Как и БТР-3

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Очередная украинская оружейная "новинка" оказалась пустышкой. Оборонная промышленность Украины выпустила еще один провальный проект - бронетранспортер БТР-3Е с бельгийской башней Cockerill CSE 90L, передает "РГ".

Украинский "колёсный танк" до заказчика не доехал. Как и БТР-3


Разработанный и продемонстрированный еще в 2013 году на оборонной выставке в Объединенных Эмиратах, "колесный танк", по заявлению украинских разработчиков, должен был покорить оружейные рынки Азии, Африки и Южной Америки. Украинский бронетранспортер заявлялся как высокомобильный "колесный танк", вооруженный 90-мм низкоимпульсной пушкой, имеющей возможность стрельбы специально созданной для нее противотанковой ракетой и спаренным с орудием 7,62-мм пулеметом. Установленный на БТР-3Е 300-сильный двигатель разгонял 16-тонную машину до 100 км/час и мог преодолеть расстояние в 750 км. При этом, кроме трех членов экипажа, машина могла перевозить 6 пехотинцев. Предусматривалась установка дополнительного бронирования.


Продемонстрированный в ОАЭ образец "колесного танка", являющийся по сути ходовым макетом, так им и остался. На производство серийных машин нужно было потратить много времени и денег, но ни того, ни другого на Украине не оказалось. Также сыграла свою роль "подмоченная" репутация страны, как поставщика вооружений после скандалов с поставками БТР-94 в Иорданию, БТР-4 В Ирак и БМ "Оплот-Т" в Таиланд.

Незавидная судьба постигла и "полностью украинский бронетранспортер" БТР-3, который, как оказалось, делался на основе корпуса советских БТР-80, а после того, как они закончились, в дело "пошли" старые "семидесятки". К такому оказались не готовы потенциальные заказчики и поэтому в настоящее время число желающих купить эту машину равно нулю.
Использованы фотографии:
http://www.army-guide.com
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6 комментариев
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  1. san4es Онлайн
    san4es Сегодня, 14:21
    +2
    ...бронетранспортер БТР-3Е с бельгийской башней Cockerill CSE 90L
    Компания CMI Defence начала серийное производство своих новых модульных и масштабируемых башен Cockerill серии 3000 для неназванного зарубежного заказчика. Башня, спроектированная для вооружения калибра от 25 мм до 105 мм, доступна в обитаемой и необитаемой конфигурациях.
  2. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 14:21
    +2
    Украинский "кол`сный танк"...В общем, все, что ни пытается сейчас делать Укроборонпром, всё равно получается колбаса.
    1. просто экспл Офлайн
      просто экспл Сегодня, 14:33
      0
      во во , тоже первая мысль была про колбасный танк .
      цветут яблони в лесу , я иду на колбасу .
      эх хорошо плясать , когда колбасит .
      эх да не могу стоять , когда колбасит .
      1. просто экспл Офлайн
        просто экспл Сегодня, 14:35
        +2
        шишки падают в лесу
        я иду на колбасу .
        валидол лежит в лукошке
        поколбашусь я немножко .
    2. jjj Онлайн
      jjj Сегодня, 14:34
      0
      Пилить стараются с европейским размахом. А денежков-то в европейских масштабах немае
  3. Лара Крофт Онлайн
    Лара Крофт Сегодня, 14:42
    0
    Незавидная судьба постигла и "полностью украинский бронетранспортер" БТР-3, который, как оказалось, делался на основе корпуса советских БТР-80

    Заказчики слепые были?
    Интересно, что за двигатель собирались ставить на БТР и "колесный танк"?